Доброе утро!

Космический аппарат Crew Dragon корпорации SpaceX завершил свой первый пилотируемый полет, благополучно приводнившись в Мексиканском заливе с двумя астронавтами. В основных новостях оптимизма меньше:

В Хабаровске четвертую неделю продолжаются акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Он почти месяц сидит в СИЗО и за это время не получил ни одного письма.

Московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявили обвинение по “дадинской” статье, она под подпиской о невыезде.

Президент Беларуси рекомендовал следователям помягче отнестись к задержанным российским наемникам.

Россия анонсировала начало массовой вакцинации от Covid-19 в октябре. Глава ВОЗ призвал готовиться к “затяжной пандемии”.

“Хабаровск – это только начало”

В Хабаровске началась четвертая неделя массовых протестов, вызванных арестом и отстранением от должности губернатора Сергея Фургала. В субботу, как обычно, состоялось массовое шествие днем и еще одна акция вечером, в воскресенье к традиционной вечерней акции присоединились ветераны ВДВ, отмечавшие свой профессиональный праздник, полиция по-прежнему не вмешивается.

В субботу акции солидарности с хабаровчанами прошли в десятках других российских городов, по всей стране задержали около 70 человек. Акция в Петербурге, одним из лозунгов которой было “Хабаровск – это только начало”, переросла в стихийное шествие, но дорогу ему довольно быстро преградил ОМОН.

Действительно ли Хабаровск – это только начало, объясняют Станислав Андрейчук и Дмитрий Орешкин. Почему Кремль занял по отношению к хабаровским протестам выжидательную позицию, рассказывает политолог Аббас Галлямов.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили Сергея Фургала в СИЗО “Лефортово”: за все время, что он там находится, ему не доставили ни одного письма или телеграммы (а их шлют).

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро воскресенья, в России за сутки выявлено 5427 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 850 тысяч. За сутки умерли 70 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро воскресенья 14 128, за день в Москве скончались еще 13 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной в научном центре имени Гамалеи в Москве и начале массовой вакцинации уже с октября. В новосибирском научном центре “Вектор” говорят, что их вакцину можно будет массово производить уже в ноябре.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией (раз в неделю).

В воскресенье в 80 городах России прошел полумарафон – в Москве, где снова начали штрафовать за отсутствие масок, а митинги запрещены, мероприятие собрало 17 тысяч участников. Министр спорта считает, пандемия преодолена.

Глава ВОЗ думает иначе – он призвал готовиться к “затяжной пандемии”. Общее число случаев инфицирования по всему миру с начала пандемии перевалило за 18 миллионов, более 690 тысяч человек умерли. В австралийском штате Виктория на фоне роста заболеваемости объявлен режим бедствия, в Мельбурне жителям разрешено выходить из дома только за продуктами и для занятий спортом.

В Европе вернуть строгие ограничения будет сложнее – в субботу в Берлине акция против коронавирусных мер собрала около 20 тысяч человек, были столкновения с полицией, 133 человека задержаны. В США Республиканская партия под предлогом эпидемической опасности закрыла для прессы свой съезд, который пройдет 21–24 августа в Северной Каролине.

Свободу Лосику

В Беларуси митинги объединенного штаба Тринити, зарегистрированным кандидатом в президенты от которого является Светлана Тихановская, продолжают собирать тысячи людей. В воскресенье в Барановичах участники предвыборной встречи требовали освобождения политзаключенных, в том числе уроженца города Игоря Лосика, основателя популярного паблика “Беларусь головного мозга”. Незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало уехал из России в Киев.

Выборы назначены на 9 августа, ЦИК Беларуси отказывается оборудовать избирательные участки видеокамерами.

Действующий президент Лукашенко проинструктировал глав КГБ и Следственного комитета: задержанные в Беларуси российские наемники, по его словам, “виноваты не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры”. Как Лукашенко удается уже 26 лет удерживать власть, рассказано тут.

Разное российское

С московского муниципального депутата Юлии Галяминой взяли подписку о невыезде. Ей официально предъявлены обвинения по “дадинской” статье о неоднократных нарушениях на митингах. Если суд признает ее виновной, она не только понесет какое-то наказание (от штрафа до пяти лет заключения), но и лишиться возможности избираться – соответствующий закон Госдума приняла весной.

Верховный суд не принял подготовленный штабом Галяминой коллективный иск об ущемлении прав детей старше 16 лет (им не выплачивались “коронавирусные” 10 тысяч).

Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить “слухам” о его богатстве и богатствах других православных архиереев (недавно он “благословил” настоятельницу Покровского женского монастыря в Москве продать дорогущий “Мерседес”).

Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, перевели в камеру к гражданину Таджикистана, обвиняемому в терроризме и экстремизме. Ранее тот побывал в карцере за драку с другими заключенными. Это соседство может быть формой давления на Сафронова, не признающего вину.

В Москве вдвшники подрались с Росгвардией в Парке Горького.

Вокруг света

Еврокомиссия отклонила заявки на финансирование от польских городов, объявивших себя "свободными от ЛГБТ".

Премьер Великобритании Борис Джонсон включил в список лиц, рекомендованных для членства в Палате лордов, своего приятеля Евгения Лебедева – владельца газет Evening Standard и Independent и сына богача Александра Лебедева, служившего в конце 1980-х – начале 1990-х в российской внешней разведке. Смелый шаг на фоне обнародованного недавно доклада британских спецслужб о российском вмешательстве в британскую политику.

Президент США опубликовал налоговую декларацию за прошлый год и пообещал запретить TikTok в США (после этого Microsoft прекратила переговоры о покупке сервиса).

В США обвинения во взломе твиттер-аккаунтов знаменитостей предъявлены 17-летнему подростку из Флориды.

Шесть ссылок

История. (1) Фрагмент из книги французского журналиста Оливье Геза “Исчезновение Йозефа Менгеле” (изд-во “Книжники”) – о жизни “доктора” из Освенцима в Буэнос-Айресе. (2) Об истории Организации украинских националистов (ОУН), основанной сто лет назад, рассказывает Александр Гогун. (3) Поразительная судьба Бронислава Пилсудского, сосланного в 1887 году на Сахалин за подготовку покушения на Александра III и занявшегося там изучением племени айнов.

(1) Фрагмент из книги французского журналиста Оливье Геза “Исчезновение Йозефа Менгеле” (изд-во “Книжники”) – о жизни “доктора” из Освенцима в Буэнос-Айресе. (2) Об истории Организации украинских националистов (ОУН), основанной сто лет назад, рассказывает Александр Гогун. (3) Поразительная судьба Бронислава Пилсудского, сосланного в 1887 году на Сахалин за подготовку покушения на Александра III и занявшегося там изучением племени айнов. Поэзия. Интервью с Бахытом Кенжеевым – к 70-летию поэта. Или обзор “спиральной поэзии” – от нерасшифрованного Фестского диска с древнего Крита до стихов-мошек Андрея Вознесенского и арт-мантр Шарвей Цай.

Интервью с Бахытом Кенжеевым – к 70-летию поэта. Или обзор “спиральной поэзии” – от нерасшифрованного Фестского диска с древнего Крита до стихов-мошек Андрея Вознесенского и арт-мантр Шарвей Цай. Наука. Отрывок из книги научного журналиста Бориса Жукова “Дарвинизм в XXI веке” (изд-во “Corpus”) – о современном состоянии теории эволюции и месте в ней изначального дарвинизма.

Отрывок из книги научного журналиста Бориса Жукова “Дарвинизм в XXI веке” (изд-во “Corpus”) – о современном состоянии теории эволюции и месте в ней изначального дарвинизма. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок