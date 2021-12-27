Перед лицом своих товарищей

Доброе утро!

Американское космическое агентство NASA отправило в космос телескоп "Джеймс Уэбб", который заменит “Хаббл”. “Уэбб” должен был улететь еще в 2007 году, но сроки запуска много раз откладывались. На Земле так:

В России заблокирован сайт правозащитного проекта “ОВД-Инфо” – за распространение “экстремистской” информации.

Юрист “Комитета против пыток” рассказал о похищении почти сорока своих родственников в Чечне.

Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины.

12 января может состояться заседание совета Россия – НАТО. Таких мероприятий не было 2,5 года.

Из жизни российских медиа

В субботу утром стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта “ОВД-Инфо” по решению Луховицкого райсуда. Этот суд постановил, что деятельность проекта, ранее признанного “иностранным агентом”, направлена на "пропаганду терроризма и экстремизма". Роскомнадзор теперь требует удаления аккаунтов “ОВД-Инфо” из соцсетей. Проект “ОВД-Инфо”, основанный 10 лет назад, собирает информацию о задержанных на мирных акциях и митингах, предоставляет им юридическую помощь (вплоть до составления жалоб в ЕСПЧ), информирует общественность о происходящем, составляет инструкции о том, как вести себя с правоохранителями, и т.д. Подробнее здесь.

Телеканал "Дождь", сайт Znak.com и магаданское издание "Весьма" получили от Роскомнадзора требование удалить материалы, написанные по расследованиям проектов, связанных с Михаилом Ходорковским (потому что всё, связанное с Ходорковским, имеет статус “нежелательного”). В заметках, которые нужно удалить, пересказываются расследования уже закрытого “МБХ медиа” о “массажисте Путина”, сооснователе Русского Афонского общества Константине Голощапове и его бизнесе, о дорогом участке на Рублевке, который продала ведущая телеканала “Россия 1” Наиля Аскар-заде, а также о недвижимости, которой владеет Алина Кабаева и ее ближайшие родственники.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, почему на ежегодную пресс-конференцию Путина не пригласили “Новую газету”, главред которой был удостоен в этом году Нобелевской премии мира. “Просто забыли им позвонить”, – сказал Песков.

Прочее российское

В Кемеровской области для работников угольных и горнорудных предприятий вводят обязательную клятву, которую надо будет произносить перед спуском в забой “ради повышения уровня безопасности”. Текст клятвы опубликован в инстаграме замгубернатора области: "Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть достойным профессии, честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, четко соблюдать правила безопасности", а также "честно трудиться во благо Кузбасса". Будь готов – всегда готов.

Российское правительство выделило 2,35 млдр рублей на новогодние премии для сотрудников МВД.

Пожарный из Улан-Удэ, рассказавший об избиении сотрудниками Росгвардии и направивший соответствующее заявление в СК, уже неделю не выходит на связь. Правозащитники и журналисты, рассказывавшие об этой истории, обеспокоены, потому что до этого он говорил, что ему угрожают и караулят возле дома.

В Краснодарском крае МВД начало проверку в связи с видеообращением 25-летнего электрика из Адлера: в видеообращении он рассказал, как в сентябре этого года его истязали в полиции, заставив признаться в краже 60 тысяч рублей. После того, как он отправил это видео знакомой, его тело нашли на железнодорожном перегоне Хоста–Адлер. 24 декабря эту историю рассказала “Новая газета”.

В Ростове-на-Дону бойцы ОМОН пришли на ночную вечеринку и на четыре часа поставили посетителей лицом к стене – формально за нарушение “санитарных норм”, но на видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ, слышно, как оператор спрашивает у людей, знали ли они, что “здесь как бы вечеринка для представителей определенной ориентации”.

Муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина, отбывающие административные аресты за “демонстрацию нацистской символики” в опубликованных много лет назад инстаграм-постах, объявили голодовку с требованием поместить их в одну камеру и разрешить общаться. Сейчас они сидят в разных камерах изолятора в Сахарове, на прогулку их выводят в разное время, за попытку переписываться угрожают новым административным делом.

Следователь просит выпустить из СИЗО видеоблогера Юрия Хованского, обвиняемого по статье об оправдании терроризма за исполнение песни в стриме, которого, как утверждает сам Хованский, не было. С чего вдруг такая милость, пока не известно.

Сотрудник “Комитета против пыток” Абубакар Янгулбаев рассказал в своем инстаграме, что “кадыровцы похитили” около сорока его родственников, живущих в чеченском селе Гойты и в Грозном. Ранее о похищении родственников заявили четверо чеченских блогеров, живущих за границей.

Поддержание напряженности

Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном объявил, что готов “решить вопрос” с “присоединением” Украины к России (просто пока ему это не поручили). Российский МИД решил не ограничиваться западным направлением и предупредил Японию о “красных линиях” в Тихом океане.

Минобороны России, со своей стороны, сообщает об отводе части войск от границы с Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил назначить на 12 января 2022 года заседание совета Россия – НАТО. Переговоров в таком формате не проводилось с июля 2019 года.

Папа римский в рождественском послании призвал не допустить военного конфликта на территории Украины. В самой Украине вступил в силу приказ министерства обороны о постановке женщин на воинский учет.

Вокруг света

В Ливии не состоялись выборы, намеченные на 24 декабря, день 70-летия ее независимости. Новая дата, 24 января, кажется совершенно нереалистичной, и вот почему.

Занимательную историю о псевдоправозащитной организации Международный комитет защиты прав человека (CIPDH), одним из вице-президентов которой является Александр Ионов, получивший широкую известность своими доносами на “Медузу”, читайте здесь. Особая пикантность в том, что эта организация не просто выступает спойлером по отношению к разным подразделениям ООН, но рутинно обманывает доверчивых предпринимателей из российской глубинки, продавая им “дипломатические паспорта” и предлагая купить африканское золото по сходной цене.

Умер Десмонд Туту – епископ из ЮАР, боровшийся с апартеидом и получивший за это Нобелевскую премию мира. Ему было 90 лет.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 23 721 (это уровень сентября). Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 392 тысячи; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 304 218 человек (+968 за сутки). Реальному положению дел эти данные не соответствуют, но по их динамике видно, что российские власти желают показать, что все стабилизировалось.

ВОЗ, напротив, предупреждает о чрезвычайной заразности штамма омикрон: число инфицированных им удваивается каждые два-три дня. В минувшие выходные было отменено почти 8 тысяч авиарейсов – главным образом в связи с тем, что пилоты и другие члены летных экипажей массово уходят на больничный или на карантин.

Семь ссылок

Русская классика. Статья Веры Мильчиной, в которой предлагается к уже известным источникам финальной сцены “Капитанской дочки” прибавить исторический анекдот о Маргарите Ламбрен – камеристке Марии Стюарт, которая пыталась убить английскую королеву Елизавету, но после разговора с ней была помилована. Или текст Игоря Белова, в котором подробно рассказывается история споров об авторстве “муравьевской оды” Некрасова – верноподданнического стихотворения, которое стоило Некрасову репутации, но которое он не писал.

Статья Веры Мильчиной, в которой предлагается к уже известным источникам финальной сцены “Капитанской дочки” прибавить исторический анекдот о Маргарите Ламбрен – камеристке Марии Стюарт, которая пыталась убить английскую королеву Елизавету, но после разговора с ней была помилована. Или текст Игоря Белова, в котором подробно рассказывается история споров об авторстве “муравьевской оды” Некрасова – верноподданнического стихотворения, которое стоило Некрасову репутации, но которое он не писал. Ученые. Рассказы учеников Колмогорова, Успенского, Арнольда, Манина и других математиков о золотом веке мехмата МГУ. Или двухчастное интервью с экономистом Дмитрием Травиным в связи с его недавней книгой “Почему Россия отстала?”, но не только о ней: часть первая, часть вторая.

Рассказы учеников Колмогорова, Успенского, Арнольда, Манина и других математиков о золотом веке мехмата МГУ. Или двухчастное интервью с экономистом Дмитрием Травиным в связи с его недавней книгой “Почему Россия отстала?”, но не только о ней: часть первая, часть вторая. Философы. Статья историка философии Гленна А. Магги о связи гегелевской философии с европейской традицией мистицизма. Или беседа с Анатолием Рясовым о том, зачем философии нужен звук.

Искренне Ваши,

Семь Сорок