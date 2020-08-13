Хапун крепчал

Доброе утро!

В США умер писатель Игорь Ефимов, один из членов ленинградской литературной группы “Горожане”, ему было 83 года. Но миру сейчас не до литературы:

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов. Лукашенко назвал протестующих “безработными с криминальным прошлым”, государственные медиа сообщают о задержании “организаторов массовых беспорядков”.

В четвертый день протестов в Беларуси граждане пытались перекрывать дороги – с переменным успехом. В стране стал лучше работать интернет, но кое-где в Минске перестал функционировать городской транспорт.

Продолжаются задержания и нападения на журналистов. В СИЗО с людьми обращаются максимально жестко. Задержанный 10 августа в Гомеле умер в больнице.

В Москве полиция прервала акцию солидарности у белорусского посольства, мемориал разрушен, десять человек задержаны.

“Безработные с криминальным прошлым”

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел “совещание по актуальным вопросам”, на котором объяснил, что основу протеста составляют люди с криминальным прошлым, сегодня безработные. Раньше он называл их “обкуренными”.

Государственные белорусские медиа обвинили в организации протестов в Беларуси штаб Бабарико. Задержан некий минчанин, который, по их словам, “специально снял номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда координировал акции и руководил действиями соратников". Показали деньги. Позже выяснилось, что задержанный с деньгами – 40-летний Михаил Симаков, который торгует подержанными машинами и как раз получил деньги за продажу. Когда на него набросился ОМОН, он решил, что это обыкновенное ограбление.

В “организаторах протеста”, показанных по телевизору во вторник, “Открытая Россия” узнала своих наблюдателей Игоря Рогова и Артема Важенкова. Рогова при содействии российского посольства удалось освободить, а Важенкова все равно обвиняют по делу о массовых беспорядках, ему грозит до 15 лет.

Интернет в Беларуси снова заработал. Зато теперь запретили продавать пиротехнику.

“Повышать градус насилия”

Днем в среду в Минске и других городах Беларуси женщины в белом встали цепью в знак солидарности против насилия на протестах. То же самое сделали врачи и студенты-медики – министр здравоохранения попытался увести их с улицы, но у него не получилось. Чуть позже люди в штатском положили всех на землю, анастезиолога Богдана Шильниковского задержали – якобы за организацию акции. Вот история медработников, которые вышли вечером на улицу в Минске, чтобы оказывать первую помощь раненым – всех, кроме одной, посадили на 10-15 суток. Здесь – рассказы минчан, которые координируют помощь пострадавшим от силовиков. Теперь наборы для первой помощи приклеивают скотчем к столбам.

Градус насилия зашкаливает: житель Минска Евгений Гончаров рассказывает, что необоснованная жестокость силовиков внушает людям “дикий страх и чувство несправедливости”. Здесь – краткий перечень брутальных действий, которые очевидцы успели заснять на улицах белорусских городов; в Гродно силовики разбили машину, в которой был ребенок, девочка пострадала (вот рассказ родителей); задержанный 10 августа в Гомеле 25-летний Александр Вихор умер в больнице. МВД подтверждает, что в Бресте милиция стреляла в протестующих на поражение (в первоначальной версии официального сообщения речь шла об “огнестрельном” оружии).

Днем в среду в Минске возле тюрьмы на Окрестина собрались сотни родственников задержанных. Они говорят, что слышат крики избиваемых, на их глазах людей увозили на скорых. К тюрьме приходила глава штаба Бабарико Мария Колесникова – штаб собирает волонтеров, чтобы оказывать помощь задержанным.

Сидящих в изоляторах, по свидетельствам тех, кого выпустили, не кормят, камеры переполнены, обращаются с задержанными брутально. “Порядка 16 часов лежишь в положении, где у тебя голова за спиной, разогнуться нельзя, голову поднять нельзя, пересесть нельзя. В туалет по разрешению. Людей избивали как минимум на двух или трех этажах, судя по крикам”, – рассказывает российский журналист Никита Телиженко. “Люди проводили много времени на коленях, на растяжках. Там было очень много людей, все эти учреждения работали не просто в усиленном режиме, а значительно превышая свои ресурсы. Это было страшно”, – говорит корреспондент “Медузы” Максим Солопов. Здесь – другие свидетельства о выбитых зубах и очень изощренных издевательствах.

Глава МВД Беларуси поручил не трогать журналистов на акциях протеста – но тут же МИД Дании сообщил о нападении на датского журналиста, задержан режиссер-документалист Максим Швед. В Минске задержали журналиста Радио Свобода Виталия Цыганкова и его жену. Цыганкова избили, жене приставляли пистолет к виску.

Всего в стране около семи тысяч задержанных, по меньшей мере 250 человек находятся в больницах. Политический обозреватель Артем Шрайбман ничего хорошего в ближайшем будущем не прогнозирует: “Власть считает, что у нее нет другого пути, кроме как повышать градус насилия: если мы не добьем всех, кого можем добить, то продолжат выходить”.

Протесты продолжаются

Вечером в среду пешеходы и водители блокировали дороги в разных районах Минска. Их немедленно разгоняли. Власти сообщали о сбитых гаишниках (как минимум двух). В спальных районах Минска жители поддерживали демонстрантов с балконов – по меньшей мере в одном случае силовики заехали во двор и начали стрелять по окнам, были задержания (или “хапун” по-белорусски) в подъездах жилых домов. Общественный транспорт в некоторых районах работать перестал. Подробнее о четвертом дне протеста в Беларуси читайте здесь.

В Москве у здания посольства Беларуси собрались около 400 человек, полиция оттеснила их от здания, разрушила создавшийся за эти несколько дней мемориал и задержала по меньшей мере десять человек. Зато задержанных в Беларуси “вагнеровцев”, по слухам, скоро передадут Москве, хотя Киев официально обратился к властям Беларуси с просьбой о их экстрадиции.

Но есть как будто и некоторые подвижки:

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.

Глава избиркома в Витебске признал, что после победы Тихановской переписал протокол в пользу Лукашенко.

Белорусские айтишники опубликовали открытое письмо с требованием прекратить насилие, освободить всех задержанных и провести новые конкурентные выборы.

Из государственных медиа увольняются журналисты и телеведущие, вот разговор с Андреем Макаёнком о том, почему он так поступил.

В соцсетях стали появляться видео, на которых бывшие военные в знак протеста выкидывают форму в мусор.

Скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины и выступил с гневным обращением к Лукашенко.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Лукашенко “уйти, пока не поздно”.

Президент Польши и Сейм Литвы обратились в ООН и к мировым лидерам из-за событий в Беларуси.

На статую Жанны д'Aрк на площади Помпиду в Париже повесили бело-красно-белый флаг.

Российская повседневность

В Москве арестован блогер Андрей Пыж – его обвиняют в распространении гостайны. У Пыжа есть украинское гражданство, он специализируется на съемке промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных. В “Лефортово” его нашли члены Общественной наблюдательной комиссии.

В Норильске представители коренных народов Таймыра, оленеводы и рыбаки, провели шествие против “Норникеля”, не дающего им возможности заниматься традиционными промыслами.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро среды, в России за сутки выявлено 5102 новых случаев Covid-19 (это примерно на сотню больше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 903 тысячи. За сутки умерли 129 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 15 260, за день в Москве скончались еще 11 человек.

Российский бизнес в связи с эпидемией потерпел крупнейшие убытки за 16 лет.

Шесть ссылок с бонусом

Старообрядчество. Фрагмент из книги Кирилла Кожурина “Миросозерцание и культура русского старообрядчества XVII–XX вв.” (изд-во “Евразия”) о формировании старообрядческой литературы. Или рассказ Ильи Мельникова о том, как раскольническое движение меняло читательские практики российского крестьянства.

Фрагмент из книги Кирилла Кожурина “Миросозерцание и культура русского старообрядчества XVII–XX вв.” (изд-во “Евразия”) о формировании старообрядческой литературы. Или рассказ Ильи Мельникова о том, как раскольническое движение меняло читательские практики российского крестьянства. Неочевидная литература. Мария Елифёрова вспоминает “Дурочку” Николая Полевого – книжку, в литературный канон не попавшую, но при этом интересную. Или рассказ Константина Львова о стихотворных переводах Николая Гумилева – к выходу сборника в “Новой библиотеке поэта”.

Мария Елифёрова вспоминает “Дурочку” Николая Полевого – книжку, в литературный канон не попавшую, но при этом интересную. Или рассказ Константина Львова о стихотворных переводах Николая Гумилева – к выходу сборника в “Новой библиотеке поэта”. Московское. Юрий Куликов исследует Москву, оставившую след в биографии и творчестве Василия Аксенова. Или воспоминания искусствоведов и художников о доме коллекционера Георгия Костаки.

Юрий Куликов исследует Москву, оставившую след в биографии и творчестве Василия Аксенова. Или воспоминания искусствоведов и художников о доме коллекционера Георгия Костаки. Бонус. Спецпроект к 20-летию гибели атомной подлодки “Курск”: репортажи, интервью, хроника катастрофы, история лодки.

Спецпроект к 20-летию гибели атомной подлодки “Курск”: репортажи, интервью, хроника катастрофы, история лодки. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок