Доброе утро!

Начинается нобелевская неделя – сегодня в Стокгольме объявят лауреатов премии по физиологии и медицине, а за выходные случилось вот что:

Пикет в поддержку шамана Габышева в Якутске собрал больше ста человек, столько же вышли протестовать в Минске против интеграции с Россией. Акция против принятия “формулы Штайнмайера” в Киеве собрала свыше 10 тысяч человек.

Новая крупная утечка персональных данных: в открытом доступе оказались данные 8,7 млн клиентов “Билайна”.

В деле об импичменте президента США появился второй сотрудник спецслужб, который будет свидетельствовать против Трампа.

Турция стягивает войска к сирийской границе.

Очень разные протесты

В Якутске на пикеты в поддержку шамана Александра Габышева, обвиняемого по делу об экстремизме и недавно признанного невменяемым, собрались больше ста человек. Лозунги были от “Я/Мы Шаман” до “Нет карательной медицине” (Габышев в данный момент находится в психушке). Новосибирский художник Константин Еременко продал на аукционе свою “икону” шамана “Дойди и изгони” (23 тысячи рублей), 40% средств будет направлено Габышеву.

Акция против экономической интеграции с Россией в Минске собрала сто человек.

В “народном вече” в центре Киева приняли участие 10 тысяч человек. Собравшиеся выступили против принятия Украиной “формулы Штайнмайера”, называя ее “капитуляцией”. Подобные акции прошли и в других городах Украины.

Продолжаются антиправительственные демонстрации в Гонконге – в воскресенье участники нападали на правительственные здания, станцию метро, конторы, чей бизнес связан с материковым Китаем. Поводом для возмущения на этот раз стал запрет на ношение масок во время демонстраций.

В Москве у Соловецкого камня прошла акция "Бессмертный ГУЛАГ". Она была посвящена памяти жертв политических репрессий и проводилась в виде одиночных пикетов, потому что шествие московские власти запретили.

Утечки и кибератаки

В открытом доступе обнаружена еще одна база данных, на этот раз – оператора сотовой связи “Билайн” со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет. “Билайн” утверждает, что база старая, а утечка давно расследована. Даже если это так, содержащиеся в ней данные все равно во многих случаях остаются актуальными.

Сбербанк объявил, что нашел виновного в утечке данных клиентов. Банк продолжается настаивать, что утечка коснулась 200 клиентов, а 60 миллионов, как утверждают продавцы этой базы данных в интернете.

“Лаборатории Касперского” удалось проследить, как узбекские спецслужбы организуют кибератаки против политических активистов, потому что на компьютерах государственных хакеров стоял антивирус Касперского.

Три больницы в Алабаме стали жертвами вируса, созданного русскими хакерами.

Американское

В деле об импичменте президента США появился второй сотрудник спецслужб, который будет свидетельствовать против Трампа. Он лично слышал телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Трамп обрушил серию гневных твитов на Митта Ромни (обозвав его, в частности, “ослом”). Ранее Ромни подверг президента резкой критике за попытку давления на глав иностранных государств для расследования в отношении Джо Байдена.

Переговоры США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова предсказуемо закончились провалом.

В нью-йоркском аэропорту сотрудник ФБР провел часовую беседу с депутатом Госдумы РФ Ингой Юмашевой, которая прилетела в США на форум “Диалог Форт-Росс”. Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста Госдепартаменту.

Вокруг света

Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией. Накануне президент Эрдоган объявил о готовности турецких войск начать очистку приграничной сирийской территории от поддерживаемых США курдских "Отрядов народной самообороны" ради создания там “зоны безопасности”. МИД Сирии назвал попытки создать зону безопасности на их территории "нарушением международного права".

Стали известны подробности нападения с ножом на сотрудников штаб-квартиры парижской полиции: оно расследуется как теракт. Нападавший работал в полиции с 2003 года, собирал данные о радикализации мусульман, но в итоге радикализовался сам – в частности, одобрил нападение на редакцию еженедельника “Шарли Эбдо” в 2015 году.

В воскресенье в Португалии и в Косове прошли парламентские выборы. В Португалии лидирует Социалистическая партия нынешнего премьера Антониу Кошты, результаты голосования в Косове пока не известны.

Шесть ссылок

Память. (1) Большой разговор Даниила Коцюбинского с немецким историком Алейдой Ассман – о проблематичности понятия нации в современной Германии. (2) Беседа с финской художницей и режиссером Ханнерийной Мойссейнен о ее комиксе “Перешеек”, посвященном эвакуации финских крестьян с Карельского перешейка в 1944 году. (3) Фрагмент исследования Евгения Добренко “Поздний сталинизм” о том, как еще в дни блокады Ленинграда формировалось ее официальное литературное восприятие (посредством, в частности, Всеволода Вишневского).

(1) Большой разговор Даниила Коцюбинского с немецким историком Алейдой Ассман – о проблематичности понятия нации в современной Германии. (2) Беседа с финской художницей и режиссером Ханнерийной Мойссейнен о ее комиксе “Перешеек”, посвященном эвакуации финских крестьян с Карельского перешейка в 1944 году. (3) Фрагмент исследования Евгения Добренко “Поздний сталинизм” о том, как еще в дни блокады Ленинграда формировалось ее официальное литературное восприятие (посредством, в частности, Всеволода Вишневского). Фауна. Хороший обзор недавно рассекреченных документов ЦРУ о программах использования животных в разведывательных целях (собак предполагалось сделать радиоуправляемыми). Или о питонах – материал к 50-летию Monty Python's Flying Circus.

Хороший обзор недавно рассекреченных документов ЦРУ о программах использования животных в разведывательных целях (собак предполагалось сделать радиоуправляемыми). Или о питонах – материал к 50-летию Monty Python's Flying Circus. И просто любопытное. Разговор с Анилом Джанвиджаем – индийским поэтом и переводчиком с разных языков на хинди. Джанвиджай давно живет в Москве, но связи с родиной не теряет (местами ужасно смешно).

Искренне Ваши,

Семь Сорок