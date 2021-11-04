Осквернение коня красной варежкой

Доброе утро!

Главную награду в англоязычной литературе, Букеровскую премию, получил писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут за роман “Обещание” о взаимоотношениях белой семьи фермеров с их чернокожей служанкой. В новостях так:

В России вновь обновлен рекорд суточной смертности от COVID-19 – 1189 человек.

Bellingcat и The Insider опубликовали материалы уголовного дела о незаконном доступе к информации, в которых ФСБ признает подлинность биллингов фигурантов расследования об отравлении Навального.

Порноактриса Рита Фокс арестована на 14 суток за фотографию с голыми ягодицами на фоне Кремля.

Интернет-регулятор Узбекистана ограничил доступ к YouTube, Instagram и Telegram, но после критики президента решение отменили.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 40 443. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 633 тысячи; официальное число жертв достигло к утру среды 242 060 человек (+1189 за сутки) – это новый рекорд с начала пандемии. Статистика оперативного штаба не соответствует ни данным Росстата, ни подсчетам независимых экспертов, но ее динамика, вероятно, отражает общий настрой российских властей.

Все больше регионов России – Смоленская, Томская, Челябинская область – продляют действующий сейчас режим “нерабочих дней”, а малый бизнес прощается с мечтами о нормальной работе. На этом фоне Путин сегодня едет в Крым праздновать День народного единства.

Росздравнадзор предписал своим отделениям в регионах сообщать об антипрививочниках, особенно среди врачей, в Следственный комитет и прокуратуру. О том, как семьям умерших от коронавируса врачей в России отказывают в компенсации, читайте здесь.

В Киеве тысячи человек вышли на акцию против обязательных прививок и коронавирусных ограничений – люди приехали из разных регионов Украины, в основном оттуда, где действует самый жесткий режим. Здесь участникам этой акции отвечает член рабочей группы украинского Минздрава по COVID-19 профессор Сергей Дубров.

Журналисты и их борьба

1 ноября стало известно об аресте в Москве троих сотрудников частного детективного агентства, якобы передавших расследователям данные об отравителях Навального, а через два дня авторы расследования, издания Bellingcat и The Insider, опубликовали материалы уголовного дела, возбужденного против этих детективщиков. Документы прямо подтверждают, что названные в расследовании об отравлении Навального сотрудники ФСБ действительно являются сотрудниками ФСБ, а телефоны, на биллинги которых ссылаются расследователи, принадлежат именно им. Метаданные этих номеров были получены обвиняемыми по предъявлению фальшивой корочки сотрудника МВД и поддельных постановлений суда. Делалось это ради денег по заказу из даркнета. По словам главреда The Insider Романа Доброхотова, теперь Кремлю предстоит объяснить, что делали в Томске накануне отравления Навального сотрудники ФСБ, чьи права, как следует из уголовного дела, были нарушены “пробивщиками”. И как ни объясняй, всё выйдет криво.

“Новая газета” и “Transparency International – Россия” обратились в администрацию президента с требованием проверить российских должностных лиц, офшоры которых фигурируют в расследованиях “Архива Пандоры”. Песков признал, что обращение получено.

Из России выслан корреспондент нидерландской газеты De Volkskrant Том Веннинк – по официальной версии, в связи с административными правонарушениями. Ему запрещено въезжать в Россию до января 2025 года.

Здесь российские журналисты рассказывают, что заставляет их продолжать заниматься своей работой в нынешних невыносимых условиях. Общественное признание определяющим фактором точно не является: по данным “Левада-Центра”, три четверти россиян ничего не знают о Нобелевской премии мира, присужденной в этом году главреду “Новой газеты” Дмитрию Муратову.

Политика и нравственность

Более 120 жителей Благовещенского района Алтайского края вышли из состава "Единой России". Демарш связан с возможной сменой собственника градообразующего предприятия "Кучуксульфат", предотвратить которую люди надеялись при содействии правящей партии. Но партии было не до них.

В Москве началась активная подготовка к муниципальным выборам 2022 года: на них будет использоваться электронное голосование, потому что в городской администрации считают, что оно доказало свою эффективность в ходе думских выборов. Анализ, проведенный кандидатами от оппозиции и независимыми аналитиками, показал, что именно подтасовка результатов электронного голосования обеспечила победу провластных кандидатов в одномандатных округах Москвы.

Российское правительство засекретило госзакупки для Росгвардии и ФСО, так что теперь мы не узнаем, как ведомства приобретают на бюджетные средства хрустальные погоны, наклейки “На Берлин!” и столики из искусственного камня за пять с лишним миллионов рублей.

Зато можно следить за работой полиции нравов:

Суд в Москве арестовал на 14 суток порноактрису Риту Фокс за фотографию с голыми ягодицами на фоне Кремля (“мелкое хулиганство”).

Следственный комитет проводит проверку в связи с видео, на котором запечатлен поцелуй двух девушек на фоне Вечного огня возле могилы неизвестного солдата у стен Кремля (возможно, это окажется "осквернением символов воинской славы России с использованием средств массовой информации").

Полиция задержала троих петербуржцев, надевших варежки на Диоскуров и их коней у Манежа. Кони с красными варежками на передних копытах выглядели очень эффектно и весело, но в Музее городской скульптуры это сочли “актом вандализма”. Задержанных все же отпустили из полиции после “профилактической беседы”.

Административщина и уголовщина

В Хабаровске опять арестован священник Андрей Винарский – на этот раз ему дали 10 суток за июльский пикет в поддержку бывшего координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина (тогда Ворсина судили по “дадинской статье” за “неоднократные нарушения на митингах”, позже он был приговорен к трем годам условно). Сам Винарский из-за своего участия в митингах лишился должности настоятеля прихода.

Суд в Москве арестовал на 10 суток (“неповиновение полиции”) одного из организаторов Русского марша, который националисты до 2019 года ежегодно проводили 4 ноября.

Суд в Петербурге продлил еще на два месяца арест блогера Юрия Хованского. Он сидит в СИЗО уже пятый месяц по обвинению в “оправдании терроризма” посредством исполненной в 2012 году песни, которую кто-то недавно выложил в интернет. Хованский сказал в суде, что может не выжить в условиях изолятора.

Фигуранты "ростовского дела" Ян Сидоров и Владислав Мордасов вышли на свободу после четырех лет в колонии. 5 ноября 2017 года они пришли в центр города с плакатами в поддержку местных погорельцев. Их тут же схватили и попытались связать с “Артподготовкой” Вячеслава Мальцева (это движение обещало совершить революцию именно в этот день). Когда с “Артподготовкой” у следствия ничего не вышло, молодым людям вменили подготовку силового захвата здания областного правительства.

Историю 15-летнего волгоградца Ярослава Иноземцева, которого обвиняют в подготовке к теракту, читайте тут: на основании найденной дома петарды ребенка отправили в СИЗО, потом – в психушку в Москве, где его признали невменяемым, теперь – снова в СИЗО. На время “нерабочих дней” у семьи нет никакой связи с сыном.

Не менее драматичная история жительницы Чукотки, почти год сидящей под домашним арестом в Калининграде: прошлым летом на пляже в Янтарном у нее утонул сын, в смерти ребенка обвинили мать, и она уже год не имеет возможности общаться с двумя другими своими детьми.

В Подмосковье полиция пришла к тяжелобольной матери правозащитницы Валентины Чупик и угрожала ей депортацией из России, несмотря на то, что мать и так собирается уезжать и просто ждет, когда будет готов загранпаспорт. Ранее Валентину Чупик не пустили в Россию, лишив ее статуса беженца, полученного больше десяти лет назад.

В Беларуси

МВД Беларуси признало "экстремистским формированием" телеканал "Белсат" и граждан, “объединенных его интернет-ресурсами”. Здесь этот ход белорусских властей комментирует замглавы телеканала Алексей Диковицкий. По его данным, “Белсат” сейчас смотрят около 40% жителей Беларуси.

Суд в Петербурге арестовал гражданку Беларуси Яну Пинчук. На родине ее подозревают в разжигании вражды и создании экстремистского формирования – сама она уже четыре года живет в России и об уголовном деле ничего не знала.

Гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко и его помощнице Татьяне Ласице дали 3 и 2,5 года колонии. Одним из оснований для обвинения был пост в фейсбуке с призывом встретить у ИВС выходящую на свободу местную активистку (“организация грубого нарушения порядка”). Суд проходил в закрытом режиме.

В Минске молодой человек заказал гиду Оксане Манкевич экскурсию по городу, а когда она пришла в условленное место, показал удостоверение и отвел ее в ГУБОПиК. Не обнаружив ничего крамольного в ее телефоне, правоохранители арестовали гида на 15 суток за “неподчинение милиционеру”.

Варшава потребовала объяснений от Беларуси в связи с "вторжением" вооруженных людей на территорию Польши: в ночь с 1 на 2 ноября польские солдаты заметили на своей территории в 300 метрах от белорусской границы троих вооруженных людей в форме – они ушли в Беларусь, как только заметили польский патруль. Варшава считает это “преднамеренной эскалацией”.

Вокруг света

В Польше из-за ограничений на аборты умерла беременная женщина: на 22-й неделе беременности у нее отошли воды, но врачи дождались смерти плода – а вместе с ней и смерти самой женщины от септического шока. Акции памяти прошли во многих городах Польши.

Бывшему президенту Польши Леху Валенсе предъявлены обвинения в даче ложных показаний о своем сотрудничестве со спецслужбами народной республики. Валенса называет обвинения в сотрудничестве местью своих политических противников.

Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана внесла Facebook, Instagram, "Одноклассники", Telegram, LinkedIn, YouTube и другие сервисы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и ограничила к ним доступ. Когда эти действия раскритиковал президент страны, доступ восстановили, а главу инспекции – уволили.

Минторг США ввел санкции против российской компании Positive Technologies и израильской NSO Group за продажу программного обеспечения для кибервзломов.

Иран сообщил, что 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке.

О скромных итогах первой части климатической конференции в Глазго, в которой участвовали мировые лидеры, читайте тут. Российское неучастие в саммите здесь комментирует сотрудник российского “Гринпис” Василий Яблоков.

Шесть ссылок

Народная культура. Историк Сергей Зотов рассказывает о средневековых апокрифах, посвященных детству Христа. Или отрывок из книги популяризатора и реконструктора кельтской культуры Жана Маркаля “Хеллоуин: история и традиции” (изд-во “Городец”) – о том, как древние ирландцы переносились в иной мир при помощи мяса и пива.

Историк Сергей Зотов рассказывает о средневековых апокрифах, посвященных детству Христа. Или отрывок из книги популяризатора и реконструктора кельтской культуры Жана Маркаля “Хеллоуин: история и традиции” (изд-во “Городец”) – о том, как древние ирландцы переносились в иной мир при помощи мяса и пива. Кино. Путеводитель по фильмам Лукино Висконти. Или рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах только что завершившегося Виеннале – ежегодного кинофестиваля в Вене.

Путеводитель по фильмам Лукино Висконти. Или рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах только что завершившегося Виеннале – ежегодного кинофестиваля в Вене. Съедобное несъедобное. Фрагмент из книги профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора “Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти все, что нам рассказывали о еде, неправда” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о том, на самом ли деле рыба так полезна, как о ней говорят. Или рассказ о том, что можно делать с грибами помимо того, чтобы их есть: делать гробы, посуду, одежду и даже строить из них дома.

Искренне Ваши,

Семь Сорок