Перебежчик вернулся с вирусом

Доброе утро!

На Донбассе с сегодняшнего дня должно наступить “полное и всеобъемлющее прекращение огня” – в воскресенье вечером Путин и Зеленский поговорили об этом по телефону. О том, во что превратилась угольная промышленность Донбасса за шесть с лишним лет войны, читайте здесь. А новости все те же:

В субботу в Хабаровске прошла самая масштабная с момента начала протестов акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал общаться с протестующими.

В Беларуси продолжается президентская гонка – митинги объединенного оппозиционного штаба собирают много народа.

В разных регионах Испании власти возвращают коронавирусные ограничения. О первом случае Covid-19 заявили в КНДР.

Россия, просыпайся

В субботу состоялась самая многочисленная политическая акция в истории Хабаровска – несколько десятков тысяч человек прошли маршем по центру города с требованием уже не только открытого суда на бывшим губернатором Фургалом в Хабаровске, но и с общеполитическими лозунгами типа “Долой царя” и “Россия, просыпайся”. На акциях солидарности с хабаровчанами в разных городах России были задержаны около 60 человек.

Назначенный Путиным врио губернатора Хабаровская Михаил Дегтярев в субботу отправился в поездку по краю – в воскресенье днем его кортеж встретился по дороге из Ванино в Советскую гавань с автопробегом в поддержку Фургала, и Дегтярев остановился, чтобы впервые поговорить с протестующими. На словах он поддерживает их требования, однако никак не собирается им содействовать, а свою роль видит в решении хозяйственных вопросов.

Вечером в воскресенье, когда шестнадцатая по счету акция в поддержку Фургала на центральной площади Хабаровска уже завершилась, Дегтярев снова вышел к людям, хотя, по наблюдениям присутствовавших, простых граждан на тот момент там было уже меньше, чем сотрудников разных силовых ведомств в штатском. В связи с присутствием непонятных личностей возникла перепалка, закончившаяся задержанием активиста.

В воскресенье же сенатор от Еврейской автономной области, член "Единой России" Владимир Джабаров обвинил протестующих в том, что они выходят на акции в поддержку Фургала за деньги и предложил выдворить из Хабаровска иностранцев и привлечь к уголовной ответственности “зачинщиков” митингов. Здесь эксперты пытаются нащупать объединяющую идею хабаровских протестов (это акции “за человеческое достоинство”), тут политологи отмечают провал колониалистской политики Москвы.

“Дальше жарить свои котлеты”

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская продолжает тур по городам страны – в воскресенье она с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой добралась до родного города своего мужа, сидящего под арестом блогера Сергея Тихановского. На митинге Тихановская в очередной раз подчеркнула, что идет в президенты не как политик, а как человек, который должен своей победой обеспечить освобождение задержанных политиков и провести свободные выборы: “Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты”.

Муж Вероники Цепкало Валерий Цепкало, не зарегистрированный кандидатом в президенты, перебрался с детьми в Россию, откуда дает довольно оптимистические интервью. Как устроена цензура в белорусской прессе, рассказывается тут.

Прочее российское

В субботу в Казани ОМОН ворвался на лекцию о коррупции в штабе "Объединенных демократов" и задержал около двадцати человек – после допросов всех отпустили.

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о реабилитации нацизма из-за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка".

В МВД и Роскомнадзор поступила жалоба от самопровозглашенной защитницы семьи Ольги Баранец на российский сериал "Чики". В заявлении она указала, что сериал "создан с целью пропаганды ЛГБТ и феминизма" и поэтому надо всех привлечь к ответственности (пока только административной).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря в Москве игуменью Феофанию (Мискину) на продажу “мерседеса”, который она купила за 9,5 млн рублей. Интересно, за сколько продаст.

В Петербурге на 82-м году жизни умерла Нина Андреева, прославившаяся в 1988 году статьей “Не могу поступаться принципами”, в которой она критиковала перестройку.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро воскресенья, в России выявлено 5765 новых случаев Covid-19. За сутки умерли 77 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро воскресенья 13 269, за день в Москве скончались еще 13 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 812 тысяч.

О первом возможном случае Covid-19 в стране объявила Северная Корея. По официальной версии, инфекцию подозревают у перебежчика, который 19 июля вернулся на родину через три года после побега в Южную Корею.

Вирус продолжает распространяться по миру – эпидемия не идет на спад в США, Бразилии и Мексике, быстрыми темпами растет число заболевших в Индии, в Африке наиболее тревожная ситуация сложилась в ЮАР.

Число новых случаев Covid-19 снова растет в Испании. В Каталонии закрываются на две недели кинотеатры и концертные залы, ночные бары и клубы. Власти других европейских стран возвращают обязательные двухнедельные карантины для вернувшихся из Испании и призывают граждан воздержаться от поездок в эту страну.

В Кыргызстане 30 июля объявлен днем траура по умершим от коронавируса. По официальным данным, жертвами эпидемии в стране стали 1277 человек. В субботу в тюремной больнице там умер приговоренный к пожизненному сроку правозащитник Азимжан Аскаров – официально, от “внебольничной пневмонии”.

Вокруг света

В Болгарии продолжаются манифестации с требованием отставки правительства, начавшиеся две с половиной недели назад.

В Израиле акции с требованием отставки Биньямина Нетаньяху стали практически ежедневными.

В поджоге собора в Нанте сознался волонтер местной церковной общины, выходец из Руанды. Чем ему помешал собор, не объясняется.

В Париже в возрасте 104 лет умерла актриса Оливия де Хэвилленд, сыгравшая Мелани Гамильтон в “Унесенных ветром”. Последний раз она снималась в кино в 1979 году.

Шесть ссылок

Города. Об истории литературной жизни Елабуги рассказывает Галина Зайнуллина; девять эротических фресок из Помпей комментирует археолог Александр Бутягин.

Об истории литературной жизни Елабуги рассказывает Галина Зайнуллина; девять эротических фресок из Помпей комментирует археолог Александр Бутягин. Женщины. Рассказ о первой в мире женщине-премьере Сиримаво Бандаранаике, возглавившей правительство Шри-Ланки в июле 1960 года. Или беседа с Ириной Юхнович – биографом ленинградской балерины Нинель Кургапкиной (1929–2009).

Рассказ о первой в мире женщине-премьере Сиримаво Бандаранаике, возглавившей правительство Шри-Ланки в июле 1960 года. Или беседа с Ириной Юхнович – биографом ленинградской балерины Нинель Кургапкиной (1929–2009). Чужеземные демоны. Кто есть кто в народной демонологии древней Ирландии – фрагмент из книги философа и священника Джона О’Донохью “Anam ċara. Поговорим о кельтской мудрости” (изд-во “Олимп-Бизнес”). Или рассказ о женских подростковых бандах сукебан, действовавших в Японии в 1970-е годы.

Кто есть кто в народной демонологии древней Ирландии – фрагмент из книги философа и священника Джона О’Донохью “Anam ċara. Поговорим о кельтской мудрости” (изд-во “Олимп-Бизнес”). Или рассказ о женских подростковых бандах сукебан, действовавших в Японии в 1970-е годы. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок