Мобильные телевизоры бороздят развалины Мариуполя

Доброе утро!

Как выяснилось из речи Путина перед участниками Евразийского экономического форума, пределом роскоши для него до сих пор остается “шестисотый Мерседес” – сказывается, вероятно, память о “лихих 90-х”, когда чисто чтобы выжить приходилось заниматься извозом за взятки регистрировать в Петербурге мошеннические фирмы. Об этом читайте в расследовании Настоящего Времени, а новости вот:

Российская армия продолжает штурм Северодонецка; город Лиман Донецкой области перешел под контроль россиян.

Жертвами обстрела Харькова стали девять человек, в том числе пятимесячный ребенок.

Оккупационные власти занялись “россификацией” Запорожской и Херсонской областей; в Мариуполе и Волновахе по улицам ездят “мобильные комплексы информирования”, то есть грузовички с гигантскими экранами на борту.

С начала войны российские военные отправили 58 тонн посылок из приграничных с Украиной городов.

На адвоката из Калининграда составлены два протокола о “дискредитации” российской армии: в суде она дважды произнесла фразу “Россия напала на Украину”.

Премьер Италии Марио Драги поговорил по телефону с Путиным, и это не внушило ему никаких надежд на мир.

Военные сводки

Российская армия продолжает штурмовать Северодонецк – административный центр подконтрольной Украине части Луганской области; по словам главы городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка, город фактически уничтожен. Под непрерывными обстрелами находится также Лисичянск.

Как объясняет командир батальона “Свобода” Петр Кузик, российское командование действует “механистично”: вперед пускают пехоту, которая гибнет под огнем, обнаруживая украинские позиции, потом артиллерия накрывает эти позиции массированным огнем, после чего туда заходят танки, а новая порция пехоты идет дальше. По словам Кузика, Россия имеет преимущество и в артиллерии, и в танках, и в живой силе – не говоря уже об авиации. Украинские же военные поставок нового вооружения по-прежнему только ждут. О серьезности ситуации свидетельствуют и встревоженные заявления руководства Украины.

На этом фоне немецкие медиа сообщают, что между странами НАТО существует негласная договоренность не поставлять в Украину тяжелую бронетехнику и боевые самолеты, чтобы Россия официально не объявила НАТО стороной конфликта. Основанные на логике и опыте доводы Украины о том, что Запад и так уже является стороной конфликта, а попытки умиротворения России приведут лишь к эскалации конфликта, по-прежнему не находят понимания. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на востоке страны хуже, чем все думают, и снова призвал США прислать обещанное оружие как можно быстрее. В Пентагоне ответили, что оружие поставляется, и похвалили украинских военных за креативность.

В Донецкой области российская армия взяла город Лиман – последний украинский плацдарм на северном берегу Северского Донца. Усилена и российская группировка под Харьковом – в четверг город снова подвергся артиллерийскому обстрелу, жертвами которого стали девять человек, в том числе пятимесячный ребенок (еще 17 человек ранены); есть жертвы среди гражданского населения и в Харьковской области. Вот репортаж из Харькова и окрестностей, писавшийся еще в надежде на то, что артиллерийские обстрелы остались в прошлом. Николаевская область, как и раньше, обстреливается ежедневно. Сохраняется угроза вторжения с севера: Лукашенко объявил о создании южного оперативного командования вооруженных сил Беларуси. Вот новые фотографии войны.

Ради восполнения потерь в живой силе “скрытая мобилизация” в России перешла на новый уровень: в Чечне “добровольцев” теперь просто похищают (таким образом на фронт уехали уже 240 человек), а в Петербурге военкоматы начали обзванивать мужчин с предложением заключить контракт для службы в Украине. Отказников при этом не прощают: суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине.

По оценкам Пентагона, российская армия потеряла в боях не менее тысячи танков и 36 самолетов, но все равно сохраняет превосходство в технике. Британская военная разведка отмечает, что на первом этапе войны Россия широко использовала воздушно-десантные войска, причем часто в ситуациях, для которых они не предназначены, в силу чего они понесли большие потери. Бывший командующий ВДВ России генерал Шаманов признал ошибки первоначального плана вторжения в Украину (недооценка сопротивления) и сказал, что полная демилитаризация этой страны займет “от пяти до десяти лет”.

Прелести “демилитаризации”

Самым “демилитаризованным” городом Украины следует, вероятно, признать стертый с лица земли Мариуполь – и то глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин утверждает, что на “Азовстали” нашли прятавшихся там украинских военных, так что опять требуется “зачистка”. В чем состоял смысл столь долгой обороны “Азовстали”, здесь объясняет историк и знаток региона Николай Митрохин.

По улицам Мариуполя, где еще недавно, как рассказывает фельдшер Сергей Чернобрывец, валялись оторванные неизвестно от кого части тел, теперь ездят “мобильные комплексы информирования” – машины-телевизоры, распространяющие вокруг себя Первый канал и Россию 24. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, среди оставшихся в городе людей проводят “принудительную паспортизацию”, а школьников хотят усадить за парты на все лето, чтобы преподать им “правильную” версию истории и обучить русской терминологии по всем остальным предметам, которые украинские школьники раньше изучали по-украински.

В Херсонской области и оккупированных частях Запорожской людям раздают российские симки для телефонов – и тоже предлагают российские паспорта (за которыми надо ехать в Крым) и “летнюю продленку”. Здесь эти инициативы комментирует (эмоционально) глава Запорожской военной администрации Александр Старух, а здесь – журналист из Херсона Сергей Никитенко.

Успехи “демилитаризации” хорошо видны по почтовым отправлениям в Россию: по подсчетам “Медиазоны”, за три месяца войны российские военные отправили из городов на границе с Украиной 58 тонн грузов, в том числе беспилотник “Орлан” – вот это прекрасное расследование с графиками, интерактивными диаграммами и видео.

Надежды нет

Премьер-министр Италии Марио Драги позвонил Путину, чтобы поговорить об угрозе глобального продовольственного кризиса, к которому могут привести введенный Путиным запрет на вывоз пшеницы из России и блокировка украинских морских портов. Драги надеялся добиться от России гарантий безопасности для захода в эти порты иностранных судов, но Путин заявил, что сам готов начать экспорт пшеницы, если с России снимут санкции. Марио Драги сказал, что не увидел в этом разговоре “надежд для мира”. Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал в интервью, что миру надо готовиться к затяжной войне на истощение.

Евросоюз, США и Великобритания создали международную группу по расследованию совершенных в Украине военных преступлений. Двое российских военнопленных, которых судят в Полтавской области за нарушение законов и обычаев войны, признали вину – гособвинение требует для них по 12 лет заключения, приговор огласят 31 мая.

В Украине к 14-летним срокам приговорены трое военных из Крыма, которые перешли в 2014 году на службу в российскую армию, а на этой войне попали в плен.

Вечное настоящее

После экстренного снижения российским Центробанком процентной ставки рубль слегка ослаб или, пользуясь терминологией Путина, доллар перестал “скукоживаться”. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что российская экономика входит в период “структурной трансформации”. Что это значит, здесь объясняет экономист Сергей Хестанов.

Глава российского Минфина заявил, что объявление технического дефолта никак не скажется на российской экономике, а мэр Собянин заверил москвичей, что в бывших “Макдональдсах” после ухода McDonalds сохранится прежнее меню (надо думать, уже навсегда). Российский кинопрокат тоже мог бы заявить о сохранении прежнего репертуара на неопределенное время, но беда в том, что в кинотеатрах не хватает сырья для попкорна, а без попкорна смотреть одно и то же по третьему разу совсем невыносимо.

Евросоюз заморозил 23 млрд евро активов российского Центробанка, а также физические активы россиян примерно на 10 млрд евро. Италия ограничила выдачу виз россиянам из-за ограничений, наложенных ЦБ РФ на банк, через который оплачиваются консульские сборы. Google расторг с несколькими российскими провайдерами договоры на обслуживание серверов, ускоряющих работу сервисов компании для конечных пользователей, то есть попросту замедлил YouTube.

И вечные “чистки”

Роскомнадзор, начавший привлекать Генпрокуратуру к проверке блокировок запрещенных ресурсов, рапортует об удалении 38 тысяч призывов к антивоенным протестам, уничтожении 117 тысяч “фейков” о ходе войны и блокировке 1177 ресурсов с “украинской пропагандой”. Среди вышеупомянутых ресурсов – финская газета Helsingin Sanomat и датская Politiken (10 марта они начали публиковать новости о войне в том числе и на русском языке).

Выпускникам журфака Новосибирского университета рекомендовали убрать из названий дипломных работ имена Оксимирона, Дудя и Манского, чтобы “перестраховаться и окончить вуз”.

В Калининграде на адвоката Марию Бонцлер составили два протокола по статье о "дискредитации" российской армии из-за того, что, защищая участников антивоенных протестов, она дважды сказала в суде, что “Россия напала на Украину”.

Жителя города Стрежевой Томской области, разбросавшего перед мэрией антивоенные стикеры, заставили извиниться на видео, оштрафовали на 30 тысяч за “дискредитацию” и собирались надавить на работодателя с тем, чтобы тот уволил “дискредитатора”, но “дискредитатор” уволился сам, чтобы уехать из города, все население которого посмотрело ролик с его извинениями.

В Обнинске Калужской области будут судить женщину, которая плюнула в российский флаг, закрепленный на машине: автомобиль участвовал в автопробеге в поддержку российского вторжения в Украину. 41-летней женщине, у которой есть малолетний ребенок, вменяют надругательство над государственным флагом (до года лишения свободы).

В Абакане полиция возбудила уголовное дело о “вандализме” на местного жителя, закрасившего баннеры в поддержку “спецоперации” в Украине. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В Волгограде суд отправил в СИЗО 30-летнего Дениса Сердюка, подозреваемого в поджоге военкомата (“хулиганство”).

Как чувствует себя в СИЗО петербургская художница Саша Скочиленко, обвиняемая в распространении “фейков” о российской армии, читайте в интервью с ее девушкой (спойлер: плохо она себя чувствует).

Опасности поправок к Уголовному кодексу, внесенных в Госдуму в среду, доходчиво разъясняются здесь (все серьезно: за “тайные связи” с иностранной организацией можно будет сесть на восемь лет).

Старые дела тоже никто не закрывал: у бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС прошли обыски, связанные с делом о мошенничестве, обвиняемыми по которому проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и ректор “Шанинки” Сергей Зуев.

Все остальное

Фрилансера белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика обвинили в "создании экстремистского формирования", а бывшего президента Молдовы Игоря Додона отправили под домашний арест по обвинению в коррупции и госизмене.

Семь ссылок

Художники против. Беседы с молодыми художницами из России и Беларуси, пытающимися отрефлексировать войну; репортаж с антивоенной квартирной выставки; интервью с арт-критиком Анастасией Хаустовой о том, как меняется современное искусство в России после начала войны.

Беседы с молодыми художницами из России и Беларуси, пытающимися отрефлексировать войну; репортаж с антивоенной квартирной выставки; интервью с арт-критиком Анастасией Хаустовой о том, как меняется современное искусство в России после начала войны. Кинофото. Рассказ о классике антивоенной фотожурналистики Роберте Капе и его снимках гражданской войны в Испании. Или история немецкого кинематографа конца 1940-х годов и его попыток осмыслить постнацистскую действительность.

Рассказ о классике антивоенной фотожурналистики Роберте Капе и его снимках гражданской войны в Испании. Или история немецкого кинематографа конца 1940-х годов и его попыток осмыслить постнацистскую действительность. Эволюция. Отрывок из книги эволюционного биолога Нила Шубина “Требуется сборка. Расшифровываем четыре миллиарда лет истории жизни – от древних окаменелостей до ДНК” (изд-во Corpus) – о гене Arc, который, вероятнее всего, является фрагментом древней вирусной инфекции. Или фрагмент из работы Кэт Арни “Мятежная клетка: Рак, эволюция и новая наука о жизни” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный изучению рака у животных.

Искренне Ваши,

Семь Сорок