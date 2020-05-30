Приложение “Мигрант”

Добрый день!

Президент Беларуси сказал, что по результатам выборов президентом страны будет “мужик”. Кто бы сомневался. Но он так сказал не потому, что уверен в своей победе, а потому что негоже женщину наделять сильной властью, которой по конституции обладает президент Беларуси – не справится. О соперниках Лукашенко на выборах читайте здесь, а новости такие:

В России новый рекорд суточной смертности от Covid-19 – 232 человека. Москва утратила лидерство по числу новых случаев, эпидемия уходит в регионы.

На пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара в Москве и Петербурге задержали всех.

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова предлагает сократить финансирование клиник, в которых делают аборты.

США разорвали отношения с ВОЗ.

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Болезнь и больницы

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8572 – чуть больше, чем накануне. Раньше большая часть новых случаев фиксировалась в Москве, теперь ситуация изменилась, эпидемия уходит в регионы. Всего в России свыше 387 тысяч инфицированных, 159 тысяч из них поправились. Отмечен новый рекорд суточной смертности – 232 человека. Общее число умерших составляло на утро пятницы 4374, за день в Москве скончались еще 78 человек.

В Башкирии, по официальным данным, более 500 медработников заразились коронавирусом. Страховые выплаты получили лишь 13 из них. И почитайте разговоры с врачами из регионов, которые работают сейчас в коронавирусных больницах Москвы.

График, чтобы подышать свободно

Пародист Максим Галкин снял смешное видео о режиме прогулок домами в Москве, в котором изображает сразу и Путина, и московского мэра Собянина. Разные российские сайты типа “Ленты” и “Газеты” радостно написали об этом, но потом дружно удалили заметки по звонку из Кремля. Довольно похоже у Галкина получилось. Премьера Мишустина Галкину тоже лучше не изображать – вот роскошный текст, в котором подробно рассказано, как именно он одержим своим пиаром.

Что же до графика подышать свободно, то

В Подмосковье с 1 июня открываются библиотеки, химчистки, автомастерские и пр.

Минтруд придумал, что надо запретить увольнения по инициативе работодателя на период эпидемии (но отправлять в неоплачиваемый отпуск при этом можно – главное, чтоб число безработных не росло).

Роспотребнадзор написал регламент для богослужений (сразу для всех конфессий).

В МВД решили перенять успешный московский опыт “Социального мониторинга” и хотят обязать всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов устанавливать себе на смартфон приложение “Мигрант”, которое будет создавать их “рейтинг социального доверия”.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отправила Путину предложения по заботе о детях: надо, говорит, поставить финансирование больниц в зависимость от того, сколько абортов они делают – чем больше абортов, тем меньше денег. Вот здесь истории женщин, которым и так отказывают в абортах во время пандемии.

Азар поднял волну

Мосгорсуд освободил активиста Немытова, ранее арестованного на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика “Омбудсмен полиции”. 15 суток ему заменили на штраф в 20 тысяч рублей, но от уплаты освободили, потому что он отсидел сутки в спецприемнике.

Немытова задержали вместе с журналистом и муниципальным депутатом Ильей Азаром. Азар пока сидит в спецприемнике – рассмотрение его апелляции в Мосгорсуде назначено на 1 июня. В четверг серия пикетов в поддержку Азара закончилась тотальным задержанием (вот разговор с одной из задержанных – главредом издания “Такие дела” Анастасией Лотаревой). В пятницу пикеты возобновились: в Москве и Петербурге снова задержали всех, кто вышел, а в Екатеринбурге и Новосибирске оставили стоять спокойно. Среди задержанных в Москве – депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты, бывший фигурант “московского дела” рэпер Самариддин Раджабов и журналисты (Плющева и Фельгенгауэр задержали второй раз за два дня). Плакат для задержания было разворачивать не обязательно – одного из явившихся к зданию на Петровки повинтили за маску с надписью “Азар”. Московская полиция распространила через агентство ТАСС предупреждение о недопустимости любых протестов в городе.

При этом против основателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова возбудили еще одно дело о вымогательстве. Против администратора – тоже.

Но пикеты, похоже, не прекратятся: теперь к зданию МВД на Петровке выходить собираются адвокаты – в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой: их избила и задержала полиция, после чего против них возбудили уголовное дело о нападении на полицейского.

И просто для контекста: репортаж из Карелии о том, как сельского гражданского активиста торжественно оштрафовали на 350 тысяч рублей за якобы “публичные призывы к терроризму” в ВК; и рассказ Ольги Романовой о покойном Сергее Мохнаткине.

Цели ясны, задачи определены

Путин утвердил новую редакцию государственной стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Своевременно дополнил ее понятием “идеология насилия”.

Потом он снова взял ручку и подписал указ об объявлении нерабочим днем 24 июня – "в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Снова будут салюты и парады.

В регионах начали печатать бюллетени к голосованию о поправках к Конституции.

Пандемия ушла из заголовков

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире подобралось к 6 миллионам, жертвами пандемии стали 366 тысяч человек. Но с этим связаны только две новости: в Европе проанализировали, как карантин повлиял на нелегальный наркорынок (сбыт пострадал, ввоз почти не уменьшился), а США объявили о разрыве отношений с ВОЗ (потому что, по словам Трампа, ее полностью контролирует Китай, который при этом очень мало платит в организацию).

В связи с угрозой автономии Гонконга из-за принятого в Китае “закона о безопасности” Трамп готовит отмену экономических преференций в отношении Гонконга.

Беспорядки в Миннеаполисе из-за гибели афроамериканца при задержании полицией не прекращаются. В город введена Нацгвардия, арестован один из четверых полицейских, участвовавших в задержании погибшего Джорджа Флойда, его обвиняют в непредумышленном убийстве. Вот здесь ситуацию в столице Миннесоты комментирует профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков – он не исключает, что и эту ситуацию Трамп сможет обернуть в свою пользу.

То ли дело Украина: под Киевом произошла перестрелка с участием около ста человек. Глава МВД спокойно объяснил, что это разбирались между собой “предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками”.

Ссылки для чтения

Окололитературное. Разговор Льва Оборина с Александром Долининым о том, зачем литературоведу становиться детективом в связи с его новой книгой “«Гибель Запада» и другие мемы ” (Новое издательство). Или эссе польского поэта Адама Загаевского о Бродском и его ошибочном пиджаке.

Разговор Льва Оборина с Александром Долининым о том, зачем литературоведу становиться детективом в связи с его новой книгой “«Гибель Запада» и другие мемы (Новое издательство). Или эссе польского поэта Адама Загаевского о Бродском и его ошибочном пиджаке. История идей и эмоций. Рассуждения искусствоведа Владислава Дегтярева о символическом значении техники для культуры XIX века. Или исследование советского страха перед Севером: выясняется, что хотя бы отчасти он был порожден страхом перед репрессиями.

Рассуждения искусствоведа Владислава Дегтярева о символическом значении техники для культуры XIX века. Или исследование советского страха перед Севером: выясняется, что хотя бы отчасти он был порожден страхом перед репрессиями. Кино. Краткое введение в кинематограф Гая Мэддина. Или рассказ о нидерландском режиссере Алексе ван Вармердаме.

Краткое введение в кинематограф Гая Мэддина. Или рассказ о нидерландском режиссере Алексе ван Вармердаме. Раздумья о художественных техниках. Начало книги американского искусствоведа Розалинды Краусс “Под голубой чашкой”, в котором она, опираясь на личный опыт амнезии и восстановления памяти, ищет способы продлить жизнь медиума в постмедийную эпоху (медиум понимается как техника, как способ делания). Или разговор с американской писательницей и художницей Констанс ДеЖонг о том, зачем ей все время нужно переключаться с письма на перформанс и даже на астрономию.

Начало книги американского искусствоведа Розалинды Краусс “Под голубой чашкой”, в котором она, опираясь на личный опыт амнезии и восстановления памяти, ищет способы продлить жизнь медиума в постмедийную эпоху (медиум понимается как техника, как способ делания). Или разговор с американской писательницей и художницей Констанс ДеЖонг о том, зачем ей все время нужно переключаться с письма на перформанс и даже на астрономию. Музыка. Рассказ о творчестве классика современной немецкой музыки Хельмута Лахенмана. Или глава об опере из книги американского композитора, одного из пионеров электроакустического перформанса Элвина Люсье “Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке” (изд-во Яромира Хладика).

Искренне Ваши,

Семь Сорок