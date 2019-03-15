Санкции против подающего надежды бухгалтера

Добрый день!

На помойке в Минске бдительный сотрудник ЖЭУ обнаружил ведро с ураном. Полиция выяснила, что до этого ведро неизвестно сколько хранилось в квартире сотрудницы химфака одного из минских вузов. Потом доблестный химик умерла, а ее внучка решила выкинуть бабушкин хлам. Берегите бабушек, раз такие новости:

Спикер Госдумы Володин обвинил Украину в разрушении экономики Крыма и предложил взыскать с нее компенсацию.

Евросоюз, США и Канада расширили санкции в отношении России. Находящийся под санкциями Дерипаска подал в суд на Минфин США.

Жертвами теракта в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч стали 49 человек, еще 48 находятся в больницах. 28-летний австралиец, открывший огонь, и два его сообщника задержаны. Нападавший – правый националист и подражатель Брейвика.

МИД Беларуси назвал российского посла “подающим надежды бухгалтером”, потому что он не понимает разницы между российским федеральным округом и независимым государством.

РПЦ просит передать ей целиком Спасо-Андроников монастырь в Москве. Это создает прямую угрозу для музея Андрея Рублева.

Крупнейший теракт в истории Новой Зеландии

Во время пятничной молитвы нападавший открыл огонь в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии – сначала в одной, потом в другой. Погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах с ранениями. Нападавший – 28-летний гражданин Австралии – и двое его предполагаемых сообщников задержаны. Суд предъявил молодому австралийцу обвинения в убийстве 49 человек.

Имя нападавшего официально не называется, но в соцсетях он называет себя Брендоном Таррантом. Перед нападением Таррант опубликовал в твиттере 74-страничный националистский манифест, в котором призвал к убийству мэра Лондона, канцлера Германии и президента Турции. Как следует из этого документа, цель теракта состояла в том, чтобы создать атмосферу страха для мусульман ради “обеспечения будущего” своему народу. Примером для подражания для Тарранта был норвежец Андерс Брейвик, застреливший 77 человек в 2011 году. Таррант транслировал свое нападение в интернете, теперь соцсети пытаются заблокировать распространение этого видео.

Мировые лидеры выразили соболезнования Новой Зеландии и осудили теракт.

“Правильная и полезная” аннексия

Накануне пятой годовщины референдума в Крыму, которым российские власти обосновывают аннексию полуострова, на аннексированных территориях провели торжественные шествия. Вот фотографии (но разнообразные торжества будут продолжаться все выходные).

На празднования приехал спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. Там он сказал, что Украина так плохо хозяйствовала в Крыму, что полностью разрушила его экономику, так что теперь было бы правильным взыскать с нее компенсацию. По данным ФОМ, доля россиян, считающих аннексию Крыма полезной для России, снизилась с 67% в 2015 году до 39% сейчас. 46% признают, что этот шаг негативно сказался на международном положении России.

Как бы передавая привет этим 46 процентам, Евросоюз, США и Канада расширили связанные с Украиной санкции в отношении России: ЕС ввел санкции против восьми россиян, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе, США добавили в свои санкционные списки еще шесть человек, Канада ввела ограничения для 25 россиян, включая Сечина, Золотова, главу Роскомнадзора Жукова.

В МИД РФ сказали, что все это “не останется без ответа”, а отдельно Канаду обвинили в стремлении “перещеголять большого брата”.

Санкции, вид сзади

Находящийся под американскими санкциями российский миллиардер Дерипаска подал в суд на Минфин США. “Речь идет о простой справедливости”, – объяснил Дерипаска свой шаг и рассказал, какими непосильными трудами создавались его компании.

Здесь можно посмотреть интервью с Сергеем Полозовым – одним из 13 фигурантов "списка Мюллера", обвиняемых в США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он называет себя патриотом и говорит, что никакого Трампа не избирал, а просто делал “какую-то работу” для Агентства интернет-исследований.

МИД России выпустил Белую книгу о нарушении западными странами правозащитных стандартов. США в ней критикуются за “распространение интернет-цензуры”, Франция – за противодействие иностранному влиянию в сфере СМИ, Великобритания – за слежку за журналистами.

