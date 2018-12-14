Путинский интернационал

Доброе утро!

“Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой”, – сказал Путин участникам всероссийского молодежного форума по профориентации. Никогда раньше проект борьбы с протестными настроениями в молодежной среде не был так близок к провалу. “Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро, – вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо!”. Горячие новости такие:

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений.

Продолжения переговоров между ЕС и Великобританией по брекзиту не будет, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска по итогам первого дня работы саммита ЕС.

Французской полиции не удалось арестовать подозреваемого в стрельбе в Страсбурге – он был убит в перестрелке с полицией.

Россиянка Мария Бутина, как и ожидалось, признала вину в сговоре с американцем для нанесения ущерба США.

Слова, слова, слова

Российская фейсбучная общественность полностью поглощена высказываниями журналиста Олега Кашина, сделанными в эфире “России–1”. Рассуждая о вручении премии Сахарова украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, отбывающему 20-летний срок в России, Кашин не оспорил утверждения ведущей о том, что Сенцов – террорист, и сетовал, что либералы в России по умолчанию занимают проукраинскую позицию.

На этом фоне заявление Кадырова о том, что Чечне дают слишком мало денег, да еще и мешают их тратить, прошло почти незамеченным, а слова пресс-секретаря “Роснефти” о том, что глава Хакасии – дебил, вообще не вызвали никаких эмоций.

Одновременно идет процесс “внутренних разговоров”:

Единороссу Олегу Кожемяко – ветерану российской региональной политики, с 2005 года занимающему посты глав разных регионов и сейчас баллотирующемуся на пост губернатора Приморья, – удалось убедить Путина перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска (где губернатором осенью избрали члена ЛДПР) во Владивосток.

Глава администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале проверки дела “Нового величия” такими словами: “Руководители ведомств поручения президента слышат в прямом эфире, мы даже не успеваем оформить письменно документ, люди его слышат и начинают делать”. То, что дело “Нового величия” сфабриковано, Путину во вторник сказали члены Совета по правам человека.

Театральные деятели тайно поговорили с Путиным о деле Кирилла Серебренникова.

Росгвардия начала внутреннюю проверку снабжения самой себя продовольствием по завышенным ценам.

Суды, суды, суды

Алексею Навальному, публично рассказавшему об этих завышенных ценах, грозит новый арест – в связи с отказом удалить из сети фильм “Он вам не Димон”. Кроме того, сегодня суд будет рассматривать жалобу Роскомнадзора на проект “умного голосования”, который, по мнению ведомства, как-то не так обращается с личными данными пользователей.

Отец и сын Гудковы оштрафованы на десять и двадцать тысяч рублей соответственно. Геннадий Гудков – за участие в несанкционированном митинге против свалки в подмосковной Коломне, Дмитрий – за организацию этого митинга (на самом деле он просто написал в Telegram, что собирается снять видео о мусорной проблеме).

Суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей одного из участников нападения на ЛГБТ-активистов в августе 2017 года. Нападавших была целая группа (от перцовых баллончиков, которыми они оперировали, ожоги получили 15 человек), но до суда дошел только один, и политических мотивов в его действиях суд не увидел.

В Брюсселе

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России в связи с невыполнением Минских соглашений. О введении дополнительных санкций в связи с захватом украинских моряков российскими пограничниками пока не договорились. (Зато советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Трамп не будет встречаться с Путиным до тех пор, пока Россия не освободит моряков).

Премьеру Великобритании Терезе Мэй не удалось добиться от европейских лидеров продолжения работы над договором о брекзите. Ранее достигнутое соглашение уточняться не будет, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска (англ.). Что теперь произойдет в Британии, предсказывать никто не берется.

Еврокомиссия лишила субсидий холдинг Agrofert, связанный с премьером Чехии Андреем Бабишем, в связи с конфликтом интересов. В январе правительство Чехии и руководство Евросоюза проведут совместный аудит по проектам, которые были реализованы за счет денег из бюджета ЕС.

В Америке

Россиянка Мария Бутина, как и ожидалось, признала вину в сговоре с гражданином США ради нанесения ущерба этой стране. Здесь подробно рассказано, в чем состояла ее деятельность под негласным руководством бывшего сенатора и бывшего зампредседателя Центробанка России Александра Торшина.

По данным Wall Street Journal, прокуратура Манхэттена расследует финансирование инаугурации президента Трампа – на нее была потрачена рекордная в истории США сумма, и есть подозрения, что спонсорские выплаты осуществлялись в обмен на политические услуги со стороны новой администрации.

По данным Fox News, Трамп отменил рождественскую вечеринку для прессы в Белом доме.

Сенат США пошел вразрез с мнением президента и принял декларацию по убийству саудовского журналиста Хашогги, в которой ответственность за организацию преступления возлагается на наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Стрельба, Израиль и Страсбург

В Израиле возобновились нападения палестинцев на израильтян – в четверг на Западном берегу были убиты двое. Власти Израиля готовятся у усилению террористической активности.

Человек, подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге, убит в перестрелке с полицией. Все это время он скрывался на складе.

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