Переживал и сходил с ума

Доброе утро!

Сегодня Путин продолжит праздновать День Победы – будет открывать Ржевский мемориал советскому солдату. Возможно, к нему там присоединится Лукашенко, обсудят свои “перевыборы”:

По данным независимого опроса, три четверти россиян не поддерживают обнуление путинских сроков. Матвиенко предлагает голосовать по нескольку дней и на обычных выборах.

“Росатом” третий месяц держит сотрудников в карантине. В больницах Тывы нет мест, но статистика хорошая.

В Беларуси начали доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало – последнего оставшегося на свободе претендента в кандидаты в президенты.

Иран выдал ордер на арест президента США в связи с убийством генерала Сулеймани.

Обычная работа

По данным ЦИК, к понедельнику по вопросу о поправках к российской Конституции проголосовали 37,2% избирателей. Ну или кто-то проголосовал за них:

В одном из районов Москвы обнаружено 12-кратное завышение числа проголосовавших на дому, в другом районе люди, пришедшие голосовать на участок, обнаружили, что и они, и их дети уже “проголосовали”: в журнал комиссии были внесены их паспортные данные, в соответствующем месте стояли чьи-то подписи.

В отношении замглавы московского УИК №447 составлен административный протокол: она разрешила избирателю проголосовать за его недееспособную мать.

Живущей в Израиле россиянке удалось проголосовать трижды: в Хайфе, в Тель-Авиве и еще электронно. ЦИК пригрозил ей уголовным делом.

Главе российского Пенсионного фонда Максиму Топилину, поручившему подчиненным приурочить к 1 июля выплату путинских 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет, никто уголовным преследованием не грозит, хотя его действия очень похожи на использование служебного положения с целью влияния на результаты голосования. “Это обычная работа”, – оценил действия Топилина пресс-секретарь Путина.

Еще одно новшество “всенародного одобрения” – массовое голосование по месту работы, здесь член одного из московских избиркомов рассказывает, как голосует УВД по Юго-Восточному округу Москвы: "Давайте уже входите, отдел по контролю за оборотом наркотиков". Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила впредь проводить обычные выборы в формате этого голосования, ЦИК не против.

Государственный ВЦИОМ провел экзитполы, и по их данным поправки поддержали 76% уже проголосовавших (вообще результаты экзитполов до окончания голосования публиковать запрещено, но в данном случае Элла Памфилова разрешила). По данным телефонного опроса, проведенного группой социолога Сергея Белановского, три четверти россиян не поддерживают поправку про обнуление путинских сроков, хотя доли одобряющих и не одобряющих другие поправки приблизительно равны. О том, как появилась “обнулительная поправка” и чем она похожа на государственный переворот, здесь объясняют политологи.

В московском метро прошла акция с шариками “Вас надули” (одного человека успели задержать), в Петербурге напротив Конституционного суда вывесили баннер “Царей в 1917 обнулили”, активистов, расклеивающих листовки против поправок, задерживают повсеместно. В Красноярске ведущий "Вестей" назвал поправки к Конституции "преступлением" и уволился. Здесь и здесь забавные монологи россиян – и за, и против поправок. А вот замечательный репортаж из “самого ветхого в России УИК” в селе Чернолучье Омской области.

Тем временем коронавирус

По официальным данным на утро понедельника, в России было выявлено 6719 новых случаев Covid-19 (сутками ранее две последних циферки были поменяны местами, было 6791). За сутки умерли 93 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 9166, за день в Москве скончались еще 35 человек.

Недалеко от больницы в Коммунарке в Новой Москве люди нашли мусорные пакеты, в которых якобы "находились медицинские карты, документация по умершим пациентам и бирки от трупов”. Главврач больницы Денис Проценко говорит, что пакеты для перевозки умерших действительно найдены, но никаких медицинских документов в них нет.

По данным издания “Проект”, Росатом третий месяц держит сотрудников АЭС в строгой изоляции, угрожая увольнением. Им не разрешается отходить от санатория дальше, чем на сто метров, на работу их возят автобусами. Голосование по поправкам для них тоже организовали в санатории.

Бывший президент Тывы обратился к московским властям с просьбой прислать в регион врачей – по его данным, в больницах в регионе уже нет мест, хотя официальная статистика там идеальная.

В Оренбургской области на границе с Казахстаном снова скопились более тысячи мигрантов из стран Центральной Азии. Живут в палаточном лагере, через границу их не пускают, потому что для этого надо “создать транзитный коридор”. Президент Казахстана поручил правительству в течение двух дней составить предложение по возвращению жесткого карантина – число новых случаев Covid-19 в стране продолжает расти.

По данным ВОЗ, пандемия только ускоряется. С 18 июня во всем мире почти каждый день регистрируются по 150 тысяч новых случаев заражения. Президент Беларуси считает, что в его стране эпидемия уже завершилась – он сам, по его словам, три месяца “переживал и сходил с ума” от того, что творится “с этим ковидом”.

Но в Беларуси выборы

Александр Лукашенко признал, что это он “дал сигнал” арестовать блогера Сергея Тихановского, собиравшегося выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. “Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут". Кто такие “они”, Лукашенко не пояснил.

Избиркомы Беларуси признают недействительными сданные на проверку подписи за Бабарико и Цепкало – в одном из районов Гомеля в сданных подписях, по мнению комиссии, не оказалось ни одной подлинной.

В то же время в отношении единственного остающегося на свободе независимого кандидата Валерия Цепкало начата доследственная проверка по заявлению гражданина Турции. Вот разговор с Цепкало: проверку он не комментирует, но говорит, что главные беды Беларуси – это “неэффективная экономика, патриархальная система управления, чрезвычайная бедность”. Здесь подробно рассказано о стагнации белорусской экономики.

Российская повседневность

Сегодня Верховный суд России будет рассматривать иск к Путину покойного экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева – он оспаривал указ президента о досрочном прекращении своих полномочий. Интересно, удовлетворят ли.

Сегодня же суд огласит приговор бывшему бухгалтеру “Седьмой студии” Нине Масляевой. Прокуратура просит приговорить ее к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания. Масляева – единственная из обвиняемых по делу, признавшая вину. Обвинение строилось на ее показаниях.

Одну из участниц субботних одиночных пикетов в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой суд в Москве приговорил к 20 суткам ареста (повторное нарушение правил проведения…)

Никаких новых уголовных дел в связи с экологическими нарушениями на предприятиях "Норникеля" в Красноярском крае пока нет, хотя в Следственный комитет обратились российские журналисты. Здесь о ситуации на Таймыре рассказывает проектный директор российского отделения Гринпис Владимир Чупров, здесь тонкости взаимоотношений крупного бизнеса и региональных властей объясняет экономический географ Наталья Зубаревич.

Все остальное

Информацию о том, что российское ГРУ предлагало талибам вознаграждение за убийство военнослужащих международной коалиции в Афганистане, вслед за New York Times опубликовали Washington Post и Wall Street Journal. Ранее президент США назвал ее не соответствующей действительности. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал руководство американских спецслужб прокомментировать эти сообщения.

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и обратились в Интерпол с просьбой задержать его. Иран обвиняет Трампа и еще 35 американцев в убийстве генерала Касема Сулеймани.

Суд во Франции признал виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего премьер-министра и кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Жене Фийона дали три года, оба должны будут заплатить крупный штраф (оба приговора – с отсрочкой). Мошенничество состояло в фиктивном трудоустройстве жены на должность своего помощника.

В Нидерландах продолжается суд по делу о крушении “Боинга” “Малайзийских авиалиний” под Донецком. Вот подробный материал о том, что там происходит.

Семь ссылок

Мыслители. Рассказ о жизни философа Анаксагора, превратившего Афины в философскую столицу и очень пострадавшего от страсти афинян к сутяжничеству. Или познавательный текст литературоведа Натальи Пахсарьян к 120-летию Антуана де Сент-Экзюпери, которого она называет французским Ницше.

Рассказ о жизни философа Анаксагора, превратившего Афины в философскую столицу и очень пострадавшего от страсти афинян к сутяжничеству. Или познавательный текст литературоведа Натальи Пахсарьян к 120-летию Антуана де Сент-Экзюпери, которого она называет французским Ницше. Художники. Рассказ о бельгийском художнике Джеймсе Энсоре (1860–1949) в комментариях к семи его полотнам. Или воспоминания писателя Георгия Генниса о скульпторе Вадиме Сидуре (о рисунках Сидура читайте здесь).

Рассказ о бельгийском художнике Джеймсе Энсоре (1860–1949) в комментариях к семи его полотнам. Или воспоминания писателя Георгия Генниса о скульпторе Вадиме Сидуре (о рисунках Сидура читайте здесь). Создатели реальности. Отрывок из книги Ильи Яблокова “Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный главной фигуре постсоветской культуры заговора Александру Дугину. Или большой разговор с главредом “Медиазоны” Сергеем Смирновым – этот сайт освещает работу российской полиции, судов и колоний, сильно корректируя представления среднего человека о возможном и невозможном в реальности.

Искренне Ваши,

Семь Сорок