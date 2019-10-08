Великая и несравненная мудрость

Доброе утро!
У премьера Великобритании, похоже, не получается договориться с Евросоюзом по вопросу об ирландской границе – документы (англ.), добытые The Guardian, свидетельствуют, что ЕС в ответ на его план выступил с целым рядом возражений, найти удовлетворительные ответы на которые у Джонсона, скорее всего, не хватит времени. А новости такие:
- Мосгорсуд оставил без изменения приговор Данилу Беглецу: два года за то, что потянул полицейского за рукав.
- Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Павла Устинова, Следственный комитет отказался проверять действия полицейских, которые задержали Илью Азара, оставив его двухлетнюю дочь одну дома.
- Президент США объявил о выводе американских войск из Сирии и пригрозил “уничтожить экономику Турции”, если Анкара предпримет нечто, что покажется ему недопустимым.
- Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали троим ученым за исследование реакции клеток на нехватку кислорода.
“Московское дело”: уступки кончились
Мосгорсуд оставил без изменения двухлетний приговор Данилу Беглецу – 27 июля он якобы потянул за рукав росгвардейца, задерживавшего протестующих, чем причинил росгвардейцу боль. У 25-летнего Беглеца двое маленьких детей: младшему четыре месяца, старшему – два года, и он тяжело болен. Когда мать Беглеца Людмила закричала в суде: “Дайте мне сына!”, ее вывели из зала, а пристав сказал, что ничего, мол, – бывает, люди и пожизненно сидят.
У здания суда полиция задержала бывших обвиняемых по “московскому делу” Алексея Миняйло и Владислава Барабанова – они стояли с плакатами в поддержку Беглеца. Их продержали в участке больше трех часов и потом отпустили.
Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Павла Устинова. Следственный комитет не стал проверять полицейских, которые увезли в участок журналиста Илью Азара, оставив его двухлетнюю дочь одну в незапертой квартире.
Росгвардия сделала первый шаг к деанонимизации, показав образец жетона своих сотрудников.
Жительница Москвы и гражданская активистка Алeна Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц в городской системе видеонаблюдения. Штрафы за участие в митингах и пикетах часто назначают именно на основании распознавания.
7 октября
- Президент России провел свой день рождения в компании Шойгу в каких-то горах с видом на Енисей – это следует из видео, опубликованного в качестве подарка РИА “Новости”. Тоже, вероятно, к дню рождению Путин повысил зарплату себе, Медведеву, Шойгу и другим официальным лицам.
- В Москве задержали журналиста и трех активистов “бессрочного протеста” с гробом: активисты собирались “хоронить Путина” в честь его дня рождения, а корреспондент “МБХ Медиа” должен был снимать этот перформанс.
- И есть еще одна тема, которая будет всплывать в день рождения Путина до тех пор, пока не назовут заказчиков убийства журналистки Анны Политковской. Ее убили 7 октября 2006 года, и вот что произошло с делом за 13 лет. В Петербурге прошел пикет памяти Политковской.
Прочее российское
- Утечки. Сбербанк признал утечку данных пяти тысяч карт. Это больше, чем 200 клиентов, утрата данных которых официально признавалась ранее, но меньше 60 миллионов, о которых говорят продавцы этой базы данных в интернете.
- Медицина. Из НИИ им. Блохина увольняются медсестры. Независимый профсоюз “Альянс врачей” утверждает, что чиновникам запретили нанимать уволившихся из НИИ Блохина онкологов – иначе "будут проблемы".
- Образование. Санкт-Петербургский госуниверситет объявил о планах строительства громадного кампуса в Пушкине и, соответственно, переезде университета из центра города в пригород, на земли бывшего совхоза “Детскосельский”. Чем вызвал возмущение студентов, преподавателей и выпускников.
- Молчание – золото. Двух жительниц Амурской области оштрафовали на 15 тысяч рублей по закону о “фейковых новостях”, потому что они поделились в мессенджерах опасениями, что почва после наводнения заражена цианидом.
- Экстремисты и террористы. О том, как развивается дело об “экстремизме” против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, читайте здесь. А вот феерическая история московского старшеклассника, который хотел произвести впечатление на одноклассницу, но оказался в психушке, где оперативники ФСБ побоями и угрозами добивались от него признания в терроризме.
Удар в спину
Президент США объявил о выводе американских войск с территории Сирии – сразу после того, как Турция объявила о вводе своих войск на север этой страны. Курдские военные формирования, бывшие основным союзником США в ходе операции против “ИГ”, остались без американской поддержки, назвали решение Трампа “ножом в спину” и объявили всеобщую мобилизацию. Лидеры Конгресса США осудили решение президента.
Официальное заявление Белого дома Трамп сопроводил серией личных твитов, в одном из которых написал буквально следующее: “Я твердо заявлял это раньше и повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я, в своей великой и несравнимой мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!"
Возможно, в столь эмоциональное состояние Трампа привело решение федерального судьи о правомерности требования суда низшей инстанции представить его налоговые декларации за последние восемь лет. Ну или история Associated Press о том, как соратники Трампа пытались сменить руководство “Нафтогаза” Украины, чтобы “Нафтогаз” подписывал в будущем контракты с компаниями, которые контролируют друзья и знакомые американского президента.
Нобелевское
Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена оксфордскому ученому сэру Питеру Ратклиффу и двум американцам – гарвардскому профессору Уильяму Келину и Греггу Семенце из университета Джона Хопкинса за исследование реакции клеток на нехватку кислорода. Вот здесь понятно объясняется важность их открытия.
Сегодня объявят лауреата (или лауреатов) по физике.
Шесть ссылок
- Разговоры с учеными. Специалист по древнерусскому и византийскому искусству Ольга Попова (р. 1938) рассказывает историю своей жизни, человеческой и научной. Или интервью с американским марксистом и философом науки Робертом Коэном (1923–2017), взятое за пару лет до его смерти, – тоже не только о философии, но и о жизни.
- Отрывки. Предисловие Грэма Хармана к русскому изданию его книжки “Спекулятивный реализм: введение” (изд-во “Рипол-Классик”). Или отрывок из исследования ужасов Юджина Такера “Щупальца длиннее ночи” – о политической демонологии, представленной в первой части “Божественной комедии” (изд-во HylePress).
- Недогосударства и уже-не-государства. Проект французского фотографа Лео Делафонтена о правителях крошечных самопровозглашенных государств (не в смысле так называемых “ЛНР” и “ДНР”, а в смысле микрогосударств, в которых может быть от трех до ста граждан). Или подробный разбор советской аннексии стран Балтии в 1940 году – официальные документы, газетные публикации, воспоминания современников.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.