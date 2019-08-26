Покрасить все в один цвет

Доброе утро!

Глава московской городской избирательной комиссии отчитался перед Роскомнадзором о мерах профилактики клопов. С тех пор, как Любовь Соболь вынесли из здания МГИК на диване в порядке борьбы с паразитами, заболеваний, переносчиками которых могут быть клопы, среди сотрудников и посетителей МГИК не выявлено. В новостях – ничего нового:

На митинг-концерт в честь российского флага пришли, по данным организаторов, больше ста тысяч человек, а по данным очевидцев – 50-60.

В Москве и Петербурге на выходных прошли пикеты за свободные выборы, есть задержанные.

На саммите G7 в Биаррице решено не приглашать Россию обратно, это вызвало раздражение Трампа.

В Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против протестующих.

Российский флаг и другие акции

Московские власти остались довольны митингом-концертом в честь российского флага, который, по их подсчетам, собрал больше ста тысяч человек. По оценкам присутствовавших там журналистов, участников было как минимум вполовину меньше. Многих привезли из других городов или попросили прийти. По пути на митинг-концерт полицейские задержали семерых активистов "Бессрочного протеста". У одного из них забрали плакат "Путин – президент мира! Уррааа!".

В воскресенье в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты за свободные выборы, есть задержанные. Незарегистрированный независимый кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков передает из спецприемника, что обжалует отказ в регистрации в Верховном суде.

В субботу в Петербурге десять человек задержали на акции против замалчивания гомофобных преступлений. В автозак отправили и корреспондента “Медиазоны” Давида Френкеля.

Бить при задержании, возможно, будут меньше: в Госдуме с пониманием отнеслись к идее введения хорошо различимых опознавательных номеров для полицейских и росгвардейцев.

Большая семерка

На саммите G7 в Биаррице между президентом США и лидерами других стран-членов возникли разногласия по вопросу о возвращении России в клуб мировых держав. Трамп выступает за приглашение России, премьер Японии сохраняет нейтралитет, остальные – против. Глава Евросовета Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 в 2020 году не Россию, а Украину. Не на правах постоянного члена, а просто для переговоров.

Именно в этом качестве в этом году в Биаррице присутствовали представители Ирана. Принесут ли переговоры какие-то плоды, пока неясно, но они состоялись.

Были опасения, что переговоры вообще закончатся каким-нибудь скандалом на фоне серьезных противоречий между большинством лидеров и президентом США, но Трамп разрядил обстановку позитивным твитом. ОН провел отдельные переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном – была обещана “очень большая торговая сделка”.

Ретрорасстрел и другие несообразности

В Алтайском крае реконструкторы воспроизвели битву за Днепр, в сценарий которой входил расстрел “предателя Родины”. “Предатель” умолял пощадить его, но расстрельная команда была непреклонна.

В Екатеринбурге православные активисты устроили акцию против восстановления стрит-арта Покраса Лампаса “Супрематический крест”. Они требовали “все покрасить в один цвет”.

В Берлине по обвинению в убийстве гражданина Грузии арестован гражданин России. Имя официально не называется, но в прессе пишут, что он уроженец Чечни, а само убийство было заказным и, возможно, связано с событиями 2012 года в грузинском ущелье Лопота, когда грузинские спецслужбы провели операцию против чеченских боевиков. На жизнь убитого уже покушались в Грузии, после чего он попросил политического убежища в Германии.

В Гонконге полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие. Один из полицейских выстрелил из пистолета. Сведений о пострадавших пока нет. В воскресенье были задержаны 29 протестующих.

Россия провела учебные запуски баллистических ракет “Синева” и “Булава” с подводных лодок, но вот с роботом Федором в космосе вышла незадача.

Леса горят

Бразильская армия начала тушить пожары в тропических лесах Амазонки – вероятно, сработало предупреждение лидеров европейских стран о возможности отказа от торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки. Во всяком случае, до этого президент Бразилии обвинял в лесных пожарах местные НКО. Сами пожары могут быть косвенным следствием торговой войны между США и Китаем: Китай отказался от закупок сои в США, и чтобы удовлетворить возникший спрос, Бразилии требуются новые сельскохозяйственные земли.

Хороший репортаж о тушении пожаров в Красноярском крае читайте здесь.

Семь ссылок

Классики. К 75-летию режиссера Сергея Соловьева – текст Алексея Васильева о соловьевских подростках. Или новое на “Полке” – о чеховских “Трех сестрах” пишет Игорь Кириенков.

К 75-летию режиссера Сергея Соловьева – текст Алексея Васильева о соловьевских подростках. Или новое на “Полке” – о чеховских “Трех сестрах” пишет Игорь Кириенков. Градостроительное. Большой материал о британском социальном жилье – феномене, полностью изничтоженном неолиберализмом (здесь отдельно рассказывается об отданном под снос большом социальном доме архитекторов-бруталистов Элисон и Питера Смитсонов Робин Гуд Гарденс – англ.). Или мини-исследование Бориса Грозовского и Снежаны Лащенко о разрушении исторических центров российских городов.

Большой материал о британском социальном жилье – феномене, полностью изничтоженном неолиберализмом (здесь отдельно рассказывается об отданном под снос большом социальном доме архитекторов-бруталистов Элисон и Питера Смитсонов Робин Гуд Гарденс – англ.). Или мини-исследование Бориса Грозовского и Снежаны Лащенко о разрушении исторических центров российских городов. Книжки. История лучшего в мире анатомического атласа Эдуарда Пернкопфа (он был нацистом) и этические мучения на эту тему. Или рецензия на том переписки Ариадны Эфрон с Лидией Бать – интересно, как всегда у Константина Львова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок