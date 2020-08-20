Держать в себе высокие эмоции

Доброе утро!

Сегодня и.о. губернатора Хабаровского края будет докладывать Путину о своих успехах – накануне по делу о взятке в Хабаровске задержали бывшего министра из правительства Фургала, которого Дегтярев обвинял в “саботаже”. А в Беларуси так:

В минской больнице умер участник демонстрации в Бресте – огнестрельная рана головы. Директор музея в Волковыске найден мертвым.

Светлана Тихановская обратилась к лидерам ЕС с просьбой не признавать результаты президентских выборов в Беларуси. ЕС не признал, выделил денег и готовит санкции.

Лукашенко переназначил правительство, призвал “навести порядок”, обозвал оппозицию “черной сотней”, а бастующих – гестаповцами.

ОМОН впервые на этой неделе разогнал митинг в Минске и блокировал подходы к разным точкам в городе.

Новые жертвы и пострадавшие

В больнице в Минске умер 44-летний Геннадий Шутов, раненный милицией в голову во время протестов в Бресте. Родные не могли найти его двое суток. В МВД подтверждали, что в Бресте милиция стреляла на поражение в участников акции протеста и один человек был ранен. В Следственном комитете заявляют, что убитый сам нападал на милиционеров.

Найден мертвым 29-летний Константин Шишмаков, директор военно-исторического музея в Волковыске – после выборов он отказывался подписывать сфальсифицированный протокол, потом ушел в отпуск на неделю, а в первый после отпуска рабочий день сообщил жене по телефону, что уволен и едет домой, после чего пропал. Тело Шишмакова нашли в лесу; что стало причиной смерти, пока не ясно.

16-летний подросток Тимур Мицкевич из Минска был настолько жестоко избит силовиками на автобусной остановке в Минске, что его пришлось вводить в медикаментозную кому – уголовное дело об избиении так и не возбуждено.

Свидетельства издевательств в центрах изоляции правонарушителей множатся: вот рассказ украинского правозащитника Константина Реуцкого, вот история айтишника из Петербурга Михаила Дорожкина, которого до сих пор не выпустили из изолятора на Окрестина. Лагерь волонтеров у этого изолятора постепенно сворачивается – основной поток освободившихся уже иссяк.

Новые митинги и снова разгоны

Лукашенко, приведя войска в боевую готовность из-за "внешней угрозы", переназначил правительство Беларуси (теперь его состав должен утвердить парламент) и объяснил старым-новым министрам, с кем им надо бороться: с Координационным советом оппозиции, они же “черносотенцы”, финансируемые, к тому же, Западом. Призывающих к забастовкам он сравнил с “гестапо” и пообещал с ними “разобраться”. МВД и КГБ получили распоряжение “не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске”. Против 60 с лишним человек возбуждены уголовные дела об участии и организации беспорядков, среди них есть активисты штаба Бабарико.

Вот обзор предприятий и учреждений, вышедших на акции протеста в среду. Митинг у тракторного завода разогнал ОМОН, появились новые задержанные. Силовики также блокировали доступ к зданию Белтелерадиокомпании – бастующих белорусских сотрудников туда не пустили, зато туда начали прибывать российские телеспециалисты, по слухам – сотрудники RT и фрилансеры, хотя Маргарита Симоньян уверяет, что ее подчиненных там нет. Минский театр им. Янки Купалы занят силовиками, актеров туда не пустили – вот разговор с уволенным директором театра, бывшим министром культуры Беларуси Павлом Латушко.

Рабочие бастующих предприятий испытывают давление со стороны руководства – как это происходит на “Беларуськалии”, здесь рассказывает пресс-секретарь предприятия Глеб Сандрос. О ситуации на “Нафтане” в Новополоцке читайте тут. Некоторые чиновники продолжают увольняться, пламенное обращение к силовикам записал пограничник Александр Васько.

Архиепископ католической церкви Беларуси получил аудиенцию у главы МВД (собирается обсудить судьбу задержанных), вот разговор с представителем белорусской православной церкви, который организует ежедневные крестные ходы в Минске.

“Утром – на митинг, вечером – на разбой”, – пишет официальный сайт МВД Беларуси, сообщая о неудачной попытке ограбления магазина в Минске. Как раз утром и днем в среду по всей Беларуси (и даже в Киеве) проходили митинги в поддержку Лукашенко. Оппозиция собралась на площади Независимости в Минске вечером, на митинге выступала Мария Колесникова, вот разговор с ней.

В Гродно городская администрация сначала разрешила любые мирные собрания граждан, а потом объявила митинг в среду незаконным. В Гомеле митинг прошел в форме концерта. Другие города тоже не спали, вот фотографии за день. Следующая общенациональная крупная акция запланирована на воскресенье.

Оппозиция, Европа, Россия

Светлана Тихановская в отдельном видеообращении призвала европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. И Евросоюз на специальном саммите их не признал. ЕС перенаправит 53 млн евро, которые изначально предназначались белорусскому правительству, на поддержку гражданского общества и жертв полицейского насилия. Работа над санкциями идет. Канцлер Германии Ангела Меркель звонила Лукашенко, но тот отказался разговаривать. МИД Литвы запретил въезд Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику.

Координационный совет белорусской оппозиции принял резолюцию с требованием освобождения политзаключенных, признания недействительными итогов состоявшихся выборов и проведения новых. Совет отдельно подчеркнул, что не ставит перед собой задачи изменения конституционного строя и внешней политики страны. Представители оппозиции попытались связаться с администрацией Лукашенко, но у них ничего не вышло.

Кремль устами Дмитрия Пескова заявил о попытках внешнего вмешательства в дела Беларуси, но считает, что у Минска нет "потребности" в военной помощи России. Здесь эту позицию разъясняет Глеб Павловский.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец называет сложившуюся ситуацию “политическим тупиком”, но рассчитывает на отставку Лукашенко. Кандидат в президенты Беларуси в 2010 году, поэт Владимир Некляев рассуждает о необходимости “долго держать в себе высокие эмоции” (революционные).

Российская жизнь

Уголовное дело блогера Андрея Пыжа, подозреваемого в незаконном доступе к гостайне, связано с перевозкой в Украину “засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях мобилизационного характера”.

Норвегия выслала российского дипломата после задержания норвежца по подозрению в шпионаже в пользу России.

Украина официально отвергла свою причастность к задержанию российских “вагнеровцев” в Беларуси. Попытка разобраться, как там на самом деле обстоят дела, предпринята тут.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги Сергея Белякова “Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой” (изд-во “АСТ”) – об учреждении Украинской Народной Республики и определении ее границ. Или подборка документов из архивов украинского КГБ об отслеживании отношения советских граждан к забастовкам “Солидарности” в Гданьске в начале 1980-х.

Фрагмент из книги Сергея Белякова “Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой” (изд-во “АСТ”) – об учреждении Украинской Народной Республики и определении ее границ. Или подборка документов из архивов украинского КГБ об отслеживании отношения советских граждан к забастовкам “Солидарности” в Гданьске в начале 1980-х. Словесность. Всемирная история сложной поэзии от Руми и скальдов до Тредиаковского, Малларме и Пауля Целана в изложении Кирилла Корчагина. Или воспоминания Веры Мильчиной о Викторе Сановиче – переводчике с японского, знатоке старинной японской литературы.

Всемирная история сложной поэзии от Руми и скальдов до Тредиаковского, Малларме и Пауля Целана в изложении Кирилла Корчагина. Или воспоминания Веры Мильчиной о Викторе Сановиче – переводчике с японского, знатоке старинной японской литературы. Отечественное. Статья Марка Липовецкого о книге “Новейший Плутарх. Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен”, написанной в начале 1950-х во Владимирской тюрьме ее узниками: историком искусства Львом Раковым, Даниилом Андреевым и биологом Василием Париным. Или разговор с Яниной Рапацкой, исследовательницей русского блэк-метала.

Статья Марка Липовецкого о книге “Новейший Плутарх. Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен”, написанной в начале 1950-х во Владимирской тюрьме ее узниками: историком искусства Львом Раковым, Даниилом Андреевым и биологом Василием Париным. Или разговор с Яниной Рапацкой, исследовательницей русского блэк-метала. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок