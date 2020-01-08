Иран ответил ракетным обстрелом

Доброе утро!

Космический телескоп TESS обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости – у землян появилась надежда на обретение другого глобуса. Потребность в нем на фоне текущих новостей все растет:

Иран обстрелял американские военные объекты на территории Ирака.

Парламент Ирана единогласно признал Пентагон и армию США “террористами”.

В давке на похоронах генерала Сулеймани в иранском городе Кермане погибли более 50 человек, похороны отложены.

Путин прилетел в Сирию и встретился с Асадом, сегодня он вместе с Эрдоганом будет запускать “Турецкий поток”.

Ракеты полетели

Ночью ракетному обстрелу подверглась военная база Аль-Асад на западе Ирака (там дислоцированы американские военные) и еще несколько военных объектов США на территории Ирака. Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей Исламской революции. В специальном заявлении стражи говорят о возможных дальнейших ударах по территории любой ближневосточной страны, которая станет “платформой для агрессии со стороны США”. Ранее парламент Ирана единогласно принял закон, признающий Пентагон и армию США “террористами”.

НАТО выводит часть своих инструкторов из Ирака в целях безопасности. До сегодняшнего обстрела военной базы президент США настаивал, что в данный момент выводить из Ирака американские войска нецелесообразно, поскольку это значительно расширит сферу влияния Тегерана в стране.

Во вторник американские официальные лица продолжали настаивать на оправданности убийства генерала Сулеймани – с разъяснениями на эту тему выступили госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер. Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН 9 января.

Похороны генерала Касема Сулеймани в его родном городе Кермане отложили: на церемонию пришли десятки тысяч человек, возникла давка, погибли больше 50 человек, еще 200 пострадали.

Ближневосточное турне Путина

Во вторник Путин в компании министра обороны России Сергея Шойгу неожиданно прилетел в Сирию, где встретился с президентом Башаром Асадом, войскам которого Россия оказывает военную помощь. Путин выразил удовлетворение темпами восстановления “сирийской государственности” и пошел осматривать мечети и церкви.

(Агентство Reuters, кстати, выяснило, что раненных в Сирии и Ливии российских наемников-”вагнеровцев” бесплатно лечат в петербургской клинике, связанной с ближайшим окружением Путина. Кто возмещает расходы, не известно).

Сегодня Путин прибудет в Турцию, где вместе с Эрдоганом торжественно откроет газопровод “Турецкий поток”.

Праздничная Россия

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл воспользовался Рождеством, чтобы выступить против внесенного в Госдуму закона о домашнем насилии. Он назвал законопроект иностранным заимствованием и посетовал, что принятие подобных законов за рубежом создает в сознании российских законодателей "зависимость от иностранных новаций".

Исконно российское, традиционное: бывший сотрудник управления ФСИН по Туве рассказал, как его избили до сотрясения мозга начальник регионального УФСИН и его заместитель. Конфликт начался с того, что он отказался принимать гнилую рыбу в качестве питания для заключенных.

Вокруг света

Японские прокуроры получили ордер на арест жены бывшего главы Nissan Карлоса Гона – ее подозревают в даче ложных показаний по делу мужа. Самого Гона обвиняют в сокрытии $80 млн доходов и возмещении за счет Nissan $16 млн личных убытков от частных инвестиций. 31 декабря Гон, отпущенный под залог и подписку о невыезде, уехал из Японии в Ливан в футляре музыкального инструмента. Побег организовала группа бойцов некой ЧВК, которых наняла жена Гона. Она тоже находится в Ливане.

В Австрии приведено к присяге новое коалиционное правительство Народной партии и “Зеленых”. Канцлером вновь стал Себастьян Курц.

Главной левого коалиционного правительства Испании утвержден (с перевесом всего в два голоса) лидер социалистов Педро Санчес. Это позволит избежать третьих подряд досрочных парламентских выборов.

Шесть ссылок

Разговоры. (1) О долгой жизни – с драматургом и сценаристом Леонидом Зориным; (2) О театре – с основателем фестиваля NET и главредом журнала “Театр” Мариной Давыдовой; (3) О запутанных семейных связях и пропаганде – с внучкой Никиты Хрущева Ниной.

(1) О долгой жизни – с драматургом и сценаристом Леонидом Зориным; (2) О театре – с основателем фестиваля NET и главредом журнала “Театр” Мариной Давыдовой; (3) О запутанных семейных связях и пропаганде – с внучкой Никиты Хрущева Ниной. Культурология в хорошем смысле . Возможна ли руина в современной архитектуре? – эссе Владислава Дегтярева.

. Возможна ли руина в современной архитектуре? – эссе Владислава Дегтярева. Устройство странных мест. Разговор с писателем и журналистом Джонатаном Литтелом о Чечне – к десятилетию выхода его книги “Чечня. Год третий”. Или рассказ украинского путешественника Артемия Сурина о том, как его задержали в Иране во время кругосветного путешествия.

Искренне Ваши,

Семь Сорок