Великая и несравненная мудрость

Доброе утро!

У премьера Великобритании, похоже, не получается договориться с Евросоюзом по вопросу об ирландской границе – документы (англ.), добытые The Guardian, свидетельствуют, что ЕС в ответ на его план выступил с целым рядом возражений, найти удовлетворительные ответы на которые у Джонсона, скорее всего, не хватит времени. А новости такие:

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Данилу Беглецу: два года за то, что потянул полицейского за рукав.

Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Павла Устинова, Следственный комитет отказался проверять действия полицейских, которые задержали Илью Азара, оставив его двухлетнюю дочь одну дома.

Президент США объявил о выводе американских войск из Сирии и пригрозил “уничтожить экономику Турции”, если Анкара предпримет нечто, что покажется ему недопустимым.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали троим ученым за исследование реакции клеток на нехватку кислорода.

“Московское дело”: уступки кончились

Мосгорсуд оставил без изменения двухлетний приговор Данилу Беглецу – 27 июля он якобы потянул за рукав росгвардейца, задерживавшего протестующих, чем причинил росгвардейцу боль. У 25-летнего Беглеца двое маленьких детей: младшему четыре месяца, старшему – два года, и он тяжело болен. Когда мать Беглеца Людмила закричала в суде: “Дайте мне сына!”, ее вывели из зала, а пристав сказал, что ничего, мол, – бывает, люди и пожизненно сидят.

У здания суда полиция задержала бывших обвиняемых по “московскому делу” Алексея Миняйло и Владислава Барабанова – они стояли с плакатами в поддержку Беглеца. Их продержали в участке больше трех часов и потом отпустили.

Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Павла Устинова. Следственный комитет не стал проверять полицейских, которые увезли в участок журналиста Илью Азара, оставив его двухлетнюю дочь одну в незапертой квартире.

Росгвардия сделала первый шаг к деанонимизации, показав образец жетона своих сотрудников.

Жительница Москвы и гражданская активистка Алeна Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц в городской системе видеонаблюдения. Штрафы за участие в митингах и пикетах часто назначают именно на основании распознавания.

7 октября

Президент России провел свой день рождения в компании Шойгу в каких-то горах с видом на Енисей – это следует из видео, опубликованного в качестве подарка РИА “Новости”. Тоже, вероятно, к дню рождению Путин повысил зарплату себе, Медведеву, Шойгу и другим официальным лицам.

В Москве задержали журналиста и трех активистов “бессрочного протеста” с гробом: активисты собирались “хоронить Путина” в честь его дня рождения, а корреспондент “МБХ Медиа” должен был снимать этот перформанс.

И есть еще одна тема, которая будет всплывать в день рождения Путина до тех пор, пока не назовут заказчиков убийства журналистки Анны Политковской. Ее убили 7 октября 2006 года, и вот что произошло с делом за 13 лет. В Петербурге прошел пикет памяти Политковской.

Прочее российское

Утечки. Сбербанк признал утечку данных пяти тысяч карт. Это больше, чем 200 клиентов, утрата данных которых официально признавалась ранее, но меньше 60 миллионов, о которых говорят продавцы этой базы данных в интернете.

Сбербанк признал утечку данных пяти тысяч карт. Это больше, чем 200 клиентов, утрата данных которых официально признавалась ранее, но меньше 60 миллионов, о которых говорят продавцы этой базы данных в интернете. Медицина. Из НИИ им. Блохина увольняются медсестры. Независимый профсоюз “Альянс врачей” утверждает, что чиновникам запретили нанимать уволившихся из НИИ Блохина онкологов – иначе "будут проблемы".

Из НИИ им. Блохина увольняются медсестры. Независимый профсоюз “Альянс врачей” утверждает, что чиновникам запретили нанимать уволившихся из НИИ Блохина онкологов – иначе "будут проблемы". Образование. Санкт-Петербургский госуниверситет объявил о планах строительства громадного кампуса в Пушкине и, соответственно, переезде университета из центра города в пригород, на земли бывшего совхоза “Детскосельский”. Чем вызвал возмущение студентов, преподавателей и выпускников.

Санкт-Петербургский госуниверситет объявил о планах строительства громадного кампуса в Пушкине и, соответственно, переезде университета из центра города в пригород, на земли бывшего совхоза “Детскосельский”. Чем вызвал возмущение студентов, преподавателей и выпускников. Молчание – золото. Двух жительниц Амурской области оштрафовали на 15 тысяч рублей по закону о “фейковых новостях”, потому что они поделились в мессенджерах опасениями, что почва после наводнения заражена цианидом.

Двух жительниц Амурской области оштрафовали на 15 тысяч рублей по закону о “фейковых новостях”, потому что они поделились в мессенджерах опасениями, что почва после наводнения заражена цианидом. Экстремисты и террористы. О том, как развивается дело об “экстремизме” против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, читайте здесь. А вот феерическая история московского старшеклассника, который хотел произвести впечатление на одноклассницу, но оказался в психушке, где оперативники ФСБ побоями и угрозами добивались от него признания в терроризме.

Удар в спину

Президент США объявил о выводе американских войск с территории Сирии – сразу после того, как Турция объявила о вводе своих войск на север этой страны. Курдские военные формирования, бывшие основным союзником США в ходе операции против “ИГ”, остались без американской поддержки, назвали решение Трампа “ножом в спину” и объявили всеобщую мобилизацию. Лидеры Конгресса США осудили решение президента.

Официальное заявление Белого дома Трамп сопроводил серией личных твитов, в одном из которых написал буквально следующее: “Я твердо заявлял это раньше и повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я, в своей великой и несравнимой мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!"

Возможно, в столь эмоциональное состояние Трампа привело решение федерального судьи о правомерности требования суда низшей инстанции представить его налоговые декларации за последние восемь лет. Ну или история Associated Press о том, как соратники Трампа пытались сменить руководство “Нафтогаза” Украины, чтобы “Нафтогаз” подписывал в будущем контракты с компаниями, которые контролируют друзья и знакомые американского президента.

Нобелевское

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена оксфордскому ученому сэру Питеру Ратклиффу и двум американцам – гарвардскому профессору Уильяму Келину и Греггу Семенце из университета Джона Хопкинса за исследование реакции клеток на нехватку кислорода. Вот здесь понятно объясняется важность их открытия.

Сегодня объявят лауреата (или лауреатов) по физике.

Шесть ссылок

Разговоры с учеными. Специалист по древнерусскому и византийскому искусству Ольга Попова (р. 1938) рассказывает историю своей жизни, человеческой и научной. Или интервью с американским марксистом и философом науки Робертом Коэном (1923–2017), взятое за пару лет до его смерти, – тоже не только о философии, но и о жизни.

Специалист по древнерусскому и византийскому искусству Ольга Попова (р. 1938) рассказывает историю своей жизни, человеческой и научной. Или интервью с американским марксистом и философом науки Робертом Коэном (1923–2017), взятое за пару лет до его смерти, – тоже не только о философии, но и о жизни. Отрывки. Предисловие Грэма Хармана к русскому изданию его книжки “Спекулятивный реализм: введение” (изд-во “Рипол-Классик”). Или отрывок из исследования ужасов Юджина Такера “Щупальца длиннее ночи” – о политической демонологии, представленной в первой части “Божественной комедии” (изд-во HylePress).

Предисловие Грэма Хармана к русскому изданию его книжки “Спекулятивный реализм: введение” (изд-во “Рипол-Классик”). Или отрывок из исследования ужасов Юджина Такера “Щупальца длиннее ночи” – о политической демонологии, представленной в первой части “Божественной комедии” (изд-во HylePress). Недогосударства и уже-не-государства. Проект французского фотографа Лео Делафонтена о правителях крошечных самопровозглашенных государств (не в смысле так называемых “ЛНР” и “ДНР”, а в смысле микрогосударств, в которых может быть от трех до ста граждан). Или подробный разбор советской аннексии стран Балтии в 1940 году – официальные документы, газетные публикации, воспоминания современников.

Искренне Ваши,

Семь Сорок