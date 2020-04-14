Подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах

Доброе утро!

Пока весь мир следит за динамикой коронавирусной эпидемии в разных странах, в Украине не могут справиться с крупным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Огонь подошел к Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов. Но основные новости пока все же о коронавирусе:

В России за сутки выявлено 2558 новых случаев инфицирования, всего болеют 18 328 человек, 148 человек скончались. Московские больницы переполнены.

Сервисы по выдаче электронных пропусков в Москве и Подмосковье работают со сбоями.

Италия и Испания с сегодняшнего дня чуть ослабили карантин, во Франции карантин продлен до 11 мая, в Китае начали патрулирование границы с Россией.

В Архангельске подожгли синагогу, здание довольно сильно пострадало.

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Без салюта

В Москве в последний момент отменили салют в честь 75-летия взятия Вены советскими войсками. На фоне сообщений из переполненных московских больниц это выглядит как проблеск здравого смысла. В России за сутки подтвердили 2558 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего болеют 18 328 человек, 148 человек скончались. Эти данные были обнародованы утром в понедельник, вечером московский горздрав сообщил о 13 умерших в городе за день. Под прием больных с Covid-19 перепрофилируют еще 24 московских стационара, порядок постановки диагноза тоже решено поменять. Правительство выделило 45 млрд рублей на обещанные Путиным доплаты врачам, работающим с пациентами с Covid-19.

Пропускная путаница. Портал mos.ru, на котором москвичам начиная с 13 апреля собирались выдавать электронные пропуска для перемещения по городу, уже в полдень был недоступен. Сбой в его работе власти объяснили DDoS-атаками. В Подмосковье попытки получить пропуска по смс обернулись для пользователей “Мегафона” подпиской на платную услугу, за которую с их счетов списывали по 30 рублей. За выходные в Москве выписали пять тысяч штрафов, право составлять протоколы об административных нарушений по специальной коронавирусной статье получили сотрудники Росгвардии и МЧС.

В Чечне пропуска надо получать даже для выхода в магазин за едой, в воскресенье всем без исключения жителям республики приказано сидеть дома. В Саудовской Аравии остаются сотни российских граждан (в основном из Чечни и Дагестана). Кадыров ругает в инстаграме журналистку “Новой газеты” Елену Милашину и призывает ФСБ “остановить” ее (в своей статье Милашина говорит, что инфицированных в республике фактически приравняли к террористам, поэтому люди предпочитают скрывать свою болезнь и умирают дома).

Другие регионы. В одном из районов Мурманской области введен режим ЧС – коронавирус обнаружен у 22 строителей завод компании НОВАТЭК, который будет обеспечивать добычу сжиженного газа в Баренцевом море. Туда отправили полевой госпиталь. Губернатор Забайкалья заранее предупредил будущих погорельцев, что никаких компенсаций они в этом году не получат, потому что нефть подешевела и коронавирус бушует (в прошлом году катастрофические лесные пожары начались в регионе именно в апреле). Дистанционное школьное обучение в регионах сталкивается с трудностями, о которых в Москве не слышали: во многих семьях нет компьютеров, доступа к интернету, а в отдаленных поселках – и просто интернета и мобильной связи (при этом не очень понятно, зачем в отдаленных поселках вообще было закрывать школы).

Экономист Сергей Гуриев в большом интервью о том, как будет развиваться эпидемия в России, тоже подчеркивает, что страна делится на Москву и не-Москву: в столице эпидемия пойдет по сценарию развитых стран, а в регионах – по сценарию развивающихся.

Религиозное

В Архангельске неизвестные с помощью автомобильных покрышек подожгли здание синагоги и еврейского культурного центра. Вот заявление главы местной еврейской общины.

В Киеве на карантин закрыта Киево-Печерская лавра – там более 90 заболевших. От этого религиозного пыла у христиан не убавилось – ни в Украине, ни в России. Хотя патриарх Кирилл и призывал православных “возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах”.

“А те, кто не верует в силу культуры, послушайте песню мою”. Российские издатели и писатели просят правительство открыть книжные магазины прямо сейчас – иначе, по их словам, наступит “величайшая социальная катастрофа” (ведь электронных книг и интернет-магазинов не существует). У 34 сотрудников Большого театра, готовивших концерт против Covid-19, диагностирован коронавирус.

Хроники пандемии

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире превысило два миллиона, число жертв болезни приближается к 120 тысячам. На первом месте по числу жертв – Соединенные Штаты, только за последние сутки там умерли полторы тысячи человек. Американский президент на брифинге в Белом доме заявил об эффективности выбранной властями стратегии борьбы с эпидемией, ему хочется поскорее перезапустить экономику. Кандидат от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах (если они, конечно, состоятся) определился окончательно: Берни Сандерс официально поддержал Джо Байдена.

В Италии и Испании, следующих за США по числу жертв (20 465 и 17 756 соответственно), слегка ослабляют карантин: в Испании возобновят работу некоторые производства, в Италии сегодня откроются канцелярские и книжные магазины и магазины детской одежды. Итальянская La Repubblica пишет, что живущие в Италии россияне предлагают своим знакомым итальянцам за 200 евро сняться в ролике некоего "российского СМИ" и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.

Во Франции (14 967 умерших) карантин продлен до 11 мая, после этой даты отмена ограничений будет постепенной. Правительство Великобритании (11 329 умерших) склоняется к тому, чтобы продлить карантин еще на месяц.

Китай ввел круглосуточное патрулирование границы с Россией и запретил публикацию исследований о происхождении коронавируса без согласования с властями.

В Казахстане из-за нехватки личных защитных средств коронавирус обнаружен у 211 медицинских работников. Президент Беларуси продолжает настаивать, что в стране никто не умер от Covid-19, – при 29 смертях даже по официальной статистике. Тут уже поможет разве что Кашпировский.

Под сурдинку

В Азербайджане власти пользуются эпидемией для давления на оппозицию: арестованы по меньшей мере 16 активистов, всех обвиняют в нарушении карантина.

Судьба 64 заключенных ангарской колонии, где 9 апреля был жестоко подавлен бунт, остается неизвестной. Вот здесь об этом подробно рассказывает правозащитница Ольга Романова, тут собраны свидетельства родственников этих заключенных.

Российские суды продолжают работать как ни в чем не бывало (только без прессы и публики). Осужденному по "московскому делу" Никите Чирцову смягчили приговор с 12 до 11 месяцев и освободили в зале суда (он якобы толкнул полицейского – полицейский сказал в суде, что ему не было больно). Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию на приговор Константину Котову, приговоренному – тоже в рамках “московского дела” – к четырем годам за четыре пикета. Это заседание пройдет, видимо, и без подсудимого. Сегодня же суд в Карелии продолжит рассмотрение дела главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, но оно и так – в силу специфики обвинения – рассматривается в закрытом режиме.

Шесть ссылок

История. Слегка запоздалый ликбез про печенегов (хотя с Путиным никогда не поздно – он ведь еще не раз это повторит). Или разговор про варягов – точнее, как раз наоборот: о том, как шведы решили стать неисторической нацией и смотреть не назад на варягов, а вперед в будущее.

Слегка запоздалый ликбез про печенегов (хотя с Путиным никогда не поздно – он ведь еще не раз это повторит). Или разговор про варягов – точнее, как раз наоборот: о том, как шведы решили стать неисторической нацией и смотреть не назад на варягов, а вперед в будущее. Медицина. Разговор с историком архитектуры Беатрис Коломиной о том, как вездесущий в свое время туберкулез и открытие рентгеновских лучей оказались прародителями модернизма в Европе. Или (не такая уж) краткая история гинекологии.

Разговор с историком архитектуры Беатрис Коломиной о том, как вездесущий в свое время туберкулез и открытие рентгеновских лучей оказались прародителями модернизма в Европе. Или (не такая уж) краткая история гинекологии. Литература. Новый проект “Полки” “Хорошо забытое старое” – в первой публикации Максим Семеляк рассказывает о “Нови” Тургенева. Или фрагменты из “Антологии поэзии раннего немецкого экспрессионизма” в переводах Егора Зайцева (изд-во libra), хорошие.

Искренне Ваши,

Семь Сорок