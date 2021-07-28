Лист в окошечке

Доброе утро!

В Ватикане начался суд над бывшим близким соратником папы Франциска кардиналом Беччиу – его обвиняют в растрате 350 млн евро церковных средств на покупку квартир в Лондоне. У нас, грешных, новости такие:

По всей России с выборов всех уровней снимают сторонников Навального.

Пригожинское РИА ФАН требует признать Bellingcat “нежелательной организацией”.

Четырем жителям Минска дали от 13 до 28 суток за белые листы бумаги на окнах.

В Чечне запретили ездить на общественном транспорте и ходить в мечети и магазины без сертификатов о вакцинации.

Навстречу выборам

По всей России сторонников Алексея Навального не пускают на выборы любых уровней. До выборов в законодательное собрание Петербурга не допустили бывшую главу штаба Навального Ирину Фатьянову (вот разговор с ней), в Калининграде с выборов в Госдуму сняли бывшего активиста штаба Навального Ивана Лузина. В обоих случаях комиссии ссылались на их связь с “экстремистской организацией”, хотя решение о признании таковой структур Навального еще не вступило в силу, а их связь с его структурами никем не доказана.

Недоброжелательно относятся и к коммунистам: в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову задержали прямо перед встречей с избирателями, продержали в полиции три часа, а потом отпустили. КПРФ анонсировала пикеты в поддержку исключенного из предвыборного списка партии Павла Грудинина: они должны пройти по всей России в субботу и воскресенье.

Здесь – беседы с бывшей главой штаба Навального в Мурманске, которая так и сидит в ковидном госпитале на принудительном лечении, хотя ковида у нее нет, и депутатом саратовской облдумы Николаем Бондаренко, которому пытаются вменить административную статью за пост одиннадцатилетней давности.

Психушки, блокировки, ярлыки

Якутский шаман Александр Габышев, направленный судом на принудительное лечение в жесткую психушку, сейчас находится под стражей. Здесь его адвокат объясняет, как устроены подобные заведения в России, а сестра шамана рассказывает, как он перенес только что закончившиеся “лечение” в предыдущей психушке. Карательная психиатрия широко применялась к диссидентам в СССР, и о возрождении этой практики в России правозащитная группа “Агора” говорила еще в 2016 году. С тех пор случаев накопилось много: вот их обзор с рассказом об условиях содержания.

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать личные каналы соратников Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова за "призывы к беспорядкам". Зеркало сайта Навального в России заблокировали с помощью оборудования для изоляции рунета. Здесь IT-эксперт Александр Исавнин объясняет, в чем смысл этой изоляции.

Пригожинское РИА ФАН направило обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать расследовательскую группу Bellingcat “нежелательной организацией”. Именно Bellingcat расследовал деятельность российских ГРУшников за границей, а также отравления Навального, Владимира Кара-Мурзы, Дмитрия Быкова и других.

Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" приостановил на неопределенное время все двусторонние мероприятия и заседания германо-российских рабочих групп в связи с объявлением в России "нежелательными" трех немецких НКО.

Суд обязал "Новую газету" удалить материал Леонида Гозмана, в котором он рассказывает о своем отношении к Russia Today; судья Краснодарского краевого суда запросил от Роскомнадзора объяснений, почему в России работает издание о ворах в законе и организованной преступности "Прайм Крайм" (с точки зрения судьи, это “злоупотребление свободой массовой информации”).

В Беларуси

Суд в Гомеле признал “экстремистскими” сайт телеканала “Белсат” и его соцсети.

Четверо жителей Минска арестованы на сроки от 13 до 28 суток за то, что у них к окнам (изнутри) были приклеены листы бумаги. На белорусском юридическом языке это называется “нарушением порядка проведения или организации массового мероприятия” через “выражение своих политических интересов путем размещения на окне одного белого листа бумаги”. Сами арестованные говорили в суде, что это были просто листочки с каким-то записями, красной полосы на них не было.

Глава отдела рекламы издания "Наша Нiва" попал в медицинскую часть СИЗО с подозрением на ковид.

Два разговора: с отцом Марии Колесниковой (он ни разу не видел ее с момента ареста) и с жителем города Жабинка, которому удалось бежать из Беларуси после пыток в СИЗО (из него пытались выбить признание, что это он разбросал по городу измазанные дерьмом портреты Лукашенко).

В Украине и вокруг

55% граждан Украины, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не согласны с тезисом Путина о том, что русские и украинцы – это один народ. Правда, на востоке Украины согласных с Путиным большинство – 60%. Видимо, именно эти согласные и получают сейчас российские паспорта, готовятся голосовать на думских выборах или просто переезжают в Россию – здесь об этих процессах и перспективах установления хоть какого-то мира на Донбассе рассуждает представитель Украины в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

О том, как журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко судят в аннексированном Крыму по обвинению в работе на украинские спецслужбы, читайте здесь.

Вокруг света

В Литве суд приговорил к шести годам лишения свободы политика Альгирдаса Палецкиса за шпионаж в пользу России.

В Казахстане заблокировали LinkedIn – якобы за рекламу онлайн-казино.

Афганские талибы доверили охрану таджикского участка границы запрещенной в Таджикистане группировке "Ансоруллах".

На химическом заводе в германском городе Леверкузен произошел взрыв. Два человека погибли, десятки ранены.

О бедах сотрудниц вебкам-индустрии в Кыргызстане читайте здесь; смысл венгерского закона о “гей-пропаганде” разъясняется тут (геи там, собственно, вообще ни при чем).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 23 032. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 173 тысячи; официальное число жертв достигло к утру вторника 155 380 человек (+779 за сутки).

Кадыров отрапортовал о том, что в Чечне привито 60% взрослого населения и потребовал от подчиненных привить 100% (включая, видимо, и тех, кому прививка противопоказана). Чтобы это было легче сделать, власти республики запретили людям ездить на общественном транспорте и ходить в мечети и магазины без сертификата о вакцинации. Как и где можно купить фальшивые сертификаты, выяснили журналисты “МБХ медиа”: организаторы торговли сидят, видимо, в Латвии, на сертификаты они переключились с наркотиков, зарабатывают больше миллиона рублей в день и ничем не рискуют: рискуют только курьеры, которые доставляют заказчикам бумажки, и врачи, которые в этой пищевой цепочке получают меньше всех.

Как в России прививают заключенных, мигрантов и бездомных, рассказывается тут.

В России пандемия обострила дефицит медицинских кадров (в службе скорой помощи не хватает до половины сотрудников). О влиянии пандемии на политику здесь рассказывают эксперты из России, Украины, Латвии и Грузии. А о том, до чего коронавирус довел хозяев нынешней Олимпиады, читайте тут. В Токио сейчас рекордная с начала пандемии заболеваемость, и зачем на этом фоне тягать штанги, не понятно никому.

Шесть ссылок

Драматург и сценарист. Рассказ о Бернарде Шоу – к 165-летию со дня рождения. Или разговор со сценаристом “Основного инстинкта” Джо Эстерхазом, очень веселый.

Рассказ о Бернарде Шоу – к 165-летию со дня рождения. Или разговор со сценаристом “Основного инстинкта” Джо Эстерхазом, очень веселый. Человек двойственный. Краткая история ликантропии (то есть волков-оборотней) в европейской культуре. Или разбор существующих англоязычных философских объяснений эмоциональной реакции людей на произведения искусства (у философии на других языках объяснения проще и фундаментальнее, но эти зато очень забавные).

Краткая история ликантропии (то есть волков-оборотней) в европейской культуре. Или разбор существующих англоязычных философских объяснений эмоциональной реакции людей на произведения искусства (у философии на других языках объяснения проще и фундаментальнее, но эти зато очень забавные). Лес и дол. Рассказ о североамериканских периодических цикадах, которые прячутся в земле десятилетиями. Или отрывок из книги норвежского антрополога Литт Вун Лонг “Путь через лес. О грибах и скорби” (изд-во Ad Marginem).

Рассказ о североамериканских периодических цикадах, которые прячутся в земле десятилетиями. Или отрывок из книги норвежского антрополога Литт Вун Лонг “Путь через лес. О грибах и скорби” (изд-во Ad Marginem). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок