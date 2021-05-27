Доброе утро!

По данным “Коммерсанта”, первые 600 российских заключенных начнут строить БАМ уже в июне. Светлое будущее наступает очень быстро:

Лукашенко изложил депутатам далекую от реальности версию посадки самолета Ryanair. К арестованным в Минске Роману Протасевичу и Софье Сапеге не допускают адвокатов.

Госдума приняла в третьем чтении закон, лишающий пассивного избирательного права лиц, связанных с “экстремистскими организациями”.

В Чечне неизвестные избили экологов из Ингушетии и сожгли их машину.

Путин выступил против обязательной вакцинации после того, как несколько регионов попытались ее ввести.

“По поводу всего происходящего”

Адвокаты безуспешно пытаются найти Романа Протасевича и Софью Сапегу, задержанных после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Афины – Вильнюс. Адвокат Протасевича Инесса Оленская сказала “Би-би-си”, что ей не удалось увидеться с ним в СИЗО-1 в Минске и она не уверена, что он там, а родители Протасевича пока не обнаружили его ни в одной из белорусских больниц. У Софьи Сапеги уже три адвоката, но и им не дали увидеться с ней в СИЗО КГБ. В разговоре с “Коммерсантом” ее отец (он живет во Владивостоке) настаивает на аполитичности дочери и сетует на бездействие российских властей. Сооснователь телеграм-канала Nexta Степан Путило говорит в интервью, что нынешние сотрудники Nexta беспрерывно получают угрозы: “Роману еще повезло, а вас застрелят сразу”.

Лукашенко выступил в парламенте Беларуси "по поводу всего происходящего" (так цель выступления описало госагентство БелТА). Полностью его выступление по телевизору не показывали, есть только отрывки, из которых складывается такая фабула: электронное сообщение о бомбе на борту пришло из Швейцарии, все соседние страны отказались принимать самолет, и только Минск проявил мужество, в самолете находился террорист, а бомба разорвалась бы прямо над БелАЭС. Вывод: “Летайте там, где угробили триста человек”, то есть над Донбассом. Здесь объясняется, почему в этом нет ни слова правды.

Летать пока получается не очень: вот траектория полета рейса Минск – Барселона, который долго кружил близ польской границы, но так и не смог ее пересечь, потому что Франция, над которой он должен был лететь дальше, приостановила разрешение на полеты “Белавиа” над своей территорией.

Но россиянам смеяться пока рано: AirFrance пришлось отменить рейс из Парижа в Москву, потому что пилоты не смогли получить разрешение на вход в воздушное пространство России по новому маршруту, не пролегающему над территорией Беларуси. Пассажирам пришлось ждать три часа, потом рейс перенесли на сутки.

Вся эта авиакатавасия отзывается и в других регионах: Кыргызстан запретил въезд гражданам Таджикистана через наземные переходы до завершения разметки границы, но погранслужба переусердствовала и отказалась впускать также и тех, кто прилетел, – возник хаос, причем совершенно незаконный.

Другие жертвы Лукашенко

В Беларуси похоронили политзаключенного Витольда Ашурка, умершего при невыясненных обстоятельствах в колонии. Ашурку было 50 лет. Его задержали в сентябре 2020 года и впоследствии дали пять лет колонии. Оттуда он писал, что "политических" заставляют носить желтые нашивки на одежде. Родные Ашурка не верят рассказам властей о причинах его смерти, но от дополнительной экспертизы отказались, потому что сейчас в Беларуси нет независимой экспертизы.

В Минске покончил с собой 18-летний сирота Дмитрий Стаховский. В предсмертной записке он указал, что его преследовали "за митинги", и обвинил в своей смерти Следственный комитет. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская написала в своем телеграм-канале: "Режим продолжает убивать людей. Без разбора: и протестующих на улицах, и гордых узников совести, и таких, как Дима, который еще недавно строил планы на будущее и не хотел умирать”. Она констатировала, что Диму уже не спасти, но нужно спасать весь народ, и объявила о подготовке к новой активной фазе протестов.

Вокруг Навального

“Закон против ФБК”, который лишает права избираться на выборах всех уровней лиц, причастных к деятельности “экстремистских” организаций, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Кроме руководителей и сотрудников таких организаций, избираться не смогут те, кто предоставлял организациям, признанным экстремистскими, финансовую, консультативную или другую помощь в течение года до решения суда. Следующее заседание суда о признании структур Навального “экстремистскими” назначено на 6 июня.

Сам Навальный выступил по видеосвязи на заседании суда по его иску к ИК-2 в Покрове в связи с вырезанием отдельных статьей из выписанных им газет. Он сказал, что готов прекратить дело, если администрация колонии перестанет кромсать газеты. Представитель колонии сказала, что газеты передавались в “надлежащем состоянии”.

В подтверждение того, что статьи из газет действительно вырезали, есть фотографии. Но скоро таких фотографий не будет: Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий адвокатам проносить в колонии телефоны, видеокамеры, диктофоны. Рассчитывать на помощь Общественных наблюдательных комиссий заключенным тоже бессмысленно: согласно расследованию “Проекта”, в 66 из 85 регионах России председатели ОНК и их замы либо бывшие сотрудники силовых ведомств, либо связаны с властью.

“Санитарные дела” против Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина переданы в суд. Вот хороший материал “Медиазоны” об одном из обвиняемых в применении насилия к силовикам на митинге 23 января, московском айтишнике Александре Федерякове. Он сидит в СИЗО уже два месяца, отказывается признавать вину и готов доказывать свою правоту в суде.

Правоохранительное

Бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину оштрафовали на 10 тысяч рублей за "нарушение коронавирусных ограничений" во время Земского съезда в Новгороде (административный арест она продолжает отбывать).

На границе Чечни и Ингушетии неизвестные вооруженные мужчины задержали и избили сотрудников ингушского государственного заповедника "Эрзи", сожгли их машину и заставили переходить вброд реку Фортангу, которая разделяет две республики. Видимо, это была чеченская полиция.

Функции защиты интересов России за границей переходят от Минюста к Генпрокуратуре. Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаила Гальперина. На его место придет выходец из администрации президента Михаил Виноградов, ранее работавший с исками ЮКОСа. Предполагается, что Госдума одобрит все это задним числом.

Идеологическая работа

Генпрокуратура России признала "нежелательными" три немецкие неправительственные организации – Форум русскоязычных европейцев, Центр либеральной современности и Немецко-русский обмен. Они якобы представляют угрозу основам конституционного строя.

В Петербурге Генпрокуратура обратилась в суд с иском о запрещении страницы “Российской ЛГБТ-сети” в фейсбуке, потому что она якобы создает “привлекательный образ гомосексуализма”. Вот истории бежавших из Чечни геев – некоторым из них подготовить побег помогла именно “Российская ЛГБТ-сеть”.

Роскомнадзор требует от Twitter и Facebook локализовать данные пользователей до 1 июля – иначе штрафы до 18 млн рублей.

“Лига безопасного интернета”, которой руководит дочь сенатора Мизулиной, пожаловалась в МВД на новый альбом Моргенштерна. Пожаловалась такими словами: “Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве”.

В Москве закрыли выставку добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт" о пропавших детях, потому что она маркирована 18+, а отличать детей от взрослых парк “Музеон”, где выставка размещена, пока не научился.

Вокруг света

В Украине вышло расследование о том, как Виктор Медведчук за время президентства Петра Порошенко стал руководителем второй по величине парламентской фракции и олигархом. Медведчук получил контроль над нефтепроводом "Самара – Западное направление", который идет из России в Европу. Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров Медведчука с высокопоставленными российскими чиновниками. Здесь все это комментирует украинский политолог Владимир Фесенко.

По данным “Би-би-си”, Китай тестирует на арестованных уйгурах технологии для удаленного распознавания настроения. Потом их будут применять ко всем.

В Иране на четыре месяца запретили майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии в стране.

В Калифорнии жертвами очередной необъяснимой стрельбы стали восемь человек.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 8373. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 26 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 119 600 человек (+406 за сутки).

Вслед за Якутией “поощрять” вакцинацию стали и в других регионах: Кадыров пригрозил отказывающимся от вакцинации, что медицинскую помощь они получат в последнюю очередь, а московский мэр Собянин предложил устроить в ресторанах отдельные зоны для привитых (в чем эпидемиологический смысл этой меры, он не объяснил, потому что его просто нет). Путин положил конец чиновническому рвению, назвав обязательное вакцинирование нецелесообразным. Здесь ход российской прививочной кампании комментирует эпидемиолог Василий Власов.

Словакия одобрила применение “Спутника V” по принципу “не пропадать же добру”: министр здравоохранения отметил, что выступает за использование препаратов, одобренных в ЕС, но если кому-то очень хочется именно “Спутник”, то пожалуйста.

Британский парламент пытается оценить действия правительства по борьбе с пандемией. На совместном заседании комитетов по здравоохранению и по науке и технологиям Палаты общин бывший советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс обвинил правительство в некомпетентности и рассказал о царившей там атмосфере паники. В частности, он подтвердил, что слышал своими ушами фразу Джонсона о том, что "груда тел" лучше нового локдауна.

Шесть ссылок

Поэзия. Литературовед Олег Лекманов комментирует десять важнейших стихотворений Ходасевича; поэт и переводчик Алина Дадаева рассказывает об истории мексиканской поэзии.

Литературовед Олег Лекманов комментирует десять важнейших стихотворений Ходасевича; поэт и переводчик Алина Дадаева рассказывает об истории мексиканской поэзии. Художества. Пять гравюр Дюрера с комментариями искусствоведа Кирилла Найденышева. Или ликбез об экспрессионистской живописи.

Пять гравюр Дюрера с комментариями искусствоведа Кирилла Найденышева. Или ликбез об экспрессионистской живописи. История Центральной Азии. Фрагмент из книги Романа Почекаева “Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – начала XX века” (изд-во ВШЭ). Или рассказ Антона Ихсанова о том, как находить скрытые смыслы и нарративы в материалах колониальных архивов Российской империи.

Фрагмент из книги Романа Почекаева “Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – начала XX века” (изд-во ВШЭ). Или рассказ Антона Ихсанова о том, как находить скрытые смыслы и нарративы в материалах колониальных архивов Российской империи. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок