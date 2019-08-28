От Грибоедова до Пушкина без пророгаций

Доброе утро!

В Венеции открылся 76-й международный кинофестиваль, но если вы сейчас не в Венеции, то все гораздо сложнее:

Мосгорсуд отменил решение районного суда, обязывавшее мэрию предоставить альтернативный маршрут для шествия 31 августа. Любовь Соболь призвала выйти на несогласованное шествие в центре Москвы.

Против директора ФБК Ивана Жданова возбудили новое уголовное дело, Илья Яшин задержан после отбытия четвертого административного ареста.

Суд в Киеве освободил из-под стражи главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Королева Великобритании одобрила приостановку (пророгацию) парламента.

Московские гуляния

Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, обязывавшее мэрию предоставить альтернативный маршрут шествия против политических репрессий, в проведении которого 31 августа городские власти отказали незарегистрированной Либертарианской партии. Соответственно, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь призвала граждан прогуляться 31 августа от памятника Грибоедову на Чистых прудах до памятника Пушкину на Пушкинской площади.

Митинг студентов против политического давления на вузы 30 августа мэрия тоже отказалась согласовывать. Студенты решили провести в “Яме” “публичную дискуссию” – интересно, долго ли она продлится.

Зато бесплатный рок-фестиваль, которое “Наше Радио” организует на проспекте Сахарова, продлится целых два дня, включая день голосования 8 сентября.

Хроники давления и сопротивления

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел уже четвертый административный арест. Видимо, теперь будет пятый – суд сегодня.

В районе Зюзино, где работает муниципальным депутатом незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас, распространяют поддельную газету от его имени. В ней, в частности, говорится о том, что митинг оппозиции 10 августа объединил "националистов" и "гомосексуалов".

В Минске задержали участника московской акции оппозиции 27 июня Никиту Чирцова. 27 июня в Москве его задержала полиция, потом оштрафовал суд.

Против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили еще одно уголовное дело – о неисполнении решения суда об удалении из интернета фильма “Он вам не Димон” про замечательные дачи российского премьера Медведева, которые ему дарит Алишер Усманов. Это уголовное дело передается по наследству – ранее его возбудили против предыдущего директора ФБК Романа Рубанова.

ФБК, со своей стороны, сформировал список для “умного голосования” 8 сентября: надо пойти на сайт умного голосования, зарегистрироваться, и сайт выдаст рекомендации, за какого кандидата голосовать в своем округе, чтобы ставленник “Единой России” с большей вероятностью проиграл. Специально для петербуржцев ФБК опубликовал занимательный рассказ о московской квартире врио Беглова (150 кв. метров, 150 млн рублей).

Тем временем в Киеве

Сегодня состоится первое заседание Верховной Рады Украины в новом составе. В первый же день планируется сменить главу Совета безопасности Украины и начать формирование нового кабинета министров (подробнее о планах тут, укр.). По словам представителя президента Зеленского в Верховной Раде, “Слуга народа” готовит 465 поправок в конституцию страны (чтобы их принять, голосов “Слуги” не хватит – нужна будет коалиция с другими парламентскими фракциями).

Накануне суд в Киеве освободил из СИЗО главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Вот суть его дела. Это решение связывают с возможным обменом Вышинского на кого-то из украинских политзаключенных, находящихся в России, хотя сам Вышинский отрицает, что подписывал согласие на обмен. Вечером в Генпрокуратуре Украины объявили об обмене заключенными с Россией в формате “35 на 35”, пресс-секретарь даже опубликовала в фейсбуке подписанное Вышинским заявление, но потом удалила пост.

Особенности хирургии в Нижнем Тагиле

Из первой городской больницы Нижнего Тагила решили уволиться почти все хирурги, но им не дал этого сделать целый министр (иначе оперировать будет некому). Проблема в том, что врачи вынуждены много и постоянно перерабатывать из-за нехватки специалистов, но платят им при этом 25-30 тысяч рублей за ставку.

В других регионах проявили себя особенности хозяйствования: в Новосибирске при ремонте теплотрассы рядом с аварийной постройкой погибли три человека, при пожаре на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде – два. А Владивосток просто затопило.

В Москве и Петербурге крепчает борьба с “гомосексуализмом”. В Москве 12 неизвестных ворвались в Театр.doc, где шел спектакль о каминг-аутах “Выйти из шкафа”, действие прервали, режиссера вместе с частью нападавших увезли в полицию (последние обвиняют театр в “пропаганде гомосексуализма”). В Петербурге ЛГБТ-активисты продолжают получать угрозы от некой “Пилы против ЛГБТ”, что в свете недавнего убийства Елены Григорьевой (которой “Пила” тоже угрожала) выглядит совсем невесело. Полиция не реагирует на заявления активистов.

В (пока еще) Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву о пророгации (приостановке работы) парламента на пять недель, и Елизавета II ему не отказала. Парламент вернется с каникул 3 сентября, но потом (не раньше 9-го и не позже 12-го) должен будет приостановить работу до 14 октября, когда королева откроет новую сессию, прочитав подготовленную правительством речь. Таким образом Борис Джонсон пытается обеспечить выход Великобритании из ЕС без договора в обход парламента, большинство в котором выступает против “жесткого” брекзита.

Решение премьера вызвало возмущение и у парламентариев, и у граждан. Последние вышли на улицы и планируют дальнейшие акции, парламентарии рассматривают две возможности: вотум недоверия правительству или быстрое принятие закона, запрещающего выходить из ЕС без договора. Петицию за отмену решения о пророгации за первый день подписали больше миллиона человек.

Процедура пророгации имеется в британской неписаной конституции, но пользуются ею редко. Последний раз в принудительный отпуск парламент отправлял консерватор Джон Мейджор в 1997 году – чтобы избежать слушаний о коррупции среди депутатов-тори, торговавших вынесением вопросов на обсуждение парламента. Вот здесь можно почитать ответы на разные вопросы, связанные с брекзитом.

Парадоксально, но британский референдум о выходе из ЕС привел не к обострению, а к смягчению анти-брюссельских настроений в континентальной Европе (вот статистика). Теперь выступавшие за выход правые партии в разных странах предпочитают говорить о реформе ЕС. В Италии, например, раскол правительственной коалиции, которого добился сторонник выхода Маттео Сальвини, привел не к досрочным выборам, а к формированию новой коалиции – между популистским движением “Пять звезд” и левоцентристской и проевропейски настроенной Демократической партией.

Сколько-то ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок