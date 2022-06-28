X-22 по торговому центру

Доброе утро!

В Черном море массово гибнут дельфины: в Украине утверждают, что из-за войны, в России – что из-за вируса. Люди, к сожалению, тоже гибнут:

Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области: 18 погибших, 59 раненых. Обстрелам подверглись также Харьков, Одесса, Николаев.

Российская армия продолжает попытки подойти к Лисичанску с юга.

НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек.

Генсек ООН рассказал об успехах переговоров по разблокированию украинских морских портов для вывоза зерна.

Литва подверглась массированной кибератаке со стороны России.

В Москве во время прогулки задержан политик Илья Яшин.

Международное кредитное агентство Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по евробондам.

Военные сводки

Российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру “Амстор” в городе Кременчуге Полтавской области – на тот момент там могли находиться до тысячи гражданских лиц. Здание сгорело. Пока известно о 18 погибших и 59 пострадавших, больше 30 человек числятся пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел одним из самых вопиющих терактов в истории Европы и попросил США признать Россию государством – спонсором терроризма. Лидеры стран “большой семерки” охарактеризовали ракетный удар как военное преступление и пообещали, что виновные будут привлечены к ответственности. С тем же обещанием выступила и Служба безопасности Украины. По данным украинских военных, удар был нанесен ракетами Х-22 из Курской области. Руководство Украины еще раз повторило союзникам свою просьбу о поставках в страну современных систем противоракетной обороны. В России в случившемся, как всегда, усмотрели “признаки провокации”: комментаторы отмечают, что вокруг горящего ТЦ якобы слишком мало женщин.

В ночь на понедельник ракетным обстрелам подверглась Одесская область (пострадали восемь человек), днем в понедельник – Харьков: пять человек погибли, 22 ранены. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов подчеркнул, что все они – мирные жители, которые шли по улицам и гуляли на детских площадках. Николаев и область обстреливаются ежедневно – вот интервью с мэром города, который призывает уезжать всех, кто может, чтобы минимизировать число жертв. Он подтверждает, что украинская армия ведет интенсивные бои, пытаясь продвинуться к Херсону.

Киевские спасатели в понедельник ликвидировали последствия ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе. В мэрии города надеются, что этот совсем новый дом удастся восстановить. Вот рассказы киевлян о воскресном ракетном ударе.

Российская армия продолжает попытки подойти к Лисичанску с юга. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, российские войска обстреляли Лисичанск из РСЗО "Ураган": не менее восьми человек погибли и 20 ранены. Снаряды выпустили по месту, куда приехала цистерна с водой для местных жителей. В городе все еще остается довольно много людей, хотя всех призывают эвакуироваться – вот рассказ о настроениях среди местного населения. Командир добровольческого батальона "Свобода" Петр Кузык говорит, что при надлежащем подкреплении Лисичанск можно будет удерживать “бесконечно долго” – вплоть до контрнаступления украинской армии. Вот новые фотографии войны.

По данным Минобороны Великобритании, Россия отправляет на Донбасс резервистов, участвующих в относительно новом проекте БАРС – здесь о том, как он действует, рассказывает глава правозащитной группы "Гражданин.Армия.Право" Сергей Кривенко. В то же время в Госдуме отложили принятие поправки, позволяющей заключать армейский контракт с выпускниками школ, – судя по всему, под давлением Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Плен, оккупация, мародерство

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в фейсбуке, что в одном из разбомбленных домов Левобережного района Мариуполя обнаружены еще более ста тел погибших. Подтвердить или опровергнуть его слова невозможно: Мариуполь оккупирован российской армией.

Судьба уроженца Марокко Брагима Саадуна, приговоренного в так называемой “ДНР” к смертной казни, продолжает вызывать тревогу. В “ДНР” утверждают, что Марокко направило запрос на общение с ним. Ранее в защиту Саадуна выступило киевское клубное сообщество – вот беседа с приятельницей Саадуна Лилией Алексановой.

Украинские спецназовцы в интервью The Times впервые рассказали о проведении боевых операций на территории России. С рейдами спецназа, который забрасывают в Россию на вертолетах, могут быть связаны взрывы на российских нефтебазах и складах боеприпасов.

“Медиазона” продолжает расследовать предполагаемые случаи мародерства российской армии во время вторжения в Украину и следить за грузами, которые и сегодня во множестве продолжают отправлять российские военные. В большинстве случаев эти грузы описываются как “личные вещи”, а военные, с которыми удалось поговорить журналистам, уверяют, что в посылках – зимняя одежда. Часть их объяснений, скорее всего, ложь; но история с отправкой беспилотника “Орлан”, видимо, с воровством не связана: военный груз перекидывали с одного участка фронта на другой с помощью службы срочной доставки.

Продолжается и воровство украинского зерна с оккупированных территорий – о том, как это делается, читайте в подробном расследовании Русской службы “Би-би-си”. Великобритания объявила о разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки, чтобы не дать ей заработать на ворованном. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил лидерам стран "большой семерки", что его переговоры о снятии блокады с украинских черноморских портов достигли "момента истины" и что он надеется на достижение соглашения в ближайшее время.

Международное эхо войны

Президент Украины выступил по видеосвязи на саммите стран G7: поблагодарил их за поддержку и призвал сделать “большой рывок”, чтобы закончить войну до конца года. Лидеры стран “большой семерки” обещали усилить санкционное давление на Россию: так, США повышают пошлины на ввоз сотен категорий российских товаров, а Канада вводит санкции против шести россиян и 46 компаний, связанных с российским оборонным сектором (Россия, со своей стороны, запретила въезд 43 гражданам Канады, среди которых создатель ресурса "Святая Джавелина" Кристиан Борис). Кроме того, многие из участников саммита высказались в том смысле, что российская война с Украиной навсегда изменила миропорядок: Борис Джонсон выступил в роли Черчилля, сравнив необходимость противостоять России с ситуацией Второй мировой войны, а канцлер Германии Шольц признал, что возврат к довоенным отношениям с Россией невозможен. Складывается впечатление, что все они прочитали очередной текст Джонатана Литтела о том, что Путина необходимо победить всем миром прямо сейчас, потому что договориться с ним невозможно.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал увеличение численности сил быстрого реагирования альянса с 40 до 300 тысяч человек. Эта и другие меры будут обсуждаться на саммите оборонного союза, который открывается сегодня в Мадриде.

Литва подверглась массированной кибератаке – ответственность за нее уже взяла на себя прокремлевская группировка Killnet. В своем телеграм-канале хакеры опубликовали видео, в котором потребовали от Литвы "разблокировать Калининград", иначе атаки будут продолжаться. Сотрудник литовского посольства в Москве рассказал, что его машину изрисовали буквами Z прямо на охраняемой парковке.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила о высокой вероятности "серьезных перебоев" с поставками газа из России, настоятельно призвав страны ЕС обновить свои планы аварийных мероприятий, чтобы справиться с возможными потрясениями, и подумать о переходе на другие виды топлива. Общеевропейская стратегия по подготовке к перебоям будет представлена в июле.

По данным швейцарской разведки, после массовой высылки российских дипломатов из стран ЕС координационным центром российского шпионажа в Европе стала Женева. Число российских тайных агентов измеряется как минимум десятками.

Друг Путина Геннадий Тимченко подал иск в Европейский суд с требованием отменить введенные против него санкции и выплатить ему компенсацию в 1 млн евро. Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека: просит принять в отношении России срочные меры и требует компенсировать ущерб, нанесенный организованной РФ блокадой, мародерством, а также уничтожением и незаконным перенаправлением потоков зерновых и металлов. Оба, вероятно, знают, зачем они это делают.

Сети отелей Holiday Inn и Crowne Plaza уйдут с российского рынка.

Россия: “Встаньте и уйдите”

Кому достанутся активы, которые оставляют в России эти и другие иностранные компании, решает специальная правительственная комиссия, в которую, со стороны Центробанка, входит недавно назначенный специальный человек Юрий Исаев, имеющий большие связи в ФСБ. Об этом говорится в интереснейшем расследовании “Медузы” о состоянии умов в ЦБ РФ – некогда одном из самых профессиональных институтов российской государственности.

Международное рейтинговое агентство Moody объявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Ранее об этом писало агентство Bloomberg. Российский Минфин утверждает, что дефолт наступил в силу действий третьих лиц, а именно международного депозитария Euroclear, получившего российские выплаты за несколько дней до того, как истек срок действия лицензии, выданной для совершения подобных выплат американским регулятором. Песков тоже сказал, что никакого дефолта не случилось. Наступивший сейчас дефолт носит символический характер, хотя и может иметь дальнейшие последствия – какие, здесь объясняет экономист Юлия Вымятнина.

Леонид Федун ушел с поста вице-президента “Лукойла” после 26 лет работы, хотя против него, в отличие от основателя компании Вагита Аликперова, санкции не вводились. В начале марта совет директоров “Лукойла” выступил против войны. Федун – уроженец Киева.

В Госдуму внесены новые поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за “пропаганду нацизма и экстремизма”, а также вводящие срок до семи лет за выезд из России лиц с допуском к гостайне. Депутаты также предлагают наказывать на срок до трех лет за "злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в РФ".

В ходе парламентских слушаний о развитии высшего образования в России председатель Госдумы Володин заявил, что выступающие против войны преподаватели вузов должны “встать и уйти” – вместе с завкафедрами, деканами и ректорами, допускающими подобное вольнодумство. Борис Джонсон пригласил российских ученых, недовольных политикой Путина, переезжать в Великобританию: действующая в стране программа поддержки украинских ученых теперь распространена и на россиян.

Борьба с “дискредитаторами” тем временем продолжается:

В Москве во время прогулки задержан независимый политик Илья Яшин. Ранее его уже оштрафовали на 90 тысяч рублей по трем протоколам о “дискредитации” российской армии. В интервью Юрию Дудю Яшин говорил, что готов к аресту.

Жителя Нальчика приговорили к двум годам условно по уголовному делу о "дискредитации" российской армии: его 12-летняя дочь отклеила с чужой машины букву Z.

В Воронеже заочно арестована районный депутат Нина Беляева: в отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям о "фейках" про российскую армию и призывах к терроризму. Она уехала за границу.

Доцента мехмата МГУ Михаила Лобанова, отбывающего 15 суток административного ареста за пост про Рамзана Кадырова, оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенный плакат на балконе. В суд его доставили из спецприемника в наручниках.

В Новосибирске отказали от места в ДК “Юность” книжному клубу “Перемен” – формально, из-за “смены концепции здания”, а на деле за вольнодумство.

Журналистка “Дождя” Мария Борзунова выяснила, что ее объявили “иностранным агентом” за переводы мелких сумм от ближайшего друга из США и коллеги из Беларуси (переводы делались после совместных походов в ресторан или кафе, где платил кто-то один).

Все остальное

Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам колонии за то, что летела в одном самолете со своим тогдашним бой-френдом Романом Протасевичем, попросила Лукашенко о помиловании.

Минчанину дали семь лет колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко и министра внутренних дел.

В Узбекистане из нового варианта Конституции исключили суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава республики. Целью внесения поправок в Конституцию является обнуление президента Мирзиёева по путинскому образцу.

В Колумбии во время боя быков рухнула трибуна со зрителями: четыре человека погибли, более 300 получили ранения, бык вроде бы сбежал.

Шесть ссылок

Русская литература. Филолог Андрей Ранчин объясняет, как читать “Повесть временных лет”. К 210-летию Гончарова поэт Лев Оборин рассказывает о его дебютном романе “Обыкновенная история”.

Филолог Андрей Ранчин объясняет, как читать “Повесть временных лет”. К 210-летию Гончарова поэт Лев Оборин рассказывает о его дебютном романе “Обыкновенная история”. Немецкое. Рассказ о том, как искусство помогает говорить об исторических травмах и что случается, если оно молчит. Или фрагмент из книги Себастьяна Хафнера “История одного немца: частный человек против тысячелетнего рейха” (изд-во Ивана Лимбаха), которую сейчас не читают только ленивые.

Рассказ о том, как искусство помогает говорить об исторических травмах и что случается, если оно молчит. Или фрагмент из книги Себастьяна Хафнера “История одного немца: частный человек против тысячелетнего рейха” (изд-во Ивана Лимбаха), которую сейчас не читают только ленивые. Мультики. Несколько ностальгический рассказ о новом диснеевском полнометражном мультике “Чип и Дейл спешат на помощь” – уже недоступном в России. Или беседа с основателями анимационной студии “Феникс” Линой Килевой и Федором Нечитайло о современной мультипликации.

Искренне Ваши,

Семь Сорок