Против ветродуев и профессиональных анархистов

Доброе утро!

В Москве назначили новых начальников полиции и управления СК – судя по новостям, вовремя:

Путин назначил “всенародное голосование” о поправках к Конституции на 1 июля, но голосовать можно целую неделю, причем без паспорта.

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест Ильи Азара, пикеты в его поддержку продолжились, задержания тоже. Задержали даже картонного азара.

В США не прекращаются массовые протесты. В Нью-Йорке и Вашингтоне введен комендантский час. Президент советует губернаторам вводить войска.

Прирост новых случаев Covid-19 в России не идет на спад. От коронавируса умер митрополит Чебоксарский и Чувашский. Премьер Армении объявил о своей болезни.

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Безупречная дата

Путин назначил “всенародное голосование” о поправках к российской Конституции на 1 июля. Это опять среда, и она объявлена выходным днем. "1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. Во-первых, с юридической точки зрения, дата является безупречной – за 30 суток. Второе, на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с эпидемией, у нас есть целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации", – сказал российский президент.

“Улучшающаяся ситуация” в борьбе с эпидемией уже послужила оправданием для дальнейшей мутации правил проведения “голосования”: голосовать можно не только 1 июля, а в течение всей недели до 1 июля, причем где угодно (например, на придомовых территориях и в “иных местах”), бюллетени будут выдавать без записи паспортных данных, надомное голосование разрешено всем, кто захочет. Вот здесь профессор ВШЭ юрист Елена Лукьянова и Виталий Аверин из “Голоса” объясняют, почему это все абсолютно незаконно.

Если вы уже позабыли, что за поправки подлежат всенародному одобрению, кроме продления Путина до 2036 года, то вот тут список самых громких. Но вообще их 206, и среди них есть даже одна хорошая. Но проголосовать только за нее не получится, потому что всенародное одобрение по условиям игры носит пакетный характер.

Пикетный режим

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на административный арест журналиста Ильи Азара до 5 июня – соответственно, пикеты в его поддержку и задержания пикетирующих продолжились в Москве и Петербурге. В Москве задержали даже картонного азара. Куда заведет этот пикетный марафон вкупе со “всенародным голосованием” и возросшей готовностью россиян участвовать в протестах (“Левада” утверждает, что готовых уже 28%), здесь рассуждает активист Дмитрий Гудков.

Волну пикетов породил арест основателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. По данным “Медиазоны”, в столичном главке МВД сотрудников призвали срочно сообщить о том, как они продавали информацию Воронцову – всех, кто до 3 июня не признается, будут наказывать по закону.

Минфин, чтоб не вводить народ во смущение, разработал законопроект о засекречивании закупок Росгвардии, Федеральной службы охраны и "Роскосмоса".

“Улучшающаяся ситуация”

По официальным данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9035 – чуть меньше, чем накануне. Всего в России почти 415 тысяч инфицированных, 176 тысяч из них поправились. Общее число умерших составляло на утро понедельника 4855, за день в Москве скончался еще 71 человек.

Противоэпидемические ограничения меж тем повсеместно ослабляются:

Вот репортаж о том, как Москва гуляет по расписанию (со смачными эпитетами по поводу этого расписания);

С 6 июня открываются московские церкви – окормлять там будут по разработанным Роспотребнадзорам правилам. (В понедельник стало известно о смерти 89-летнего митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы – от “осложнений, вызванных коронавирусом”).

С 3 июня в Подмосковье открываются парикмахерские, сауны, бани, солярии и пр.

Для ресторанов неутомимый Роспотребнадзор тоже уже разработал свои правила, но открывать их пока в крупных городах России не спешат.

При этом эпидемия никуда не делась: в Петербурге на территории больницы сгорел контейнер-холодильник для тел умерших от Covid-19; в Улан-Удэ в республиканской клинической больнице имени Семашко выявлено 146 случаев инфицирования; в Нижнем Тагиле из-за отсутствия томографа в инфекционной больнице заболевших возят на МРТ в другую больницу, и скорая помощь не справляется. Вот невероятно позитивный разговор с сотрудником московского банка, который пошел работать санитаром в больницу, – но и этот герой жалуется, что тяжело.

Оценку противоэпидемических действий российских властей можно найти в разговоре с вице-президентом Общества специалистов доказательной медицины, демографом и эпидемиологом Василием Власовым.

Жизнь бурлит

Пандемия так и не стала достаточным основанием для введения в России режима ЧС, зато теперь он введен в Норильске и на Таймыре – из-за разлива нефтепродуктов.

Под Мурманском рухнул единственный железнодорожный мост, связывающий регион с остальной Россией. Его чинили в 2014 году. Теперь пассажиров довозят на автобусах.

В Забайкалье страшный переполох вызвало “переименование” поселка Агинское: название поселка было выложено белыми камнями на сопке, но кто-то переложил камни так, что надпись превратилась в “Путин вор”. Ищут пожарные, ищет полиция, а сотрудники местных СМИ, сообщая о происшествии, тщательно затушевывают слово “вор” на фотографиях.

В Екатеринбурге кто-то демонтировал восемь табличек “Последнего адреса” в память о жертвах сталинских репрессий.

Третья экспертиза по делу “Седьмой студии” оценила ущерб, нанесенный государству этим театральным проектом, в 129 млн рублей. Предыдущая экспертиза ущерба не обнаружила. Защита будет оспаривать эти новые выводы.

Новый владелец газеты “Ведомости” оставил главным редактором Андрея Шмарова, которого редакция обвиняет в цензуре и “подрыве доверия” к изданию.

“Доминировать на улицах”

Массовые протесты в разных городах Соединенных Штатов, вызванные убийством темнокожего Джорджа Флойда полицией, продолжаются (вот фотографии). Полиция нередко солидаризируется с участниками мирного протеста. По всей стране задержаны свыше четырех тысяч человек. Комендантский час введен в Нью-Йорке и Вашингтоне (в придачу к другим сорока городам в разных штатах). Экс-президент США Барак Обама осудил насилие и поддержал мирный протест. Заявления в поддержку демонстрантов обнародовали крупнейшие американские компании.

Президент США, которого на некоторое время даже прятали в бункере, выступил с лужайки Белого дома с призывом немедленно прекратить беспорядки: “Сегодня я настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах”, – сказал президент США (видео). Что именно он им рекомендовал и в какой манере, кратко пересказано здесь. Виновными Трамп считает неких “профессиональных анархистов”. Сказав речь, Трамп пошел фотографироваться к церкви с библией в руках, ради чего полиция разогнала протестующих слезоточивым газом. Это вызвало возмущение религиозных и политических лидеров.

Согласно обнародованным результатам официального вскрытия тела Джорджа Флойда, его смерть была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная. Ранее к тем же выводам пришли патологоанатомы, нанятые семей покойного.

Посреди всего этого Трамп нашел время, чтобы поговорить с Путиным о жизни. Обсуждалось участие России в саммите G-7, в пользу которого выступил Трамп, но против которого уже высказались Канада и Великобритания.

Хроники пандемии

Новые случаи инфицирования Covid-19 продолжают фиксироваться по всему миру, Бразилия обогнала Испанию по числу умерших, эпидемия на подъеме в Мексике и Чили, власти Ирана опасаются новой волны. В Европе при этом все постепенно открывается: в Англии – начальные школы, в Нидерландах – бары, рестораны, музеи, в Швейцарии – кинотеатры и ночные клубы. С 3 июня в Италии снимаются ограничения на перемещение между регионами, в Украине возобновилось движение поездов.

При этом коронавирус обнаружен у премьер-министра Армении Николы Пашиняна и всей его семьи. Он собирается работать из самоизоляции.

В Беларуси эпидемии официально нет, но там президент Лукашенко борется с “ветродуями”, которые “хотят устроить майдан”. Но “майданов”, по словам Лукашенко, не будет: оппозиционного политика Николая Статкевича арестовали на 15 суток. Вот здесь ход “предвыборной кампании” комментируют жена Статкевича Марина Адамович и сотрудник правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович.

Шесть ссылок

К столетию Давида Самойлова. Юбилейная статья историка литературы Андрея Немзера; подборка стихов Самойлова с комментариями филолога Кирилла Корчагина; отрывок из военных воспоминаний поэта.

Юбилейная статья историка литературы Андрея Немзера; подборка стихов Самойлова с комментариями филолога Кирилла Корчагина; отрывок из военных воспоминаний поэта. Художества. Большой разговор с художником Леонидом Тишковым – о пути в искусстве, отношениях с личной историей и жизненных катастрофах. Или фрагмент из книжки Альфредо Аккатино “Таланты без поклонников” о художниках-аутсайдерах (изд-во “Слово”) – история “итальянского Гогена” Джино Росси, с картинками.

Большой разговор с художником Леонидом Тишковым – о пути в искусстве, отношениях с личной историей и жизненных катастрофах. Или фрагмент из книжки Альфредо Аккатино “Таланты без поклонников” о художниках-аутсайдерах (изд-во “Слово”) – история “итальянского Гогена” Джино Росси, с картинками. Деньги. Сколько стоит смерть – краткое введение в некроэкономику.

Искренне Ваши,

Семь Сорок