На фронт за пять килограммов рыбы

Доброе утро!

Нобелевскую премию по физике разделили между собой француз Ален Аспет, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за исследования запутанных квантовых состояний. Что это значит, понятно объясняется здесь, а мы переходим к запутанным новостям:

Президент Украины сообщил об освобождении восьми населенных пунктов в Херсонской области; за неделю украинская армия освободила четыре тысячи квадратных километров в разных регионах.

Совет Федерации РФ одобрил аннексию четырех областей Украины. Зеленский объявил указы Путина о их независимости ничтожными.

Шойгу объявил, что в рамках мобилизации в армию прибыли уже более 200 тысяч человек. В омской военной части умер мобилизованный из Красноярска.

С начала мобилизации Россию могли покинуть до миллиона человек.

Соратники Навального объявили о перезапуске сети штабов в режиме партизанского подполья.

На дочь нижегородской журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение два года назад, составлен протокол о “дискредитации армии”.

Суд продлил якутскому шаману Габышеву принудительное лечение в психушке.

Военные сводки

Президент Украины объявил в вечернем видеообращении об освобождении восьми населенных пунктов в Херсонской области, в том числе стратегически важного села Давыдов Брод. Перечислив названия освобожденных деревень, Зеленский добавил: “И это еще далеко не полный список”. Действительно, в сети есть свидетельства присутствия ВСУ в селе Дудчаны, но официально об этом пока не говорится (вот обновленная карта). Минобороны России в ходе своего брифинга показало карты боевых действий, из которых следует, что за неделю российская армия в Украине отступила с территории в четыре тысячи квадратных километров – в частности, в Харьковской области под контролем россиян остается совсем уже крошечная территория.

Здесь украинский военный эксперт Роман Свитан объясняет, что российское отступление вызвано ошибками в планировании операции, причинами которых могут быть политические реалии, и острой нехваткой личного состава. Он предсказывает относительно легкое продвижение ВСУ к Сватово Луганской области и постепенное – по мере “прореживания” сил противника – наступление в Херсонской области. Как удалось выяснить “Би-би-си”, российская армия пыталась удержать Лиман Донецкой области в том числе силами элитной бригады ГРУ, которая понесла серьезные потери при отступлении. Репортаж о том, как российские военные заранее договариваются с украинцами о сдаче в плен, читайте здесь.

Обстрелы украинских городов не прекращаются даже на этом фоне. Стало известно, что жертвой ракетных ударов по Харькову в ночь на вторник стала 46-летняя женщина. Вот фотографии последствий этих ударов. В ночь на среду удар иранскими дронами-камикадзе был нанесен по городу Белая Церковь в 70 км от Киева (и в 190 км от белорусской границы). Лукашенко впервые признал участие Беларуси в войне против Украины – он, правда, добавил, что “мы никого не убиваем”. Убивают, видимо, дроны.

США официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $625 миллионов (туда войдут еще четыре системы HIMARS, боеприпасы к гаубицам, мины и около 200 устойчивых к подрыву на мине тактических колесных машин MRAP). Эстония передала Украине три дрона, купленные дальнобойщиком из Пскова в помощь российской армии (сам дальнобойщик уже отсидел четыре месяца в таллинской тюрьме и еще восемь месяцев будет находиться под надзором полиции).

Аннексия и оккупация

Совет Федерации РФ одобрил аннексию четырех областей Украины. “За” проголосовали все присутствовавшие. В ходе обсуждения Людмила Нарусова, сенатор от Тувы и мать Ксении Собчак, поинтересовалась, как быть с тем, что в состав России входят регионы, которые Россия полностью не контролирует. Ей не ответили ничего внятного, и она тоже проголосовала “за”. После этого МИД КНДР высказался в поддержку итогов псевдореферендумов, проведенных в оккупированных областях Украины. Президент Украины, со своей стороны, объявил “ничтожными” указы Путина о вхождении четырех украинских областей в состав РФ и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности ведения переговоров с Путиным. В Кремле ответили, что дождутся следующего президента Украины.

Перспективы применения Россией ядерного оружия, обоснованием для которого может стать формально завершенная аннексия, российские эксперты оценивают как высокие, а западные – как низкие. Аргумент у западных аналитиков всё тот же: “Но ведь это ничего не даст!” (как если бы все предыдущее что-то давало). В НАТО считают, что Россия, скорее, проведет испытания ядерного оружия в акватории Черного моря. CША пока не видят признаков подготовки ни того, ни другого. Зато тревожной остается ситуация на Запорожской АЭС, которой не понятно, кто теперь руководит: похищенный российскими военными гендиректор был выдворен на подконтрольную Украине территорию и на станцию уже не вернется. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи этим планирует визит в Киев, а потом – в Москву.

Журналисты тем временем продолжают собирать свидетельства о российских военных преступлениях в Украине:

В освобожденном Изюме обнаружены десять российских пыточных – вот видеорепортаж с рассказами о том, что в них происходило, вот отчет агентства AP (они совпадают почти дословно), а вот фоторепортаж Виктории Ивлевой из полуразрушенного города.

Вернувшийся из плена защитник “Азовстали” Михаил Дианов дал интервью, в котором рассказал о пытках и голоде в российском плену: вот видео (укр.), вот краткий пересказ на русском. Он рассказывает об избиениях, пытках током и голоде. По его словам, охрана в колонии в Еленовке состоит из садистов.

Расстрелы автоколонн мирных жителей, о двух из которых стало известно на прошлой неделе, происходят с самого начала войны – вот история семьи Сычей, заживо сгоревшей в машине при попытке эвакуироваться из оккупированного поселка Макарова Бучанского района Киевской области. Ее рассказывает Валентина Сыч, в один день потерявшая 61-летнего мужа, невестку и 11-летнего внука.

Здесь – рассказ Владимира Ободзинского из села Юрьевка Житомирской области: в начале марта в результате российского авиаудара двумя бомбами по частному дому погибла его 40-летняя жена, 14-летний сын, 19-летняя дочь и двое годовалых внуков. От дома остался фундамент и груда кирпичей. Зачем россияне сбросили две бомбы на деревенский дом, никто не знает.

Хроники мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в рамках мобилизации в армию призвано уже 200 тысяч человек. Но на фронт попадут не все: в омской военной части по непонятной причине умер мобилизованный из Красноярска (возможно, его убили). По подсчетам журнала DOXA, это уже девятая гибель мобилизованного, из них три – результат самоубийства.

Вот несколько историй с мест:

Весной житель Свердловской области пытался записаться на войну добровольцем, чтобы подзаработать, но его признали негодным по здоровью. Тем не менее, сведения о нем в военкомате остались, и теперь его забрали в рамках мобилизации, которая предполагает не заработок, а траты – на обмундирование и прочее.

Вот истории из Петербурга: кто-то ни при каких условиях не хочет ехать на войну и пытается договориться с работодателем, чтобы тот не передавал данные в военкомат, кого-то удалось отмазать на медицинских основаниях, но он теперь рвется на фронт из идеологических соображений, у кого-то родственники гордятся наличием в семье мобилизованного. (Как мобилизация раскалывает семьи, читайте тут). Повестки в Петербурге раздают вдумчиво: представители военкомата и полиции пришли в муниципалитет "Владимирский" во время публичных слушаний и выдали повестки двум оппозиционным депутатам.

В Чечне, по сообщениям правозащитников, от сердечного приступа умер муж участницы протестов против мобилизации: после акции всех ее участниц доставили в мэрию Грозного и туда же привезли их мужей, чтобы они прямо на месте избили своих жен. Погибший был вынужден это сделать, после чего их 18-летнего сына насильно отправили на войну в Украину, а Кадыров объявил, что мобилизации в Чечне не будет.

О последствиях протестов и ходе мобилизации в Дагестане рассказывается здесь. (Как выяснила “Медуза”, у жителей республики есть особое право требовать альтернативной гражданской службы, поскольку все населяющие ее народы признаны коренными малочисленными – только они сами об этом не знают).

По словам главы общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, хаотичность текущей мобилизации – это не баг, а фича: хаос обусловлен плохим законом о мобилизации и нечетким указом президента. У военкомов на местах просто нет нормативных документов, которыми они могли бы руководствоваться, отправляя людей на фронт. Вот свежий пример неразберихи: военком Петербурга пригрозил отказавшимся от повесток уголовными делами, но назвал статью, которая касается только срочников.

Отдельный вопрос – материальное обеспечение мобилизованных. В Минобороны Великобритании считают, что у России не хватает ресурсов не только на мобилизованных, но и на призывников. О том же – с конкретными примерами – сообщает и украинская разведка. В Омской области мобилизованные записали видеообращение к властям с вопросом о единовременных выплатах в помощь их семьям – губернатор ответил, что средств нет, но “какой-то механизм решения” будут искать. На Сахалине уже нашли: там родственникам мобилизованных бесплатно раздадут по пять килограммов рыбы на человека.

Мобилизация убила надежды заключенных попасть на фронт, поэтому теперь они туда просятся публично: в “Бутырке” заявления с просьбой послать их на войну написали пожизненно осужденные киллеры, террористы и лидеры ОПГ, из СИЗО Владивостока на фронт рвется бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, обвиняемый в хищении за то, что посмел выиграть выборы (результаты которых потом отменили). В Новосибирске на маршрутках появилась реклама ЧВК Вагнера, так что надежда у заключенных есть.

Исход из России и “терки” внутри страны

По данным источников Forbes, после начала мобилизации из России уехали от 600 тысяч до миллиона человек (если ориентироваться на данные принимающих стран, уехавших никак не менее 300 тысяч – только в Казахстан, по данным МВД страны, въехали свыше 200 тысяч россиян). Тем временем пробка на погранпереходе с Грузией неожиданно рассосалась, а у погранпереходов в Псковской области появились мобильные военкоматы. Учитывая, что граница с ЕС для большинства россиян закрыта, можно предположить, что охотиться собираются на обладателей двойного гражданства, европейских ПМЖ и, вероятно, украинцев из аннексированных областей.

Соратники Навального констатировали, что на фоне мобилизации российское “спящее большинство” очнулось (вот хороший пример), и поэтому они перезапускают сеть региональных штабов в форме партизанского подполья.

Новости о репрессиях такие:

На дочь журналистки Ирины Славиной составили протокол о "дискредитации" армии за пикет во вторую годовщину смерти ее матери, на который она вышла с плакатом "Моя мама бы сказала: "Путин, иди к черту со своей войной". Но Путин убил ее раньше". (В Петербурге о недопустимости митингов и “дискредитации” теперь рассказывают даже младшим школьникам.)

В Твери возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму за комментарий о мобилизации.

Уссурийский райсуд продлил принудительное лечение в психбольнице якутскому шаману Габышеву. Накануне шаману заменили лечащего врача.

Самый обсуждаемый “политический” вопрос последних дней связан с особой дерзостью Пригожина и Кадырова, публично обрушившихся с критикой на российскую армию. Вот что отвечают на вопросы “кто разрешил” и “кто чего добивается” околокремлевские источники “Медузы” (спойлер: бывший телохранитель Путина Дюмин рвется в министры обороны, а Кадыров с Пригожиным его поддерживают), а вот что говорят политологи (спойлер: Кадыров сменил Жириновского на посту кремлевского шута). Как бы то ни было, Пригожин свою публичную активность только наращивает: теперь он обвинил губернатора Петербурга Беглова в содействии Вооруженным силам Украины.

Вокруг света

Великобритания ввела санкции против начальника Херсонской оккупационной администрации фсбшника Сергея Елисеева, а послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России (он будет включать в себя потолок цен на российскую нефть, но Россия, скорее всего, договорится с ОПЕК о резком сокращении добычи ради поддержания высоких мировых цен).

Дания дважды за неделю заметила беспилотники у газовых месторождений в Северном море.

В Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина. Она была получена в 1979 году в дар от Таллина, города-побратима Котки.

В Украине с начала полномасштабной войны арестованы активы российских и белорусских физических и юридических лиц на 44 миллиарда гривен (более $1,1 млрд). Италия заморозила объекты недвижимости, принадлежащие двум российским олигархам, – на морском курорте Портофино, в городе Сирмионе на озере Гарда и в Риме.

Одна из суперъяхт Путина сменила название и поплыла из Калининграда в Петербург.

В Беларуси по обвинению в “экстремистской деятельности” задержаны 20 сотрудников “Белагро”, а по обвинению в “оскорблении милиции” – тиктокер-миллионник. Коллегу Андрея Зельцера, убитого в перестрелке с ворвавшимися к нему домой сотрудниками КГБ, посадили на 3,5 года за пост в соцсетях.

Шесть ссылок

Собаки. Рассказ о том, как россияне выручают домашних животных, оставшихся без хозяев из-за мобилизации. Или фрагмент из трактата Флавия Арриана (II в. н.э.) “Кинегетик”, посвященный тонкостям псовой охоты и ухода за собаками (вышел в изд-ве “Евразия” вместе с “Кинегетиком” Ксенофонта и византийским “Кинософионом” Димитрия Пепагомена).

Рассказ о том, как россияне выручают домашних животных, оставшихся без хозяев из-за мобилизации. Или фрагмент из трактата Флавия Арриана (II в. н.э.) “Кинегетик”, посвященный тонкостям псовой охоты и ухода за собаками (вышел в изд-ве “Евразия” вместе с “Кинегетиком” Ксенофонта и византийским “Кинософионом” Димитрия Пепагомена). Врачи. Краткая история рака. Или отрывок из книги историков и антропологов Натальи Мицюк, Натальи Пушкаревой и Анны Беловой “Человек рождающий: История родильной культуры в России Нового времени” (изд-во “НЛО”), посвященный медикализации деторождения в XIX веке и развитию научного акушерства.

Краткая история рака. Или отрывок из книги историков и антропологов Натальи Мицюк, Натальи Пушкаревой и Анны Беловой “Человек рождающий: История родильной культуры в России Нового времени” (изд-во “НЛО”), посвященный медикализации деторождения в XIX веке и развитию научного акушерства. Коммерсанты. Краткая история розничной торговли. Или отрывок из книги Галины Ульяновой “Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины-предпринимательницы в России XIX века” (изд-во “НЛО”), посвященный истории дворянки Надежды Стенбок-Фермор (1815–1897), которая владела сталепрокатными заводами и золотыми приисками.

Искренне Ваши,

Семь Сорок