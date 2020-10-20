Как понравиться президенту

Доброе утро!

В Витебске задержали двух девушек за то, что они гуляли по городу с цветами. В других местах скоро будут задерживать за то, что люди просто гуляют по городу:

Общее число инфицированных Covid-19 по всему миру превысило 40 миллионов. В Европе вводятся частичные локдауны, новые ограничения появляются в России.

США и Великобритания обвинили шестерых офицеров ГРУ в хакерских атаках.

В Минске состоялись очередной марш пенсионеров и марш ветеранов силовых структур. Из СИЗО выпустили политтехнолога Шклярова и юриста Власову.

Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам.

Коронавирус мешает нам жить

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 15 982. В Москве выявлено 5376 новых случаев, в Петербурге – 686. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 415 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 24 369 человек (+179 за сутки). За день в Москве скончались еще 49 человек.

В Москве вступили в силу новые правила входа в рестораны и ночные клубы по QR-кодам; старшеклассники начали учиться дистанционно, платформа для удаленной учебы сразу же дала сбой. Сбоит и система передачи данных о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы – из-за этого у московской мэрии возник конфликт с компанией Nestle.

В Подмосковье с 21 октября закрываются музеи и выставки, отменяются массовые мероприятия, вводятся ограничения на проведение свадеб и юбилеев. В Петербурге с 26 октября всем ресторанам и барам предписывают закрываться в 23.00 (потому что после 23.00 есть вредно, объяснил вице-губернатор).

По данным Рособрнадзора, во время сдачи ЕГЭ летом коронавирус подхватили 400 российских выпускников. Ведомство считает этот показатель очень низким. Вот рассказы студентов МГУ о том, как их принудительно изолируют в общежитии, общий смысл такой: "Крыша едет, когда не понимаешь логики".

Число инфицированных по всему миру превысило 40 миллионов, жертвами пандемии стали свыше 1,1 млн человек. Больше всего смертей – в США, Бразилии, Индии. В европейских странах вводятся все новые ограничения: в Италии сокращают время работы ресторанов, в Испании закрывают на въезд и выезд регион Наварру, жителям Ирландии запретили уходить дальше чем на пять километров от дома (если не в больницу и не на работу), кафе и рестораны работают только на вынос. Швеция воздерживается от новых ограничений, и теперь уже можно подвести первые результаты этой политики.

Зато из карантина выходит Австралия; китайская экономика вновь демонстрирует рост.

Отставные силовики и медиатор

В понедельник в Минске одновременно прошли Марш мудрости (в нем участвовали пожилые люди, выступающие против Лукашенко) и акция ветеранов силовых структур – столкновений между ними не было, но фашистами они друг друга обзывали.

Задержанным в субботу журналистам дали от 13 до 15 суток, в Витебской области возбуждено уголовное дело об осквернении сооружений за нарисованный на остановке бело-красно-белый флаг.

Из СИЗО под домашний арест перевели еще двух участников встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ – политтехнолога Виталия Шклярова и юриста Лилию Власову. Роль “медиатора” в этом процессе играет бизнесмен Юрий Воскресенский, выпущенный из СИЗО первым (причем домашний арест ему уже заменили подпиской о невыезде). Еще будучи в СИЗО Воскресенский давал интервью государственным телеканалам и продолжает делать это сейчас. В интервью Настоящему Времени он пытается объяснить, как у него все это получается: “Я понравился президенту, президент понравился мне – ну в чем проблема?”. Здесь позицию Воскресенского комментирует член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко: “Власти он необходим, чтобы попытаться ввести раскол в демократическом обществе”.

Хакеры

Власти Великобритании и США одновременно выдвинули обвинения в отношении шестерых россиян (они называют их сотрудниками части 74 455 ГРУ) в связи с хакерскими атаками на цифровую инфраструктуру Олимпиады в Пхёнчхане, предвыборный штаб нынешнего президента Франции, подготовке грандиозной атаки на отмененную Олимпиаду в Токио, а также в создании вируса-вымогателя NotPetya, от которого пострадали многие компании и правительственные органы Украины.

Хакеры, называющие себя группой The Black Pirate, взломали сайт парламента Кыргызстана и требуют $10 тысяч выкупа.

Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атакует промышленные объекты в России.

Нефть, реки, пресная вода

Бывшего мэра Норильска приговорили к шести месяцам исправительных работ за бездействие после аварии на ТЭЦ-3, в результате которой разлилось более 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Из его зарплаты будут удерживать 15%.

В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов на недействующем нефтепроводе “Лукойла”. Введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.

По данным экологической коалиции "Реки без границ", российские золотодобывающие компании загрязнили 2,6 тысячи километров рек в Сибири – больше всего на Алтае и в Туве.

Правительство России выделяет восемь миллиардов рублей на опреснение морской воды для нужд Крыма, но эти опресняющие установки появятся на полуострове не раньше 2023 года.

История

В Петербурге с довлатовского дома на улице Рубинштейна сняли 16 табличек “Последнего адреса” с именами репрессированных жителей. Это было сделано по жалобе нынешних жильцов, которым кажется, что с табличками дом похож на кладбище.

Суд в Киеве запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения “кума Путина” Виктора Медведчука. В книге есть описание судебного процесса 1980 года над диссидентом и поэтом Стусом, основанное на рассекреченных материалах из архива СБУ (бывший архив КГБ). Молодой юрист Медведчук был адвокатом Стуса по назначению – Кипиани пишет, что он представлял Стуса против его воли, во всем соглашался с обвинением и не пытался облегчить участь подсудимого.

Издание “Важные истории” изучило материалы уголовного дела об убийстве в 1995 году банкира Ивана Кивелиди, который был отравлен “Новичком”: выясняется, что у Навального были те же симптомы, что и у Кивелиди, что “Новичок” хорошо сохраняется на пластике (его следы нашли на телефонной трубке в кабинете Кивелиди) и что идентифицировать “Новичок” следствию тогда удалось лишь по косвенным признакам. В интервью CBS News Навальный подчеркнул важность того, чтобы применение химического оружия в XXI веке осудил также и президент США.

Прочие битвы

Пашинян и Алиев выразили готовность к переговорам в Москве о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США, к участкам стоят очереди.

Шесть ссылок

Поэзия. Поколение битников – вторая статья Алексея Волевача из цикла об истории становления американской поэзии. Или эссе Игоря Гулина о Всеволоде Некрасове (1934–2009).

Поколение битников – вторая статья Алексея Волевача из цикла об истории становления американской поэзии. Или эссе Игоря Гулина о Всеволоде Некрасове (1934–2009). Анекдоты. Краткая история советского еврейского анекдота. Или лагерный анекдот – о том, как заключенные Яков Харон и Юрий Вейнерт придумали французского поэта Гийома дю Вентре.

Краткая история советского еврейского анекдота. Или лагерный анекдот – о том, как заключенные Яков Харон и Юрий Вейнерт придумали французского поэта Гийома дю Вентре. Научпоп. Отрывок из бестселлера Ричарда Роудса “Создание атомной бомбы” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как физик Отто Фриш сперва доказал невозможность оружия нового поколения, а потом опроверг собственное доказательство. Или фрагмент из книжки Дэвида Уоллеса-Уэллса “Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления” (изд-во Individuum) – о печальной судьбе океанов.

Отрывок из бестселлера Ричарда Роудса “Создание атомной бомбы” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как физик Отто Фриш сперва доказал невозможность оружия нового поколения, а потом опроверг собственное доказательство. Или фрагмент из книжки Дэвида Уоллеса-Уэллса “Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления” (изд-во Individuum) – о печальной судьбе океанов. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок