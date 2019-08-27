Федор и мороженщица

Доброе утро!

Все-таки прав Стивен Пинкер, положение человека в мире неуклонно улучшается, проявлений насилия становится все меньше: Ростовский областной суд оставил под домашним арестом Анастасию Шевченко, обвиняемую в участии в деятельности “нежелательной” “Открытой России”, но при этом разрешил ей звонить детям. Прочие новости тоже внушают оптимизм:

Мэр Москвы повысил минимальную пенсию в регионе на две тысячи рублей, Верховный суд отклонил жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации.

ЕСПЧ присудил крупные компенсации вдове и матери Сергея Магнитского и вдове убитого в 2004 году помощника прокурора Ингушетии.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся с визитом в Киеве, анонсировал встречу президентов Украины и США в Варшаве. Сам Болтон едет с визитом к Лукашенко.

Грузовой корабль с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к МКС.

Дела московские

Мэр Москвы Собянин поднял на две тысячи рублей минимальную пенсию в городе. Сегодня в Москве начинается досрочное голосование.

Верховый суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Елены Русаковой.

Фонд борьбы с коррупцией Навального нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко две квартиры в одном и том же элитном доме в Хамовниках общей стоимостью в полмиллиарда рублей. Сын занимается разведением лошадей, ослов и мулов, дочка стала владелицей квартиры в 21 год.

Дело Константина Котова, которого обвиняют по “дадинской” статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций, московские следователи расследовали в 12 раз быстрее, чем дело Ильдара Дадина в 2015 году. Во вторник состоялось предварительное судебное заседание.

Сегодня предварительно заседать будут по делу о лишении родительских прав супругов Проказовых – тех самых, которые дали подержать ребенка своему родственнику Сергею Фомину, теперь арестованному по “московскому делу”.

И есть уточнение: Марата Медоева из расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе перевели с поста замглавы УФСБ Москвы не в “Газпром”, как сообщалось раньше, а директором по безопасности в “Мосэнерго”.

Личная мороженщица Путина, или Можно и без шлема

В ГИБДД аннексированного Севастополя ответили обеспокоенному юристу из Владивостока: Путин не нарушил правил дорожного движения, управляя мотоциклом без шлема, потому что это происходило в ходе “протокольного мероприятия”, на которое правила не распространяются.

Во вторник Путин посетил – в компании президента Турции Эрдогана – Международный авиасалон в Жуковском. Там президент купил мороженое, причем у той же самой продавщицы, что и два года назад. Какое у мороженщицы звание, не сообщается.

Что в этом году показывают в Жуковском, перечислено тут, а в Турцию, похоже, могут полететь российские Су–35.

И чтобы закончить с Путиным: вот тут интересный разговор о новой книге бывшего журналиста петербургского телевидения Дмитрия Запольского “Путинбург” – о петербургском периоде бессменного российского правителя.

Из Украины в Беларусь

Исполнилось сто дней президентству Владимира Зеленского в Украине. Вот здесь перечислены его первые шаги в новой должности.

Сейчас с визитом в Украине находится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Вот фрагмент его интервью, в котором он предостерегает Украину от сотрудничества с Китаем.

Болтон объявил, что Зеленский сможет встретиться с Дональдом Трампом в Варшаве. Из Украины он, похоже, поедет в Беларусь – здесь объясняется, почему это почти сенсация и почему это точно не порадует обитателя Кремля.

Права человека, или Много лет спустя

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского – Магнитский подал жалобу в ЕСПЧ от своего имени 11 июля 2009 года, за четыре месяца до смерти.

Вдове помощника прокурора Ингушетии Рашида Оздоева Россия, по решению ЕСПЧ, должна выплатить 91 тысячу евро. Оздоев был похищен и убит в 2004 году. Он занимался надзором за деятельностью органов ФСБ в Ингушетии. За неделю до своего убийства он отвез в Москву доклад о своей работе.

Вот здесь подробности нового убийства, следы которого, возможно, ведут к ФСБ – задержанного немецкой полицией убийцу Зелимхана Хангошвили, по данным “Бильд”, зовут Вадим Сергеевич. Он застрелил в свою жертву в берлинском парке в пятницу. Вероятно, его паспорт выдан на вымышленное имя.

Новости технологий

В России за один день стало известно сразу о двух крупных утечках персональных данных. В открытом доступе оказались данные 700 тысяч сотрудников РЖД, то есть почти всех. О другой утечке рассказано здесь – в этом случае данные, скорее всего, публиковало оборудование слежки СОРМ.

Осуществленная со второй попытки стыковка грузового “Союза” с МКС сильно волновала общественность, потому что в кресле командира “Союза” сидел человекообразный робот Федор (на деле ничем не руководивший). После возвращения из космоса Федора, скорее всего, сдадут в музей. Почитайте реальную историю возникновения этого пиар-проекта Рогозина.

Шесть ссылок

Кино. Отличный текст Михаила Трофименкова об американских параноидальных триллерах 70-х годов, которые, по его мнению, составляют самую суть эпохи. Или “Не только Бергман” – список 17 феноменов шведского кино, на которые стоит обратить внимание.

Отличный текст Михаила Трофименкова об американских параноидальных триллерах 70-х годов, которые, по его мнению, составляют самую суть эпохи. Или “Не только Бергман” – список 17 феноменов шведского кино, на которые стоит обратить внимание. Время. Отрывок из книги физика Карло Ровелли “Нереальная реальность. Путешествие по квантовой петле” (изд-во “Питер”), в котором он вводит понятие “теплового времени”, разрешающего противоречие между физикой, где, по его мнению, времени вообще не место, и всецело временной человеческой жизнью. Или фрагмент исследования арт-критика и теоретика современного искусства Александра Евангели “Формы времени и техногенная чувственность” (изд-во “Красная ласточка”) – о том, как гонка вооружений подарила нам дроны, Энди Уорхола и цифровую культуру.

Отрывок из книги физика Карло Ровелли “Нереальная реальность. Путешествие по квантовой петле” (изд-во “Питер”), в котором он вводит понятие “теплового времени”, разрешающего противоречие между физикой, где, по его мнению, времени вообще не место, и всецело временной человеческой жизнью. Или фрагмент исследования арт-критика и теоретика современного искусства Александра Евангели “Формы времени и техногенная чувственность” (изд-во “Красная ласточка”) – о том, как гонка вооружений подарила нам дроны, Энди Уорхола и цифровую культуру. Глаз и сверх-я. Недавно биологи обнаружили, что собственным сообществом бактерий, микробиомом, обладает даже глаз – вот все, что об этом известно (и осторожнее с линзами!). Или забавный отрывок из книги “Этика реального” Аленки Зупанчич – философа-лаканиста и одного из ключевых теоретиков Люблянской школы психоанализа наряду со Славоем Жижеком и Младеном Доларом (изд-во Скифия-принт). Начинает она с Канта, но довольно быстро переходит к Монти Пайтону.

Искренне Ваши,

Семь Сорок