“Кащей бессменный”

Доброе утро!

В авиакатастрофе в Калифорнии погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, ему был 41 год, и это не единственная смерть в новостях:

В Москве умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

Владислав Сурков объявил об уходе с госслужбы.

В Чечне 25 человек задержаны за распространение фотоколлажа с Кадыровым в образе православного священника.

Жертвами китайского коронавируса стали 80 человек, число заболевших превысило две тысячи.

Околовластное

В Москве на 52-м году жизни умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин. В 2009–2015 годах он возглавлял синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества, то есть фактически был спикером РПЦ. В этой должности он делал много заявлений, устрашавших либеральную общественность. Теперь знавшие его говорят, что человек он был живой, мыслящий, интересный.

Помощник Путина, бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков ушел с госслужбы “в связи со сменой курса на украинском направлении”. В ближайший месяц, говорит близкий к Суркову политолог Чеснаков, он будет заниматься медитацией. Вот здесь рассказывается о карьере главного госстратега нулевых годов и одного из создателей непонятных образований на востоке Украины.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, ранее отвечавший за программу реновации в Москве, предложил сделать ее всероссийской.

В Чечне задержали (и, говорят, избили) 25 человек, рассылавших или получавших в мессенджерах картинку с Кадыровым в облачении православного священника.

Путин поручил новому генпрокурору Краснову проверить законность приговора Константину Котову – второму в России человеку, получившему реальный срок за “неоднократные нарушения порядка проведения акций”.

Собственно, акции

В субботу в Москве больше ста активистов подали в приемную администрации президента обращения с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию. Среди них были лидер “Левого фронта” Сергей Удальцов, представители “Другой России”, лидер "Новороссии" Игорь Стрелков (Гиркин), освободившийся в прошлом году полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

В воскресенье в Петербурге полиция на некоторое время задержала участников одиночных пикетов против изменения Конституции, в том числе координатора "Левого фронта" Евгения Козлова, стоявшего с фотографией Путина и подписью "Кащей бессменный".

На Красной площади задержали активистов-экологов, а якутский шаман Александр Габышев исчез сам (он оставил записку с просьбой о нем не беспокоиться – видимо, ушел в лес набираться сил).

Хвосты старых историй

Двое российских дипломатов, о высылке которых было объявлено в пятницу, покинули Болгарию.

Израильтянка Наама Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии за “контрабанду” 9 граммов гашиша и потом обменяли на Александрийское подворье в Иерусалиме, попросила Путина о помиловании. Ранее Песков говорил, что она сама “тормозит процесс”.

В США опубликовано видео, на котором Трамп и Лев Парнас обсуждают Украину и увольнение посла Йованович. После ареста бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана Трамп несколько раз утверждал, что не знаком с ними. В субботу в Вашингтоне начался трехдневный раунд выступлений адвокатов Трампа по делу об импичменте.

По данным миссии ООН, поставки вооружений в Ливию продолжаются, несмотря на достигнутую в Берлине договоренность об эмбарго. В Багдаде вновь обстреляли “зеленую зону”, пострадал ресторан посольства США.

Бедствия

Жертвами мощного землетрясения в Турции стали по меньшей мере 22 человека.

Число жертв короновируса в китайской провинции Хубэй выросло до 80 человек, число заразившихся превысило 2400 человек. Китайские власти предупреждают, что вирус все быстрее приобретает способность распространяться от человека к человеку, иностранные державы начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

“Грэмми”

В Лос-Анджелесе вручили награды Академии звукозаписи США, победила Билли Айлиш, подробнее смотрите здесь.

Шесть ссылок

История. Отрывок из книги Давида Мотаделя “Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945)” (изд-во Института Гайдара). Или забавные истории о Всемирной выставке 1893 года в Чикаго.

Отрывок из книги Давида Мотаделя “Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945)” (изд-во Института Гайдара). Или забавные истории о Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. Злободневное. Разговор с психотерапевтом Еленой Миськовой о том, почему у всех вдруг появились “травмы”, нужно ли их лечить и нельзя ли как-то без них. Или квалифицированный разбор тезисов отрицателей глобального потепления (конкретно – Юлии Латыниной).

Разговор с психотерапевтом Еленой Миськовой о том, почему у всех вдруг появились “травмы”, нужно ли их лечить и нельзя ли как-то без них. Или квалифицированный разбор тезисов отрицателей глобального потепления (конкретно – Юлии Латыниной). Развлекательное. Фрагмент книжки Ристо Румпунена и Юрки Сеппяля “Мошенники в мире искусства” (изд-во “Альпина паблишер”) или рассказ военного фельдшера о вскрытиях и всеобщем равенстве перед смертью.

Искренне Ваши,

Семь Сорок