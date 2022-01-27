Пять тысяч немецких касок

Доброе утро!

Четыре сервиса "Яндекса" – "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", "Яндекс.Микромобильность" – включены в российский список организаторов распространения информации. Это значит, что теперь они обязаны хранить и передавать спецслужбам и госструктурам всю историю взаимодействия пользователя с этими сервисами, а условный товарищ майор будет каждый раз желать клиентам “Яндекса” приятной поездки и приятного аппетита. В остальном так:

США и НАТО передали России ответ на ее требования о “гарантиях безопасности”.

Младший брат Навального и бывший глава его московского штаба объявлены в розыск.

В Казахстане покончил с собой управляющий директор компании "Оператор РОП", которую связывают с дочерью Назарбаева.

Опубликованы исследования о полной неэффективности российской вакцины “ЭпиВакКорона”. Заболеваемость COVID-19 продолжает бить рекорды.

Дипломаты и пушки

Посол США в Москве Джон Салливан привез в МИД России письменный ответ Соединенных Штатов на российские требования о “гарантиях безопасности”. Свой ответ предоставил России и союз НАТО. США не публикуют этот документ и просят Россию также воздержаться от его обнародования. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал журналистам, что там перечислены фундаментальные принципы, не подлежащие обсуждению (НАТО не откажется от принципа открытых дверей, никаких гарантий о невступлении Украины в НАТО Россия не получит), указаны поводы для беспокойства, которые дает Россия, и перечислены сферы, в которых США готовы к переговорам с Москвой. Госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции сказал, что в своем ответе военный союз подчеркнул нерушимость принципа открытых дверей, призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, предложил возобновить работу миссий в Москве и Брюсселе и проинформировал Москву об усилении присутствия НАТО на Балтийском и Черном морях. Источники в дипломатических кругах подтвердили агентству DPA, что документ не содержит “больших уступок” России. США ожидают от Москвы новой встречи по результатам обмена документами.

В Париже состоялась первая за почти полтора года очная встреча политсоветников "нормандского формата" по урегулированию на Донбассе. С российской стороны в ней участвовал замглавы администрации президента Дмитрий Козак, с украинской – глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Оба отозвались о встрече в умеренно позитивном ключе; в очередной раз достигнута договоренность о соблюдении перемирия.

На этом фоне обращение руководства “Единой России” к Путину с требованием начать поставки оружия в так называемые “ДНР” и “ЛНР” выглядит странно. Дмитрий Козак в Париже отказался комментировать этот шаг – сказал только, что с ним на этот счет не советовались. Украинский журналист и переговорщик в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что все эти обращения нацелены на устрашение Запада, и напоминает, что поставки оружия в “ДНР” и “ЛНР” не прекращаются с 2014 года.

На Западе сохраняется серьезное отношение к военной угрозе: посольство США в Киеве рекомендует американцам уезжать из Украины; по данным CNN, в США обсуждают переброску трех тысяч военных в Болгарию, Румынию и Венгрию. Премьер Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова президента страны Зорана Милановича о том, что Хорватия выведет всех своих военнослужащих из региона в случае военного конфликта – премьер подчеркнул приверженность Хорватии принципам НАТО. По данным Bloomberg, Reuters и газеты La Repubblica, итальянское правительство пыталось отменить онлайн-встречу итальянского бизнеса с Путиным, ссылаясь на обострение ситуации вокруг Украины, – встреча состоялась, но кто в ней участвовал, не известно (известно только, что Путин сказал “si”). Германия поставит Украине пять тысяч военных касок вместо оружия – здесь отказ Германии от передачи оружия разъясняет политолог Андреас Умланд.

По данным Financial Times, Центробанк ЕС начал консультации с крупнейшими европейскими банками о возможном введении финансовых санкций против России. Австралия заявила о готовности наращивать поставки сжиженного газа в Европу, если введение санкций против России приведет к энергетическому кризису. Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей.

Как видится угроза российского военного вторжения изнутри Украины, читайте в интервью с бывшим депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении “Боинга” над Донбассом в 2014 году. Истцы настаивают, что пассажиры рейса в момент гибели находились под юрисдикцией России, поскольку страна "осуществляла эффективный контроль" над территорией так называемой "ДНР".

В России

По распоряжению Путина “Роснефть” получила налоговые льготы за инвестиции в "генетические технологии" – развитием этих технологий занимается старшая дочь Путина Мария Воронцова.

Генпрокуратура России объявила “нежелательной организацией” польский WOT Foundation, занимавшийся организацией Форума Бориса Немцова в 2019 году в Варшаве. По мнению Генпрокуратуры, это угрожает “основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”.

Суд ограничил защите журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, срок ознакомления с материалами дела: 10 тысяч страниц должны быть прочитаны до 11 февраля, выписки делать нельзя, копировать материалы дела – тоже.

Московская активистка Полина Олейникова приговорена к 30 часам обязательных работ за расклейку листовок против репрессий.

Правозащитный проект “ОВД-Инфо” запустил два новых сайта взамен заблокированного решением Луховицкого райсуда – ovd.news и ovd.legal.

МВД России объявило в розыск младшего брата Навального Олега и бывшего главу московского штаба Навального Олега Степанова (он уехал из России). Адвокат Олега Навального Никос Параскевов не знает, зачем его подзащитный объявлен в розыск, – по его сведениям, Навальный-младший не уезжал. Иск инспекции о замене ему условного срока по “санитарному делу” на реальный будет рассматриваться 18 февраля. В представлении ФСИН, направленном в суд, утверждается, что Олег Навальный не живет в той квартире, где он должен жить, и что там даже нет электричества.

Алексей Навальный прокомментировал в соцсетях свое включение в список террористов и экстремистов. Описав “законное” похищение чеченскими силовиками жены судьи Янгулбаева, Навальный спрашивает: “Кем же я могу быть в этой системе? Только террористом. Чему тут удивляться?”.

Как бы в подтверждение его слов Верховный суд Чечни отказал в передаче в другой регион дела братьев Магамадова и Исаева, похищенных чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода в феврале прошлого года. Что будет с солдатами-срочниками, которых из‑за пощечины памятнику обвинили в реабилитации нацизма (один из них из Дагестана, другой – из Чечни), рассказано здесь (спойлер: адвокат говорит, что будет “полный фарш”).

Бонус: интервью с режиссером документального фильма о Навальном, премьера которого состоялась во вторник на кинофестивале Sundance в США.

Пикетирование путем фейерверка

В Минске муж и жена Елена и Николай Гаевских были арестованы на 13 и 15 суток за то, что запустили фейерверк в новогоднюю ночь. В протоколе сказано, что они “пикетировали путем запуска пиротехнического изделия (фейерверка), согласно с ранее размещенными в деструктивных телеграм-каналах призывами”.

Минский городской суд приговорил к 19 годам колонии подполковника Главного разведывательного управления министерства обороны Беларуси Дмитрия Самсонова. Его признали виновным в госизмене и разглашении гостайны, но суть дела никому не известна, хотя Самсонов был задержан еще в 2020 году.

Суд в Варшаве отказал Минску в экстрадиции основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило. Судья сказал, что “нельзя экстрадировать человека только потому, что этого хочет диктатор-психопат”.

Отец и сын Кузнечики, осенью 2020 года скрывшиеся от преследования в посольстве Швеции в Минске, до сих пор там и сидят – вот новый разговор с ними. Мигранты, доставленные при содействии белорусских властей к латвийской границе, продолжают сидеть в лесу, несмотря на морозы – вот репортаж с латвийской стороны границы.

Деелбасизация

В Казахстане задержали вице-министра экологии и главу утилизационной компании “Оператор РОП”, которую связывают с младшей дочерью Нурсултана Назарбаева. Вскоре после этого стало известно о самоубийстве управляющего директора этой компании (по неподтвержденным данным, он повесился прямо у себя в кабинете).

Human Rights Watch требует от властей Казахстана провести расследование случаев непропорционального применения силовиками оружия и спецсредств во время протестов в Алматы (анализируя доступные в сети видео, правозащитники нашли по меньшей мере четыре случая, когда в протестующих стреляли просто так). Расследование в Казахстане на самом деле ведется, но, возможно, как раз для того, чтобы оправдать стрелявших – вот история об эксгумации тел убитых в Кызылорде (родственники возмущены, но сделать ничего не могут).

Хроники пандемии

В России зафиксирован новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19 – 74 692 новых случаев (смертей – 657). В Москве на три недели останавливают плановую госпитализацию детей.

Прогноз вирусолога Сергея Нетесова о том, чем обернется для России омикронная волна, читайте здесь (спойлер: большим числом смертей среди пожилых в силу недостаточной вакцинации). Вина здесь хотя бы отчасти лежит на государстве: вот исследование, подтверждающее полную неэффективность вакцины “ЭпиВакКорона”, – а ею в некоторых регионах прививали значительную долю населения. Вакцина была одобрена без проведения должных клинических исследований.

Шесть ссылок

Литературные 1920-е. Фрагмент биографии забытого поэта, переводчика, критика Ивана Аксенова (1884–1935) и два его стихотворения – к выходу первого научного издания его текстов в изд-ве Европейского университета в СПб. Или рассказ о том, как Илья Эренбург в 1920-е годы “переболел” конструктивизмом.

Фрагмент биографии забытого поэта, переводчика, критика Ивана Аксенова (1884–1935) и два его стихотворения – к выходу первого научного издания его текстов в изд-ве Европейского университета в СПб. Или рассказ о том, как Илья Эренбург в 1920-е годы “переболел” конструктивизмом. Судьбы планеты. Отрывок из книги польского философа Эвы Бинчик “Эпоха человека. Риторика и апатия антропоцена” (изд-во “НЛО”) – об идеологических измерениях геохронологии. Или фрагмент из исследования британского ученого Джеймса Лавлока (р. 1919) “Новацен. Грядущая эпоха сверхразума” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как непросто нам будет соседствовать с киборгами на одной Земле.

Отрывок из книги польского философа Эвы Бинчик “Эпоха человека. Риторика и апатия антропоцена” (изд-во “НЛО”) – об идеологических измерениях геохронологии. Или фрагмент из исследования британского ученого Джеймса Лавлока (р. 1919) “Новацен. Грядущая эпоха сверхразума” (изд-во ЕУ СПб) – о том, как непросто нам будет соседствовать с киборгами на одной Земле. Российское, печальное. Рассказ о том, как выживает Сахаровский центр, объявленный “иностранным агентом” семь лет назад. Или беседа с екатеринбургским фотографом Федором Телковым о том, как он и его коллеги документируют жизнь закрытых социальных групп, малых городов и этносов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок