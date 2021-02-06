Конфронтационный выбор места

Доброе утро!

Суд оштрафовал немого петербуржца за выкрикивание лозунгов. За то, что немой, правда, дали скидку: штраф не 10 тысяч рублей, как обычно, а пять. Все прочее – в том же духе:

В Москве почти тысяча арестованных по административным протоколам за участие в акциях в поддержку Навального, в Петербурге – 354.

В суде над Навальным допросили соседку якобы оклеветанного ветерана, его сиделку и внука. Сам ветеран плох, разговаривать не может.

Верховный представитель ЕС сказал по итогам переговоров с Лавровым, что отношения России и ЕС находятся на нижней точке. Россия высылает троих европейских дипломатов “за участие в акциях в поддержку Навального”.

Число инфицированных против коронавируса в мире сравнялось с числом заболевших с начала эпидемии.

Шконки и тараканы

С 23 января московские суды арестовали по административным делам 972 человека, 1232 оштрафованы. В Петербурге за тот же период арестованы 354 человека, 659 оштрафованы. Адвокатов в отделения полиции чаще всего не допускали, ссылаясь на план “Крепость” – правозащитный проект “ОВД-инфо” опубликовал петицию против его введения, в которой требует от главы МВД остановить насилие, а от омбудсмена Москальковой – посетить места содержания задержанных и обратиться в Конституционный суд с жалобой на нарушение конституционных прав граждан.

Государственные правозащитники из Совета по правам человека при Путине долго обсуждали происходящее и в конце концов опубликовали два заявления: в одном, на сайте Совета, говорится, что протестующие в отдельных случаях применяли насилие и вообще “выбор мест был конфронтационным (Лубянка)”, но бить людей нехорошо; в другом, вывешенном на сайте “Эха Москвы” от властей требуют упростить согласование митингов и прекратить применение спецсредств.

Негосударственные правозащитники действуют эффективнее: вот разговор с волонтером проекта “ОВД-инфо” Тамиллой Имановой о том, как она выступает защитником в судах и как вообще можно помочь. Большую работу ведет московская Общественная наблюдательная комиссия – благодаря ее содействию в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове удалось решить сразу много проблем заключенных (вот разговор с беременной женой сидящего там фотографа Ивана Клейменова, которого сильно избили при задержании).

Проблему самого ЦВСИГ ОНК не решит: трудовые мигранты из Центральной Азии, которые обычно населяют этот центр, живут там месяцами, а иногда и годами – здесь подробнее об этом и подобных ему заведениях (считается, что это хуже СИЗО). После того, как ЦВСИГ в Сахарове переполнился, людей стали свозить в Егорьевск (больше 100 км от Москвы) – и некоторым приходилось самим, в ботинках без шнурков, толкать свой заглохший автозак, только чтобы узнать, что и там все переполнено.

В регионах обычные спецприемники находятся примерно в том же состоянии, что ЦВСИГ в Сахарове – вот свидетельства из Петербурга, Казани, Самары, Перми. Все жалуются на невыносимую вонь из чаши “Генуя”, холод, тараканов и коронавирусный запрет на передачи. В спецприемнике в Ростове-на-Дону шконки деревянные – глава местного штаба Навального, мать-одиночка Ксения Середкина просидела там 11 суток, несмотря на то, что по закону беременные женщины и матери с детьми до 14 лет не могут подвергаться административному аресту.

В Москве случается милосердие: Мосгорсуд отменил арест доценту МГИМО, страдающему сахарным диабетом.

Но задержания и аресты не прекращаются

В Москве задержали 25 участников фотопроекта, которые охраняли слово "Свобода" в камуфляжной форме.

Москвичу, который ушел из суда, потому что на него не оформили документы, на этот раз дали 13 суток ареста. Полиция сбилась с ног, разыскивая его несколько дней.

Московский муниципальный депутат Константин Янкаускас стал обвиняемым по "санитарному делу" из-за ретвита обращения Навального. Сейчас он отбывает десятидневный арест в ЦВСИГ в Сахарове, после окончания срока его сразу же повезут в Следственный комитет.

У родителей Леонида Волкова в Екатеринбурге прошел обыск, тоже по “санитарному делу” (по словам его матери, “культурно”, но в 6:30 утра). Глава региональных штабов Навального не живет в этой квартире больше 20 лет, больше 10 лет там не прописан и уже три года не бывал в городе.

В Москве на два месяца арестован обвиняемый в поджоге машины Росгвардии на акции 31 января (сначала сообщалось, что возгорание было результатом короткого замыкания); в Петербурге на два месяца арестован еще один обвиняемый в нападении на омоновца.

В Уфе 54-летней участнице акции в поддержку Навального при задержании сломали руку. Это выяснилось уже после того, как ее отпустили домой с протоколом и она сделала рентген в поликлинике – судмедэкспертиза, в которую ее отправили из полиции, написала “ушиб”.

Дополнительная литература. Автор культовой фотографии с омоновцем в маске, сидящим под портретом Путина, делится своими впечатлениями о московской полиции и русской жизни. И вот еще интервью подполковника полиции в отставке Владимира Болдырева, который 15 лет обучал сотрудников МВД и утверждает, что в академиях МВД бить людей никогда не учили.

Клеветник Навальный и его иностранные агенты

Суд по делу о клевете Навального на ветерана допросил по видеосвязи его соседку, сиделку и внука. Сам “оклеветанный” ветеран чувствует себя неважно, но его все равно усадили в кресло, надели на него китель и медицинскую маску. Сказать он, правда, ничего не смог, хотя кто-то пытался ему подсказывать. Вот текстовая онлайн-трансляция заседания – ее имеет смысл прочитать, просто чтобы понимать, что нижней планки не существует. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

За слушанием о клевете следили несколько европейских дипломатов, причем британский даже пошутил, что ходить на открытые процессы в стране пребывания – стандартная мировая практика. Примерно в это же время стало известно, что Россия высылает сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и сотрудника Германии в Москве – за “участие в акциях в поддержку Навального” (дипломаты, со своей стороны, сказали, что наблюдали за общественной жизнью, в чем и состоит часть их работы). Песков, комментируя слова Леонида Волкова о том, что доставать Навального из тюрьмы будут “внешнеполитическими методами”, назвал это “полной демонстрацией статуса иноагента”. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после переговоров с Лавровым сказал, что отношения Москвы и Брюсселя находятся в нижней точке.

Здесь Вячеслав Иноземцев рассказывает, какими могут быть санкции западных стран в связи с отравлением и арестом Навального, и говорит, что Россию ждет десятилетие террора и насилия.

Прочее российское

Российское военно-историческое общество обвинило Александра Невзорова в реабилитации нацизма и просит прокуратуру завести против него дело. Невзоров сказал по радио, что Зоя Космодемьянская – "фанатик, исполняющий преступный приказ".

В Нижнем Новгороде вынесен приговор о госизмене: россиянин Алексей Валуев получил девять лет, но что он сделал, никто не знает, все засекречено.

Дочерняя компания “Норникеля” оштрафована на 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске. Это рекордный для России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб.

Белорусские приговоры

Суд в Гомеле приговорил 15-летнего подростка к двум годам специального воспитательного учреждения закрытого типа за модерирование телеграм-канала “Данные карателей Беларуси”.

Суд в Минске приговорил к 4,5 годам колонии блогера Павла Спирина (“возбуждение расовой, национальной либо иной социальной вражды” в YouTube).

Минчанина Александра Нурдинова приговорили к 4 годам колонии усиленного режима за брошенный в омоновца цветок с клумбы (“участие в массовых беспорядках, выразившихся непосредственно в совершении погрома”).

Вокруг света

Президент Украины выпустил видеообращение на русском языке, чтобы объяснить, зачем было закрывать три телеканала. О расколе, который наметился в президентской партии “Слуга народа”, рассказывается здесь.

США прекращают военную поддержку Саудовской Аравии в Йемене. Конгресс призывал к этому давно, но Трамп был непреклонен.

В Германии 185 актеров и актрис совершили массовый каминг-аут.

Умер актер Кристофер Пламмер, ему был 91 год.

Хроники пандемии

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 16 688 (чуть меньше, чем накануне). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 934 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 75 732 человека (+527 за сутки).

По данным ВОЗ, число привитых от коронавируса сравнялось с количеством заразившихся с начала пандемии, однако более трех четвертей прививок приходятся всего на десять стран. В Великобритании ситуация начинает стабилизироваться, чего не скажешь о европейских странах.

Шесть ссылок

Словесность. Разговор с Павлом Пепперштейном о его последней книге “Эксгибиционист” плюс симпатичный отрывок из книги о детстве, над которой Пепперштейн работает сейчас. Или рассказ Льва Оборина о современной русской поэзии для тех, кто совсем ее не читает.

Разговор с Павлом Пепперштейном о его последней книге “Эксгибиционист” плюс симпатичный отрывок из книги о детстве, над которой Пепперштейн работает сейчас. Или рассказ Льва Оборина о современной русской поэзии для тех, кто совсем ее не читает. Развлекательная история. Жизнь генерала двух армий, чешского фашиста Радолы Гайды (1892–1948), особенно прославившегося взятием Кругобайкальской железной дороги летом 1918 года – настоящий приключенческий роман. Или подборка ребусов из журналов XIX века, занимательно.

Жизнь генерала двух армий, чешского фашиста Радолы Гайды (1892–1948), особенно прославившегося взятием Кругобайкальской железной дороги летом 1918 года – настоящий приключенческий роман. Или подборка ребусов из журналов XIX века, занимательно. Социальное. Рассказ об устройстве системы родовспоможения в российских регионах и трудностях ее изучения. Или история римского сквота-музея Метрополис.

Рассказ об устройстве системы родовспоможения в российских регионах и трудностях ее изучения. Или история римского сквота-музея Метрополис. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок