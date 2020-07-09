Фантасмагорично

Доброе утро!

После проведенного во вторник пятого обыска у издателя “Медиазоны” Петра Верзилова в среду в его квартире и квартирах связанных с ним людей прошли шестой, седьмой и восьмой обыски. Но и это опять не самое странное:

Губернатор Хабаровского края задержан за серию заказных убийств. В 2018 году, будучи кандидатом от ЛДПР, он победил на выборах губернатора-единоросса.

В Госдуму внесен первый законопроект, реализующий принятые поправки к Конституции: отчуждение территорий России приравнивается к экстремизму.

В Кремле не увидели тренда в делах против журналистов, а требование открытого процесса над Сафроновым назвали "эмоциями".

В Сербии вторую ночь протестуют против возвращения жестких ограничений в связи с эпидемией.

Россия: новое уголовное

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Следствие будет ходатайствовать об аресте. В 2018 году Фургал, будучи кандидатом от ЛДПР победил во втором туре действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. Дело, видимо, готовилось давно: в прошлом году в Москве по тому же обвинению был арестован давний деловой партнер Фургала.

Возбуждено еще одно уголовное дело об оправдании терроризма, связанное со взрывом в здании ФСБ в Архангельске в 2018 году. Арестован 23-летний петербуржец Александр Меркулов, он работал курьером в ресторане и “оправдал” терроризм в ВК.

Ранее по тому же обвинению была осуждена псковская журналистка Светлана Прокопьева, суд назначил ей 500 тысяч рублей штрафа. На журналиста Илью Азара составлен очередной протокол за одиночный пикет в поддержку Прокопьевой – ему могут дать 30 суток ареста.

В Госдуму внесены законопроекты, реализующие поправку о запрете на “отчуждение территорий РФ”. Само отчуждение части территории (например, возврат аннексированного Крыма Украине) приравнивается к экстремизму, а за призывы к таким действиям будет грозить сначала административное наказание, а потом длительные тюремные сроки.

В Пензе вынесен приговор по делу о повешении на фонаре фигуры “царя” в куртке с символикой “Единой России”: один из участников акции получил 30 часов обязательных работ, второй – 180. Рассмотрение уголовного дела о “чучеле Путина” еще впереди.

Дело Ивана Сафронова

Ведущие российские медиа потребовали прозрачности в деле Ивана Сафронова, арестованного во вторник по обвинению в госизмене. Союз журналистов России отправил директору ФСБ запрос о связи этого дела с журналистской деятельностью Сафронова. Песков не усматривает никакого тренда в участившихся преследованиях журналистов и назвал требования открытого процесса “эмоциями”.

В разных городах России в среду продолжились пикеты в поддержку Сафронова, защита обжаловала его арест. Посольство США в России назвало аресты журналистов кампанией против свободы прессы. МИД РФ рекомендовал американским дипломатам "заняться своими делами". Такой теперь политес.

В чем обвиняют Ивана Сафронова, много лет проработавшего корреспондентом “Коммерсанта” и “Ведомостей” по военным вопросам и лишь в последние два месяца занявшего пост советника Рогозина в “Роскосмосе”, в точности не известно (вот что говорит об этом один из адвокатов Сафронова Иван Павлов). Официальные обвинения будут предъявлены только в понедельник, с большинства участников процесса взяты подписки о неразглашении деталей дела (Иван Павлов такую подписку давать отказался). Известно лишь, что предполагаемая госизмена имела место в 2017 году – Сафронов якобы передал некие секретные сведения чешским спецслужбам. Источники в чешских спецслужбах это отрицают. В деле присутствуют два экспертных заключения, выполненных сотрудниками Минобороны, и это дает повод предположить, что дело связано с публикацией Сафронова о поставках российского оружия в Египет. Дело ведет Александр Чабан – ранее он занимался “госизменой” ученого Виктора Кудрявцева. В деле много томов – ФСБ годами прослушивала телефон и читала почту Сафронова.

Здесь о перспективах этого дела (мрачных) рассуждают координатор "Руси сидящей" Алексей Федяров и адвокат Евгений Смирнов. Тут о деле говорят российские военные эксперты.

Тем временем коронавирус

По официальным данным на утро среды, в России обнаружено 6562 новых случая Covid-19 (это больше, чем сутками ранее). За сутки умерли 173 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 10 667, за день в Москве скончались еще 32 человека. Общее число инфицированных за весь период эпидемии превысило 700 тысяч. Вот разговор с демографом Алексеем Ракшей, на днях уволенным из Росстата – он полагает, что к настоящему моменту от коронавируса в России умерло не меньше 30 тысяч человек. Зачем власти скрывают такую далеко не катастрофичную статистику, никому не понятно.

Ограничения в России продолжают постепенно снимать: в Подмосковье с 15 июля откроют пляжи, с 25 июля – кафе и рестораны; в Москве с 1 августа разрешено работать театрам (с половинной аудиторией), но театры решили, что откроются осенью. В Совете по правам человека предложили провести “административную амнистию” и отменить все штрафы, выписанные в период эпидемии, – действовать предполагается через Госдуму.

В Томске составлен новый административный протокол за “коронавирусные фейки”; о том, как в Москве увольняют врачей, приехавших на помощь из других регионов, читайте тут.

Общее число случаев Covid-19 в мире превысило 12 миллионов. В США за последние сутки было выявлено свыше 60 тысяч новых случаев инфицирования, общее число заболевших в этой стране превысило три миллиона. Гарвард и Массачусетский технологический институт подают в суд на Белый дом в связи с угрозой выдворения иностранных студентов, находящихся на онлайн-обучении.

В Белграде люди вторую ночь собираются у парламента – непосредственным поводом для протестов послужили слова президента Вучича о возвращении комендантского часа в связи с ростом заболеваемости, однако протестующие скандируют и не связанные с эпидемией политические лозунги. Вучич обвинил в организации беспорядков иностранные спецслужбы; протесты начались и в городе Нови-Сад.

В Казахстане 13 июля объявлен днем траура по жертвам эпидемии, в Алматы перед моргом стоит очередь из родственников, приехавших забрать тела – сотрудники не справляются.

В Узбекистане с 10 июля ужесточаются ограничения – в стране не осталось мест в больницах.

Свобода слова

Литва запретила вещание российского государственного телеканала RT на своей территории. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокировку “фантасмагорической тупостью”. Такой теперь политес.

Из Высшей школы экономики в Москве увольняют некоторых преподавателей гуманитарных факультетов (кого именно, сообщат попозже, чтобы продлить саспенс и усложнить им жизнь) – в связи с их общественной деятельностью, “вредящей репутации вуза”.

Белорусскому блогеру Петрухину предъявили обвинения по трем статьям УК: нарушение общественного порядка, оскорбление госчиновника, оскорбление судьи (до трех лет тюрьмы). Часть этих дел связаны с эпизодами двухлетней давности. Петрухин находится под административными арестами с мая – видимо, это связано с желанием устранить его из предвыборных событий.

Около 150 литераторов, журналистов и общественных деятелей – от Джоан Роулинг и Ноама Хомского до шахматиста Каспарова – подписали открытое письмо, осуждающее нетерпимость в общественных дискуссиях, шейминг и бойкот публичных персон за выражение частного мнения о какой-то социальной группе. Составитель письма, правда, тут же стал оправдываться, что его подписанты – не “какая-то там кучка старых белых мужчин”, а люди разных полов, рас и сексуальных ориентаций. В эпоху господства политики идентичности только такой может быть политес.

Фанаты “Зенита” освистали петербургского губернатора Беглова – без слов.

Шесть ссылок

Русская словесность. Российское “мрачное семилетие” 1848–1855 годов в документах и свидетельствах литераторов. Или веселый рассказ Ильи Виницкого герое чеховского “Вишневого сада” Епиходове и рождении его фамилии, сломанного кия и скрипучих сапог из драмы Баркова “Ебихуд” (особенно весело следить за переименованием героев этой драмы в соответствии с российским законом о СМИ, запрещающим мат).

Российское “мрачное семилетие” 1848–1855 годов в документах и свидетельствах литераторов. Или веселый рассказ Ильи Виницкого герое чеховского “Вишневого сада” Епиходове и рождении его фамилии, сломанного кия и скрипучих сапог из драмы Баркова “Ебихуд” (особенно весело следить за переименованием героев этой драмы в соответствии с российским законом о СМИ, запрещающим мат). Исламский и доисламский Восток. Эссе византиниста Сергея Иванова о том, как главная турецкая мечеть стала музеем (сейчас она может перестать им быть). Или отрывок из книги Алексея Муравьева “Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V–VI вв. н. э.” (Изд. дом ЯСК) – о том, как элиты боролись с духовными практиками Иоанна Златоуста и других аскетов.

Эссе византиниста Сергея Иванова о том, как главная турецкая мечеть стала музеем (сейчас она может перестать им быть). Или отрывок из книги Алексея Муравьева “Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V–VI вв. н. э.” (Изд. дом ЯСК) – о том, как элиты боролись с духовными практиками Иоанна Златоуста и других аскетов. От разврата к семейственности. Фрагмент из книжки Джулиана Барнса “Портрет мужчины в красном” (речь идет о докторе Поцци, герое знаменитого портрета Сарджента) – о знаменитых французских развратниках эпохи процессов над Оскаром Уайлдом (жаль, отрывок короткий, всей витиеватости Барнса не понять). Или истории ЛГБТ-семей, которым пришлось уехать из России, чтобы стать родителями (тоже довольно запутанные).

Искренне Ваши,

Семь Сорок