В соцсети по паспорту

Доброе утро!

Российский следственный комитет займется проверкой выставки “Мир тела”, на которой представлены специальным образом забальзамированные тела реальных доноров. Выставка, по сути своей просветительская, ездит по миру с 1995 года, но в России сразу же оскорбила чувства и вызвала возмущение своей безнравственностью. В нравственнейшем из миров новости такие:

Адвокатам Навального не дали встретиться с ним в колонии. Они сообщают о резком ухудшении его здоровья.

Кадыров отблагодарил чеченских чиновников, участвовавших во внесудебных казнях.

В Беларуси отмечают День Воли, ожидается возобновление акций протеста.

Германия отказалась от полного локдауна на Пасху, Австрия, наоборот, его ввела.

Навальному плохо

Адвокатам Алексея Навального не дали встретиться с ним в колонии. По их словам, с конца прошлой недели он жалуется на сильные боли в спине и не может наступать на ногу; в пятницу врач выдал ему две таблетки ибупрофена, которые не помогли. Глава региональных штабов Навального Леонид Волков предположил, что адвокатов не пустили к Навальному, потому что он лежит в тюремной больнице. Сегодня они приедут во Владимирскую область прямо к открытию колонии. Здесь глава “Руси сидящей” Ольга Романова объясняет, почему все это – крайне тревожный знак и повод для общественного беспокойства.

На сайте free.navalny.com продолжается сбор участников масштабного митинга за освобождение политика. Зарегистрировались уже больше 220 тысяч человек, цель – набрать полмиллиона участников.

Канада ввела санкции против главы ФСБ и еще восьми российских чиновников в связи с отравлением Навального. В российском МИДе обещали ответить “зеркально”.

Во Владивостоке участницу митинга в поддержку Навального 31 января оштрафовали на 200 тысяч рублей. Мосгорсуд, наоборот, признал незаконным 20-тысячный штраф, назначенный журналисту Даниилу Туровскому – дело передали на новое рассмотрение.

Вот репортаж о главе хабаровского штаба Навального Алексее Ворсине, помещенном под домашний арест по “дадинской” статье. Его соратники считают, что уголовное преследование придумано для того, чтобы помешать Ворсину участвовать в выборах.

Руководство московской книжной ярмарки non/fiction переложило ответственность за отмену презентации романа пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш на издательских холдинг “АСТ-Эксмо”, в одном из подразделений которого он вышел. Волейбол.

Дела государственные, или назад в будущее

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об обнулении президентских сроков Путина (и заодно Медведева), приняла в первом чтении закон о досудебной блокировке публикаций, в которых содержатся обвинения в преступлениях (то есть публиковать журналистские расследования будет нельзя) и утвердила налоговый вычет за “физкультурно-оздоровительные услуги”. Путин подписал закон, отменяющий возрастные ограничения для чиновников, которых он сам назначает.

(Если вас это уже удручило, почитайте разговор с американским политологом Тимоти Фраем о том, что Путин не всесилен).

Директор Росгвардии Виктор Золотов объявил о создании в службе Главного военно-политического управления, которое займется "морально-политическим состоянием военнослужащих и сотрудников".

Министр обороны Сергей Шойгу отменил приказ экс-министра Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов Второй мировой войны в связи с продлением сроков секретности на всё. Это обеспокоило историков.

Роскомнадзор предлагает запрашивать у новых пользователей соцсетей и мессенджеров паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и емейл. (Для нужд фабрики троллей, видимо, придется выдавать груды спецпаспортов с пропиской “Российская Федерация”).

ФСБ опять якобы предотвратила стрельбу в школе – на этот раз в Сочи (на самом деле просто нашли подростка, опубликовавшего в ВК фотографию массового убийства в Керченском колледже с подписью “Ненависть”, и задержали его).

Чиновничья уголовщина

Мэр Майкопа задержан по делу о вымогательстве – он якобы угрозами убийства заставил местного жителя поменяться с ним неравноценными участками земли (“Единая Россия” уже приостановила членство мэра в партии).

Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров бежал в Черногорию (он известен фабрикацией дел о сбыте наркотиков, но по делу Ивана Голунова проходит свидетелем, потому что якобы не знал о действиях своих подчиненных).

“Фармацевтический король” Борис Шпигель, арестованный вместе с бывшим пензенским губернатором Иваном Белозерцевым, считает, что уголовное дело против них является попыткой отобрать у него бизнес, а Белозерцев – случайная жертва. Получается, что еще более случайная жертва – начальник УИК №374 в селе Бессоновка Светлана Сверчкова, которую обвинили в фальсификации результатов выборов в пользу Белозерцева (вот интересные комментарии наблюдателей о голосовании на этом участке).

В Чечне

Рамзан Кадыров наградил вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (видимо, за то, что ЕС днем ранее ввел против него санкции в связи с участием Висмурадова во внесудебных расправах в республике). Второй герой расследования “Новой газеты” об этих расправах, начальник управления МВД по Грозному, экс-командир спецполка им. Ахмата Кадырова Аслан Ирасханов назначен и.о. замминистра внутренних дел и начальником полиции Чечни. Сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал “Новой газете” подробности этих расправ, Кадыров назвал погрязшим в долгах наркоманом.

В связи с делом модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95 Исмаила Исаева и Салеха Магамадова в Чечне задержали около двадцати их родственников. Задержанных расспрашивали о местонахождении родителей этих молодых людей и требовали вернуть их в Чечню. Магамадова и Исаева в апреле 2020 года задержали и обвинили в Чечне в оскорбительных публикациях. В июле "Российская ЛГБТ-сеть" помогла им перебраться в Нижний Новгород, но там их похитили и увезли обратно в Чечню, где арестовали по обвинению в пособничестве террористам. Мать этих молодых людей жаловалась омбудсмену Москальковой – видимо, поэтому ее надо вернуть в Чечню для традиционных “извинений”.

В Крыму

По данным главреда украинского издания “Грати” Антона Наумлюка, арестованного в аннексированном Крыму внештатного сотрудника Радио Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко сотрудники ФСБ два дня пытали электричеством, чтобы получить признательные показания по обвинению в шпионаже. Эту информацию передал источник в СИЗО, подтвердить ее пока невозможно, потому что независимых адвокатов к Есипенко не допускают.

Крымский "Центр журналистских расследований" опубликовал материал о причастности топ-чиновников Татарстана и связанных с "Татнефтью" компаний к застройке исторического памятника-парка в Форосе – вот разговор с главредом издания. На месте уничтожаемого парка строится детско-юношеский спортивный лагерь для хоккейного клуба "Ак Барс" (тут фотографии строительства и рассказ о возмущении местных жителей).

Почти анекдотическая история. По телевизору недавно рассказывали, как российское правительство Крыма принимало “бизнес-делегацию из Китая”. Выяснилось, что “бизнес-делегатами” были китайцы, торгующие на московских оптовых рынках.

День Воли

Сегодня в Беларуси отмечают День Воли – годовщину провозглашения в 1918 году независимой Белорусской народной республики (здесь рассказано о событиях тех лет и о менявшихся в течение столетия смыслах этого праздника). Ранее лидеры белорусской оппозиции в изгнании призвали граждан выйти в этот день на улицы. Здесь своими ожиданиями делится советник Светланы Тихановской Франак Вячорка: на единое шествие никто не надеется, имея в виду превентивные задержания лидеров партий, активистов и правозащитников и суровые приговоры судов.

Суд в Минске приговорил дизайнера Дмитрия Кубарева к семи годам колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков – Кубарев сказал на суде, что готов признать факт своего участия в протестах, но никак не их организацию.

Переводчица Ольга Калацкая получила два года ограничения свободы (“домашней химии”) за пощечину провластному журналисту.

Известного белорусского адвоката Зикрацкого, защищающего журналистов, лишат лицензии – он не прошел внеочередную аттестацию в белорусском Минюсте.

Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов.

Вокруг света

Парламент Армении отменил военное положение.

В Кыргызстане прекращено уголовное преследование бывшего премьера-миллионера Омурбека Бабанова – он перечислит в бюджет $1,1 млн "в качестве поддержки".

Служба безопасности Украины сообщила о задержании гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже – задержанный якобы организовывал провокации, которые могли бы послужить поводом для обвинения Украины в поставках оружия.

В Суэцком канале сел на мель один из самых больших контейнеровозов в мире, теперь там грандиозная пробка, которая может привести к сбоям поставок во всем мире.

На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Биньямина Нетаньяху “Ликуд”, но голоса распределились так, что составить коалицию, которая имела бы большинство, Нетаньяху будет сложно.

Сегодня в режиме видео-конференции открывается очередной саммит ЕС. В какой-то момент к нему присоединится президент США – такое случается впервые в истории.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России чуть вырос – до 8861. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 483 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру среды 96 219 человек (+401 за сутки). Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что к осени эпидемия в России сойдет на нет, а московские власти планируют снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая. Кипр начнет принимать российских туристов с отрицательным тестом с 1 апреля.

В других частях света конца эпидемии не видно. Евросоюз, большинство жителей которого продолжают сидеть по домам, ужесточает правила экспорта вакцин. Германия отказалась от планов закрыть вообще всё на пасхальные праздники, но действующие ограничения продлила. Австрия, напротив, сделала именно то, от чего Германия отказалась: с 1 по 6 апреля в стране будет закрыто всё, кроме продуктовых и аптек, а с 7 апреля на входе в магазины надо будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Ограничения ужесточаются в Узбекистане. В Индии обнаружили новый вариант коронавируса с двойной мутацией – пока не ясно, насколько это плохо, но в стране наблюдается резкий рост заболеваемости.

Шесть ссылок

История. Рассказ о просоветской Тувинской народной республике (1921–1944) и состоявшемся в 1938 году показательном процессе над ее руководством (всех расстреляли). Или подборка комментированных фотографий Голодомора 1932–1933 годов из открытой недавно в Торонто Holodomor Photo Directory.

Рассказ о просоветской Тувинской народной республике (1921–1944) и состоявшемся в 1938 году показательном процессе над ее руководством (всех расстреляли). Или подборка комментированных фотографий Голодомора 1932–1933 годов из открытой недавно в Торонто Holodomor Photo Directory. Литературные разговоры. Беседа с Анной Цирлиной – создательницей интерактивного архива писателя Евгения Харитонова (1941–1981), где собраны фрагменты фильмов с его участием, фотографии рукописей, интервью с людьми, его знавшими. Или интервью с Дмитрием Даниловым – прозаиком и поэтом, неожиданную славу которому принесла пьеса “Человек из Подольска”.

Беседа с Анной Цирлиной – создательницей интерактивного архива писателя Евгения Харитонова (1941–1981), где собраны фрагменты фильмов с его участием, фотографии рукописей, интервью с людьми, его знавшими. Или интервью с Дмитрием Даниловым – прозаиком и поэтом, неожиданную славу которому принесла пьеса “Человек из Подольска”. Странные художества. Разговор с архитектором Артуром Токаревым, исследующим архитектурное наследие Ростова-на-Дону и юга России. Или подборка комментированных экспонатов с выставки про Ленина в московской галерее “Арт 4”: Ленин-Чебурашка, Ленин-гармонист и прочее ностальгическое.

Разговор с архитектором Артуром Токаревым, исследующим архитектурное наследие Ростова-на-Дону и юга России. Или подборка комментированных экспонатов с выставки про Ленина в московской галерее “Арт 4”: Ленин-Чебурашка, Ленин-гармонист и прочее ностальгическое. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram. Подписывайтесь!

Искренне Ваши,

Семь Сорок