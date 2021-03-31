Из крана текла святая вода

Доброе утро!

Объявлен длинный список Международного Букера – в него попал “романс” Марии Степановой “Памяти памяти” (до этого в лонглисте премии побывали только двое российских писателей – Улицкая и Сорокин). Больше поводов для радости нет:

Меркель и Макрон спросили Путина о состоянии здоровья Навального.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 120 тысяч евро родителям убитых в Дагестане пастухов, которых силовики долго выдавали за террористов.

Сегодня в Беларуси пройдет первое заседание комиссии по подготовке поправок к конституции.

В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек.

“Соответствующие разъяснения объективных обстоятельств”

Главы России, Франции и Германии провели видеоконференцию, на которой обсудили ситуацию в Беларуси и на востоке Украины, "Спутник V" и здоровье Алексея Навального. Макрон и Меркель настаивали, что нужно соблюдать права Навального и сохранить ему здоровье. На сайте Кремля говорится, что им “были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела”.

Новостей от самого Навального нет, но есть новости о его сторонниках:

Ведущего youtube-канала “Штаб Навального” Дмитрия Низовцева и оператора Антона Лебединского облили зеленкой в Ярославле.

В Краснодаре координатора штаба Навального Анастасию Панченко оштрафовали на 50 тысяч рублей за “гей-пропаганду” (14 февраля в рамках акции “Любовь сильнее страха” она разместила в инстаграме фотографию двух целующихся девушек с зажженными фонариками; суд, кстати, принял этих девушек за юношей).

Отец директора ФБК Ивана Жданова вынужден спать в СИЗО посменно, потому что в четырехместной камере, куда его поместили, сидят пятеро заключенных.

Чечня и окрестности

Четвероюродный брат Рамзана Кадырова будет участвовать в думских выборах по списку “Единой России”.

По данным “Российской ЛГБТ-сети”, чеченские силовики уговаривают родственников администраторов оппозиционного чата Магамадова и Исаева совершить “убийство чести”. Родственников возят в полицию почти каждый день. 20-летний Салех Магамадов и 17-летний Исмаил Исаев скрывались в Нижнем Новгороде. Там их похитили и увезли в Чечню, где обвинили в терроризме. Родители юношей живут за пределами Чечни.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 120 тысяч евро отцу братьев-пастухов, убитых в 2016 году в Дагестане. Дагестанские силовики довольно долго пытались выдать убийство за “ликвидацию двух боевиков”, на убитых было заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Родные погибших не имели доступа к уголовному делу.

В Калининграде двух военнослужащих – уроженцев Дагестана оштрафовали на 200 и 100 тысяч рублей за то, что они помыли обувь из крана в часовне рядом с Храмом Христа Спасителя. Из крана, оказывается, текла святая вода. Один из военнослужащих признал вину и получил 100 тысяч штрафа, а другой не признал, поэтому заплатит 200.

Высокая российская и околороссийская политика

“Единая Россия” сняла в своем видеоролике семилетнего сына Бориса Немцова. Мать мальчика, Екатерина Ифтоди, в 2017 году добилась через суд признания уже убитого Немцова отцом своего сына. В нынешнем году Ифтоди вступила в “Единую Россию”, потому что, по ее словам, “руководство страны отнеслось очень с большим пониманием и глубоким почтением к ребенку”.

По данным “Открытых медиа”, в прошлом году расходы “Волонтеров Победы” выросли вдвое и составили 153 млн рублей, причем половину этих денег организация получила из госбюджета. Движение было создано для “заботы о ветеранах”, каковая в прошлом году состояла в основном в активном комментировании дела о “клевете” Навального на ветерана.

По данным источника “Интерфакса”, жители востока Украины, получившие российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области, в том числе дистанционно.

В аннексированном Крыму суд дал 6,5 лет колонии последователю Свидетелей Иеговы. Здесь журналист Антон Наумлюк комментирует политические дела против жителей Крыма – он называет задержанных и осужденных жителей региона “обменным фондом”, который Россия специально создает для торга с Киевом.

Служба безопасности Украины провела 20 обысков у руководства и представителей общественной организации "Украинский выбор" в более чем десяти регионах страны. Лидер этого движения – депутат Верховной Рады Украины, “кум Путина” Виктор Медведчук. На прошлой неделе трем сторонникам “Украинского выбора” были предъявлены обвинения в госизмене, служебном подлоге и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Австралия и Канада ввели санкции против российских компаний, причастных к строительству Крымского моста.

Апелляционный суд Парижа отменил решение о выплате компенсации в $1,3 млрд украинскому Ощадбанку за изъятие у него собственности в Крыму после аннексии полуострова Россией. Суд согласился с доводами России о том, что крымское отделение Ощадбанка было создано еще при СССР, поэтому оно не попадает под соглашение о защите инвестиций. В Минюсте России надеются, что это решение станет прецедентом для рассмотрения похожих дел в Европе.

Президент Словакии приняла отставку премьера Игоря Матовича. Правительство развалилось в связи с тайной закупкой вакцины “Спутник V” у России.

О страшных баталиях, которые ведутся в Чехии вокруг возможного участия “Росатома” в реконструкции АЭС Дукованы, читайте здесь. Реконструкция намечена на 2029 год, однако пророссийское руководство Чехии хочет обеспечить участие “Росатома” до парламентских выборов этого года, на которых с высокой вероятностью в стране сменится власть.

Что поправят поправки

Сегодня в Беларуси начнет работу комиссия по подготовке поправок к конституции. Здесь эту бурную деятельность комментируют член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова и предприниматель Юрий Воскресенский, которого власти Беларуси назначили на роль “конструктивного оппозиционера”. Оппозиция в изгнании поправки (среди которых – определение брака как союза между мужчиной и женщиной) всерьез не принимает. На вопрос, что делать дальше, здесь отвечает бывший министр культуры, а ныне член Координационного совета Павел Латушко (он надеется на экономический крах режима). Почему надежды на скоординированное международное давление почти не осталось, здесь объясняет политолог Павел Усов.

В Гродно четверо участников сентябрьских акций протеста получили сроки от 2,5 до 5,5 лет. Один из них виновен в том, что подкинул в воздух бумажный стаканчик. Гродненский облсовет ввел сбор в размере $11 за выезд за границу на машине (формально – в связи с нехваткой средств на борьбу с пандемией). Что на самом деле происходит с коронавирусом в Беларуси, сказать сложно: здесь врач из Витебска объясняет почему.

Разные происшествия

В Подмосковье Росгвардия целый день осаждала дом подозреваемого в незаконном обороте оружия. Подозреваемый встретил полицию стрельбой и бросил две гранаты. После обстрела из гранатомета дом загорелся, подозреваемый погиб. Один росгвардеец ранен.

На судостроительном заводе в Ленобласти перевернулся траулер. Два человека из восьмидесяти находившихся на судне погибли.

В Петербурге задержали участников факельного шествия, которые несли флаги с логотипом Роскомнадзора в знак протеста против замедления твиттера. (На этом фоне российские юристы собрались бороться с алгоритмами рекомендаций в соцсетях, а то они влияют на “общественное мнение”).

В Москве закрывают гастроном “Елисеевский” – 120 лет отработал, хватит.

В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек. Оппозиция утверждает, что он стал жертвой коронавируса, существование которого горячо отрицал.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова упал – до 8277. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 537 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 98 442 человек (+409 за сутки). Несмотря на эти оптимистичные цифры, Минздрав не исключает третьей волны. Роспотребнадзор, напротив, рассчитывает на скорое достижение коллективного иммунитета. Здесь – разговор с основателем сайта Superjob.ru о том, как пандемия изменила российский рынок труда.

Лидеры 23 стран мира и Всемирная организация здравоохранения призвали к заключению глобального соглашения по борьбе с пандемиями.

Шесть ссылок

История. Рассказ о судьбе одного из основателей сибирской авиации Виктора Галышева (1892–1940), которого не уберегло от репрессий даже участие в спасении челюскинцев. Или полная приключений жизнь барона Петра Витте, которого советская власть пощадила по очень необычной причине.

Рассказ о судьбе одного из основателей сибирской авиации Виктора Галышева (1892–1940), которого не уберегло от репрессий даже участие в спасении челюскинцев. Или полная приключений жизнь барона Петра Витте, которого советская власть пощадила по очень необычной причине. Нерусские русские. Рассказ о французском аниматоре Владиславе Старевиче (1882–1965) – уроженце Российской империи, этническом поляке, научившемся оживлять жуков на экране (к выходу книги “Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию” в изд-ве Дединского). Или разговор с режиссером Евгением Афинеевским о его документальном фильме “Франческо”, посвященном папе римскому.

Рассказ о французском аниматоре Владиславе Старевиче (1882–1965) – уроженце Российской империи, этническом поляке, научившемся оживлять жуков на экране (к выходу книги “Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию” в изд-ве Дединского). Или разговор с режиссером Евгением Афинеевским о его документальном фильме “Франческо”, посвященном папе римскому. Математика и музыка. Отрывок из книги Дэвида Дарлинга и Агниджо Банерджи “Эта странная математика – на краю бесконечности и за ним” (изд-во Corpus) – о достоверностях и доказательствах. Или фрагмент из исследования Мишеля Шиона “Звук: слушать, слышать, наблюдать” (издательство “НЛО”) о связи музыки и математики.

Отрывок из книги Дэвида Дарлинга и Агниджо Банерджи “Эта странная математика – на краю бесконечности и за ним” (изд-во Corpus) – о достоверностях и доказательствах. Или фрагмент из исследования Мишеля Шиона “Звук: слушать, слышать, наблюдать” (издательство “НЛО”) о связи музыки и математики. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram. Подписывайтесь!

Искренне Ваши,

Семь Сорок