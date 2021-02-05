Необъективные объективы

Доброе утро!

Путин обновил список критериев эффективности для губернаторов – их целых 20, но на первом месте стоит “доверие к власти”. Создается оно примерно так:

Изолятор временного содержания для иностранных граждан в деревне Сахарово, куда свозят административно арестованных за участие в московских митингах, переполнен.

Глава штабов Навального Леонид Волков объявил, что в ближайшее время акций за освобождение Навального не будет, но в Казани уже согласовали митинг “против задержаний и репрессий”.

Сегодня Навального будут судить за клевету на ветерана из агитационного ролика RT.

В Минске началось рассмотрение дела “Белгазпромбанка”, но без Виктора Бабарико.

Несладкое Сахарово

В Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово примерно в 50 км от Москвы в четверг стояла многочасовая очередь из автобусов, в которых привозят приговоренных к административному аресту. Водители глушат двигатели ради экономии топлива, в автобусах холодно, люди голодные, друзья и родственники не могут найти своих близких. Чтобы передать еду, выстраиваются огромные очереди, но многие все равно не успевают. Здесь несколько разговоров со стоящими в таких очередях, а вот рассказ освободившейся в четверг девушки. Здесь фотографии внутренностей этого самого ЦВСИГ.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева сказала, что все это неправда, а в МВД эти фотографии назвали “необъективными”, потому что, мол, на них не отбывающие административный арест, а только доставленные для отбывания административного ареста. И это, разумеется, меняет дело.

По словам члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович, сейчас в ЦВСИГ в Сахарове содержатся 812 человек, и постепенно всех размещают по шконкам, а передачи стали принимать до самого вечера, чтобы все успели. Секретарь ОНК Алексей Мельников пояснил, что задержанных мучают не специально, а потому что процедура оформления очень долгая. Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя все это, сказал, что никаких репрессий нет, а массовые задержания были “спровоцированы” массовыми акциями.

В Петербурге условия не лучше – вот рассказы о подвалах, в которых что-то мерно капает с потолка, и веселых полицейских, которые на просьбу дать поесть отвечают: “Навальный вас покормит”.

Олег Козловский из Amnesty International говорит, что на нечеловеческие условия содержания надо жаловаться. Российские суды эти жалобы удовлетворять не станут, но ЕСПЧ вынесет правосудное решение, такой опыт уже есть.

Для тех, кто никогда не сталкивался с российской пенитенциарной системой, – видео-объяснение о том, как она устроена. Полезно ознакомиться: по словам источников Reuters, в Кремле “белорусский сценарий” тотального террора считают эффективным, и то, что мы видим сейчас, – это только разминка.

Еще о задержаниях и уголовщине

Несмотря на то, что система наказаний явно перегружена, на тормозах пока ничего не спускают: в Москве поймали человека, который три дня назад ушел с заседания суда, потому что полицейские забыли оформить на него документы. Тимирязевский суд Москвы на 7 суток арестовал француза и оштрафовал на 15 тысяч сирийца (он спросил у полицейского, где находится станция метро “Охотный ряд”). В Ростове-на-Дону на пять суток арестовали школьного учителя, уже уволенного отовсюду за участие в акции, а в квартире его бывшей жены провели обыск (вот интервью, которое он успел дать до ареста). Саратовского рэпера, записавшего трек “Аквадискотека”, оштрафовали на 10 тысяч рублей – он танцевал на площади под свой трек (вот разговор с ним, состоявшийся еще до штрафа).

Уголовных дел, возбужденных в связи с акциями в поддержку Навального, уже 50. Московское “санитарное дело” чувствует себя прекрасно: обвинения предъявили Любови Соболь, уже после этого полиция зачем-то еще раз ломилась к ней в квартиру. В качестве реакции правозащитная организация “Общественный вердикт” требует возбудить уголовное дело по той же статье в отношении полицейских, поскольку они не обеспечивают для задержанных социальную дистанцию, не выдают им маски и перчатки и не предоставляют возможности для дезинфекции рук.

У этого заявления перспективы нулевые, а вот предложение сенатора Алексея Пушкова о блокировке соцсетей за призывы к “незаконным акциям”, вероятно, ждет успех. Даже ректор ВШЭ жалуется на “угрозы и оскорбления” от сторонников Навального, хотя и обещает отстаивать “аполитичность” своего “бренда”.

Голоса с противоположной стороны малочисленны: Союз журналистов требует проверить обоснованность ареста главреда “Медиазоны” (здесь член Совета по правам человека при Путине Иван Засурский напоминает, что “у журналистов есть права”). С требованием остановить насилие выступили независимые ассоциации музыкальных и театральных критиков, а также петербургские урбанисты и архитекторы. Власти Казани согласовали оппозиционный митинг “против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму” (заявленная численность – 200 человек, и они должны будут стоять в полутора метрах друг от друга).

Привет, это Навальный

Опубликовано первое послание Алексея Навального из Матросской тишины: “Я, конечно, много раз слышал эту фразу: «Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: «Ну как, работает?». Поверьте, работает”.

Сегодня Навального опять можно будет увидеть в суде. На выездном заседании в Бабушкинском суде мировой судья рассмотрит иск о клевете на ветерана. В июне, комментируя ролик RT в поддержку “всенародного одобрения” поправленной конституции с обнуленными сроками Путина, Навальный назвал героев этого ролика “продажными холуями”, а среди них случился ветеран. Максимально возможное наказание по этой статье – срок до двух лет. В любом случае, список возбужденных против Навального дел этой “клеветой” не исчерпывается, а вокруг него продолжает твориться чертовщина: в Омске в возрасте 55 лет скоропостижно скончался заместитель главврача больницы, где лечили Навального. По словам руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова, этот врач знал о состоянии Алексея больше всех.

Сам Волков объявил, что до весны массовых уличных акций в поддержку Навального не будет, поскольку это оборачивается тотальным террором, а штабам надо сосредоточиться на сентябрьских выборах в Госдуму. Доставать Навального из тюрьмы он собирается внешнеполитическими средствами.

Международная поддержка имеется: немедленно освободить Навального призвал президент США Джо Байден. Того же, очевидно, будет требовать и находящийся сейчас в Москве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, хотя на вопрос о том, состоится ли встреча Борреля с Навальным, официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила: “Пусть сами договариваются”.

Прочее российское

В Ростове-на-Дону прокурор запросил пять лет колонии для активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко по делу об осуществлении деятельности "нежелательной" организации. Она сидит под домашним арестом с января 2019 года, за это время у нее умерла дочь с инвалидностью. Приговор будет на следующей неделе.

Председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев объявил голодовку в ответ на требование прокуратуры признать организацию экстремистской и закрыть ее.

После остановки нефтезавода "ННК-Хабаровский НПЗ" на плановую модернизацию компрессорного оборудования на Дальнем Востоке случился топливный коллапс: к заправкам стоят огромные очереди, бензин, которого нет, перепродают спекулянты, водители торгуют местами в очередях. На улице –40°.

“Российская ЛГБТ‑сеть” сообщила, что двоих уроженцев Чечни, которым помогала эта организация, задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Гудермес.

Дополнительная литература: интересный материал о “духовнике Путина” Тихоне Шевкунове – он собирается построить рядом с Псково-Печерским монастырем “подземный храм”, по которому будет течь “подземная река”.

Украина и Беларусь

В Украине главная тема – закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, объявленных рупором российской пропаганды. Здесь интервью с председателем партии “Слуга народа” Александром Корниенко, в котором он разъясняет этот шаг, а здесь почему это не цензура, объясняют юрист, депутат Верховной Рады и министр культуры Украины.

В Беларуси тема тоже одна – новые приговоры, новые свидетельства о репрессиях:

Минчанин получил три года колонии за несколько ударов по машине ГАИ.

Жителю Витебска дали три года за распыление баллончика в полицейских (пикантность в том, что полицейские, схватившие его, были в штатском).

Возбуждено уголовное дело в отношении директора “Офиса по правам инвалидов” и юриста этой организации. Обвиняют в “завладении пожертвованиями”. Юрист пока сидит на Окрестина, директора отправили под домашний арест.

В распоряжении инициативы BYPOL оказался документ, в котором МВД Беларуси просит Совет безопасности страны повлиять на суды Минской области, чтобы они назначали больше арестов и меньше штрафов.

В Минске в условиях повышенной безопасности начался процесс по делу “Белгазпромбанка”, по которому обвиняется бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико. Пока суд рассматривает дела арестованных коллег Бабарико, полностью признавших свою вину. Самого Бабарико, который вину отрицает, в суд пока не возят.

На этом фоне куда-то исчез бывший премьер Беларуси Сергей Румас, уволенный в июне 2020 года. По одной версии, его посадили, по другой – он уехал из страны. Политолог Игорь Тышкевич уверен, что Румаса могут рассматривать в Кремле как человека, способного возглавить Беларусь после Лукашенко.

Хроники пандемии

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России слегка вырос – до 16 714. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 918 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 75 205 человек (+521 за сутки).

“Спутник V” начали отправлять в Иран, а Евросоюз разрешил своим дипломатом в Москве привиться российской вакциной, если у них есть такое желание. В Европе вакцин не хватает, глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен признала, что ЕС недооценил сложности с поставками. Введенные практически по всей Европе ограничения особых результатов пока не дают.

Шесть ссылок

Ученые биографии. Разговор с шумерологом Владимиром Емельяновым о становлении в профессии. Или рассказ о судьбах советских ученых-заключенных, до одного из которых так и не смог дозвониться Нобелевский комитет.

Разговор с шумерологом Владимиром Емельяновым о становлении в профессии. Или рассказ о судьбах советских ученых-заключенных, до одного из которых так и не смог дозвониться Нобелевский комитет. Герман. В издательстве “Сеанс” вышла большая книга о режиссере Алексее Германе. Здесь о ней рассказывает Юрий Сапрыкин, а вот предисловие Любови Аркус.

В издательстве “Сеанс” вышла большая книга о режиссере Алексее Германе. Здесь о ней рассказывает Юрий Сапрыкин, а вот предисловие Любови Аркус. Смерть. Отрывок из книги Марии Кундозеровой “Концепт мироздания в карельских рунах” (изд-во “Белколесье”) – об устройстве карельского царства мертвых. Или объяснение тонкой разницы между эвтаназией и терминальной седацией из книги американского врача Хайдера Варрайча “Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Отрывок из книги Марии Кундозеровой “Концепт мироздания в карельских рунах” (изд-во “Белколесье”) – об устройстве карельского царства мертвых. Или объяснение тонкой разницы между эвтаназией и терминальной седацией из книги американского врача Хайдера Варрайча “Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок