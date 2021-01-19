Суд в актовом зале

Доброе утро!

Если вы следите за хоккеем, что чемпионата мира в этом году в Минске не будет, а если за Навальным, то вот:

Суд, состоявшийся прямо в ОВД в Химках, отправил Навального в СИЗО на 30 дней. На стихийных акциях в его поддержку задержано более 45 человек.

Математик Азат Мифтахов получил шесть лет колонии за разбитое окно в офисе “Единой России” в Химках (сам он участие в акции отрицает).

Беларусь направила в Интерпол документы для объявления в розыск Павла Латушко.

Трамп сегодня помилует около ста человек, но вроде бы не самого себя.

Под сенью Ягоды

Суд отправил Алексея Навального в СИЗО на 30 суток. В этой фразе все требует пояснений. Во-первых, суд. Он был выездной: судья приехала прямо в актовый зал ОВД №2 города Химки, адвокатов к Навальному допустили за пять минут до начала заседания, не дав им ознакомиться с делом. Проведение суда в ОВД в самом суде объяснили тем, что иначе – из-за ковидных ограничений – в суд не смогли бы попасть журналисты. Впрочем, журналисты в суд так и не попали – туда запустили только съемочные бригады тенденциозных LifeNews и “Вести. Дежурная часть”. Позже МВД объявило, что суд проходил в актовом зале полицейского участка, потому что у Навального нет теста на Covid-19. Выглядело это так:

Во-вторых, неясен статус, в котором Навального увезли в СИЗО в наручниках. Как следует из постановления суда, он не арестован, а задержан, но если посмотреть статью, на которую ссылается суд, то окажется, что в ней ничего не говорится о возможности отправить условно-осужденного под стражу. Вот подробный разбор.

Навальный находится в СИЗО “Матросская тишина”, его одного поместили в трехместную камеру, где он будет проходить 14-дневный карантин.

Вся эта канитель происходит в связи с делом “Ив Роше” 2014 года, по которому брат Алексея Олег отсидел реальный срок, а сам Навальный получил 3,5 года условно с испытательным сроком в пять лет. Испытательный срок истекал 30 декабря прошлого года, но ФСИН успела “потерять” Навального за день до окончания срока. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор по делу “Ив Роше” произвольным и необоснованным. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, если все пойдет, как планируют российские власти, Навального по этому делу могут посадить на 2,5 года, потому что год он отбыл под домашним арестом (в 2019 году ЕСПЧ признал этот арест политически мотивированным). Суд по вопросу о замене условного срока на реальный перенесен на 2 февраля.

Кто трясется от страха

Пока судья находилась в совещательной комнате (то есть в том, что служило ей совещательной комнатой в полицейском участке), Навальный успел записать обращение, в котором призвал всех выходить на улицы. Он объяснил, что бояться нечего, потому что от страха в данный момент трясется “вороватый бункерный дед”. И прибавил несколько слов про печальную бесперспективность и тотальную деградацию всего и вся в России – от полиции и судов до медицины и образования. Штабы Навального по всей стране планируют крупные митинги 23 января. Здесь эти планы комментирует глава московского штаба Олег Степанов, а здесь перспективы этих протестов комментирует Екатерина Шульман (нет у них перспектив, с ее точки зрения).

Протесты начались уже в понедельник: у здания ОВД №2 в Химках задержали 13 человек (их отвезли в ОВД №1 города Химки), в Петербурге у Гостинки задержаны не менее 33 человек, один человек задержан в Архангельске. Одиночные пикеты проходили и в других городах России.

Чтобы не комментировать все это, пресс-секретарь Путина Песков в понедельник отменил брифинг с журналистами. Вот неполный список международных организаций и стран, уже потребовавших освободить Навального. Отдельное жесткое заявление выпустила ОБСЕ. Комментируя реакцию западных стран, глава российского МИД Сергей Лавров сказал: “Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку”.

Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, усилиями которого Навальный был доставлен из Омска в Берлин в августе, призвал (англ.) западные демократии отреагировать на заключение Навального санкциями, а отдельно Германию – отказаться от завершения строительства “Северного потока–2” и от закупок российского газа и нефти. Строительство газопровода и так приостановлено – и в связи с исками немецких экологов, и в связи с новыми санкциями США против российских трубоукладчиков.

Но не Навальным единым

Бывший аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов приговорен к шести годам колонии. Ровно столько и требовала прокуратура. Дело касается разбитого окна в химкинском офисе “Единой России”. Мифтахов утверждает, что участия в этой акции не принимал, однако его узнал секретный свидетель, который в ходе суда внезапно умер. Мифтахов уже провел под стражей два года. Вот комментарии адвокатов, правозащитников и группы поддержки.

В суде над полицейскими, подкинувшими наркотики журналисту Ивану Голунову, дал показания сам Голунов. В этом репортаже с процесса смешная концовка: бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец пытается допросить Голунова, все время забывая, что обвиняемый он сам, а не Голунов.

В Университете дружбы народов отменили курс по астрологии после того, как над ним вдоволь насмеялись в фейсбуке; петиция на change.org против поправок о просветительской деятельности к закону “Об образовании” (они обязывают “лицензировать” научно-популярные лекции и семинары) собрала сто тысяч подписей (хотя вряд ли в Госдуме придадут этому хоть какое-то значение).

Россия высылает двух нидерландских дипломатов в ответ на высылку двух российских дипломатов из Гааги в декабре (спецслужбы заподозрили их в шпионаже).

Беларусь без хоккея

50-летний житель Березовки Лидского района Витольд Ашурок приговорен к пяти годам колонии. Закрытый суд прошел в Лиде. На сегодня это самый строгий приговор для участников акций протеста в Беларуси. Сам Ашурок сообщил в письме: "Ничего нелогичного не получилось: я знал, что окажусь в тюрьме, если наш протест не достигнет своей цели".

Генпрокуратура Беларуси уверяет, что отправила в Интерпол документы для объявления в международный розыск члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко. Его обвиняют по трем статьям УК, в том числе в “заговоре”.

В Гомеле задержан правозащитник “Весны” Леонид Судаленко, на воскресных акциях протеста по всей стране задержали 18 человек. Вот рассказ сестры Марии Колесниковой о том, как живется в СИЗО одной из ярчайших фигур белорусских протестов (впрочем, сама естра ее не видела – с Марией общается только адвокат).

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 22 857. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 591 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 66 037 человек (+471 за сутки). Почти все российские школьники вернулись к учебе в школах, жителям Башкирии собираются выдавать электронные антиковидные паспорта привившимся или переболевшим (на Сахалине решили обойтись бейджами).

В остальном мире все не так оптимистично: Великобритания ввела обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих, в Австралии прогнозируют, что границы будут закрытыми до конца текущего года. В Германии обнаружен еще один штамм коронавируса – по предварительным данным, он отличается от всех ранее выявленных. Меркель сильно обеспокоена, сегодня ожидается ее ковидная пресс-конференция (скорее всего, что всех немцев обяжут носить в общественных пространствах респираторы FFP2 – эта мера уже введена в Баварии).

По данным исследования Лестерского университета, 30% попавших в больницы с ковидом в первую волну в течение пяти месяцев снова оказались в больницах, причем 12% из них скончались. Что свидетельствует о серьезности осложнений и говорит о том, что ковидных смертей на самом деле больше, чем регистрируется сейчас.

Зато президент Трамп отменил ограничения на въезд в США из Бразилии, Великобритании и шенгенской зоны. 18 января в США было выявлено 130 тысяч новых случаев Covid-19, welcome.

Вокруг света

Сегодня, в последний день своего президентства, Дональд Трамп, как ожидается, помилует около ста человек (но все-таки не самого себя). ФБР тем временем расследует кражу ноутбука из кабинета Нэнси Пелоси в Капитолии – есть подозрение, что похищен он был с намерением продать его российской разведке.

В Сеуле суд приговорил главу и наследника Samsung к 2,5 годам тюрьмы по делу о коррупции (это не единственное дело против него).

Шесть ссылок

История: сыск и поиск. Очерк истории политического сыска в России. Или – к годовщине прорыва блокады Ленинграда в 1943 году – рассказ о местах кровопролитных боев, недавно переданных под разработку песчаных карьеров (поисковики говорят, что песок будет с костями красноармейцев, причем в большой концентрации).

Очерк истории политического сыска в России. Или – к годовщине прорыва блокады Ленинграда в 1943 году – рассказ о местах кровопролитных боев, недавно переданных под разработку песчаных карьеров (поисковики говорят, что песок будет с костями красноармейцев, причем в большой концентрации). Художества. Глава из книги Василия Успенского “Линия Рафаэля. 1520–2020” (Успенский – сокуратор одноименной выставки, которая проходит сейчас в Эрмитаже). Или беседа художника Никиты Алексеева со знаменитым британским скульптором Тони Крэггом.

Глава из книги Василия Успенского “Линия Рафаэля. 1520–2020” (Успенский – сокуратор одноименной выставки, которая проходит сейчас в Эрмитаже). Или беседа художника Никиты Алексеева со знаменитым британским скульптором Тони Крэггом. Будущее. Большой разговор с этнофармакологом и ветераном психоделической культуры Деннисом Маккенной о том, что будущее – за оргиями. Или рассуждения философа Михаила Маяцкого: именно сейчас, считает он, мы начали совершенно иначе понимать будущее, выйдя за пределы просвещенческой парадигмы.

Большой разговор с этнофармакологом и ветераном психоделической культуры Деннисом Маккенной о том, что будущее – за оргиями. Или рассуждения философа Михаила Маяцкого: именно сейчас, считает он, мы начали совершенно иначе понимать будущее, выйдя за пределы просвещенческой парадигмы. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок