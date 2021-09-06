Картонная Галямина и крамольная Глаша

Доброе утро!

В Гвинее военные объявили о захвате власти и аресте действующего президента, 83-летнего Альфы Конде. Год назад он поменял конституцию, чтобы обнулить свои сроки. В остальном так:

Суд в Москве запретил Google и "Яндексу" выдавать словосочетание "Умное голосование".

В субботу в Петербурге задержали директора и координаторов фестиваля памяти Довлатова, а в Москве – пикетчиков, выступавших за свободу печати.

В Беларуси с мая сидит в СИЗО россиянка, которую обвиняют в оскорблении Лукашенко.

Талибы разогнали слезоточивым газом марш женщин в Кабуле.

Три Вишневских в портретах

Арбитражный суд Москвы запретил Google и "Яндексу" показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Решение было принято по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", торгующей овечьей шерстью: она в кратчайшие сроки оформила права на логотип и товарный знак "Умного голосования".

В Петербурге территориальная избирательная комиссия № 30 Центрального района утвердила плакат, который повесят на участках для голосования во втором округе. Там на выборы идут сразу три Бориса Вишневских: один реальный, известный в городе политик-яблочник, и два сменивших имя и фамилию специально под выборы. Эти двое разместили на плакате фотографии, топорно отфотошопленные под реального Вишневского. Теперь узнать реального можно только по отчеству и возрасту: он самый старший из троих, и отчество у него Лазаревич. В воскресенье полицейские задержали кандидата в депутаты Заксобрания СПб и в Госдуму от “Яблока” Юрия Багрова – он раздавал листовки. Сообщил об этом реальный Вишневский.

Гражданину Таджикистана Саиданвару Сулаймонову, координировавшему работу волонтеров в предвыборном штабе Андрея Пивоварова, запретили въезд в Россию сроком на 40 лет. В Москве у него осталась жена, гражданка России. Андрей Пивоваров сидит в СИЗО в Краснодаре по обвинению в содействии нежелательной “Открытой России”.

Вот памятка для избирателя: все, что нужно знать о российских партиях, смешанной системе выборов (по партийным спискам и одномандатным округам) и возможных манипуляциях.

Несогласованное чтение Довлатова

В Москве в субботу в формате встреч с депутатами Госдумы Сергеем Митрохиным и Валерием Рашкиным прошли акции за свободу прессы от ярлыка “иностранных агентов”. В одной из акций участвовала картонная фигура бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой – живой Галяминой по решению суда участвовать в массовых мероприятиях запрещено. После встреч полиция задержала семерых пикетчиков, стоявших с плакатами в поддержку “СМИ – иностранных агентов” и Алексея Навального.

В Петербурге после открытия памятника фокстерьеру Глаше задержали директора и координаторов фестиваля “День Д”, который ежегодно проходит в городе в день рождения Довлатова. Полиция пришла к участникам “несогласованной акции”, когда собравшиеся стали читать отрывки из Довлатова. “С каждым годом она [Глаша] все больше похожа на человека. (А ведь не о любом из друзей это скажешь.)”

Главный редактор Baza Никита Могутин рассказал о взломе своего аккаунта в WhatsApp.

Два человека погибли во время драки в хабаровской колонии. Правозащитники говорят, что там был бунт.

В Украине и Беларуси

В субботу российские силовики задержали после обыска четверых крымских татар – якобы в связи с недавней аварией (они называют ее “диверсией”) на газопроводе в Крыму. Среди задержанных – зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа, известный политик, политолог и журналист Нариман Джелял, его как раз подозревают в организации этой “диверсии”. Родственники задержанных собрались у здания ФСБ в Симферополе, чтобы получить какую-то информацию о их судьбе. Свыше 40 человек задержали.

Как живут так называемые “ДНР” и “ЛНР” в преддверии российских выборов и после недавних обстрелов Авдеевки, рассказано тут. К урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе готовы подключиться США.

С конца мая в СИЗО города Бреста находится гражданка России Ирина Викхольм. Ее обвиняют в оскорблении Лукашенко посредством твита и могут приговорить к реальному сроку до пяти лет. В Беларуси заблокировали сайт проекта "Август 2020", на котором журналисты публиковали беседы с людьми, пострадавшими от действий силовиков во время прошлогодних протестов.

Вокруг света

Талибы применили слезоточивый газ для разгона марша женщин в Кабуле (они требовали политического представительства). Своим боевикам талибы запретили палить в воздух на радостях: вечером 3 сентября, когда “Талибан” объявил о захвате провинции Панджер, случайными жертвами стрельбы в воздух стали свыше 70 человек. Ахмад Масуд, возглавляющий сопротивление в Панджере, объявил о готовности вступить в переговоры с талибами.

В исторической столице Черногории Цетине полиция применила силу для разгона протестующих, которые пытались не допустить интронизации митрополита Сербской православной церкви Иоаникия. В протестах принял участие президент Черногории Мило Джуканович, выступающий против присутствия в стране Сербской православной церкви, потому что она якобы не признает “существования черногорского народа”. Действующее правительство Черногории, по отношению к которому президент находится в оппозиции, напротив, выступает за сближение с Сербией.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 18 645. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии превысило семь миллионов (7 млн 13 тысяч); официальное число жертв достигло к утру воскресенья 187 200 человек (+793 за сутки).

Шесть ссылок

Серебряный век. Отрывок из книги филолога Ольги Кушлиной “Страстоцвет” (изд-во Ивана Лимбаха) – о любимых экзотических растениях Валерия Брюсова и Саши Черного. Или беседа с литературоведом Ириной Винокуровой о первой биографии Нины Берберовой, которую она готовит (можно слушать).

Отрывок из книги филолога Ольги Кушлиной “Страстоцвет” (изд-во Ивана Лимбаха) – о любимых экзотических растениях Валерия Брюсова и Саши Черного. Или беседа с литературоведом Ириной Винокуровой о первой биографии Нины Берберовой, которую она готовит (можно слушать). Кино. К 75-летию запрета второй серии “Ивана Грозного” – рассказ о том, как Эйзенштейн планировал оправдать Сталина, а в результате его обличил. Или подборка цитат из книги “Вернер Херцог. Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином” (изд-во Rosebud Publishing) с поучительными комментариями.

К 75-летию запрета второй серии “Ивана Грозного” – рассказ о том, как Эйзенштейн планировал оправдать Сталина, а в результате его обличил. Или подборка цитат из книги “Вернер Херцог. Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином” (изд-во Rosebud Publishing) с поучительными комментариями. Музыка. Рассказ о том, что такое филдрекординг и как он помогает слышать музыку там, где ее нет. Или разговор с журналистом Александром Горбачевым, редактором-составителем книги “Не надо стесняться”, которой рассказывается о 169 постсоветских поп-хитах, которые знает наизусть почти каждый житель России.

Рассказ о том, что такое филдрекординг и как он помогает слышать музыку там, где ее нет. Или разговор с журналистом Александром Горбачевым, редактором-составителем книги “Не надо стесняться”, которой рассказывается о 169 постсоветских поп-хитах, которые знает наизусть почти каждый житель России. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок