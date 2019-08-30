Ночной обмен

Доброе утро!

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации интервью журнала “Крот” со стоиком, профессором философии Массимо Пильюччи – интересное, кстати. Стоицизм учит разделять вещи нам подконтрольные и те, с которыми ничего не поделать. Блокировку легко обойти, а вот это нужно принять как факт:

Между Россией и Украиной, видимо, состоялся обмен заключенными. Родственникам моряков сообщили, что они в Киеве. Среди освобожденных должен быть Олег Сенцов.

Начала работу Верховная Рада Украины. Новым премьером стал 35-летний Алексей Гончарук.

Суд арестовал Илью Яшина в пятый раз подряд, снова на 10 суток; Любовь Соболь облили грязью.

Президент США отменил визит в Польшу. В мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны будет участвовать вице-президент Пенс.

Обмен вроде бы состоялся

В ночь на пятницу в фейсбуке нового генпрокурора Украины Руслана Рябошапки появился пост о том, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся и что Олег Сенцов, украинские моряки и еще несколько бывших заключенных летят домой. В Украине их пока никто не видел, но родственникам одного из моряков, захваченных Россией в Черном море в ноябре прошлого года, сообщили, что они уже в Киеве.

О том, какое значение может иметь состоявшийся обмен для дальнейших отношений между Украиной и Россией, вот тут рассуждает российский политолог Андрей Кортунов.

Новая Рада – новый премьер

Депутаты Верховной Рады Украины 9 созыва на первом заседании приняли присяги, выслушали напутствие президента Зеленского (укр. – он призвал их больше работать) и произвели ключевые назначения. Спикером нового парламента стал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, премьер-министром –​ 35-летний юрист Алексей Гончарук, заместитель главы Офиса президента​. Кто еще вошел в правительство, читайте тут. Вместо ушедшего в отставку генпрокурора Юрия Луценко назначен Руслан Рябошапка. В первый же день работы Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Здесь новые назначения комментирует украинский политолог Владимир Фесенко.

Последствия московских гуляний

Суд в Москве в пятый раз подряд арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, ему снова дали 10 суток – на этот раз за призывы к акции 3 августа.

Свои 30 суток отбыл один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов. На выходе из спецприемника он сказал, что пожил месяц за счет государства и понял, что “у государства небо в клеточку”.

Минск выдаст Москве задержанного ранее в Беларуси участника московской акции оппозиции 27 июня Никиту Чирцова. Как выяснилось, он был объявлен в международный розыск по “московскому делу”.

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь облили грязью (в буквальном смысле).

Координатора штаба Навального в Самаре арестовали на 10 суток за пикеты “солидарности с Москвой”.

В Москве сняли афиши концерта рэпера Фейса – в рекламном агентстве ему объяснили, что “по распоряжению сверху, из-за выборов”. В Иркутске и Улан-Удэ его концерты отменили после визита “людей из органов”. Фейс выступал на разрешенном массовом митинге 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Департамент образования Москвы рекомендовал школам не проводить линейки 1 сентября – тоже в связи с акциями протеста в городе.

Фонд борьбы с коррупции опубликовал расследование о том, что глава московского отделения “Единой России” Андрей Метельский является хозяином мотосалона "Альпин", официального дилера Yamaha, то есть ведет незаконную предпринимательскую деятельность.

На предыдущую публикацию ФБК о роскошной московской квартире врио Беглова в Петербурге ответили гениально: цена, по которой была куплена эта квартира, сказали в пресс-службе, не имеет никакого отношения к ее рыночной стоимости.

Российские тайны

Радио Свобода выдвинуло новую версию случившегося на полигоне под Нёноксой 8 августа: семь человек могли погибнуть не в результате неудачных испытаний новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда ранее – в результате другого неудачного пуска.

Журналисты “Московского комсомольца” утверждают, что мороженщица, у которой Путин купил вологодский пломбир и "Коровку из Кореновки", бесследно исчезла из Жуковского, причем вместе с мороженым: ни вологодского, ни “Коровки” на МАКС больше не продают.

По данным ВЦИОМ, больше половины жителей России не знают, в каком году началась Вторая мировая война.

Она началась в 1939-м

Президент США не едет в Польшу участвовать в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него американскую делегацию возглавит вице-президент Пенс. Сам Трамп будет следить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган “Дориан” (у президента США там любимое поместье).

Ранее от участия в торжествах отказался президент Беларуси Александр Лукашенко (потому что не позвали Путина). Этот жест солидарности вряд ли искупит в глазах Путина двухчасовые переговоры Лукашенко с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном – последний назвал состоявшуюся беседу “захватывающей”. Вот здесь Болтон объясняет, как Вашингтон будет искать общий язык с Минском в вопросе о правах человека.

Новости культуры

Зрителя “Театра.doc” оставили в полиции на ночь и оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство после срыва спектакля активистами SERB в среду вечером. Вот разговор с режиссером спектакля “Выйти из шкафа” Анастасией Патлай – о самом спектакле и об устроенной SERBовцами провокации.

Шесть ссылок

Поэзия. Замечательный рассказ Германа Лукомникова о том, как он летом 2001 года сочинил стихотворение “На нас напала / Орда Сарданапала, // А на Сарданапала / Нас орда напала!”. Или биографический очерк и подборка стихов поэта-конструктивиста Ивана Пулькина (1903–1941), почитайте.

Замечательный рассказ Германа Лукомникова о том, как он летом 2001 года сочинил стихотворение “На нас напала / Орда Сарданапала, // А на Сарданапала / Нас орда напала!”. Или биографический очерк и подборка стихов поэта-конструктивиста Ивана Пулькина (1903–1941), почитайте. Немецкое. Рассказы о том, как выживали российские немцы, депортированные в Сибирь в августе 1941 года. Или картинки с выставки “Советский рай”, устроенной нацистами в Праге в 1942 году: вещи (вплоть до целых изб со всей утварью), вывезенные немецкими солдатами с оккупированных территорий СССР, должным образом чехов не ужаснули.

Рассказы о том, как выживали российские немцы, депортированные в Сибирь в августе 1941 года. Или картинки с выставки “Советский рай”, устроенной нацистами в Праге в 1942 году: вещи (вплоть до целых изб со всей утварью), вывезенные немецкими солдатами с оккупированных территорий СССР, должным образом чехов не ужаснули. Про Сталина. В августе 1934 года в Москве произошла попытка антисталинского военного переворота – мятеж Нахаева, вот рассказ о нем. Или пять историй об оскорблении Сталина из следственных дел 1930-х годов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок