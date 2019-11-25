Как скомпрометировать спецслужбы

Доброе утро!

В США в президентскую гонку вступил Майкл Блумберг – бывший мэр Нью-Йорка, финансист и тоже миллиардер. Он убежден, что еще четыре года президентства Дональда Трампа могут окончательно угробить Америку.

В нескольких городах России прошли митинги против закона о домашнем насилии; в европейских столицах состоялись акции против домашнего насилия, приуроченные к Дню борьбы с жестокостью по отношению к женщинам.

На XIX съезде “Единой России” решено сделать партию “близким отзывчивым помощником”.

В Беларуси задержан журналист по обвинению в хранении наркотиков.

Журналисты-расследователи из Bellingcat идентифицировали восьмерых офицеров ГРУ, которые могут быть причастны к отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Близкий и отзывчивый помощник

“Единая Россия” провела в субботу XIX партийный съезд, на которой было решено, что надо быть ближе к народу и сделать партию “близким и отзывчивым помощником”, иначе на предстоящих через 20 месяцев выборах не победить. Глава RT Маргарита Симоньян займется в партии вопросами правозащиты. Вот история, с которой она могла бы начать свою деятельность, – о том, как родители долго добивались признания массового заражения детей гепатитом С в Амурской областной клинической детской больнице.

Домашнее насилие, феминицид

В разных городах России прошли митинги против принятия закона о домашнем насилии, который даже еще не внесен в Госдуму. Вот репортаж с московского мероприятия, на которое собрались около 200 человек. Основная мысль была почему-то в том, что если этот закон принять, то рождаемость резко упадет.

В то же время в европейских столицах проходили акции против жестокости по отношению к женщинам – в них принимали участие десятки тысяч человек (Париж, Брюссель).

В Иркутской области полиция задержала человека, который насильно вывез свою бывшую девушку в лес, избил ее там, трижды ударил ножом и оставил умирать. Она выбралась на дорогу, где ее подобрали случайные люди и отвезли в больницу. Полиция стала искать подозреваемого только после того, как подруга пострадавшей рассказала об этом в соцсетях. До этого он оставался на свободе и даже пытался проникнуть в больницу к пострадавшей.

А вот разговор с матерью активистки-феминистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой – ее обвиняют в распространении порнографии за феминистский блог. Ранее полиция закрыла театральный фестиваль, который организовала Цветкова.

Журналистские расследования

Издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat раскрыли имена всех сотрудников ГРУ, которые пытались отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Им удалось это сделать, потому что для поездок за границу им выдают паспорта на вымышленные фамилии, сохраняя при этом имя и дату рождения. Депутат Госдумы и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (участвовавший, по данным британского следствия, в отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием) назвал это расследование попыткой скомпрометировать спецслужбы.

Вот здесь краткий пересказ книги журналистки BuzzFeed Хайди Блейк "Из России с кровью. Безжалостная кремлевская программа убийств и тайная война Путина с Западом", в которой излагаются обстоятельства 14 очень странных смертей, случившихся в Великобритании. Плюс короткий разговор с автором.

Новые данные о “лагерях перевоспитания” для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

И два украинских расследования: о том, почему фейсбук не блокирует аккаунты крымских чиновников, и детективная история о том, как российские спецслужбы, похоже, пытались организовать “теракты” украинцев на территории России.

Вокруг России

В Беларуси задержан журналист Владимир Чуденцов – у него нашли пакет с неизвестным веществом, видимо, будут обвинять в хранении наркотиков.

В Украине почтили память жертв Голодомора. Вот страшные фотографии, сделанные австрийским инженером Александром Винербергером, который жил тогда в Харькове.

В Испании по делу о вмешательстве в референдум в Каталонии задержаны россиянин и украинец, сообщает испанская пресса.

Все остальное

Президентом Румынии переизбран Клаус Йоханнис.

В Гонконге прошли местные выборы, кандидаты от оппозиционных движений и партий добились хороших результатов. Здесь объясняется, в чем важность этого голосования.

Иранское государственное агентство сообщает об аресте 180 “лидеров протеста”.

Умерла бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая. Ей было 83 года.

Шесть ссылок

История. Отрывок из книги историка-медиевиста Александра Юрченко “Василиск античных врачей и магов” – можно сказать, научная биография василиска. Или подробный рассказ о Тегеранской конференции 1943 года, в котором в том числе объясняется, почему никакой операции “Длинный прыжок”, известной каждому советскому человеку из фильма “Тегеран–43”, на самом деле не было.

Отрывок из книги историка-медиевиста Александра Юрченко “Василиск античных врачей и магов” – можно сказать, научная биография василиска. Или подробный рассказ о Тегеранской конференции 1943 года, в котором в том числе объясняется, почему никакой операции “Длинный прыжок”, известной каждому советскому человеку из фильма “Тегеран–43”, на самом деле не было. История литературы. Интервью с Анной Кашубой-Дембской, автором новой биографии Бруно Шульца. Или пересказ биографии Зинаиды Гиппиус – по случаю ее недавнего 150-летия.

Интервью с Анной Кашубой-Дембской, автором новой биографии Бруно Шульца. Или пересказ биографии Зинаиды Гиппиус – по случаю ее недавнего 150-летия. Наука. Два отрывка из книги Карла Циммера “Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности” (изд-во Альпина нон-фикшн): об экспериментах над близнецами и о супердетях, которых когда-нибудь вырастят с помощью редактирования генома.

Искренне Ваши,

Семь Сорок