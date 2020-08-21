Навальный летит в Берлин. Или нет?

Доброе утро!

Вчера вечером в разных городах России прошли акции с требованием расследования предполагаемого отравления Алексея Навального. В Петербурге активисты принесли к Большому дому стаканчики с чаем. Есть задержанные. Состояние самого Алексея остается без изменений. Но все по порядку:

Навальному стало плохо утром в четверг в самолете Томск–Москва, борт экстренно сел в Омске, где Навальный теперь лежит в больнице в коме на ИВЛ. Его могли отравить. Из Германии вылетел самолет, готовый доставить Навального в берлинскую клинику “Шарите”.

В Беларуси возбуждено уголовное дело о захвате власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.

Членам КС угрожают, на бастующих рабочих давят, дела “об организации массовых беспорядков” продолжают расследоваться. Факты избиения в изоляторах – нет.

В США по делу о мошенничестве задержан бывший советник Трампа Стив Бэннон.

Алексей Навальный в коме

Рано утром в четверг Алексей Навальный вылетел в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске, где Навального с признаками тяжелого отравления отправили в больницу скорой медицинской помощи №1. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, сегодня утром никаких изменений они не отметили. Советуются со светилами из Москвы.

В Новосибирске и Томске Навальный провел по три дня – он участвовал в съемках расследования о коррупции местных чиновников и встречался с активистами региональных штабов в связи с подготовкой к сентябрьским выборам. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, сопровождавшей Навального в поездке, Алексей с утра ничего не ел, в аэропорту пил только чай.

Вскоре после прибытия Навального омскую больницу заполонили силовики разных мастей. Прилетевшую из Москвы жену политика Юлию долго не пускали к нему в палату, потому что у нее не было с собой свидетельства о браке, а штамп в паспорте не считается. Лечащего врача Навального Анастасию Васильеву, прилетевшую вместе с Юлией, к Алексею так и не пустили. Врачи ничего определенного не говорят, но инфаркт, инсульт и инфекцию исключили.

Учитывая богатую российскую историю отравлений деятелей оппозиции и независимых журналистов, а также нулевую историю их расследования, соратники Навального настаивают на его перевозке в Европу. Свою помощь предложили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Пресс-секретарь Путина Песков обещал содействовать.

Из Нюрнберга вылетел санитарный самолет с медицинским оборудованием и специалистами на борту, чтобы доставить Алексея в берлинскую клинику “Шарите”. Рейс организовал кинопродюсер Яка Бизиль, в 2018 устроивший транспортировку в ту же клинику издателя “Медиазоны” и участника Pussy Riot Петра Верзилова. Теперь вопрос в том, отдаст ли Навального кишащая силовиками омская больница. Ранее врачи настаивали, что он нетранспортабелен, и отказывались передать медицинские документы (вот репортаж из больницы).

Соратники Навального в Москве требуют от Следственного комитета возбудить уголовное дело по статье “Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля”.

ФБК напрямую связывает попытку отравления с предстоящими в сентябре региональными выборами и проектом Фонда “Умное голосование”. Вот комментарии Петра Верзилова, пережившего похожее отравление в 2018 году. У бывшего сотрудника ФСБ Геннадия Гудкова гипотеза такая: “Идет эксперимент: на оппозиции отрабатывается действие ядов, может быть, не полностью летальных, но способных привести к инвалидности, к серьезным нарушениям здоровья, прекращению дееспособности и так далее”.

Лукашенко обрел уверенность

В Беларуси по факту создания оппозицией Координационного совета возбудили уголовное дело по статье "Захват власти". Трех из семи членов президиума Координационного совета – представителя стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, уволенного директора театра им. Янки Купалы Павла Латушко и юриста Максима Знака – вызвали в Следственный комитет. Ранее Координационный совет потребовал проведения срочных встреч с прокуратурой, СК и МДВ – вот СК и откликнулся.

В интервью Павел Латушко – уволенный директор национального театра им. Янки Купалы, бывший министр культуры и дипломат – подробно рассказывает, как именно давят на него лично, на членов КС и участников забастовочного движения (на “Беларуськалии” заявили об исчезновении двоих бастующих), и рассуждает о перспективах проведения свободных и честных выборов (подробный отчет о фальсификациях на состоявшихся уже опубликован). В свете уголовного дела по факту создания КС Латушко призывает белорусов массово записываться в КС. Для полноты картины – разговор с еще одним членом Координационного совета, главредом сайта "Белорусский партизан" Светланой Калинкиной.

В отношении сопредседателя партии “Белорусская христианская демократия” Павла Северинца возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Его должны были отпустить из СИЗО после 90 суток ареста, но не отпустили, родным ничего не известно о его состоянии. Сестра Павла Анна Северинец вышла из КС оппозиции из-за его излишней мягкости.

Политолог Александр Класковский признает, что ситуация в Беларуси становится все более тревожный, что в голосе Лукашенко “зазвучали металлические нотки” и что уверенность в белорусского президента вдохнул Кремль.

Кремль – устами Пескова – назвал само общение с белорусской оппозицией вмешательством во внутренние дела Беларуси. Незарегистрированный кандидат на президентских выборах Валерий Цепкало и его жена Вероника, в ходе предвыборной кампании входившая в объединенный штаб Тихановской, проводят консультации с европейскими политиками. Протесты в Беларуси поддержал Стивен Фрай. Люди продолжают выходить на улицы по всей стране, вот фотографии за четверг.

Пытки в изоляторах

В Следственном комитете Беларуси заявили, что у них "не имеется" заявлений об изнасилованиях силовиками задержанных на протестах. Новые свидетельства о ранениях и увечьях, полученных в ходе разгона мирных протестов, в изоляторах и отделениях милиции не иссякают:

Минчанин рассказывает, как ему оторвало часть стопы из-за разрыва светошумовой гранаты.

Журналистка телеканала "Белсат" Алена Щербинская до сих пор лежит в больнице с закрытой травмой живота – здесь она рассказывает о своем задержании, о трех днях в изоляторе и общении с другими пострадавшими.

TUT.BY опубликовал видео избиения задержанных в Молодечненском РОВД Минска.

Вот рассказ сотрудника скорой помощи, которого вызывали в изолятор на улице Окрестина (он плачет).

Российская жизнь

ФСБ объявила, что спецслужбы Украины пытались похитить в России сепаратиста из Донбасса, в связи с чем задержаны семь человек. Служба безопасности Украины назвала это сообщение “продолжением цепочки обычных фейков российской стороны".

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы, Олега Шереметьева (КПРФ). Шереметьев был одним из инициаторов иска в Верховный суд, оспаривающего указ президента о назначении голосования по поправкам к Конституции, а также выступал за отставку Алексея Шапошникова с поста главы Мосгордумы и закрытие "московского дела".

Осужденному по "московскому делу" Кириллу Жукову отказали в УДО.

В суде по делу Михаила Ефремова о ДТП со смертельным исходом защита актера утверждает, что за рулем машины Ефремова был не Ефремов.

По данным доклада правозащитной группы “Агора”, российские власти активно использовали коронавирусные ограничения для преследования гражданских и политических активистов – к примеру, “карантинные штрафы”, которые выписывали активистам, были значительно выше средних.

Тем временем эпидемия

Число жертв эпидемии коронавируса в России превысило 16 тысяч, общее число умерших на утро четверга составляло 16 111 (+110 за сутки), за день в Москве скончались еще 12 человек. С начала эпидемии в России выявлено 942 тысячи инфицированных, объявленный в четверг утром суточный прирост составил 4785 случаев.

В Москве на брифинге руководителей научного центра им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций объявлено, что уже зарегистрированная вакцина "Спутник V" пройдет еще одну фазу клинических исследований с участием 40 тысяч добровольцев, причем параллельно будет вестись вакцинация групп риска. В октябре должна начаться массовая вакцинация россиян. Ни одной публикации по вакцине в рецензируемых научных журналах нет.

В Европе ежедневно выявляют все больше инфицированных, почти повсеместно этот показатель сравнялся с апрельскими цифрами – возможно, это начало новой волны. В Швеции зафиксировали самую высокую с 1869 года смертность за полгода. Общее число жертв пандемии приближается к 800 тысячам.

В Америке

В США по обвинению в мошенничестве задержан бывший советник Трампа Стив Бэннон. Дело касается некоммерческой организации "Мы строим стену", собравшей более $25 млн пожертвований на возведение стены на мексиканской границе. Прокуроры считают, что Бэннон, возглавлявший консультативный совет организации, присвоил себе миллион.

Завершился (виртуальный) съезд Демократической партии США, кандидатом в президенты от демократов официально стал Джо Байден, в вице-президенты – Камала Харрис. Байден выступил с завершающей речью. Теперь в таком же режиме пройдет съезд республиканцев, которые выдвинут Дональда Трампа.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги одного из важнейших историков XX века Эрика Хобсбаума “Бандиты” (1969) – русский перевод выходит в изд-ве Университета Дмитрия Пожарского. Или занятный разговор с Ксенией Татарченко – исследовательницей академгородков и позднесоветской “цифровой культуры” (кибернетики, алгоритмизации, программирования).

Фрагмент из книги одного из важнейших историков XX века Эрика Хобсбаума “Бандиты” (1969) – русский перевод выходит в изд-ве Университета Дмитрия Пожарского. Или занятный разговор с Ксенией Татарченко – исследовательницей академгородков и позднесоветской “цифровой культуры” (кибернетики, алгоритмизации, программирования). Наука. Рассказ о лингвистических идеях Ноама Хомского и о том, кто и как их критиковал. Или краткая история термодинамики и загадка демона Максвелла.

Рассказ о лингвистических идеях Ноама Хомского и о том, кто и как их критиковал. Или краткая история термодинамики и загадка демона Максвелла. Искусство. Разговор с художником Юрием Альбертом вокруг московской выставки “Ненавсегда”. Или фрагмент из книги музыкального журналиста Дэвида Каца “Начало начал” (изд-во “РИПОЛ классик”), посвященной истории регги.

Разговор с художником Юрием Альбертом вокруг московской выставки “Ненавсегда”. Или фрагмент из книги музыкального журналиста Дэвида Каца “Начало начал” (изд-во “РИПОЛ классик”), посвященной истории регги. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок