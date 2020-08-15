Заводаторы этого всего

Добрый день!

В Россию вернулись задержанные в Беларуси “вагнеровцы”, в Беларуси и без них изоляторы переполнены. События развиваются так:

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов: 80,1% у Лукашенко, 10,1% – у Тихановской. Все жалобы кандидатов отклонены. Тихановская объявила о создании Координационного совета по передаче власти.

Лукашенко настаивает, что протестующие “понаехали” отовсюду, даже от Навального. Недовольство рабочих он описал как бунт 20 лентяев.

Предприятия по всей Беларуси объявляют забастовки. Рабочие Минского тракторного завода прошли маршем по городу, в центре образовался митинг-сидение, ОМОНа было много, но он не вмешивался. Крупный митинг состоялся в Гродно.

МВД Беларуси отчитался об освобождении двух тысяч задержанных (из семи). Появляется все больше свидетельств о пытках в изоляторах. Сегодня состоится прощание с погибшим в Минске Александром Тарайковским.

В Москве обвиняемый по делу Фургала Андрей Карепов рассказал о пытках.

Белорусские политические шахматы

ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты президентских выборов: за Александра Лукашенко проголосовали якобы 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,1%. Жалобы всех кандидатов были отклонены. Онлайн-платформа независимых наблюдателей "Голос" опубликовала первый отчет, согласно которому результаты голосования были сфальсифицированы как минимум на трети избирательных участков.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что видео, на котором Светлана Тихановская призывает белорусов прекратить протесты, было записано у нее в кабинете. Но самой Ермошиной, по словам Ермошиной, там не было, а были “два высокопоставленных представителя правоохранительных органов”. Как они попали в кабинет главы ЦИК, глава ЦИК не объяснила.

Тихановская выступила с новым обращением, в котором потребовала от властей прекратить насилие, освободить всех задержанных и политзаключенных и создать условия для проведения массовых митингов в выходные. Чуть позже она объявила о создании Координационного совета по передаче власти (в него должны войти уважаемые в республике люди) и попросила содействия международного сообщества.

В пятницу в Беларусь не пустили депутатов Европарламента Роберта Бедроня и Петраса Ауштревичуса, которые должны были встретиться с журналистами и пострадавшими от насилия – они представляют делегацию Европарламента по связям с Беларусью. Министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности о санкциях в отношении властей Беларуси, теперь их будут готовить в недрах европейской бюрократии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости провести повторные выборы в Беларуси – ранее Лукашенко говорил, что протестами в Беларуси руководят “кукловоды” из Чехии.

В пятницу белорусский президент продолжал развивать эту мысль: “Заводаторами этого всего, – сказал Лукашенко (так и сказал), – являются люди из-за границы”. "Сегодня уже понаехали сюда с Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального", – пояснил белорусский президент. Забастовки он описал так: "20 человек решили высказать свое мнение – бросили работу".

Не овцы, не быдло, не 20 человек

О прекращении работы объявляют все больше предприятий и учреждений Беларуси: бастуют Белорусский металлургический и Минский электротехнический заводы, БелАЗ, "Белкард", "Гродно Азот", "Химволокно", "Интеграл", МАЗ, МТЗ, "Керамин", "Гродножилбуд" и др. Сотрудники Парка высоких технологий выстроились в цепь с клавиатурами в руках в знак солидарности с пострадавшими от насилия.

Работники Минского тракторного завода образовали стачечный комитет, который требует реформы правоохранительных органов, смены власти в стране и реабилитации политзаключенных. На завод приехал премьер-министр, но разговаривать с коллективом при журналистах не стал – тогда несколько тысяч рабочих выдвинулись пешком в центр Минска с плакатом “Не овцы, не быдло, не народец. Мы – работники МТЗ, и нас не 20 человек, а 16 тысяч”.

Примерно через два часа они дошли до Дома правительства, по дороге в колонну вливались другие протестующие. К площади подтянули крупные подразделения ОМОНа, но людей они не разгоняли. Омоновцы стояли с опущенными на землю щитами, в которые люди втыкали цветы. Периодически некий начальник собирал букеты и возлагал их к памятнику Ленину.

Гуляния продолжились в разных местах в Минске, на ступенях КГБ Беларуси устроили мемориал со словами “Извинений мало!”. Мирные акции прошли во всех городах Беларуси, даже самых маленьких, крупный митинг состоялся в Гродно – он собрал около 30 тысяч человек. Подробнее о событиях пятницы читайте здесь.

Сегодня в Минске состоится прощание с погибшим Александром Тарайковским. Причиной его смерти, согласно медицинскому свидетельству, стала открытая рана грудной клетки и большая потеря крови. Момент гибели Тарайковского попал на видео: видна вспышка от выстрела со стороны шеренги силовиков, после чего протестующий падает.

“В камере никого не избивали”

МВД Беларуси отчитался об освобождении двух тысяч задержанных на акциях протеста (из семи тысяч). Их отпускают под подписку о неучастии в дальнейших акциях. Тысяча человек арестована на срок до 25 суток.

Утром в пятницу замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков снова приехал к центру изоляции правонарушителей на Окрестина и уточнил сказанное в ночь на пятницу: он, мол, не говорил, что никого не избивали – он говорил, что в камере никого не избивали.

У центра изоляции обустроен волонтерский штаб – выходящие из изолятора люди голодны, избиты и эмоционально подавлены. Вот разговор с одним из координаторов штаба Яной Гончаровой. Появляется все больше свидетельств о происходящем в изоляторах:

Координатор “Открытой России” Игорь Рогов рассказывает, что его били со словами: "Что, тварь, перемен захотелось? Получил свои перемены?" (уже в России у Рогова диагностировали черепно-мозговую травму).

Сразу после задержания силовики отбирали телефоны, заставляли их разблокировать и начинали копаться в Telegram задержанных, любые дискуссии приводили к избиениям: “Мне пробили насквозь щеку так, что язык мог наружу выйти”.

Гражданин Израиля Александр Фруман (он приехал в Минск в попытке узнать что-нибудь о членах семьи, сожженных там в 1941 году) говорит, что что милиционеры стали отпускать антисемитские шутки и снова избили его, когда узнали, что он гражданин Израиля. Вот и узнал о судьбе своей семьи.

Один из освободившихся рассказывает, что их специально избили за 15 минут до того, как отпустить на свободу.

Вот фотография гродненского журналиста Руслана Кулевича – у него сломаны обе руки.

Издевались не только над мужчинами: освободившаяся девушка рассказывает, как сотрудники изолятора вывели ночью в коридор 68-летнюю женщину и попросили ее дать определение слову “фашизм”.

Журналистку "Белсата" Елену Дубовик госпитализировали после трех суток в изоляторе на Окрестина с подозрением на разрыв яичника. Ее избивала надзирательница.

Tut.by публикует страшные фотографии из минской Больницы скорой медицинской помощи, все они сделаны с разрешения пациентов – люди возмущены тем, что к ним не приходят судмедэксперты, чтобы задокументировать увечья.

Как они все-таки будут документироваться, рассказывает Татьяна Локшина из Human Rights Watch. На нужды пострадавших собрано больше двух миллионов долларов – почитайте, как это делается (абсолютно непрозрачно – иначе всех посадят).

В больницах, по данным белорусского Минздрава, находятся 150 человек.

Что дальше

Два мирных дня без массовых задержаний еще не означают, что следственные машины остановились. По данным МВД, за пять дней протеста заведено 90 уголовных дел, в Бресте и Пинске возбудили уголовные дела за участие в массовых беспорядках (подозреваемыми проходят 99 человек), уголовное дело об организации массовых беспорядков возбуждено против основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило (до 15 лет). О том, как работает это телеграм-канал, который называют медиа-прорывом года, читайте здесь.

В то же время поступают обещания никого не увольнять за участие в протестных акциях – с таким заявлением выступили, в частности, Минздрав и Белорусский госуниверситет. Создан Фонд солидарности для потерявших работу из-за протестов. Предстоятель Белорусской церкви извинился за поздравление Лукашенко с победой.

О будущем протеста и механизмах передачи власти здесь рассуждает политолог Дмитрий Болкунец: “Эскалация закончилась, и то, что сейчас происходит, – это уже начало народного ликования. Беларусь, можно сказать, провожает Александра Лукашенко”.

Российская повседневность

Один из арестованных по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на избиение во время доставки на следственные действия. Адвокаты говорят, что из него выбивали нужные показания.

Арестованный за получение госсекретов видеоблогер Андрей Пыж частично признал вину, чтобы ему не вменяли шпионаж. У него адвокат по назначению.

Минобороны России собирается признать “служебной тайной” почти всю информацию об обороне, которая не является государственной тайной.

По данным совместного расследования британской исследовательской группой Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского The Insider, активами Пригожина в Африке управляет питерский казак, полковник в отставке Константин Пикалов по кличке Мазай. Он, скорее всего, связан с ГРУ.

Об активах (задекларированных) сотрудников российского правительства и Кремля можно почитать тут.

Стало известно о задержании российского дипломата в Праге из-за незаконной покупки патронов к снайперской винтовке. Следователи подозревают, что он мог участвовать в секретных операциях на территории Евросоюза. Арестовать его было невозможно из-за иммунитета, поэтому он тихо уехал в Россию, а Москва ничего не комментировала.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро пятницы, в России за сутки выявлено 5065 новых случаев Covid-19 (на 8 больше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 912 тысяч. За сутки умерли 114 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро пятницы 15 498, за день в Москве скончались еще 12 человек. Департамент здравоохранения Москвы объявил о двукратном снижении смертности от COVID-19 в июле.

Число заражений во время пандемии по всему миру составило 21 миллион.

Ссылки для чтения

Чего мы не знали о советских классиках. Книжку про Мурзука в детстве читали многие, а тут можно почитать про жизнь Виталия Бианки, который придумал этого рысёныша (если вы не знаете его биографии, то сильно удивитесь). Илья Ильф не только писал, но и увлеченно фотографировал – здесь некоторые экспонаты выставки “Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом” (идет в Центре Гиляровского в Москве) с любопытными комментариями.

Книжку про Мурзука в детстве читали многие, а тут можно почитать про жизнь Виталия Бианки, который придумал этого рысёныша (если вы не знаете его биографии, то сильно удивитесь). Илья Ильф не только писал, но и увлеченно фотографировал – здесь некоторые экспонаты выставки “Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом” (идет в Центре Гиляровского в Москве) с любопытными комментариями. Кумиры (своей) эпохи. Сегодня исполняется 30 лет со дня гибели Виктора Цоя – здесь настолько неожиданные прочтения его текстов, что местами “хихичешь в ладоши”. Евтушенко умер вроде бы совсем недавно – но и про него складывается вполне себе монументальный русский миф.

Сегодня исполняется 30 лет со дня гибели Виктора Цоя – здесь настолько неожиданные прочтения его текстов, что местами “хихичешь в ладоши”. Евтушенко умер вроде бы совсем недавно – но и про него складывается вполне себе монументальный русский миф. Утонченное. 11 цитат из писем Оскара Уайлда с комментариями переводчика Леонида Мотылева. Или подборка из десяти книг издательства “Красный матрос” с пояснениями основателя издательства поэта Михаила Сапего.

11 цитат из писем Оскара Уайлда с комментариями переводчика Леонида Мотылева. Или подборка из десяти книг издательства “Красный матрос” с пояснениями основателя издательства поэта Михаила Сапего. Философия. Статья страшно популярного сейчас философа Резы Негарестани “Что такое философия?” (спойлер: программа). Или совсем другая философия – эссе недавно скончавшегося французского философа Бернара Стиглера “Как я стал философом?”.

Статья страшно популярного сейчас философа Резы Негарестани “Что такое философия?” (спойлер: программа). Или совсем другая философия – эссе недавно скончавшегося французского философа Бернара Стиглера “Как я стал философом?”. Странные сближения. Фрагмент из новой книги Дмитрия Бавильского “Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах” (изд-во НЛО) – об Италии Андрея Тарковского. Или отрывок из книги Григория Ревзина “Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики” (изд-во Strelka Press) – о фабрике.

Фрагмент из новой книги Дмитрия Бавильского “Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах” (изд-во НЛО) – об Италии Андрея Тарковского. Или отрывок из книги Григория Ревзина “Как устроен город: 36 эссе по философии урбанистики” (изд-во Strelka Press) – о фабрике. “Восточно-западная улица” . Три отрывка из совершенно замечательной книги (изд-во “Книжники”) британского профессора права Филиппа Сэндса о Львове. Дед автора, Леон, происходил из Львова, поэтому Сэндс туда направился – просто посмотреть (вот отрывок о деде, а вот фрагмент о прибытии в город). Уже во Львове Сэндс осознал, что основоположники той области права, которой он занимается, тоже были львовянами, то есть лембергцами: один из авторов концепции прав человека Герш Лаутерпахт (вот отрывок о нем) и автор термина “геноцид” Рафаэль Лемкин. Таким образом книга из личной истории в контексте трагедии восточноевропейского еврейства превращается в трактат по истории международного права XX века.

. Три отрывка из совершенно замечательной книги (изд-во “Книжники”) британского профессора права Филиппа Сэндса о Львове. Дед автора, Леон, происходил из Львова, поэтому Сэндс туда направился – просто посмотреть (вот отрывок о деде, а вот фрагмент о прибытии в город). Уже во Львове Сэндс осознал, что основоположники той области права, которой он занимается, тоже были львовянами, то есть лембергцами: один из авторов концепции прав человека Герш Лаутерпахт (вот отрывок о нем) и автор термина “геноцид” Рафаэль Лемкин. Таким образом книга из личной истории в контексте трагедии восточноевропейского еврейства превращается в трактат по истории международного права XX века. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок