Так выглядит страх разгрома

Доброе утро!

Весь вчерашний вечер мир с замиранием сердца ждал, что Путин объявит о начале новой фазы войны в Украине, но так и не дождался: телеобращение российского президента сначала анонсировали на вчера, а потом перенесли на сегодня. Из новостей, впрочем, и так ясно, что он может сказать:

Российская Госдума внесла изменения в Уголовный кодекс, создающие основания для мобилизации. Введены сроки за добровольную сдачу в плен, мародерство и отказ от участия в боевых действиях “в военное время”.

Так называемые референдумы о присоединении к России оккупированных территорий Украины назначены на 23–27 сентября. Украина и западные страны не собираются их признавать.

Иностранцам, служащим в российской армии, упростят получение гражданства.

Украинская армия ведет наступление на Лисичанск Луганской области; российская – накапливает резервы для захвата Донецкой области.

Адвокатам Навального запретили проносить на встречи с ним любые документы.

Сборную России по футболу не допустят к участию в Чемпионате Европы – 2024.

В ожидании мобилизации

Российская Госдума единогласно приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за преступления против военной службы, совершенные в ходе мобилизации, в военное время и в период военного положения. Эти нормы были внесены накануне вечером не в качестве самостоятельного документа, а как поправки к принятому уже в первом чтении законопроекту, корректировавшему в Уголовном кодексе совершенно другие вещи. Принятый законопроект, который сегодня, как ожидается, одобрит Совет Федерации, вводят серьезные сроки за добровольную сдачу в плен, мародерство и отказ от участия в боевых действиях. Он также предусматривает внесение в УК целой группы статей о неисполнении гособоронзаказа и нарушение условий госконтракта. Вот подробный разбор всего этого.

Здесь одобренные Госдумой поправки комментируют российские политологи: они, как им кажется, нацелены на привлечение к войне призывников и запугивание отказников, число которых неуклонно растет, а также на переориентирование экономики на военные цели (российский рынок акций завершил вторник рекордным с февраля обвалом). Советы юриста тем, кто может подлежать мобилизации, но воевать категорически не хочет, читайте здесь. Российские антивоенные движения и правозащитные организации призывают российских солдат отказаться от участия в войне или добровольно сдаться в плен до того, как новые поправки вступят в силу.

Союз комитетов солдатских матерей подтвердил, что российских срочников уже несколько месяцев перебрасывают к границе с Украиной. Вместе с тем, глава комитета Госдумы по обороне и один из авторов принятых во вторник поправок Андрей Картаполов уверяет, что всеобщую мобилизацию в России объявлять не будут, а военное положение введут лишь “в отдельных местностях”.

Кроме того, Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об упрощенном получении российского гражданства для заключивших годовой контракт на военную службу. Московский мэр Собянин уже объявил, что в центре для мигрантов в Сахарове развернут “полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан”. Эти меры, очевидно, нацелены на привлечение на фронт мигрантов из стран СНГ.

Дополнительно идет вербовка по месту работы – вот рассказ о собрании сотрудников компании “Транснефть-Прикамье”, на котором им подробно объясняли условия заключения военного контракта и зазывали на войну. Известно, что звали также работников рыболовного завода на Камчатке и сельхозрабочих в разных регионах. Эти мероприятия дополняются принудительным сбором денег на нужды военнослужащих, которые проводятся даже в детсадах и школах.

Параллельно на фронты начинает прибывать армия российских уголовников: Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что заключенные тренируются на полигоне возле города Чистяково в Донецкой области (он же Торез), глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал о прибытии в Луганскую область около двухсот российских зеков. Алексей Навальный, как заключенный колонии строгого режима, так оценивает боеспособность армии зеков: “Нет, конечно, если боевая задача в том, чтобы ходить по местности с вопросом «Бабка, самогон есть?», то из уголовников будут идеальные солдаты. Также идеально будут выполнять приказ «солярку с техники слить, продать, на деньги купить бухла»”. Издание “Верстка” рассказывает истории трех наемников-рецидивистов из колонии строгого режима № 7 в Петербурге – одного уже похоронили в закрытом гробу.

Список жертв пополняют и люди культуры: в автокатастрофе в Ярославской области погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис – он перегонял на Донбасс бронированный микроавтобус для российских военных.

Жажда волеизъявления

“Общественный совет”, созданный на оккупированных территориях Херсонской области, и общественное движение “Мы вместе с Россией”, придуманное на оккупированной части Запорожской области, обратились к главам оккупационных администраций Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому с предложением как можно скорее провести референдумы о присоединении к России, чтобы “обезопасить” эти территории (вот телекартинка). Чаяния граждан моментально удовлетворили, причем с особой щедростью: на всенародное волеизъявление отвели целых пять дней, с 23 по 27 сентября. В так называемых “ДНР” и “ЛНР” приняли даже специальные законы о проведении так называемых референдумов. По данным источников “Медузы”, соответствующие решения были приняты в Кремле очень быстро: “партии войны” удалось повлиять на Путина, который вернулся раздраженным с саммита ШОС (там ему не раз намекали, что войну пора заканчивать). Кремлевские умы почему-то считают, что референдумы в так называемых “ДНР”, “ЛНР”, Херсонской и Запорожской областях остановят продвижение украинских войск.

Все эти регионы Россия контролирует лишь частично, что не помешало оккупационным властям Запорожской области заявить, что так называемый референдум определит судьбу всей области в ее административных границах. Голосование в этом регионе собираются осуществлять путем обходов по квартирам с полицейскими. В так называемой “ДНР” говорят о проведении электронного голосования, принять участие в котором смогут и те, кто уехал из Донецкой области. Зампредседателя российской ЦИК обещает открыть “десятки” избирательных участков для референдумного голосования на территории России. Источники телеграм-канала "Можем объяснить" утверждают, что в исправительных колониях Ростовской области уже началось "голосование" сразу за четыре украинских области. Участвуют в этом процессе как граждане Украины, так и "все подряд".

В офисе президента Украины назвали объявление о референдумах “наивным шантажом”. "Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", – написал глава офиса Андрей Ермак в своем телеграм-канале. Американский Институт изучения войны тоже считает все это блефом. С осуждением действий России выступили глава НАТО и лидеры западных стран; вот реакция представительницы Госдепартамента США. Президент Финляндии заявил, что “Путин пошел ва-банк”, а под “ва-банком” имеется в виду в том числе и “политическое и экономическое будущее России”.

Связь между так называемыми референдумами на оккупированных территориях Украины и поправками в российский Уголовный кодекс, принятыми Госдумой, здесь объясняет военный эксперт Юрий Федоров: так называемые референдумы как бы превратят театр боевых действий в территорию России, “защищать” которую отправят прежде всего солдат-срочников, а потом и других мобилизованных; если это не даст должного результата, можно будет пригрозить применением ядерного оружия. Основатель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов отмечает, что в новых условиях альтернативная служба может не избавить российских призывников от отправки в Украину: их наверняка будут использовать в госпиталях и других учреждениях оккупационных властей. Украинский политолог Владимир Фесенко разъясняет, почему все эти новости никак не отразятся на ходе боевых действий и не повлияют на настроения украинцев. Больше реакций на происходящее – здесь.

Война и оккупация

Генштаб украинской армии утверждает, что Россия собирает силы в Донецкой области с целью ее полной оккупации – туда перебрасываются даже подразделения из Сирии. Минобороны Великобритании отмечает, что Россия в целях безопасности вывела подводные лодки из Крыма в Новороссийск. По подсчетам американских военных, российские ВВС лишились в ходе войны 55 самолетов. Украинское оперативное командование "Юг" сообщает о появлении иранских боевых дронов на юге Украины. Словения передает Украине 28 танков M-55S – что это такое, читайте здесь.

Перемен на фронтах нет. Продолжаются российские обстрелы Харьковской области, под постоянным огнем находятся города и поселки Донецкой области: в Бахмуте в пятиэтажный дом корреспондента Настоящего Времени Сергея Горбатенко попали сразу две российские ракеты, выпущенные с самолета: вот эти страшные кадры. Украинская армия, занявшая Белогоровку, вероятно, готовит наступление на Лисичанск, находящийся в 20 км от этого поселка. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров вновь сообщил о взрывах в городе.

Здесь Михаил и Татьяна Кумок, выехавшие недавно из Мелитополя в Грузию, рассказывают о жизни под российской оккупацией (спойлер: самое страшное – ощущение бессилия). Вот подборка свидетельств жителей Харьковской области о пережитом в оккупации (цитата: “Военные часто ходили пьяные. Я видел, как вечером один шел пьяный с автоматом и за ним увязалась маленькая собачка. Я уже отвернулся, но услышал выстрел. Поворачиваюсь – он убил эту собачку”), а вот история семерых граждан Шри-Ланки, четыре месяца просидевших в плену у российских военных в Волчанске.

Жена украинского военного Сергея Совы из Никополя Днепропетровской области опознала своего мужа по фотографиям, сделанным во время эксгумации массового захоронения в Изюме: у него на руке был браслет в цветах украинского флага. Погиб он еще в апреле, вот ее воспоминания.

Русская служба “Би-би-си” рассказывает историю 13-летнего Валентина: из детского дома, находившегося на территории так называемой “ДНР”, он попал в Подмосковье, оказался в приемной семье и получил российское гражданство. Приемная мать знает, что власти Украины расценивают это как похищение детей, но думает, что в семье Валентину все равно будет лучше. А вот история двух девочек с подконтрольной Украине территории Донецкой области – они остались сиротами в результате российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Тем временем в России

Отменили все ближайшие концерты “Сплина”, запретили адвокатам Алексея Навального проносить на встречи с ним любые документы, предъявили обвинения бывшей главе штаба Навального в Башкортостане Лилии Чанышевой: ей грозит до 18 лет колонии, потому что штабы Навального – “экстремистская организация”. Прокуратура впервые вынесла предостережение о недопустимости пользования “экстремистской соцсетью” Instagram – его получила 18-летняя фэшн-блогерша Вероника Логинова. Уголовное дело об участии в деятельности “экстремистской организации” или вербовке в нее может обернуться максимальными сроками в шесть или восемь лет.

Депутата от КПРФ из Приморья Артема Самсонова приговорили к 13 годам колонии по делу о растлении малолетнего – в партии это уголовное дело называют политической местью за успех на выборах 2018 года. Новым президентом Российской академии наук избран физик Геннадий Красников – в академии его считают "человеком Михаила Ковальчука", родного брата Юрия Ковальчука, возглавляющего совет директоров банка “Россия”, одного из средоточий путинских личных денег.

Продолжается борьба с антивоенными настроениями:

В полицию поступила жалоба на пост Аллы Пугачевой, написанная жительницей Московской области. Певицу могут обвинить в “дискредитации” российской армии.

Жителя Благовещенска оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушивание гимна Украины с открытым окном в квартире (тоже “дискредитация”).

В Ростовской области возбудили уголовные дела о “дискредитации” армии из‑за порчи баннеров с портретами участников войны в Украине.

Вокруг света

В Беларуси оштрафовали на тысячу с лишним долларов пастора церкви "Новая жизнь" за "незаконное" молитвенное собрание; приговорили двоюродного брата эмигрантского политика Павла Латушко к шести годам колонии; добавили в "список террористов" еще восемь участников протестов и "разжигателей вражды".

Сборную России по футболу не допустят к участию в Чемпионате Европы – 2024, а сборные Украины и Беларуси разведут по разным группам в отборе.

Подробный рассказ о европейском энергетическом кризисе и его последствиях для граждан разных стран ЕС читайте тут.

Шесть ссылок

Русская история. Рассказ о полемике вокруг Новгородско-Ливонских войн середины XIII века и их исторической значимости. Или хроники Тарского бунта 1722 года – протеста староверов против царя-”антихриста” после выхода указа Петра I о новом порядке престолонаследия.

Рассказ о полемике вокруг Новгородско-Ливонских войн середины XIII века и их исторической значимости. Или хроники Тарского бунта 1722 года – протеста староверов против царя-”антихриста” после выхода указа Петра I о новом порядке престолонаследия. Музыка. Путеводитель по произведениям для двух, пяти и даже 64 клавишных – от Рахманинова до Райха. Или краткая история музыкотерапии.

Путеводитель по произведениям для двух, пяти и даже 64 клавишных – от Рахманинова до Райха. Или краткая история музыкотерапии. Театр. Беседа Сергея Васильева с драматургом Юрием Муравицким и режиссером Всеволодом Лисовским о независимости театра, эстетической “революции” и государственной реакции. Или обзор последних российских репрессий в отношении театров, театральных фестивалей и отдельных творцов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок