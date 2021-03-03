Целенаправленный удар в область ягодицы

Доброе утро!

Как выяснило издание The Insider, исправительная колония №2 в Покрове, куда отправили Навального, занимается среди прочего пошивом мужских трусов. Вероятно, именно их Алексея вскоре и заставят шить. В остальном так:

Евросоюз и США ввели новые санкции в отношении России из-за преследования Навального. Российский МИД обещает ответить.

Вынесен первый приговор за участие в митинге в поддержку Навального – полгода принудительных работ.

В Беларуси 15 пенсионерок задержаны за чтение книг на белорусском языке.

Закупка “Спутника V” вызвала политический скандал в Словакии. Возможен распад правящей коалиции.

Вокруг Навального

Евросоюз и США обнародовали свои санкционные списки в связи с преследованием Навального. Санкции ЕС коснулись, как и сообщалось ранее, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова и руководителя Росгвардии Виктора Золотова. В списке США – семь российских чиновников, в том числе директор ФСБ Бортников, первый замглавы АП Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин и два замминистра обороны. Также санкции введены против трех российских научных центров. МИД России обещает ответить “по принципу взаимности”, но “необязательно симметрично”. Скоро узнаем, что это значит. Экономист Владислав Иноземцев уверен, что российский ответ будет мягким (поскольку никто реально не пострадал), а сами санкции называет “формализацией разорванных связей”.

Защита Навального обжаловала приговор по делу о “клевете на ветерана”. Доблестный депутат Милонов обратился в МВД с просьбой проверить, нет ли у Юлии Навальной гражданства или вида на жительство в Германии, сославшись на опубликованный Артемием Лебедевым фейк.

Последствия акций в поддержку Навального

Вынесен первый приговор по уголовному дело о насилии к полицейским в ходе январских митингов: житель Костромы, признавший вину и раскаявшийся, получил полгода обязательных работ. Преступление его состояло в том, что он нанес полицейскому “целенаправленный удар ногой в область ягодицы, причинив физическую боль и телесное повреждение”.

В Москве по уголовному делу о применении насилия к омоновцу задержан Роман Пичужкин – его увезли на допрос в СК сразу после выхода из спецприемника, где он отбывал 30 суток за акцию 31 января. Кроме того, задержан москвич, который за неделю до объявления акции с фонариками в шутку предложил “протестовать с помощью фонарика, мигая им послания морзянкой под подушку” (он был расстроен задержанием его знакомой на акции 2 февраля). Теперь ему хотят вменить организацию несогласованной акции.

Что происходит с избитыми полицией и ОМОНом на январских акциях, читайте здесь. Основная проблема в том, что заявления об избиениях в Следственном комитете регистрируют не как сообщения о преступлениях, а как обращения граждан. Соответственно, никаких следственных действий по ним не проводится.

“Иностранные агенты” и российские гранты

Российский Минюст составил протоколы на центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" и директора организации Анну Ривину за нарушение порядка деятельности НКО-"иностранного агента". В вину им ставят “занятие политической деятельностью” в форме поддержки закона о домашнем насилии на сайте Госдумы. Выступления Ривиной с лекциями о домашнем насилии тоже считаются политической деятельностью. Относительно свежее интервью Ривиной можно почитать тут.

Здесь – истории трех сотрудников петербургского фонда “Гуманитарное действие”, который тоже признали “иностранным агентом” (фонд помогает наркопотребителям и людям с ВИЧ).

Наконец, вот разговор с правозащитником Львом Пономаревым, закрывшим общественную организацию “За права человека” как раз из-за статуса “иностранного агента”.

Познавательное. Понятное и довольно подробное объяснение, что значит для российских ученых отмена индивидуальных исследовательских грантов РФФИ.

Другие российские заключенные

Суд в очередной раз продлил арест бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, хотя никто до сих пор не понимает, в чем она состоит. Адвокат сообщил, что в деле появился секретный свидетель под кодовым именем “Ландер”. Сафронова задержали в августе.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском СИЗО “Лефортово”, восемь с лишним месяцев не получает никаких писем: ему постоянно приносят уведомления о том, что вся переписка изъята следователем. Сам Фургал называет это психологической пыткой.

Кемеровский правозащитник Дмитрий Камынин, находящийся под арестом, написал заявление об отказе от российского гражданства. Ранее он объявил голодовку. До ареста Камынин занимался помощью заключенным, столкнувшимся с пытками, теперь сам арестован по делу о наркотиках.

Черкесский активист Мартин Кочесоко приговорен к трем годам условно по делу о наркотиках (которые, как он утверждает, ему подкинули).

По подсчетам чеченского оппозиционного движения 1ADAT, за первые два месяца текущего года в республике похитили не менее 83 человек (по сравнению с прошлым годом это снижение).

Вокруг Bellingcat

В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказывается, что после того, как журналистам удалось установить настоящую фамилию Вадима Соколова-Красикова (немецкие власти обвиняют его в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года в Берлине), жена и дочь Красикова улетели – в сопровождении сотрудника ФСБ – из Москвы в Крым по фальшивым паспортам. Уже оттуда жена Красикова часто звонила с телефона своего мужа предполагаемым сотрудникам ФСБ.

В связи с этим – обзор о том, как изменился российский рынок “пробива” данных после откровений Bellingcat (коротко: он замер, но с ним такое случается регулярно, раньше он всегда оживал).

Белорусские будни

Суд в Минске приговорил журналистку TUT.BY Екатерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы и штрафу в $1115, а врача больницы скорой помощи Артема Сорокина – к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в $557. Борисевич – автор статьи, в которой говорилось, что умерший после избиения непонятными людьми в штатском Роман Бондаренко не был пьян, как это утверждал Лукашенко, а врач Сорокин якобы передал ей эти сведения. Дело об убийстве Бондаренко возбудили только 18 февраля, Борисевич и Сорокина арестовали в ноябре.

СК Беларуси передал в генпрокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской по делу об организации массовых беспорядков и подготовки захвата административных зданий. Опубликовано видео, на котором сторонники Тихановской еще до выборов обсуждают план захвата администрации Гомеля. Видео – подлинное, участники этой дискуссии находятся под стражей. Сама Тихановская в ходе обсуждения ничего не говорит и потом выходит из комнаты.

26 февраля на разных станциях электрички в окрестностях Минска задержали по меньшей мере 15 пенсионерок, читавших книги на белорусском языке. Всех отвезли на Окрестина, как минимум одну приговорили к 17 суткам, нескольких оштрафовали. Вот их рассказы.

На этом фоне в Беларуси ужесточили Административный кодекс и готовят поправки к Уголовному, вот комментарий замдиректора правозащитного центра "Весна" Валентина Стефановича.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 10 565. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 268 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 86 896 человек (+441 за сутки).

В Украину поступила первая небольшая партия вакцины AstraZeneca индийского производства – президент Зеленский уже привился вместе с военными в зоне боевых действий на Донбассе, куда он ездил с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

В Словакии после прибытия первой партии российского “Спутника V” случился скандал (чешский): как выяснилось, переговоры о закупке вакцины премьер Игорь Матович вел втайне от партнеров по правящей коалиции, они возмущены и готовы выйти из правительства. В декабре похожий скандал был в Аргентине. Почему переговоры о закупке “Спутника V” главы разных государств ведут тайно, пока не ясно.

Здесь о перспективах вакцинации и новых мутациях коронавируса рассказывает научный журналист Ирина Якутенко, здесь – чуть подробнее о разработке паспортов вакцинации в ЕС.

Шесть ссылок

Годовщины, взгляд со стороны. К столетию Кронштадтского восстания – рассказ о судьбах мятежников, которым удалось бежать по льду в Финляндию. К 90-летию Михаила Горбачева – разговор с политологом Алексеем Кожарским о восприятии последнего советского генсека в странах Центральной и Восточной Европы.

К столетию Кронштадтского восстания – рассказ о судьбах мятежников, которым удалось бежать по льду в Финляндию. К 90-летию Михаила Горбачева – разговор с политологом Алексеем Кожарским о восприятии последнего советского генсека в странах Центральной и Восточной Европы. Художества. Интервью с одним из столпов московского концептуализма Андреем Монастырским – о “Коллективных действиях” и смысле искусства. Или комментарии искусствоведа Дильшат Харман к 15 деталям с картин фламандских художников.

Интервью с одним из столпов московского концептуализма Андреем Монастырским – о “Коллективных действиях” и смысле искусства. Или комментарии искусствоведа Дильшат Харман к 15 деталям с картин фламандских художников. Зверское. Два отрывка из книги Люси Кук “Неожиданная правда о животных” (изд-во “КоЛибри”) – о гиппопотамах и бобрах.

Два отрывка из книги Люси Кук “Неожиданная правда о животных” (изд-во “КоЛибри”) – о гиппопотамах и бобрах. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок