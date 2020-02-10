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Нужно ехать на восток

Все, что нужно знать рано утром 10 февраля

Доброе утро!

Минобороны России собирается декорировать свою церковь “изделиями из гипса” на 300 млн рублей, причем кто будет лепить из гипса – не разглашается. Прочие новости не столь таинственны:

  • Жители Челябинской устроили стихийный митинг и добились закрытия карантинного центра, куда привезли шестерых китайцев.
  • Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на “Ленфильме”.
  • В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 10 человек, 140 получили ранения.
  • В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в торговом центре, 29 человек погибли, 63 ранены. Нападавшего убила полиция.

Российское

  • В Челябинской области власти закрыли карантинный центр для наблюдения за состоянием граждан Китая в деревне Ужевка после стихийных протестов жителей. Шестерых китайцев, которых туда поместили, увезли в другое место.
  • У здания Администрации президента в Москве полиция задержала четверых человек с гримом против системы распознавания лиц (вменяют несогласованную акцию).
  • В квартире главы одного из петербургских муниципалитетов и члена “Единой России” обнаружили подпольное казино. Сам он, конечно, о его существовании не знал, квартиру он “просто сдавал в аренду”.
  • На “Ленфильме” сорвали съемки клипа Pussy Riot – сначала полицейские пришли прямо на площадку, потом поговорили с руководством студии, после чего в здании вырубили свет.

Ближайшие соседи России

  • В нескольких селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана, где компактно проживают дунгане – потомки китайцев, переселившихся в Российскую империю в XIX веке, – в ночь на 8 февраля произошли столкновения и погромы. Погибли 10 человек, еще 140 ранены. Что именно там произошло, доподлинно не известно, власти говорят о бытовом конфликте.
  • В Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы – наблюдатели жалуются на давление и нападения, сообщают о вбросах и каруселях.
  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с папой Римским, пригласил его посетить Киев и попросил о содействии в переговорах о дальнейшем обмене пленными между Украиной и Россией. "Чтобы до конца понять, что происходит у нас на востоке, нужно ехать на восток", – сказал Зеленский. Для начала можно почитать репортаж из так называемой “ДНР”.

Вокруг света

  • Капрал армии Таиланда Джакрапант Томма в субботу открыл огонь по прохожим: сначала возле буддистского храма, затем возле торгового комплекса в центре города Накхонратчасима примерно в 250 километрах от Бангкока. Убиты, по последним данным, 29 человек, еще 63 получили ранения. Нападавшего застрелили полицейские. Власти утверждают, что военнослужащий таким образом выражал свою обиду на “нечестную сделку с недвижимостью”.
  • В Уголовный кодекс Швейцарской конфедерации будет внесена поправка, защищающая от дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. За поправку проголосовали на референдуме 62% швейцарцев.
  • Президент США уволил двух свидетелей обвинения по делу об импичменте, в том числе посла США в Европейском союзе Гордона Сондланда.
  • Африканский союз на саммите в Аддис-Абебе раскритиковал предложенный Трампом план урегулировать палестино-израильского конфликта. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказывает, что Израиль уже рисует новые карты своих владений в рамках этого плана. Вот хороший проект про еврейские поселения на Западном берегу.
  • Коронавирус обогнал по числу смертей эпидемию “птичьего гриппа” 2003 года. Только в китайской провинции Хубэй умерли 780 человек. Здесь опровергаются разные теории заговоров, связанные с этим вирусом.
  • Если хочется узнать, кто получил “Оскары”, смотрите сюда.

Шесть ссылок с бонусом

  • История. Отрывок из книги австрийского историка Вальтера Шайделя “Великий уравнитель” (изд-во АСТ) – о чуме. Или фрагмент исследования британского историка Нейла Фергюсона “Площадь и башня. Сети и власть масонов до Facebook” (изд-во Coprus) – об антисемитизме в Третьем рейхе и атомизации общества в условиях тоталитаризма.
  • Советское. Рассказ о Михаиле Восленском (1920–1997) – советском социологе, который в 1972 году стал невозвращенцем и прославился своим трудом “Номенклатура” о жизни правящей элиты в СССР. Или разговор с бывшим подполковником КГБ Владимиром Поповым, автором книги “Заговор негодяев” – о сотрудничестве советской культурной элиты со спецслужбами.
  • О неочевидном. Разговор с переводчиком Шломо Кролем о стратегиях перевода, многослойности иврита, любимых поэтах, языке как политике и политике как языке. Или забавный текст философа Тобиаса Риса о том, как он пытался убедить Google нанять на работу философов.
  • Бонус. Разговор с Ильей Яшином о Борисе Немцове и расследовании его убийства – скоро пять лет, как это произошло.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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