Российские дела: уголовные, административные и богоугодные

Суд в Екатеринбурге отказался арестовать депутата Госдумы от “Справедливой России” Вадима Белоусова по делу о получении взятки в размере 3,5 млрд рублей (депутатской неприкосновенности его лишили в декабре на закрытом заседании Госдумы).

На депутата Ейского райсовета (это Краснодарский край) завели административное дело за участие в “нежелательной организации” из-за перепоста в ВК инфографики “МБХ-медиа”. Объяснения о том, что “МБХ-медиа” – это не “Открытая Россия”, признанная в России нежелательной, не помогли.

В Калининграде активиста Ивана Лузина оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он фотографировался на главной площади с двумя знакомыми девушками (“вовлечение несовершеннолетних в несогласованное массовое мероприятие”).

Историю о покушении на владимирского правозащитника Бориса Ушакова читайте здесь. Ушаков рассказывает о беспределе во владимирских колониях, и его, судя по всему, пытаются убрать руками местных “блатных”.

Следственный комитет через три года после инцидента решил не заводить уголовное дело по поводу взлома телеграм-аккаунтов сотрудника ФБК Георгия Албурова и активиста Олега Козловского. Взлом осуществлялся путем перехвата смсок с кодами, что под силу только силовикам. В пятницу в ФБК приходили приставы и следователь: первые напомнили, что надо удалить “НеДимона”, второй раздал повестки семи сотрудникам фонда.

В Комсомольске-на-Амуре городские власти добились (путем давления на собственника площадки) отмены активистского фестиваля “Цвет шафрана”. Ранее полицейские беседовали с участниками связанного с фестивалем молодежного театра. Тут объясняется почему (“пропаганда ЛГБТ”).

РПЦ требует отдать ей целиком Спасо-Андроников монастырь в Москве. Там находится музей Андрея Рублева, и музейщики говорят, что после передачи монастыря РПЦ музея просто не станет.

Беларусь храбро отстаивает суверенитет

Посол и спецпредставитель России в Беларуси Михаил Бабич дал интервью РИА Новости, в котором сказал, что Россия готова “вместе отстаивать” суверенитет Беларуси, если угроза будет с Запада. А если, мол, с Востока, то угрозы с Востока быть не может, это не по-партнерски. МИД Беларуси в ответ заявил, что Бабич (ранее возглавлявший Приволжский федеральный округ) не понял разницы между федеральным округом и независимым государством и, отметив привычку последнего оперировать цифрами, назвал его “подающим надежды бухгалтером”. Бабич в ответ сказал, что рассчитывает на более уважительное отношение к послу.

Ссылки для чтения

Повседневно-злободневное. 20-летний программист из Петербурга Иван Бакаидов рассказывает, как ему живется с ДЦП – очень духоподъемный и в то же время страшный текст; сколько на самом деле в России православных, объясняет Роман Шляхтин.

Наука. Что ученые на данный момент знают о бессоннице, изложено здесь; почему врачам так и не удалось победить корь, объясняет педиатр Сергей Бутрий; “Бог отправил козу сказать людям, что те бессмертны, коза пошла, но отвлеклась — стала щипать травку, потом бог послал собаку, и та сказала людям, что надо умирать” – археолог и фольклорист Юрий Березкин рассказывает об инвариантах мифов, каноническом русском фольклоре и современном мифологическом мышлении.

Литература. Ольга Седакова делится отрывком из еще недописанной книги о Данте – речь идет о взаимодействии иерархии и стихии в “Раю”. Джон Ле Карре делится воспоминаниями о своем детстве – здесь очерк из его книги “Голубиный туннель: истории из моей жизни” (2016) в переводе Тамары Казавчинской.

Кино. Дмитрий Волчек рассказывает о главных событиях и фильмах кинофестиваля в Бергамо (кажется, в каждом итальянском городе есть свой кинофестиваль), а вот ставшее неожиданно злободневным благодаря стрельбе в Крайстчерче эссе Алины Росляковой о двух фильмах, посвященных теракту Андерса Брейвика.

Искренне Ваши,

Семь Сорок