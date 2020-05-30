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Приложение “Мигрант”

Все, что нужно знать рано утром 30 мая

Добрый день!

Президент Беларуси сказал, что по результатам выборов президентом страны будет “мужик”. Кто бы сомневался. Но он так сказал не потому, что уверен в своей победе, а потому что негоже женщину наделять сильной властью, которой по конституции обладает президент Беларуси – не справится. О соперниках Лукашенко на выборах читайте здесь, а новости такие:

  • В России новый рекорд суточной смертности от Covid-19 – 232 человека. Москва утратила лидерство по числу новых случаев, эпидемия уходит в регионы.
  • На пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара в Москве и Петербурге задержали всех.
  • Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова предлагает сократить финансирование клиник, в которых делают аборты.
  • США разорвали отношения с ВОЗ.
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Болезнь и больницы

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8572 – чуть больше, чем накануне. Раньше большая часть новых случаев фиксировалась в Москве, теперь ситуация изменилась, эпидемия уходит в регионы. Всего в России свыше 387 тысяч инфицированных, 159 тысяч из них поправились. Отмечен новый рекорд суточной смертности – 232 человека. Общее число умерших составляло на утро пятницы 4374, за день в Москве скончались еще 78 человек.

В Башкирии, по официальным данным, более 500 медработников заразились коронавирусом. Страховые выплаты получили лишь 13 из них. И почитайте разговоры с врачами из регионов, которые работают сейчас в коронавирусных больницах Москвы.

График, чтобы подышать свободно

Пародист Максим Галкин снял смешное видео о режиме прогулок домами в Москве, в котором изображает сразу и Путина, и московского мэра Собянина. Разные российские сайты типа “Ленты” и “Газеты” радостно написали об этом, но потом дружно удалили заметки по звонку из Кремля. Довольно похоже у Галкина получилось. Премьера Мишустина Галкину тоже лучше не изображать – вот роскошный текст, в котором подробно рассказано, как именно он одержим своим пиаром.

Что же до графика подышать свободно, то

  • В Подмосковье с 1 июня открываются библиотеки, химчистки, автомастерские и пр.
  • Минтруд придумал, что надо запретить увольнения по инициативе работодателя на период эпидемии (но отправлять в неоплачиваемый отпуск при этом можно – главное, чтоб число безработных не росло).
  • Роспотребнадзор написал регламент для богослужений (сразу для всех конфессий).
  • В МВД решили перенять успешный московский опыт “Социального мониторинга” и хотят обязать всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов устанавливать себе на смартфон приложение “Мигрант”, которое будет создавать их “рейтинг социального доверия”.
  • Детский омбудсмен Анна Кузнецова отправила Путину предложения по заботе о детях: надо, говорит, поставить финансирование больниц в зависимость от того, сколько абортов они делают – чем больше абортов, тем меньше денег. Вот здесь истории женщин, которым и так отказывают в абортах во время пандемии.

Азар поднял волну

Мосгорсуд освободил активиста Немытова, ранее арестованного на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика “Омбудсмен полиции”. 15 суток ему заменили на штраф в 20 тысяч рублей, но от уплаты освободили, потому что он отсидел сутки в спецприемнике.

Немытова задержали вместе с журналистом и муниципальным депутатом Ильей Азаром. Азар пока сидит в спецприемнике – рассмотрение его апелляции в Мосгорсуде назначено на 1 июня. В четверг серия пикетов в поддержку Азара закончилась тотальным задержанием (вот разговор с одной из задержанных – главредом издания “Такие дела” Анастасией Лотаревой). В пятницу пикеты возобновились: в Москве и Петербурге снова задержали всех, кто вышел, а в Екатеринбурге и Новосибирске оставили стоять спокойно. Среди задержанных в Москве – депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты, бывший фигурант “московского дела” рэпер Самариддин Раджабов и журналисты (Плющева и Фельгенгауэр задержали второй раз за два дня). Плакат для задержания было разворачивать не обязательно – одного из явившихся к зданию на Петровки повинтили за маску с надписью “Азар”. Московская полиция распространила через агентство ТАСС предупреждение о недопустимости любых протестов в городе.

При этом против основателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова возбудили еще одно дело о вымогательстве. Против администратора – тоже.

Но пикеты, похоже, не прекратятся: теперь к зданию МВД на Петровке выходить собираются адвокаты – в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой: их избила и задержала полиция, после чего против них возбудили уголовное дело о нападении на полицейского.

И просто для контекста: репортаж из Карелии о том, как сельского гражданского активиста торжественно оштрафовали на 350 тысяч рублей за якобы “публичные призывы к терроризму” в ВК; и рассказ Ольги Романовой о покойном Сергее Мохнаткине.

Цели ясны, задачи определены

Путин утвердил новую редакцию государственной стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Своевременно дополнил ее понятием “идеология насилия”.

Потом он снова взял ручку и подписал указ об объявлении нерабочим днем 24 июня – "в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Снова будут салюты и парады.

В регионах начали печатать бюллетени к голосованию о поправках к Конституции.

Пандемия ушла из заголовков

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире подобралось к 6 миллионам, жертвами пандемии стали 366 тысяч человек. Но с этим связаны только две новости: в Европе проанализировали, как карантин повлиял на нелегальный наркорынок (сбыт пострадал, ввоз почти не уменьшился), а США объявили о разрыве отношений с ВОЗ (потому что, по словам Трампа, ее полностью контролирует Китай, который при этом очень мало платит в организацию).

В связи с угрозой автономии Гонконга из-за принятого в Китае “закона о безопасности” Трамп готовит отмену экономических преференций в отношении Гонконга.

Беспорядки в Миннеаполисе из-за гибели афроамериканца при задержании полицией не прекращаются. В город введена Нацгвардия, арестован один из четверых полицейских, участвовавших в задержании погибшего Джорджа Флойда, его обвиняют в непредумышленном убийстве. Вот здесь ситуацию в столице Миннесоты комментирует профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков – он не исключает, что и эту ситуацию Трамп сможет обернуть в свою пользу.

То ли дело Украина: под Киевом произошла перестрелка с участием около ста человек. Глава МВД спокойно объяснил, что это разбирались между собой “предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками”.

Ссылки для чтения

  • Окололитературное. Разговор Льва Оборина с Александром Долининым о том, зачем литературоведу становиться детективом в связи с его новой книгой “«Гибель Запада» и другие мемы(Новое издательство). Или эссе польского поэта Адама Загаевского о Бродском и его ошибочном пиджаке.
  • История идей и эмоций. Рассуждения искусствоведа Владислава Дегтярева о символическом значении техники для культуры XIX века. Или исследование советского страха перед Севером: выясняется, что хотя бы отчасти он был порожден страхом перед репрессиями.
  • Кино. Краткое введение в кинематограф Гая Мэддина. Или рассказ о нидерландском режиссере Алексе ван Вармердаме.
  • Раздумья о художественных техниках. Начало книги американского искусствоведа Розалинды Краусс “Под голубой чашкой”, в котором она, опираясь на личный опыт амнезии и восстановления памяти, ищет способы продлить жизнь медиума в постмедийную эпоху (медиум понимается как техника, как способ делания). Или разговор с американской писательницей и художницей Констанс ДеЖонг о том, зачем ей все время нужно переключаться с письма на перформанс и даже на астрономию.
  • Музыка. Рассказ о творчестве классика современной немецкой музыки Хельмута Лахенмана. Или глава об опере из книги американского композитора, одного из пионеров электроакустического перформанса Элвина Люсье “Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке” (изд-во Яромира Хладика).

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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