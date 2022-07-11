Муфтий и дихлофос

Доброе утро!

Сегодня Совет Госдумы созовет на 15 июля внеочередное пленарное заседание нижней палаты российского парламента – через пять дней после ухода на каникулы. Необходимость снова собраться объясняется “неотложными вопросами”. Анонимные источники, правда, успокаивают, что с войной они не связаны. В остальном так:

В субботу ракетным ударам подверглись Кривой Рог, Харьков, Николаев и города Донецкой области. В городе Часов Яр ракета попала в пятиэтажку: 15 погибших.

Верховный муфтий России поддержал “спецоперацию”.

Нижегородца оштрафовали на 30 тысяч рублей за стоявшее в кавычках слово “спецоперация”, усмотрев в этом “дискредитацию” российской армии.

Канада вернет Германии турбину для “Северного потока” и расширит санкции в отношении России.

В ходе массовых протестов в Шри-Ланке, где демонстранты захватили дворец президента, пострадали больше 100 человек.

Военные сводки

В субботу ракетным обстрелам подверглись Кривой Рог (погибли две женщины, разрушено около 20 домов), Харьков, Николаев, приграничные районы Сумской области, а также города Донецкой области – Дружковка, Славянск, Часов Яр, Горняк, Кодема, Семигорье, Новолуганская. Вечером в субботу ракета разрушила два подъезда пятиэтажки в Часовом Яре – погибли по меньшей мере 15 человек, под завалами могут оставаться до 30 человек. Вот видео удара и его последствий, вот фотографии из других обстрелянных городов.

Российская армия предприняла безуспешную попытку штурма Углегорской ТЭС; продолжаются обстрелы Славянска, идет борьба за контроль над трассой, соединяющей Харьков с Донецком. Украина минирует “опасные направления” на границе с Беларусью и продолжает наносить удары по военным объектам в российском тылу – так, обстреляна военная часть в Херсоне (Россия заявляет, что на самом деле это больница). Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железнодорожных путях.

Министр обороны Украины в интервью The Wall Street Journal рассказал об эффективности американских артиллерийских систем дальнего действия и призвал к дальнейшим поставкам дальнобойной артиллерии. По данным Der Spiegel, Германия решила проблему с боеприпасами для установок Gepard – их поставят из Норвегии (после испытаний этих боеприпасов “Гепарды” уедут в Украину).

На оккупированных территориях

Корреспондент “Комсомольской правды” Дмитрий Стешин утверждает, что в так называемой “ДНР” собираются расстрелять двух бойцов украинского батальона “Азов”. Украинская парамедик Юлия Паевская (“Тайра”) утверждает, что, пока она сидела в плену в Донецке, ее тоже обвиняли по расстрельной статье – вот ее рассказ о плене, портретах Путина в каждой камере и принудительном пении российского гимна. О том, как российские правозащитники пытаются пробиться к украинцам, сидящим в СИЗО и тюрьмах на территории России, читайте тут.

Школы на оккупированных территориях спешно готовят к русификации: учителей заставляют подписывать согласие на работу по российской программе, а родителям за отказ оформить российское гражданство и отправить ребенка в “русифицированную” школу угрожают лишением родительских прав.

Продолжается вывоз зерна с оккупированных территорий Украины: его отправляют в Турцию, Египет и Сирию судами с двойной документацией. На входе в порт эти суда отключают радары, так что обычные системы мониторинга судов их не видят, а видят только спутники.

ООН зафиксировала 124 случая сексуального насилия в Украине в ходе войны – спецпредставитель ООН по этим вопросам отмечает, что это лишь “верхушка айсберга”. В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что в ходе этой войны и российские, и украинские войска занимали позиции в жилых кварталах и вблизи гражданских объектов, должным образом не защищая присутствовавших там мирных жителей, как этого требует Международное гуманитарное право.

“Дихлофоса не хватит”

Бывший президент России Дмитрий Медведев пишет в телеграме, что одна из задач “спецоперации” уже выполнена: “С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций”. В общем, да, считаются: в Брюсселе собрались строить "шпионозащищенный" бункер для переговоров лидеров Евросоюза, а Канада, возвращая Германии турбину для “Северного потока – 1”, заявила, что расширит санкции в отношении России.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам поддержал войну в Украине и заявил, что ее надо довести до конца, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

Когда дело доходит до поиска российских солдат, пропавших без вести в Украине, Минобороны отвечает лишь глухим молчанием – искать близких россиянам приходится самостоятельно, вот несколько историй.

Государственная активность наблюдается главным образом в борьбе со свободной прессой и “дискредитаторами”:

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt;

Активиста из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за пост, в котором он закавычил слово “спецоперация”.

В Ельце Липецкой области в отношении заведующего хирургическим отделением больницы составили протокол о “дискредитации” армии, после чего заставили уволиться с работы. Врач состоит в КПРФ и собирался осенью баллотироваться от этой партии в горсовет.

Вот беседа с массажисткой из Петрозаводска Натальей Куклиной: на нее составили семь протоколов о “дискредитации”, четыре суда она выиграла, а три проиграла – и получила в общей сложности 90 тысяч рублей штрафа.

Здесь – разговор с Захаром Закурдаевым, инвалидом 3-й группы, которого пытали в омском ФСБ и осудили по статье о “дискредитации” после того, как на приеме у врача он показал паспорт в обложке с украинским гербом и пожалел жертв “спецоперации” (обложку ему в 2016 году подарила тетя, которая живет в Украине).

И еще одна беседа – с жительницей Кирова, на которую составили протокол о “дискредитации” за зеленую ленту в косе (суд, правда, прекратил дело за отсутствием состава преступления).

Более 20 российских юристов выступили за признание статьи 207.3 УК (о “фейках” про российскую армию) неконституционной и освобождение московского муниципального депутата Алексея Горинова, приговоренного по этой статье к семи годам колонии.

Во вторую годовщину ареста бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске прошел митинг в его поддержку. Народу было немного, но их и не задерживали.

Вокруг света

Президент Украины уволил послов в пяти странах – Венгрии, Чехии, Индии, Норвегии и Германии. Посол Украины в Германии Александр Мельник, работавший там с 2014 года, по слухам, станет заместителем министра иностранных дел. По данным газеты Corriere della Sera, Германия уже больше месяца блокирует пакет помощи ЕС для Украины на девять миллиардов евро, пытаясь найти иные гарантии для этого долга, чем общеевропейские долговые обязательства. В странах Европы начинает иссякать помощь украинским беженцам – вот репортаж из Риги, где жившие в бесплатных отелях люди начали получать уведомления о выселении.

уволил послов в пяти странах – Венгрии, Чехии, Индии, Норвегии и Германии. Посол Украины в Германии Александр Мельник, работавший там с 2014 года, по слухам, станет заместителем министра иностранных дел. По данным газеты Corriere della Sera, Германия уже больше месяца блокирует пакет помощи ЕС для Украины на девять миллиардов евро, пытаясь найти иные гарантии для этого долга, чем общеевропейские долговые обязательства. В странах Европы начинает иссякать помощь украинским беженцам – вот репортаж из Риги, где жившие в бесплатных отелях люди начали получать уведомления о выселении. Тысячи протестующих взяли штурмом резиденцию президента Шри-Ланки в Коломбо. Политик, возможно, покинул страну; объявлено о его отставке. В ходе беспорядков пострадали свыше ста человек. Здесь разъясняется, что вообще происходит на острове.

в Коломбо. Политик, возможно, покинул страну; объявлено о его отставке. В ходе беспорядков пострадали свыше ста человек. Здесь разъясняется, что вообще происходит на острове. По результатам выборов сторонники создания армии Японии получили две трети мест в парламенте. За изменение конституции Японии выступал и бывший премьер Синдзо Абэ, убитый в пятницу во время предвыборного митинга. Подозреваемый в его убийстве объяснил свои мотивы: он считал Абэ связанным с религиозной сектой, которой мать стрелявшего делала крупные пожертвования.

получили две трети мест в парламенте. За изменение конституции Японии выступал и бывший премьер Синдзо Абэ, убитый в пятницу во время предвыборного митинга. Подозреваемый в его убийстве объяснил свои мотивы: он считал Абэ связанным с религиозной сектой, которой мать стрелявшего делала крупные пожертвования. В ЮАР жертвами стрельбы в баре в пригороде Йоханнесбурга стали 15 человек, но стреляли и в других городах (полиция, правда, не считает эти происшествия связанными). Зачем – пока не ясно.

жертвами стрельбы в баре в пригороде Йоханнесбурга стали 15 человек, но стреляли и в других городах (полиция, правда, не считает эти происшествия связанными). Зачем – пока не ясно. В субботу в Вашингтоне прошел крупный митинг против решения Верховного суда, отменившего право на аборт.

Шесть ссылок

Война и революция. Беседа с историком Владиславом Аксеновым о его книге "Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции 1914–1918". Или рассказ о терроре, устроенном большевиками в Крыму, его восприятии местным населением и повседневной жизни в условиях массовых убийств.

Беседа с историком Владиславом Аксеновым о его книге "Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции 1914–1918". Или рассказ о терроре, устроенном большевиками в Крыму, его восприятии местным населением и повседневной жизни в условиях массовых убийств. Русская классика. Беседа с литературоведом Марком Липовецким о советских трикстерах. Или анализ основных причин пьянства у русских литературных героев.

Беседа с литературоведом Марком Липовецким о советских трикстерах. Или анализ основных причин пьянства у русских литературных героев. Просто классика. Отрывок из книги филолога-классика и историка античной философии Ольги Алиевой “Философский текст в античности: 7 лекций для проекта Магистерия” (изд-во Rosebud Publishing) – о соотношении письменной и устной культуры у древних греков. Или апология древних греков от англо-американского филолога-классика Бернарда Нокса (1914–2010) – перевод его программной статьи 1992 года “Старейшие мертвые белые европейские мужчины”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок