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Мобильные телевизоры бороздят развалины Мариуполя

Все, что нужно знать рано утром 27 мая

Доброе утро!

Как выяснилось из речи Путина перед участниками Евразийского экономического форума, пределом роскоши для него до сих пор остается “шестисотый Мерседес” – сказывается, вероятно, память о “лихих 90-х”, когда чисто чтобы выжить приходилось заниматься извозом за взятки регистрировать в Петербурге мошеннические фирмы. Об этом читайте в расследовании Настоящего Времени, а новости вот:

  • Российская армия продолжает штурм Северодонецка; город Лиман Донецкой области перешел под контроль россиян.
  • Жертвами обстрела Харькова стали девять человек, в том числе пятимесячный ребенок.
  • Оккупационные власти занялись “россификацией” Запорожской и Херсонской областей; в Мариуполе и Волновахе по улицам ездят “мобильные комплексы информирования”, то есть грузовички с гигантскими экранами на борту.
  • С начала войны российские военные отправили 58 тонн посылок из приграничных с Украиной городов.
  • На адвоката из Калининграда составлены два протокола о “дискредитации” российской армии: в суде она дважды произнесла фразу “Россия напала на Украину”.
  • Премьер Италии Марио Драги поговорил по телефону с Путиным, и это не внушило ему никаких надежд на мир.

Военные сводки

Российская армия продолжает штурмовать Северодонецк – административный центр подконтрольной Украине части Луганской области; по словам главы городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка, город фактически уничтожен. Под непрерывными обстрелами находится также Лисичянск.

Как объясняет командир батальона “Свобода” Петр Кузик, российское командование действует “механистично”: вперед пускают пехоту, которая гибнет под огнем, обнаруживая украинские позиции, потом артиллерия накрывает эти позиции массированным огнем, после чего туда заходят танки, а новая порция пехоты идет дальше. По словам Кузика, Россия имеет преимущество и в артиллерии, и в танках, и в живой силе – не говоря уже об авиации. Украинские же военные поставок нового вооружения по-прежнему только ждут. О серьезности ситуации свидетельствуют и встревоженные заявления руководства Украины.

На этом фоне немецкие медиа сообщают, что между странами НАТО существует негласная договоренность не поставлять в Украину тяжелую бронетехнику и боевые самолеты, чтобы Россия официально не объявила НАТО стороной конфликта. Основанные на логике и опыте доводы Украины о том, что Запад и так уже является стороной конфликта, а попытки умиротворения России приведут лишь к эскалации конфликта, по-прежнему не находят понимания. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на востоке страны хуже, чем все думают, и снова призвал США прислать обещанное оружие как можно быстрее. В Пентагоне ответили, что оружие поставляется, и похвалили украинских военных за креативность.

В Донецкой области российская армия взяла город Лиман – последний украинский плацдарм на северном берегу Северского Донца. Усилена и российская группировка под Харьковом – в четверг город снова подвергся артиллерийскому обстрелу, жертвами которого стали девять человек, в том числе пятимесячный ребенок (еще 17 человек ранены); есть жертвы среди гражданского населения и в Харьковской области. Вот репортаж из Харькова и окрестностей, писавшийся еще в надежде на то, что артиллерийские обстрелы остались в прошлом. Николаевская область, как и раньше, обстреливается ежедневно. Сохраняется угроза вторжения с севера: Лукашенко объявил о создании южного оперативного командования вооруженных сил Беларуси. Вот новые фотографии войны.

Ради восполнения потерь в живой силе “скрытая мобилизация” в России перешла на новый уровень: в Чечне “добровольцев” теперь просто похищают (таким образом на фронт уехали уже 240 человек), а в Петербурге военкоматы начали обзванивать мужчин с предложением заключить контракт для службы в Украине. Отказников при этом не прощают: суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине.

По оценкам Пентагона, российская армия потеряла в боях не менее тысячи танков и 36 самолетов, но все равно сохраняет превосходство в технике. Британская военная разведка отмечает, что на первом этапе войны Россия широко использовала воздушно-десантные войска, причем часто в ситуациях, для которых они не предназначены, в силу чего они понесли большие потери. Бывший командующий ВДВ России генерал Шаманов признал ошибки первоначального плана вторжения в Украину (недооценка сопротивления) и сказал, что полная демилитаризация этой страны займет “от пяти до десяти лет”.

Прелести “демилитаризации”

Самым “демилитаризованным” городом Украины следует, вероятно, признать стертый с лица земли Мариуполь – и то глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин утверждает, что на “Азовстали” нашли прятавшихся там украинских военных, так что опять требуется “зачистка”. В чем состоял смысл столь долгой обороны “Азовстали”, здесь объясняет историк и знаток региона Николай Митрохин.

По улицам Мариуполя, где еще недавно, как рассказывает фельдшер Сергей Чернобрывец, валялись оторванные неизвестно от кого части тел, теперь ездят “мобильные комплексы информирования” – машины-телевизоры, распространяющие вокруг себя Первый канал и Россию 24. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, среди оставшихся в городе людей проводят “принудительную паспортизацию”, а школьников хотят усадить за парты на все лето, чтобы преподать им “правильную” версию истории и обучить русской терминологии по всем остальным предметам, которые украинские школьники раньше изучали по-украински.

В Херсонской области и оккупированных частях Запорожской людям раздают российские симки для телефонов – и тоже предлагают российские паспорта (за которыми надо ехать в Крым) и “летнюю продленку”. Здесь эти инициативы комментирует (эмоционально) глава Запорожской военной администрации Александр Старух, а здесь – журналист из Херсона Сергей Никитенко.

Успехи “демилитаризации” хорошо видны по почтовым отправлениям в Россию: по подсчетам “Медиазоны”, за три месяца войны российские военные отправили из городов на границе с Украиной 58 тонн грузов, в том числе беспилотник “Орлан” – вот это прекрасное расследование с графиками, интерактивными диаграммами и видео.

Надежды нет

Премьер-министр Италии Марио Драги позвонил Путину, чтобы поговорить об угрозе глобального продовольственного кризиса, к которому могут привести введенный Путиным запрет на вывоз пшеницы из России и блокировка украинских морских портов. Драги надеялся добиться от России гарантий безопасности для захода в эти порты иностранных судов, но Путин заявил, что сам готов начать экспорт пшеницы, если с России снимут санкции. Марио Драги сказал, что не увидел в этом разговоре “надежд для мира”. Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал в интервью, что миру надо готовиться к затяжной войне на истощение.

Евросоюз, США и Великобритания создали международную группу по расследованию совершенных в Украине военных преступлений. Двое российских военнопленных, которых судят в Полтавской области за нарушение законов и обычаев войны, признали вину – гособвинение требует для них по 12 лет заключения, приговор огласят 31 мая.

В Украине к 14-летним срокам приговорены трое военных из Крыма, которые перешли в 2014 году на службу в российскую армию, а на этой войне попали в плен.

Вечное настоящее

После экстренного снижения российским Центробанком процентной ставки рубль слегка ослаб или, пользуясь терминологией Путина, доллар перестал “скукоживаться”. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что российская экономика входит в период “структурной трансформации”. Что это значит, здесь объясняет экономист Сергей Хестанов.

Глава российского Минфина заявил, что объявление технического дефолта никак не скажется на российской экономике, а мэр Собянин заверил москвичей, что в бывших “Макдональдсах” после ухода McDonalds сохранится прежнее меню (надо думать, уже навсегда). Российский кинопрокат тоже мог бы заявить о сохранении прежнего репертуара на неопределенное время, но беда в том, что в кинотеатрах не хватает сырья для попкорна, а без попкорна смотреть одно и то же по третьему разу совсем невыносимо.

Евросоюз заморозил 23 млрд евро активов российского Центробанка, а также физические активы россиян примерно на 10 млрд евро. Италия ограничила выдачу виз россиянам из-за ограничений, наложенных ЦБ РФ на банк, через который оплачиваются консульские сборы. Google расторг с несколькими российскими провайдерами договоры на обслуживание серверов, ускоряющих работу сервисов компании для конечных пользователей, то есть попросту замедлил YouTube.

И вечные “чистки”

  • Роскомнадзор, начавший привлекать Генпрокуратуру к проверке блокировок запрещенных ресурсов, рапортует об удалении 38 тысяч призывов к антивоенным протестам, уничтожении 117 тысяч “фейков” о ходе войны и блокировке 1177 ресурсов с “украинской пропагандой”. Среди вышеупомянутых ресурсов – финская газета Helsingin Sanomat и датская Politiken (10 марта они начали публиковать новости о войне в том числе и на русском языке).
  • Выпускникам журфака Новосибирского университета рекомендовали убрать из названий дипломных работ имена Оксимирона, Дудя и Манского, чтобы “перестраховаться и окончить вуз”.
  • В Калининграде на адвоката Марию Бонцлер составили два протокола по статье о "дискредитации" российской армии из-за того, что, защищая участников антивоенных протестов, она дважды сказала в суде, что “Россия напала на Украину”.
  • Жителя города Стрежевой Томской области, разбросавшего перед мэрией антивоенные стикеры, заставили извиниться на видео, оштрафовали на 30 тысяч за “дискредитацию” и собирались надавить на работодателя с тем, чтобы тот уволил “дискредитатора”, но “дискредитатор” уволился сам, чтобы уехать из города, все население которого посмотрело ролик с его извинениями.
  • В Обнинске Калужской области будут судить женщину, которая плюнула в российский флаг, закрепленный на машине: автомобиль участвовал в автопробеге в поддержку российского вторжения в Украину. 41-летней женщине, у которой есть малолетний ребенок, вменяют надругательство над государственным флагом (до года лишения свободы).
  • В Абакане полиция возбудила уголовное дело о “вандализме” на местного жителя, закрасившего баннеры в поддержку “спецоперации” в Украине. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
  • В Волгограде суд отправил в СИЗО 30-летнего Дениса Сердюка, подозреваемого в поджоге военкомата (“хулиганство”).
  • Как чувствует себя в СИЗО петербургская художница Саша Скочиленко, обвиняемая в распространении “фейков” о российской армии, читайте в интервью с ее девушкой (спойлер: плохо она себя чувствует).
  • Опасности поправок к Уголовному кодексу, внесенных в Госдуму в среду, доходчиво разъясняются здесь (все серьезно: за “тайные связи” с иностранной организацией можно будет сесть на восемь лет).
  • Старые дела тоже никто не закрывал: у бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС прошли обыски, связанные с делом о мошенничестве, обвиняемыми по которому проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и ректор “Шанинки” Сергей Зуев.

Все остальное

Фрилансера белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика обвинили в "создании экстремистского формирования", а бывшего президента Молдовы Игоря Додона отправили под домашний арест по обвинению в коррупции и госизмене.

Семь ссылок

  • Художники против. Беседы с молодыми художницами из России и Беларуси, пытающимися отрефлексировать войну; репортаж с антивоенной квартирной выставки; интервью с арт-критиком Анастасией Хаустовой о том, как меняется современное искусство в России после начала войны.
  • Кинофото. Рассказ о классике антивоенной фотожурналистики Роберте Капе и его снимках гражданской войны в Испании. Или история немецкого кинематографа конца 1940-х годов и его попыток осмыслить постнацистскую действительность.
  • Эволюция. Отрывок из книги эволюционного биолога Нила Шубина “Требуется сборка. Расшифровываем четыре миллиарда лет истории жизни – от древних окаменелостей до ДНК” (изд-во Corpus) – о гене Arc, который, вероятнее всего, является фрагментом древней вирусной инфекции. Или фрагмент из работы Кэт Арни “Мятежная клетка: Рак, эволюция и новая наука о жизни” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный изучению рака у животных.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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