(Не) номер в египетском отеле

Добрый день!

В воскресенье в Литве пройдут президентские выборы, президент будет новый, потому что Даля Грибаускайте уже отработала два срока, кандидатов девять человек, а в остальном почти ничего не происходит:

В Гамбурге прошло заседание трибунала ООН по морскому праву по иску Украины к России о захвате украинских моряков в Черном море в ноябре прошлого года. Решение будет оглашено 25 мая.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду назначить его инаугурацию на 19 мая – иначе действующий президент, по его мнению, сделает слишком много необратимого.

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прибудет с визитом в Москву.

Симптомы обострившейся дружбы

В Гамбурге прошло заседание трибунала ООН по морскому праву, рассматривался иск Украины к России по керченскому инциденту 25 ноября 2018 года. Тогда российские военные протаранили и обстреляли украинские корабли и захватили 24 моряков. Окончательное решение по делу трибунал огласит 25 мая. Киев требует прекратить судебную процедуру в отношении 24 арестованных моряков и освободить их, а также вернуть захваченные военные корабли. Россия не принимала участия в слушаниях. Здесь комментарий специалиста.

Исполнилось пять лет со дня задержания в Крыму кинорежиссера Олега Сенцова. В Крещатом парке в центре Киева активисты высадили цветы в рамках акции "Сажайте цветы, а не людей". Рядом разместили таблички с именами арестованных в России украинских политзаключенных. Российские власти обвинили Сенцова в подготовке терактов на территории Крыма, он получил 20 лет тюрьмы. Никаких доказательств его участия в террористических группировках в суде представлено не было: приговор основан на показаниях одного свидетеля, который проходил по другому уголовному делу. Сенцов и арестованный вместе с ним Александр Кольченко утверждали, что их пытали.

Интересная история о крымских чиновниках, у которых российские власти периодически обнаруживают украинские паспорта (говорят, они есть у 90% госслужащих на полуострове). Прокуратура требует увольнения таких служащих, но всех же не уволишь.

Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

Внутриукраинское

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады назначить его инаугурацию на 19 мая, чтобы "не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки" в последние дни пребывания на посту. "Он мне напоминает туриста в египетском отеле, который завтра уедет домой и держит в кармане две фиги, – заметил Зеленский о действующем президенте Порошенко. – Забирает с собой полотенца, тапочки и все подряд со шведского стола".

Порошенко в ответ сказал, что поддержит любую дату инаугурации Зеленского, но отметил: "Украина – не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти — сложный и ответственный процесс".

Российское

Врачи назвали причину смерти знаменитого российского журналиста Сергея Доренко – разрыв аорты. Путин выразил соболезнования семье и близким. Вот здесь подборка не совсем тривиальных мнений о покойном.

В Москве по подозрению в подделке документов задержан продюсер телеграм-канала Mash Михаил Кумбров. Утверждается, что он попытался прикинуться представителем Генпрокуратуры, чтобы получить аудиозаписи переговоров диспетчеров и пилотов потерпевшего крушение самолета SSJ-100.

В Архангельской области чоповцы избили активистов, выступающих против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес. Один из активистов получил сотрясение мозга, у других зафиксированы побои.

Живущий в Германии поэт Александр Дельфинов (Смирнов) задержан в Москве за одиночный пикет у Госдумы в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которую обвинили в контрабанде наркотиков из-за заказа антидепрессантов из Польши. Он стоял с плакатом “Лекарства – не наркотики! Прекратить дело Дарьи Беляевой!”. Дельфинов приехал в Москву для участия в поэтическом слэме, который и выиграл.

Ингушского активиста, задержанного в аэропорту Минска при попытке вылететь в Прагу, депортировали в Россию.

Американское

Госсекретарь США Майк Помпео приедет с визитом в Москву 12-14 мая. Собирается встречаться с Путиным.

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из американской тюрьмы, но могут задержать вновь. Челси Мэннинг получила 35 лет тюрьмы за передачу WikiLeaks сотен тысяч секретных документов, относящихся к войнам в Ираке и Афганистане. Барак Обама помиловал ее за несколько дней до окончания своего президентства. В марте Мэннинг арестовали за неуважение к суду: она отказалась давать показания на закрытом процессе по делу WikiLeaks, протестуя против его закрытого характера. Если Мэннинг снова вызовут в суд и она опять откажется свидетельствовать, ее снова могут отправить под стражу.

Верховный суд в Нью-Йорке приговорил 27-летнюю гражданку Германии родом из России Анну Сорокину к заключению сроком 12 лет за мошенничество (с правом досрочного освобождения после четырех лет). В США Сорокина жила под псевдонимом Анна Делви и выдавала себя за богатую немецкую наследницу. Она подделывала чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на $22 млн. И ей все верили.

Ссылки для чтения

Книжки. Сегодня барону Мюнхгаузену сегодня исполняется 299 лет – вот замечательное эссе Сергея Сигерсона об этом герое. И еще один герой нашего детства, Мойдодыр: здесь собраны десятки иллюстраций к сказке Чуковского, сделанных в разные годы.

Кино. Разговор с режиссером Павлом Лунгиным – в России в прокат выходит его фильм “Братство” о выводе советских войск из Афганистана. И совсем другое кино: Алексей Васильев рассказывает о легендарной незаконченной картине Жоржа Клузо “Ад” (действительно ад).

История. История пенсионерки из Екатеринбурга Валерии Викторовны Соловьевой, которая требует от Следственного комитета расследовать смерть и найти тело своего репрессированного деда. На месте, где он предположительно захоронен, собираются строить международный лыжно-биатлонный комплекс с ледовым дворцом. Или вот отрывок из книги дневников, воспоминаний и писем вдовы поэта Бенедикта Лившица Екатерины “Я с мертвыми не развожусь!..” (“Редакция Елены Шубиной”).

Ученое. Отрывок из книги физика Стивена Габсера “Маленькая книга о черных дырах”, посвященный черной дыре Шварцшильда (издательский дом “Питер”) или фрагмент из исследования М.Э. Бондса “Абсолютная музыка: история идеи”, в котором Бондс разбирает работу Эдуарда Ганслика “О музыкально-прекрасном” (Vom Musikalisch-Schönen, 1854) – в ней австрийский музыкальный критик утверждал примат “чистой” музыки как автономного искусства (издательский дом “Дело” при РАНХиГС”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок