Нужно ехать на восток

Доброе утро!

Минобороны России собирается декорировать свою церковь “изделиями из гипса” на 300 млн рублей, причем кто будет лепить из гипса – не разглашается. Прочие новости не столь таинственны:

Жители Челябинской устроили стихийный митинг и добились закрытия карантинного центра, куда привезли шестерых китайцев.

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на “Ленфильме”.

В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 10 человек, 140 получили ранения.

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в торговом центре, 29 человек погибли, 63 ранены. Нападавшего убила полиция.

Российское

В Челябинской области власти закрыли карантинный центр для наблюдения за состоянием граждан Китая в деревне Ужевка после стихийных протестов жителей. Шестерых китайцев, которых туда поместили, увезли в другое место.

У здания Администрации президента в Москве полиция задержала четверых человек с гримом против системы распознавания лиц (вменяют несогласованную акцию).

В квартире главы одного из петербургских муниципалитетов и члена “Единой России” обнаружили подпольное казино. Сам он, конечно, о его существовании не знал, квартиру он “просто сдавал в аренду”.

На “Ленфильме” сорвали съемки клипа Pussy Riot – сначала полицейские пришли прямо на площадку, потом поговорили с руководством студии, после чего в здании вырубили свет.

Ближайшие соседи России

В нескольких селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана, где компактно проживают дунгане – потомки китайцев, переселившихся в Российскую империю в XIX веке, – в ночь на 8 февраля произошли столкновения и погромы. Погибли 10 человек, еще 140 ранены. Что именно там произошло, доподлинно не известно, власти говорят о бытовом конфликте.

В Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы – наблюдатели жалуются на давление и нападения, сообщают о вбросах и каруселях.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с папой Римским, пригласил его посетить Киев и попросил о содействии в переговорах о дальнейшем обмене пленными между Украиной и Россией. "Чтобы до конца понять, что происходит у нас на востоке, нужно ехать на восток", – сказал Зеленский. Для начала можно почитать репортаж из так называемой “ДНР”.

Вокруг света

Капрал армии Таиланда Джакрапант Томма в субботу открыл огонь по прохожим: сначала возле буддистского храма, затем возле торгового комплекса в центре города Накхонратчасима примерно в 250 километрах от Бангкока. Убиты, по последним данным, 29 человек, еще 63 получили ранения. Нападавшего застрелили полицейские. Власти утверждают, что военнослужащий таким образом выражал свою обиду на “нечестную сделку с недвижимостью”.

В Уголовный кодекс Швейцарской конфедерации будет внесена поправка, защищающая от дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. За поправку проголосовали на референдуме 62% швейцарцев.

Президент США уволил двух свидетелей обвинения по делу об импичменте, в том числе посла США в Европейском союзе Гордона Сондланда.

Африканский союз на саммите в Аддис-Абебе раскритиковал предложенный Трампом план урегулировать палестино-израильского конфликта. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказывает, что Израиль уже рисует новые карты своих владений в рамках этого плана. Вот хороший проект про еврейские поселения на Западном берегу.

Коронавирус обогнал по числу смертей эпидемию “птичьего гриппа” 2003 года. Только в китайской провинции Хубэй умерли 780 человек. Здесь опровергаются разные теории заговоров, связанные с этим вирусом.

Если хочется узнать, кто получил “Оскары”, смотрите сюда.

Шесть ссылок с бонусом

История. Отрывок из книги австрийского историка Вальтера Шайделя “Великий уравнитель” (изд-во АСТ) – о чуме. Или фрагмент исследования британского историка Нейла Фергюсона “Площадь и башня. Сети и власть масонов до Facebook” (изд-во Coprus) – об антисемитизме в Третьем рейхе и атомизации общества в условиях тоталитаризма.

Отрывок из книги австрийского историка Вальтера Шайделя “Великий уравнитель” (изд-во АСТ) – о чуме. Или фрагмент исследования британского историка Нейла Фергюсона “Площадь и башня. Сети и власть масонов до Facebook” (изд-во Coprus) – об антисемитизме в Третьем рейхе и атомизации общества в условиях тоталитаризма. Советское. Рассказ о Михаиле Восленском (1920–1997) – советском социологе, который в 1972 году стал невозвращенцем и прославился своим трудом “Номенклатура” о жизни правящей элиты в СССР. Или разговор с бывшим подполковником КГБ Владимиром Поповым, автором книги “Заговор негодяев” – о сотрудничестве советской культурной элиты со спецслужбами.

Рассказ о Михаиле Восленском (1920–1997) – советском социологе, который в 1972 году стал невозвращенцем и прославился своим трудом “Номенклатура” о жизни правящей элиты в СССР. Или разговор с бывшим подполковником КГБ Владимиром Поповым, автором книги “Заговор негодяев” – о сотрудничестве советской культурной элиты со спецслужбами. О неочевидном. Разговор с переводчиком Шломо Кролем о стратегиях перевода, многослойности иврита, любимых поэтах, языке как политике и политике как языке. Или забавный текст философа Тобиаса Риса о том, как он пытался убедить Google нанять на работу философов.

Разговор с переводчиком Шломо Кролем о стратегиях перевода, многослойности иврита, любимых поэтах, языке как политике и политике как языке. Или забавный текст философа Тобиаса Риса о том, как он пытался убедить Google нанять на работу философов. Бонус. Разговор с Ильей Яшином о Борисе Немцове и расследовании его убийства – скоро пять лет, как это произошло.

Искренне Ваши,

Семь Сорок