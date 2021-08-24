От имплементации до ликвидации

Доброе утро!

На сайте губернатора и правительства Ульяновской области в воскресенье, в День государственного флага России, появилась новость, в которой цитировались такие слова сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алексея Ситникова: "Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны". Прочие новости – примерно в том же духе:

Телеканал "Дождь" признали "иностранным агентом" из-за распространения материалов других "иностранных агентов".

В России начали блокировать приложение “Навальный”.

Сегодня Украина отмечает 30-летие своей независимости.

Талибы предупредили, что не согласятся на продление сроков вывода сил НАТО из Афганистана.

Агенты других агентов, выполняющие функции агентов

Совет по правам человека при президенте России провел заседание, на котором представитель Минюста разъяснил официально признанным правозащитникам, за что журналист может попасть в ряды “иностранных агентов”: за участие в пресс-туре, оплаченном иностранной организацией, за участие в международной конференции с проживанием за счет организаторов, за получение международной премии и связанную с ее получением поездку, за денежный подарок из-за границы. Но не только: “Дождь”, например, признали “иностранным агентом” за распространение материалов других “иностранных агентов” – “Голоса Америки”, “Настоящего Времени”, “Медузы”, а также “физлиц – иностранных агентов” Льва Пономарева, Людмилы Савицкой и других. Главу СПЧ Валерия Фадеева эти разъяснения Минюста удовлетворили, потому что “закон был соблюден в полной мере”, другие члены СПЧ пообещали подготовить поправки к закону об “иностранных агентах”, предусматривающие ступенчатость процедуры: чтобы сначала штрафовали и только потом объявляли “агентом” (чем это лучше, официальные правозащитники не объяснили).

То, что статус “иностранного агента” никак не связан с получением иностранного финансирования, свидетельствуют и указанные Минюстом основания для включения в “инореестр” самоликвидировавшегося объединения журналистов-фрилансеров “Четвертый сектор”: ими оказались критика полиции и “пропаганда лояльного отношения” к ЛГБТ.

Профсоюз журналистов подал в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против закона об "иностранных агентах" 4 сентября на Пушкинской площади, хотя пресс-секретарь Путина ясно объяснил, что “имплементация” этого закона не ведет к ликвидации СМИ, поэтому оснований для протеста нет. Соображения журналистов о том, что можно сделать в такой ситуации, собраны здесь.

Издание “Важные истории”, объявленное “иностранным агентом” вместе с “Дождем”, просто продолжает работу: вот новое расследование о деле “Трех китов”, из-за попытки разобраться в котором был отравлен депутат Госдумы и журналист “Новой газеты” Юрий Щекочихин. “Важные истории” утверждают, что в организацию контрабанды и отмывания денег были вовлечены сослуживцы Путина по резидентуре КГБ в восточной Германии.

Издание “Проект”, признанное ранее “нежелательной организацией”, перезапустится под названием “Агентство”, чтобы лишний раз подчеркнуть статус “физлиц, выполняющих функции СМИ-иностранных агентов”, присвоенный главреду и троим журналистам “Проекта”.

Выборы: иноаффилированные и просто неугодные

Помимо “СМИ – иностранных агентов” и “физлиц, выполняющих функции” таких СМИ, есть еще кандидаты на выборах, “аффилированные” с “иностранными агентами”. “Аффилированность” многообразна: можно быть женатым на “физлице, выполняющем функции” (как в случае Дмитрия Пермякова, который пытается избраться в Псковское облсобрание от “Яблока”), можно просто сотрудничать с “Мемориалом” или движением за права избирателей “Голос”, можно состоять в “Альянсе врачей”, но в любом случае “аффилированный” кандидат обязан крупно писать про свою “аффилированность” в любых агитационных материалах. Вот разговоры с этими счастливцами.

Российские провайдеры и мобильные операторы начали блокировать приложение “Навальный”, содержащее функцию “умного голосования”. Команда Навального говорит, что попытки блокировки были отмечены еще 20 августа, однако в течение трех дней их удавалось успешно обходить (а с 23 августа удается обходить лишь частично).

Несмотря на столь обширный арсенал предвыборного оружия, “Единая Россия” снизила ожидания по явке и проценту, который ей необходимо набрать в Москве, а в “проблемных округах” столицы не поленилась подыскать кандидатов с фамилиями, которые легко спутать с фамилиями их оппонентов – не-единороссов, и создать для оппонентов невыносимые условия ведения кампании.

И есть вопросы чисто религиозные

Генпрокуратура России признала "нежелательными" четыре религиозные организации из Украины и Латвии, связанные с евангельской церковью пятидесятников “Новое поколение”.

Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова.

Тридцать лет после распада

Сегодня – тридцатилетняя годовщина провозглашения независимости Украины . Накануне там прошел международный форум “Крымская платформа”, который, по замыслу властей, должен начать процесс “деоккупации Крыма”. Вовлечь Россию в диалог по этому вопросу пока не удалось (глава МИД России назвал этот форум “шабашом”, а ФСБ задержала очередного украинца по обвинению в шпионаже), но президент Украины твердо верит, что когда-нибудь удастся.

. Накануне там прошел международный форум “Крымская платформа”, который, по замыслу властей, должен начать процесс “деоккупации Крыма”. Вовлечь Россию в диалог по этому вопросу пока не удалось (глава МИД России назвал этот форум “шабашом”, а ФСБ задержала очередного украинца по обвинению в шпионаже), но президент Украины твердо верит, что когда-нибудь удастся. В Беларуси 22-летнего жителя Гомеля приговорили к году колонии за песню "Лукашенко, уходи", обнаруженную следователями в его плейлисте в ВК (“оскорбление президента республики”). Польша вслед за Литвой начала обносить Беларусь забором, а Международный валютный фонд – к вящему возмущению оппозиции – выделил Беларуси почти миллиард долларов.

22-летнего жителя Гомеля приговорили к году колонии за песню "Лукашенко, уходи", обнаруженную следователями в его плейлисте в ВК (“оскорбление президента республики”). Польша вслед за Литвой начала обносить Беларусь забором, а Международный валютный фонд – к вящему возмущению оппозиции – выделил Беларуси почти миллиард долларов. На самом деле МВФ выделил средства для борьбы с экономическими последствиями пандемии всем странам-членам СНГ (и Грузии).

(и Грузии). В Эстонии открыли памятник "лесным братьям" – МИД РФ назвал это "героизацией нацистских пособников".

Талибы не ждут

В Москве у здания посольства Афганистана полиция задержала вечером в понедельник не менее шести участников одиночных пикетов в поддержку афганских женщин, права которых оказались под угрозой после захвата “Талибаном” почти всей территории страны. В Петербурге тоже устроили такие пикеты, но там полиция ограничилась переписыванием паспортных данных участников. Помощью афганцам, находящимися в данный момент в России и не желающих возвращаться домой, занимается комитет “Гражданское содействие” – вот разговор с консультантом этой организации по вопросом миграции Евгенией Лёзовой, а вот истории афганцев, в разное время оказавшихся в России и Украине.

По данным CNN, в аэропорт Кабула теперь впускают только граждан США и стран – членов НАТО, а также обладателей американских грин-карт. Афганцев, работавших на правительственные агентства США и тоже рассчитывавших на выезд, похоже, вывозить не собираются. Талибы предупредили, что не согласятся на продление срока вывода из Афганистана американских и других иностранных войск сверх ранее объявленной крайней даты, то есть 31 августа.

Единственным очагом сопротивления в стране остается провинция Панджшер, где находятся вице-президент Афганистана и военный лидер Ахмад Масуд – сын знаменитого полевого командира и бывшего министра обороны Ахмад Шаха Масуда, который в ХХ веке боролся сначала с советской армией, а потом и с правительством Мохаммада Наджибуллы. То, что афганская армия моментально и фактически без сопротивления сдала талибам почти всю страну, объясняется главным образом коррупцией, вот подробности.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 19 454 (в последний раз эта цифра не превышала 20 тысяч 23 июня). Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 766 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 176 820 человек (+776 за сутки).

О том, как и за сколько в разных регионах России вакцинируют и не вакцинируют трудовых мигрантов, рассказано здесь.

Шесть ссылок

Классики и современники. К 150-летию со дня рождения Леонида Андреева – рассказ литературоведа Тимура Хайруллина о его жизни и творчестве. Или интервью с поэтом-метареалистом и математическим физиком Владимиром Аристовым.

К 150-летию со дня рождения Леонида Андреева – рассказ литературоведа Тимура Хайруллина о его жизни и творчестве. Или интервью с поэтом-метареалистом и математическим физиком Владимиром Аристовым. Философия искусства. Русский перевод эссе Теодора Адорно “Музыка, язык и их соотношение в современной композиции”. Или перевод статьи Джудит Батлер “Пытки и этика в фотографии”, в которой она спорит со Сьюзен Зонтаг о последствиях фотографической репрезентации страданий.

Русский перевод эссе Теодора Адорно “Музыка, язык и их соотношение в современной композиции”. Или перевод статьи Джудит Батлер “Пытки и этика в фотографии”, в которой она спорит со Сьюзен Зонтаг о последствиях фотографической репрезентации страданий. Религиозное. Ликбез о старообрядцах в 11 вопросах и ответах. Или фрагмент из книги итальянского медиевиста Бальяни Агостино Паравичини “Тело папы” (изд-во “АСТ”) – о средневековом обычае громить папский дворец после смерти очередного понтифика.

Ликбез о старообрядцах в 11 вопросах и ответах. Или фрагмент из книги итальянского медиевиста Бальяни Агостино Паравичини “Тело папы” (изд-во “АСТ”) – о средневековом обычае громить папский дворец после смерти очередного понтифика. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок