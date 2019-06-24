Доброе утро!

Сегодня в Страсбурге пройдет пленарная сессия ПАСЕ, на которой рассмотрят проект резолюции, восстанавливающей права российской делегации. За выходные произошло следующее:

В воскресенье во многих городах России прошли акции против фабрикации уголовных дел, есть задержанные.

В Тбилиси в субботу и воскресенье продолжились демонстрации с требованием отставки главы МВД и освобождения всех задержанных в ночь на пятницу.

В Киеве около восьми тысяч человек приняли участие в гей-параде.

В Праге более 200 тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Это крупнейшая за последние 30 лет массовая акция в стране.

А как же все остальные?

Во многих городах России в воскресенье прошли акции против полицейского произвола и фабрикации уголовных дел. В Москве митинг, организованный незарегистрированной Либертарианской партией, собрал чуть менее четырех тысяч человек. Выступавшие рассказывали о жертвах сфабрикованных дел, с которых – в отличие от Ивана Голунова – обвинений не сняли: говорилось о деле “Нового величия”, о Юрии Дмитриеве, над которым идет уже второй суд, об осужденном на 20 лет украинском кинорежиссере Олеге Сенцове и др. После окончания митинга нескольких его участников задержала полиция.

В Петербурге акцию не согласовали в принципе, сославшись на массовые гуляния выпускников. Активисты решили устроить серию одиночных пикетов у Гостиного двора (Невский был перекрыт). Нескольких задержали превентивно, когда они утром вышли из дома (потом отпустили), еще нескольких – в ходе акции. В частности, забрали человека с плакатом “Пудинг – лор”, за что – не известно.

В Махачкале задержали участников пикетов в поддержку редактора газеты “Черновик”, арестованного по обвинению в финансировании терроризма.

Фотографии из разных городов – тут.

Четвертый день подряд

В Грузии в субботу и воскресенье продолжились акции с требованием отставки главы МВД и освобождения всех задержанных в ночь с четверга на пятницу. Протестующих неожиданным образом поддержал рэпер Бера Иванишвили – сын председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Игроки нескольких грузинских футбольных команд вышли на матчи национального чемпионата в футболках с надписью "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией".

Реагируя на запрет для грузинских авиакомпаний на полеты в Россию (он вступает в силу 8 июля), президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что российские туристы все же должны иметь возможность приезжать в Грузию.

Вот здесь – краткая история непростых отношений между Россией и Грузией в XXI веке.

Дерьмо в Москве и Киеве

Юрист ФБК Любовь Соболь, которая собирает подписи для выдвижения кандидатом на выборы в Мосгордуму, рассказала, что ее сборщиков облили дерьмом.

При всей разнице между Россией и Украиной, в политической борьбе дерьмо играет одну и ту же роль. В воскресенье в Киеве прошел гей-парад, участников было восемь тысяч. Полиция задержала девять человек, которые собирались забросать участников презервативами с фекалиями: “На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "говнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета”, – рассказал журналистам глава киевской полиции.

Миллион моментов за демократию

В воскресенье в Праге прошла крупнейшая с 1989 года демонстрация – по разным данным, в ней приняли участие от 200 до 250 тысяч человек. Поводом для масштабных протестов, которые организует надпартийное движение “Миллион моментов за демократию”, стало уголовное дело против премьера Андрея Бабиша – его обвиняют в мошенничестве с дотациями ЕС. Еврокомиссия также обвинила премьера Чехии в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert. Причиной роста числа участников акций протеста стало назначение министром юстиции сторонницы Бабиша Марии Бенешовой. Граждане опасаются, что она будет препятствовать правосудию.

В Турции на повторных выборах мэра Стамбула вновь победил оппозиционер Экрем Имамоглу – на этот раз с еще большим отрывом от своего соперника от правящей Партии справедливости и развития.

Американское

Сразу несколько американских медиа сообщают о кибератаке США на системы вооружений в Иране в качестве возмездия за нападения на танкеры в Ормузском проливе и уничтожение американского беспилотника.

Конгресс США поручил Пентагону ответить на растущее военное присутствие России в Арктике и найти место для строительства американских стратегических портов в регионе.

Грязное белье

В США выходят мемуары колумнистки журнала Elle Джин Кэрролл, в которых она утверждает, что почти 30 лет назад ее изнасиловал Дональд Трамп.

Борис Джонсон – один из двух претендентов на пост лидера британской консервативной партии (и, соответственно, на пост премьера) – живет в округе, где традиционно голосуют за лейбористов. Поэтому когда соседи услышали крики и ругань из его дома, они это все записали и передали The Guardian – газете лейбористского толка. Теперь семейную ссору использует во внутрипартийной борьбе соперник Джонсона Джереми Хант.

Дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова, отбывающая наказание в колонии, написала письмо нынешнему президенту страны. Она жалуется на здоровье, просит прощения и обещает не претендовать на $686 млн в зарубежных банках.

Шесть ссылок

История сталинского времени. Радио Свобода продолжает публиковать материалы из проекта “Немезида” – здесь рассказывается о деятельности Сергея Миронова-Короля (1894–1940) и его помощника Михаила Голубчика (1906–1940), руководивших массовыми убийствами в Сибири и Монголии. Или вот разговор с британским историком Орландо Файджесом – о том, что представлял собой СССР перед началом Второй мировой войны.

Собственно, о самой войне – воспоминания Александра Щигленко, который пережил ее ребенком на оккупированной территории: “А ночью послышался безумный женский крик, затем стрельба и деревня осветилась розовым огнем – горела хата деда Кондрата. Рассказывали, что в ней, наверное, сгорели обе невестки и внуки деда – их потом никто не видел”.

Антропология. Большой курс о БАМе – с аудиолекциями, текстами, фотографиями и даже тестом. Здесь антрополог Дмитрий Громов рассказывает о символическом значении выпускного вечера – он интерпретирует его как обряд инициации. И, наконец, полевое антропологическое исследование – рассказ о фестивале толстых литературных журналов “Волжская пристань”, на который съехались исключительно “патриотические издания”; поучительно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок