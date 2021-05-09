Омские медведи

Доброе утро!

Российский Первый канал оштрафован на 30 тысяч рублей за демонстрацию отрывка из сюжета телеканала Настоящее время без указания, что он создан ИНОАГЕНТОМ. Прочие новости не такие забавные:

В России отметили День Победы. Путин сказал, что в самое трудное время войны “наш народ был один”.

Бывший главврач омской больницы, в которой лежал Навальный, пропал на охоте.

Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае собственной гибели.

Чехия призвала страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Прага будет требовать денежной компенсации от Москвы в связи со взрывами в Врбетице.

Один, совсем один

В День Победы в крупных городах России прошли парады, салюты и даже шоу квадракоптеров. Здесь – рассказ о том, что получили к празднику ветераны в российских регионах (кое-где – черствые пряники, а кое-где – ничего).

Путин выступил на параде с речью, в которой как будто бы поставил под сомнение существование антигитлеровской коалиции: "Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один", – сказал он. Кроме того, он упомянул “сборища недобитых карателей” в некоторых странах. Пескову пришлось объяснять, что имелись в виду европейские неонацисты.

В Москве участница Pussy Riot Вероника Никульшина получила пять суток ареста – ей предъявили неповиновение сотруднику полиции, но отдельно сообщалось, что Pussy Riot якобы планировали какую-то акцию в ходе последней репетиции парада. По этой же причине в субботу полиция задержала еще четверых человек в Москве, а участник Pussy Riot Александо Софеев был задержан в Туле.

В Праге на месте памятника маршалу Коневу, демонтированного прошлой весной, открылась выставка о роли СССР в истории Чехии и Чехословакии.

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса главный майский праздник еще впереди – это 11 мая, годовщина “референдума” 2014 года (теперь этот день объявлен “Днем Республики”). Что там происходило в российские “нерабочие дни”, рассказывается здесь.

Вокруг Навального

В омских лесах пропал глава областного Минздрава Александр Мураховский – бывший главврач больницы, где в августе прошлого года двое суток провел Навальный. 7 мая он уехал в тайгу на квадроцикле, и его до сих пор ищут. Местный охотник говорит, что в это время года и в этом месте имеет смысл ходить на медведя, но вообще люди в этих местах обычно не пропадают (а сам Мураховский, по свидетельству его бывшего коллеги, был далек от “амплуа охотника”). Ранее скоропостижно скончались два врача этой омской больницы.

Вот интервью с генсеком Amnesty International Аньес Калламар, в котором она объясняет, почему Навальному вернули статус “узника совести”.

Вокруг света

Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совету безопасности Беларуси в случае своей внезапной гибели. Исполнился год с начала президентской избирательной кампании, из-за которой в Беларуси изменилось всё (здесь перечислены ее основные вехи). Почему белорусы не вышли на улицы 9 мая, как призывал Павел Латушко, здесь объясняет политический аналитик Артем Шрайбман.

в случае своей внезапной гибели. Исполнился год с начала президентской избирательной кампании, из-за которой в Беларуси изменилось всё (здесь перечислены ее основные вехи). Почему белорусы не вышли на улицы 9 мая, как призывал Павел Латушко, здесь объясняет политический аналитик Артем Шрайбман. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал все страны ЕС выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату. Министр финансов страны Алена Шиллерова сказала по телевизору, что Прага будет требовать от Москвы по меньшей мере миллиард крон в качестве компенсации ущерба, нанесенного взрывами на оружейных складах в Врбетице.

Андрей Бабиш призвал все страны ЕС выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату. Министр финансов страны Алена Шиллерова сказала по телевизору, что Прага будет требовать от Москвы по меньшей мере миллиард крон в качестве компенсации ущерба, нанесенного взрывами на оружейных складах в Врбетице. Выборы в Великобритании : Шотландская национальная партия, выступающая за проведение референдума о независимости, одержала победу на выборах в Холируд – парламент Шотландии. Мэром Лондона переизбран лейборист Садик Хан. Журналисты обвинили двоюродного брата королевы Великобритании принца Майкла Кентского в том, что он торгует доступом к Путину.

: Шотландская национальная партия, выступающая за проведение референдума о независимости, одержала победу на выборах в Холируд – парламент Шотландии. Мэром Лондона переизбран лейборист Садик Хан. Журналисты обвинили двоюродного брата королевы Великобритании принца Майкла Кентского в том, что он торгует доступом к Путину. В ночь на 8 мая более 200 человек пострадали (в основном от резиновых пуль) в столкновениях с полицией в восточном Иерусалиме . Большинство пострадавших – палестинцы, протестующие против выселения палестинских семей и передачи их недвижимости израильтянам. Нетаньяху выразил поддержку действиям полиции.

. Большинство пострадавших – палестинцы, протестующие против выселения палестинских семей и передачи их недвижимости израильтянам. Нетаньяху выразил поддержку действиям полиции. Жертвами серии взрывов в Кабуле стали не менее сорока человек (в основном это девочки-школьницы).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 8419. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 880 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 113 326 человек (+334 за сутки).

Ситуация в Индии остается катастрофической: около 4 тысяч смертей в сутки и свыше 400 тысяч новых случаев ежедневно. На этом фоне врачи отмечают резкий рост заболеваемости мукормикозом у перенесших COVID-19. Лечение этого грибкового заболевания довольно дорого даже и не по индийским меркам.

Вспышка коронавируса возникла в латвийском центре размещения беженцев, где сейчас живут в основном белорусы. Центр вместе с сотрудниками закрыли на карантин.

По данным немецкого журнала Bild, переговоры о закупке Германией “Спутника V” зашли в тупик, потому что у России просто нет того количества вакцины, которое Германия готова была закупить, а требования ЕС для одобрения использования “Спутника V” оказались значительно выше, чем ожидали в Москве.

Шесть ссылок

Победное. Рассказ о подвигах красноармейцев, которые не вошли в официальный канон советской (и новый канон российской) истории, но зато подтверждены документально. Или беседа с американским историком Шоном Макмикином, который считает движущим мотивом Второй мировой войны желание Сталина осуществить экспансию коммунизма.

Рассказ о подвигах красноармейцев, которые не вошли в официальный канон советской (и новый канон российской) истории, но зато подтверждены документально. Или беседа с американским историком Шоном Макмикином, который считает движущим мотивом Второй мировой войны желание Сталина осуществить экспансию коммунизма. Якутское. Рассказ о судьбе первого якутского композитора Адама Скрябина (1896–1938): его музыка звучала на параде Победы в 1945 году, когда сам он давно был уже был осужден как “враг народа” и “террорист”. Или путеводитель по современному якутскому кино.

Рассказ о судьбе первого якутского композитора Адама Скрябина (1896–1938): его музыка звучала на параде Победы в 1945 году, когда сам он давно был уже был осужден как “враг народа” и “террорист”. Или путеводитель по современному якутскому кино. Околохудожественное. Глава из каталога выставки “ВХУТЕМАС 100” – об изучении шрифтов на полиграфическом факультете (автор – Рустам Габбасов). Или разговор с коллекционером Валерием Дудаковым о том, как собирали искусство в СССР.

Глава из каталога выставки “ВХУТЕМАС 100” – об изучении шрифтов на полиграфическом факультете (автор – Рустам Габбасов). Или разговор с коллекционером Валерием Дудаковым о том, как собирали искусство в СССР. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок