Овчачек и фашистская стая

Доброе утро!

Сегодня в Киеве состоится заседание суда по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича. Предполагалось, что он выступит по видеосвязи с последним словом. Но он не выступит: Янукович, утверждает его адвокат, получил травмы позвоночника и колена во время игры в теннис и теперь почти обездвижен. Правда, из института Склифософского, куда он будто бы попал в пятницу, экс-президента Украины уже выписали. Все прочее выглядит так:

Против Сергея Мохнаткина завели пятое уголовное дело; в Мурманске умер пострадавший при затоплении плавучего дока, в котором ремонтировался авианосец “Адмирал Кузнецов”.

Субботник, который ингуши хотели провести на территории, переданной Чечне, был сорван.

Протесты против повышения цен на бензин во Франции привели к гибели человека. Четыреста человек пострадали.

В Праге венки от президента и премьера, возложенные к мемориалу “бархатной революции”, активисты выкинули в урну.

Российское, списком

Против политзаключенного Сергея Мохнаткина , отбывающего уже второй срок за участие в акциях протеста, завели новое, пятое по счету, уголовное дело: за “дезорганизацию работы колонии”. Мохнаткину 64 года. Первый раз он был задержан (и впоследствии осужден) на акции “Стратегии 31” 31 декабря 2009 года. Второй раз его задержали (и потом осудили) на той же акции 31 декабря 2013 года. Вину он не признал. В колонии ему добавляют все новые и новые сроки.

, отбывающего уже второй срок за участие в акциях протеста, завели новое, пятое по счету, уголовное дело: за “дезорганизацию работы колонии”. Мохнаткину 64 года. Первый раз он был задержан (и впоследствии осужден) на акции “Стратегии 31” 31 декабря 2009 года. Второй раз его задержали (и потом осудили) на той же акции 31 декабря 2013 года. Вину он не признал. В колонии ему добавляют все новые и новые сроки. В Москве полиция задержала участников акции против застройки района Кунцево, в их числе – глава московского отделения “Яблока” Сергей Митрохин. В Петербурге задержан участник пикета в поддержку крымских татар.

Коммунист Андрей Ищенко, выигравший выборы губернатора Приморья (их итоги впоследствии отменили), сумел самовыдвинуться на новых после того, как его отказалась выдвигать КПРФ.

(их итоги впоследствии отменили), сумел самовыдвинуться на новых после того, как его отказалась выдвигать КПРФ. В Мурманске умер пострадавший при затоплении плавучего дока, в котором ремонтировался единственный российский авианосец “Адмирал Кузнецов” .

. На окраине Грозного женщина совершила самоподрыв.

Полиция сорвала субботник, который ингуши хотели провести на территории, переданной Чечне. Двоих участников арестовали на пять суток.

В Петербурге на церемонии вручения “Европейской театральной премии” участники выступили в поддержку Кирилла Серебренникова. Швейцарский режиссер и драматург Мило Рау, которому опять не дали российскую визу, написал открытое письмо в защиту коллеги.

Украина и “государство-агрессор”

В Киеве после нападения праворадикальных активистов отменили шествие за права трансгендеров. Пострадали активисты и журналист из Канады.

Донбасс получил 15 миллионов евро через миссию папы римского. Распространять помощь на неподконтрольных Киеву территориях пришлось через Красный Крест – единственную международную организацию, действующую в так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Вот здесь любопытный рассказ украинского журналиста о том, как российский телеканал НТВ пытался нанять его в качестве эксперта, который будет нужным образом комментировать украинские вопросы, а здесь – интервью бывшего директора Украинской библиотеки в Москве, получившей условный срок за экстремизм.

Международное, списком

Британская Times сообщает, что минобороны Великобритании составляет план экстренных действий в ответ на возможные беспорядки в связи с брекзитом (на улицы могут выйти военные патрули), и называет мультсериал “Маша и медведь” путинской пропагандой.

составляет план экстренных действий в ответ на возможные беспорядки в связи с брекзитом (на улицы могут выйти военные патрули), и называет мультсериал “Маша и медведь” путинской пропагандой. Министр обороны Турции утверждает, что тело убитого журналиста Хашогги могли вывезти из Стамбула в чемоданах под прикрытием дипломатического иммунитета. Сокрытием следов убийства, по данным турецкого издания Yeni Safak, могли заниматься палестинские наемники.

могли вывезти из Стамбула в чемоданах под прикрытием дипломатического иммунитета. Сокрытием следов убийства, по данным турецкого издания Yeni Safak, могли заниматься палестинские наемники. Во Франции во время массовых протестов против повышения цен на топливо не менее 409 человек пострадали, 282 человека были задержаны и еще один погиб. Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин (ради борьбы с загрязнением воздуха).

во время массовых протестов против повышения цен на топливо не менее 409 человек пострадали, 282 человека были задержаны и еще один погиб. Протесты вызваны решением французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин (ради борьбы с загрязнением воздуха). В Праге в годовщину “бархатной революции” прошли митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Сам Бабиш возложил венок к мемориалу “бархатной революции” ночью – утром его венок и венок от президента Чехии Милоша Земана активисты выкинули в урну. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек назвал активистов “фашистской стаей”, оппозиционные политики, наоборот, поддержали этот жест. За отставку Бабиша высказался и лидер социал-демократов, входящих в коалиционное правительство.

Шесть ссылок

Литература. Новый текст на “Полке” – о последней романтической поэме Пушкина “Цыганы”. Рассказ о том, как от российских детей скрывают книжки об ЛГБТ и как издательства борются с законом о “гей-пропаганде”. И разговор с Евгением Водолазкиным о его новом романе “Брисбен”.

Космос и сакральное. Интервью с научным руководителем космических миссий NASA Аланом Стерном или разговор о Жорже Батае с автором книги “Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая” Алексеем Зыгмонтом.

Рассказ сибирского историка-краеведа Якова Яковлева о его экспедиции в Нарым и песнях "спецов" – спецпереселенцев тридцатых годов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок