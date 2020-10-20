Как понравиться президенту

Доброе утро!
В Витебске задержали двух девушек за то, что они гуляли по городу с цветами. В других местах скоро будут задерживать за то, что люди просто гуляют по городу:
- Общее число инфицированных Covid-19 по всему миру превысило 40 миллионов. В Европе вводятся частичные локдауны, новые ограничения появляются в России.
- США и Великобритания обвинили шестерых офицеров ГРУ в хакерских атаках.
- В Минске состоялись очередной марш пенсионеров и марш ветеранов силовых структур. Из СИЗО выпустили политтехнолога Шклярова и юриста Власову.
- Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам.
Коронавирус мешает нам жить
По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 15 982. В Москве выявлено 5376 новых случаев, в Петербурге – 686. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 415 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 24 369 человек (+179 за сутки). За день в Москве скончались еще 49 человек.
В Москве вступили в силу новые правила входа в рестораны и ночные клубы по QR-кодам; старшеклассники начали учиться дистанционно, платформа для удаленной учебы сразу же дала сбой. Сбоит и система передачи данных о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы – из-за этого у московской мэрии возник конфликт с компанией Nestle.
В Подмосковье с 21 октября закрываются музеи и выставки, отменяются массовые мероприятия, вводятся ограничения на проведение свадеб и юбилеев. В Петербурге с 26 октября всем ресторанам и барам предписывают закрываться в 23.00 (потому что после 23.00 есть вредно, объяснил вице-губернатор).
По данным Рособрнадзора, во время сдачи ЕГЭ летом коронавирус подхватили 400 российских выпускников. Ведомство считает этот показатель очень низким. Вот рассказы студентов МГУ о том, как их принудительно изолируют в общежитии, общий смысл такой: "Крыша едет, когда не понимаешь логики".
Число инфицированных по всему миру превысило 40 миллионов, жертвами пандемии стали свыше 1,1 млн человек. Больше всего смертей – в США, Бразилии, Индии. В европейских странах вводятся все новые ограничения: в Италии сокращают время работы ресторанов, в Испании закрывают на въезд и выезд регион Наварру, жителям Ирландии запретили уходить дальше чем на пять километров от дома (если не в больницу и не на работу), кафе и рестораны работают только на вынос. Швеция воздерживается от новых ограничений, и теперь уже можно подвести первые результаты этой политики.
Зато из карантина выходит Австралия; китайская экономика вновь демонстрирует рост.
Отставные силовики и медиатор
В понедельник в Минске одновременно прошли Марш мудрости (в нем участвовали пожилые люди, выступающие против Лукашенко) и акция ветеранов силовых структур – столкновений между ними не было, но фашистами они друг друга обзывали.
Задержанным в субботу журналистам дали от 13 до 15 суток, в Витебской области возбуждено уголовное дело об осквернении сооружений за нарисованный на остановке бело-красно-белый флаг.
Из СИЗО под домашний арест перевели еще двух участников встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ – политтехнолога Виталия Шклярова и юриста Лилию Власову. Роль “медиатора” в этом процессе играет бизнесмен Юрий Воскресенский, выпущенный из СИЗО первым (причем домашний арест ему уже заменили подпиской о невыезде). Еще будучи в СИЗО Воскресенский давал интервью государственным телеканалам и продолжает делать это сейчас. В интервью Настоящему Времени он пытается объяснить, как у него все это получается: “Я понравился президенту, президент понравился мне – ну в чем проблема?”. Здесь позицию Воскресенского комментирует член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко: “Власти он необходим, чтобы попытаться ввести раскол в демократическом обществе”.
Хакеры
- Власти Великобритании и США одновременно выдвинули обвинения в отношении шестерых россиян (они называют их сотрудниками части 74 455 ГРУ) в связи с хакерскими атаками на цифровую инфраструктуру Олимпиады в Пхёнчхане, предвыборный штаб нынешнего президента Франции, подготовке грандиозной атаки на отмененную Олимпиаду в Токио, а также в создании вируса-вымогателя NotPetya, от которого пострадали многие компании и правительственные органы Украины.
- Хакеры, называющие себя группой The Black Pirate, взломали сайт парламента Кыргызстана и требуют $10 тысяч выкупа.
- Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атакует промышленные объекты в России.
Нефть, реки, пресная вода
- Бывшего мэра Норильска приговорили к шести месяцам исправительных работ за бездействие после аварии на ТЭЦ-3, в результате которой разлилось более 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Из его зарплаты будут удерживать 15%.
- В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов на недействующем нефтепроводе “Лукойла”. Введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.
- По данным экологической коалиции "Реки без границ", российские золотодобывающие компании загрязнили 2,6 тысячи километров рек в Сибири – больше всего на Алтае и в Туве.
- Правительство России выделяет восемь миллиардов рублей на опреснение морской воды для нужд Крыма, но эти опресняющие установки появятся на полуострове не раньше 2023 года.
История
- В Петербурге с довлатовского дома на улице Рубинштейна сняли 16 табличек “Последнего адреса” с именами репрессированных жителей. Это было сделано по жалобе нынешних жильцов, которым кажется, что с табличками дом похож на кладбище.
- Суд в Киеве запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения “кума Путина” Виктора Медведчука. В книге есть описание судебного процесса 1980 года над диссидентом и поэтом Стусом, основанное на рассекреченных материалах из архива СБУ (бывший архив КГБ). Молодой юрист Медведчук был адвокатом Стуса по назначению – Кипиани пишет, что он представлял Стуса против его воли, во всем соглашался с обвинением и не пытался облегчить участь подсудимого.
- Издание “Важные истории” изучило материалы уголовного дела об убийстве в 1995 году банкира Ивана Кивелиди, который был отравлен “Новичком”: выясняется, что у Навального были те же симптомы, что и у Кивелиди, что “Новичок” хорошо сохраняется на пластике (его следы нашли на телефонной трубке в кабинете Кивелиди) и что идентифицировать “Новичок” следствию тогда удалось лишь по косвенным признакам. В интервью CBS News Навальный подчеркнул важность того, чтобы применение химического оружия в XXI веке осудил также и президент США.
Прочие битвы
- Пашинян и Алиев выразили готовность к переговорам в Москве о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
- В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США, к участкам стоят очереди.
Шесть ссылок
- Поэзия. Поколение битников – вторая статья Алексея Волевача из цикла об истории становления американской поэзии. Или эссе Игоря Гулина о Всеволоде Некрасове (1934–2009).
- Анекдоты. Краткая история советского еврейского анекдота. Или лагерный анекдот – о том, как заключенные Яков Харон и Юрий Вейнерт придумали французского поэта Гийома дю Вентре.
- Научпоп. Отрывок из бестселлера Ричарда Роудса “Создание атомной бомбы” (изд-во “КоЛибри”) – о том, как физик Отто Фриш сперва доказал невозможность оружия нового поколения, а потом опроверг собственное доказательство. Или фрагмент из книжки Дэвида Уоллеса-Уэллса “Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления” (изд-во Individuum) – о печальной судьбе океанов.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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