Партизаны идут

Доброе утро!

В Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии зафиксирована массовая гибель рыбы. У людей тоже не все благополучно:

В Минске прошел Марш партизан. Задержаны свыше двухсот человек.

В России второй раз с начала эпидемии выявлено больше 15 тысяч новых случаев за сутки.

Армения и Азербайджан в ночь на воскресенье договорились о перемирии, но вскоре обвинили друг друга в его нарушении.

В Париже и других крупных городах Франции прошли акции памяти учителя, обезглавленного из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

Марш партизан

Протесты в Беларуси продолжаются 71 день. В воскресенье в Минске прошел Марш партизан – шествие направилось по Партизанскому проспекту, потому что центральные улицы города были перекрыты. Число участников оценивается в десятки тысяч. Силовики перегораживали улицы, применялись светошумовые гранаты, очевидцы слышали выстрелы в воздух. Центральные станции метро в Минске были по традиции закрыты, с перебоями работал не только мобильный, но и домашний интернет. Силовики стали задерживать людей еще до начала марша, к концу дня правозащитникам было известно о более чем 200 задержанных по всей стране.

МДВ Беларуси отчиталось о 58 задержанных на субботних женских и студенческих акциях. Среди задержанных были журналисты.

Жестоко избитый силовиками совладелец цветочного магазина Максим Хорошин временно уехал из Беларуси в одну из стран Балтии – подлечиться и восстановиться. Вот разговоры с белорусскими беженцами, находящимися сейчас в Латвии.

Адвоката Илью Салея из команды Виктора Бабарико выпустили из СИЗО, но на каких условиях – не известно. Неделю назад он участвовал во встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ.

Здесь о белорусском протесте рассуждает философ Павел Барковский – он уволился из БГУ, не найдя в себе сил поддерживать “атмосферу двуличия”.

Пандемия на марше

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России вновь превысил 15 тысяч и составил 15 099. В Москве выявлено 4610 новых случаев, в Петербурге – 674. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии почти 1,4 миллиона. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 24 187 человек (+185 за сутки). За день в Москве скончался еще 51 человек.

От коронавируса умер глава российской администрации Ялты (его перевезли для лечения в Петербург). В Москве умер основатель театра “Тень” Илья Эпельбаум.

На фоне пандемии в Москве стало на 40% меньше трудовых мигрантов, что, по словам мэра Собянина, создает проблемы на рынке труда. В смысле сдерживания новой волны московские власти обещают тотальный контроль за масочным режимом в транспорте. Большие надежды возлагаются на вакцину – вот рассказ о ходе ее испытаний.

Общее число инфицированных в мире – около 40 миллионов. В столице Чехии, занимающей одно из первых мест в мире по числу инфицированных на душу населения, митинг против ограничительных мер закончился столкновением между полицией и протестующими. Десятки людей задержаны, есть пострадавшие.

Российское

В Хабаровске в воскресенье прошла сотая по счету акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Штаб Навального в Хабаровске отметил появление нового лозунга: “Просыпайтесь, города! Нами правит сатана!”. Предыдущая субботняя акция – традиционно более многочисленная – собрала несколько тысяч человек. На других городах эти протесты тоже отражаются: вот история пенсионерки из Красноярска, которую оштрафовали на 20 тысяч рублей за “организацию митинга” в поддержку хабаровчан (на самом деле – просто за то, что возмутилась задержаниями простых горожан).

Суд в Вологде приговорил местного жителя Сергея Арбузова к пяти годам колонии строгого режима за комментарий в ВК о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области, хотя он признал вину и раскаялся.

Глава администрации поселка Янтарный Калининградской области Алексей Заливатский уехал из России, заявив, что ему "придумали статью, чтобы посадить".

Теракты

В разных городах Франции в воскресенье прошли акции в память об учителе Самюэле Пати, обезглавленном в пригороде Парижа Конфлан-Сен-Онорин. В Париже на акцию пришли премьер-министр Жан Кастекс, министр образования, мэр Парижа, другие видные политики. В убийстве Пати подозревают 18-летнего чеченца, который родился в Москве, но уже давно жил с родителями во Франции, где получил статус беженца; полицейские застрелили его при задержании. Убитый учитель на одном из уроков показывал карикатуру на пророка Мухаммеда из Charle Hedbo, чтобы обсудить с ними свободу слова.

По делу задержаны 11 человек. Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен объявил, что 231 радикальный исламист будет выслан из страны – часть из этих людей находятся в тюрьмах, часть будут задержаны в ближайшие дни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье погибшего учителя, но не смог не добавить, что французы ошибочно понимают демократию как вседозволенность и что убийцы не имеют национальности.

Королева Великобритании сократила срок убийце, который помог обезвредить террориста на Лондонском мосту, орудуя бивнем нарвала.

Нагорный Карабах

Власти Азербайджана сообщили о ракетном обстреле второго по величине города страны – Гянджи. По утверждению властей, удар был нанесен тактическими ракетными комплексами со стороны Армении. Ереван это отрицает. Чуть позже стороны конфликта объявили о перемирии с полуночи воскресенья, но довольно быстро обвинили друг друга в его нарушении. В воскресенье президент Азербайджана объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном – с 1993 года его контролировала Армения. Если это правда, то азербайджанские силы продвинулись от линии соприкосновения примерно на 25-30 километров.

Шесть ссылок

Детское. Рассказ Лизы Бергер о современной российской детской литературе (она есть, и хорошая). Или разговор с Романом Супером о его фильме “Это Эдик”, посвященном Эдуарду Успенскому.

Рассказ Лизы Бергер о современной российской детской литературе (она есть, и хорошая). Или разговор с Романом Супером о его фильме “Это Эдик”, посвященном Эдуарду Успенскому. Любовное. Отрывок из книги Олега Ивика (это псевдоним соавторов Ольги Колобовой и Валерия Иванова) “О брачной и внебрачной жизни” (изд-во “НЛО”), посвященный феномену куртуазной любви. Или фрагмент из книжки историка Филиппа Матышака “Древняя магия. От драконов и оборотней до зелий и защиты от темных сил” (изд-во Манн, Иванов и Фербер) – о приворотных зельях.

Отрывок из книги Олега Ивика (это псевдоним соавторов Ольги Колобовой и Валерия Иванова) “О брачной и внебрачной жизни” (изд-во “НЛО”), посвященный феномену куртуазной любви. Или фрагмент из книжки историка Филиппа Матышака “Древняя магия. От драконов и оборотней до зелий и защиты от темных сил” (изд-во Манн, Иванов и Фербер) – о приворотных зельях. Злободневное. Разговор с социологом Эллой Панеях о том, что такое хорошее общество и как его построить. Или рассказ московского краеведа Дениса Ромодина о советском модернизме и его восприятии – в связи с восстановлением библиотеки ИНИОН.

Разговор с социологом Эллой Панеях о том, что такое хорошее общество и как его построить. Или рассказ московского краеведа Дениса Ромодина о советском модернизме и его восприятии – в связи с восстановлением библиотеки ИНИОН. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок