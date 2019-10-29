Навальный заплатит

Доброе утро!

Евросоюз предоставил Великобритании отсрочку по брекзиту до 31 января, но внеочередные выборы премьеру Джонсону пока назначить не удалось, не хватило голосов. Сегодня он попытается это сделать, воспользовавшись другой процедурой, в которой столько голосов не надо, а жизнь меж тем идет своим чередом:

Московский арбитраж взыскал с Навального, Соболь и ФБК почти 88 млн рублей по иску компании “Московский школьник”. Их обязали опровергнуть, что компания поставляла в школы и детсады некачественную еду.

Путин поручил правительству России ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков.

Грузинские телеканалы и госучреждения подверглись масштабной хакерской атаке.

Тело убитого главаря ИГ захоронено в море.

Российские политические процессы

Московский арбитраж удовлетворил иск компании "Московский школьник" к Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией. С ответчиков взыскали почти 88 миллионов рублей, в том числе более 29 миллионов – лично с Навального. Суд также потребовал опровергнуть сведения, порочащие "Московского школьника". Эта компания (предположительно связанная с “поваром Путина” Пригожиным) – один из крупных поставщиков еды в школы и детские сады Москвы, и в начале года стало известно о массовом заражении дизентерией в детсадах. Теперь получается, что никакой дизентерии не было.

Письмо в поддержку краеведа и главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева подписали более 200 российских и зарубежных правозащитников, журналистов, политиков, деятелей науки и культуры. Дмитриев, обнаруживший массовые захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох, уже около трех лет содержится под стражей или в психушках. После того, как суд оправдал его по первому уголовному делу (об изготовлении детской порнографии), его обвинили по второму – о сексуальном насилии над приемной дочерью.

Против екатеринбургского публициста Федора Крашенинникова завели административное дело о “неуважении к власти” за опубликованный летом пост в Telegram, где он назвал “путинских судей” представителями древнейшей профессии. Дело завели по заявлению не знакомого Крашенинникову человека по имени Салават Хазиев. Ранее у Крашенинникова прошел обыск по делу ФБК, хотя он никогда там не работал (с ФБК была связана только его бывшая жена, и то уже после их развода). А Telegram в России как бы заблокирован.

В Москве на еженедельном собрании “Другой России” задержали 34 человека.

В Крыму арестованному проукраинскому активисту Олегу Приходько предъявили обвинение в терроризме (он якобы готовил подрыв администрации города Саки).

Уголовное дело против супругов Проказовых, пришедших на один из летних митингов в Москве с ребенком, вроде бы прекращено.

Наркотики

Путин поручил правительству России ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков (сейчас за это можно только оштрафовать). Печально известный сенатор Клишас уже поддержал блестящую идею президента.

Адвокат журналиста Ивана Голунова, задержанного летом по подозрению в покушении на сбыт наркотиков и освобожденного после массовых акций в его поддержку, подал в суд жалобу на бездействие следователя, который должен расследовать действия полиции, задержавшей Голунова. Но следователю некогда, потому что его перебросили на “московское дело”.

И вот еще поразительная история гражданина Индии, которого в июле арестовали при пересадке в Шереметьево, обнаружив в его багаже 0,5 граммов гашиша. Так и сидит. Подробнее читайте здесь.

Самоубийство, дедовщина и пытки

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Житель Николаевска-на-Амуре опубликовал видео, в котором обвинил полицейских в давлении на него (они, по некоторым сведениям, выбивали у него показания против друга), а затем покончил с собой.

Солдату-срочнику, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, предъявили обвинения, он арестован. Люди, недавно мобилизовавшиеся из его части, рассказывают о дедовщине.

Почитайте интервью с адвокатом Виктором Молодежниковым, рассказавшим о пытках в ИК-9 в Петрозаводске.

Телеканалы, хакеры, шпионы

Гендиректор “Останкино” утверждает, что телецентр с трудом гарантирует эфир из-за финансовых трудностей, связанных с систематическими невыплатами со стороны Первого канала и его подрядчиков.

Два грузинских телеканала прервали вещание после серьезной хакерской атаки, затронувшей также государственные учреждения страны. Главные страницы многих сайтов были заменены изображением Михаила Саакашвили с подписью "Я вернусь". Масштаб атаки заставляет предположить, что за ней стояло какое-то государство, и в местных соцсетях сразу же предположили, какое.

Болгария выслала первого секретаря российского посольства, заподозренного в шпионаже.

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России арестован сотрудник военного ведомства.

Террористы

На юге Франции 84-летний сторонник “Национального фронта” открыл стрельбу по прихожанам мечети, два человека тяжело ранены, нападавший задержан.

По данным Reuters, найти главаря ИГ аль-Багдади американским спецслужбам помог его ближайший сподвижник, арестованный турецкими властями, и одна из жен аль-Багдади. Тело убитого похоронили в море, Трамп опубликовал в твиттере фотографию собаки, пострадавшей при ликвидации аль-Багдади, но кличку не назвал – говорит, что она засекречена.

Шесть ссылок

История. Медиевист Ирина Варьяш рассказывает о сосуществовании христианской и исламской цивилизаций, Реконкисте и падении Гранадского эмирата.

Медиевист Ирина Варьяш рассказывает о сосуществовании христианской и исламской цивилизаций, Реконкисте и падении Гранадского эмирата. Поэзия. Разговор о судьбе и творчестве Ильи Сельвинского с литературоведами Николаем Богомоловым, Леонидом Кацисом, Ильей Куклиным и литератором Максимом Д. Шраером – к 120-летию поэта.

Разговор о судьбе и творчестве Ильи Сельвинского с литературоведами Николаем Богомоловым, Леонидом Кацисом, Ильей Куклиным и литератором Максимом Д. Шраером – к 120-летию поэта. Художники. Рассказ об Андрее Монастырском – одном из лидеров московского концептуализма, поэте, теоретике искусства и авторе романа “Каширское шоссе”. Или разговор с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом – о скандале с его увольнением и украинской политике.

Рассказ об Андрее Монастырском – одном из лидеров московского концептуализма, поэте, теоретике искусства и авторе романа “Каширское шоссе”. Или разговор с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом – о скандале с его увольнением и украинской политике. Дисциплинарные пространства. Рассказ бывшей пациентки Пермской краевой психиатрической больницы (в народе – “Банки”) о проведенном там месяце. Или неплохой обзор путей решения проблемы проституции в разных странах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок