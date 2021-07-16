Ребус с QR-кодами

Доброе утро!

Чем дольше сидит Навальный, тем больше мы узнаем о российской пенитенциарной системе – теперь выяснилось, что заключенным нельзя присылать ребусы. У тех, кто пока на свободе, новости такие:

В России четыре дня подряд фиксируют рекорды суточной смертности от COVID-19.

В России заблокирован сайт адвокатской “Команды 29”.

В Беларуси прошли массовые обыски у журналистов. Офис Радио Свобода разгромлен.

Жертвами наводнения на севере Германии стали более ста человек; сотни числятся пропавшими без вести.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 704. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 5 миллионов 908 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 146 868 человек (+799 за сутки, и это опять рекорд).

На этом фоне в Москве с понедельника отменяют QR-коды для прохода в рестораны. Потому что заболеваемость в столице якобы пошла на спад. Это сделано по просьбе “Единой России”, которая опасается, что любые запреты перед выборами будут ассоциироваться у граждан с партией власти. Роспотребнадзор тоже думает о выборах и рекомендует вакцинировать всех членов избиркомов и наблюдателей.

Стремительно осложняется ситуация в российских регионах: в Туве введен полный локдаун, в Сибири в больницах не хватает кислорода.

В Великобритании прирост новых случаев COVID-19 вышел на уровень января; перед штаммом “дельта” не устоял даже Вьетнам, которому до сих пор удавалось подавлять вспышки ковида за счет закрытых границ и точечных карантинов для всех, как-либо контактировавших с инфицированными.

В России

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта "Команда 29" по требованию Генпрокуратуры, которая считает, что на нем распространялись материалы чешской организации Společnost Svobody Informace, которая признана в России "нежелательной". Сотрудники “Команды 29” говорят, что это не так; они назвали решение прокуратуры “актом беспрецедентного политического давления на правозащитные институты”.

Команда издания “Проект” сообщила, что американская компания Project Media, Inc., накануне объявленная в России “нежелательной”, находится в процессе ликвидации и не имеет никаких финансовых отношений с российскими журналистами. На этом основании редакция “Проекта” намеревается продолжить свою деятельность. Впрочем, помимо “нежелательности”, у правоохранительных органов есть масса других рычагов давления на журналистов: корреспондента “Проекта” Петра Маняхина задержали в республике Алтай, когда он вел съемку с дрона, продержали в отделении семь часов, вменили “нарушении правил эксплуатации воздушных судов”, после чего отпустили.

Журналисты, включенные в четверг в реестр физических лиц – "иностранных агентов", пока старательно изучают свои новые обязанности: здесь о многоэтажной отчетности рассказывает главред “Открытых медиа” Юлия Ярош. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что внесение в этот реестр – “это не эквивалент запрета на работу”. В Новосибирске прошли пикеты в поддержку журналистов.

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявлены обвинения по новому уголовному делу – в превышении должностных полномочий в бытность его губернатором. Белых был задержан в 2016 году и спустя два года приговорен к восьми годам колонии за взяточничество. Свою вину он не признал.

В Петербурге сотрудники Центра “Э” задержали автора плаката с портретами убитых российских политиков и журналистов – доставили в отдел, допросили и отпустили. Протокола пока нет.

В Томской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-28, все остались живы. Росавиация назвала причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке, в результате которого погибли 28 человек, ошибку экипажа.

В Беларуси

В пятницу в разных городах Беларуси проводились массовые обыски у журналистов. Силовики выломали дверь в офисе белорусской службы Радио Свобода, несколько журналистов задержаны, у всех забрали телефоны и компьютеры, у многих – документы и деньги. Корреспондент Настоящего Времени Роман Васюкович уехал из Беларуси после того, как ему дали понять, что он может оказаться в СИЗО. Здесь об уничтожении свободной прессы и институтов гражданского общества рассуждает ветеран белорусской политики Анатолий Лебедько: он ощущает “запах 1937 года”.

Суд в Минске вынес приговоры по “делу студентов”: одиннадцать человек – студентов и преподавателей – получили сроки от двух до двух с половиной лет по обвинению в “организации протестов”. Вину признал лишь один приговоренный. Вот фрагменты последних слов, с которыми выступили осужденные.

В Литве вышло расследование о механизме подвоза нелегальных мигрантов к литовской границе из Беларуси. Здесь о нем рассказывает руководитель бюро расследований Литовской национальной телерадиокомпании Индре Макарайте; отдельно она отмечает негативное влияние, которое этот кризис с мигрантами оказывает на внутриполитическую повестку в Литве – крайне правые получили новый повод для активизации.

Вокруг света

Верховная Рада Украины назначила новым министром внутренних дел депутата от “Слуги народа” Дениса Монастырского. Монастырский – юрист, ранее работавший помощником замглавы МВД Антона Геращенко.

В Афганистане при нападении талибов погиб лауреат Пулитцеровской премии, фотограф Reuters Даниш Сиддики. Корреспондент попал в засаду вместе с колонной афганских сил безопасности, это произошло близ афгано-пакистанской границы в районе Кандагара. Почему первоочередной задачей талибы считают контроль границ, объясняется тут (спойлер: для обеспечения наркотрафика и сбора пошлин).

Настоящему Времени удалось пообщаться с лидером американского неонацистского движения The Base Риналдо Наззаро, постоянно живущим в Петербурге. Недавно Великобритания запретила деятельность его организации. Сам Наззаро занят сейчас рекламой “туристических слетов” и “курсов пешего туризма” для своих сторонников в американской глубинке (неонацисты часто используют разные ЗОЖные виды деятельности для привлечения сторонников и их солидаризации).

Растет число жертв мощного наводнения на западе Германии, их уже больше ста. Еще больше тысячи человек числятся пропавшими без вести. Масштабы разрушений можно оценить по этим фотографиям (все очень печально). Наводнение затронуло также отдельные районы Бельгии и Нидерландов.

RIP

В Москве в возрасте 92 лет умер театральный и литературный критик, историк культуры и балетовед Вадим Гаевский. Здесь рассказывается о его очень необычной жизни.

Ссылки для чтения

Творческие биографии. Филолог и переводчик Вера Мильчина излагает историю своих взаимоотношений с книгами – личных и профессиональных (в двух частях: первая, вторая). Поэт Полина Барскова рассказывает о своих учителях.

Филолог и переводчик Вера Мильчина излагает историю своих взаимоотношений с книгами – личных и профессиональных (в двух частях: первая, вторая). Поэт Полина Барскова рассказывает о своих учителях. Русские путешественники. История о том, как Николай Миклуха-Маклай собирался создать в Новой Гвинее колонии русских крестьян. Или эссе Алексея Тарханова о литературном Париже, в который советские люди ездили, не покидая своей страны.

История о том, как Николай Миклуха-Маклай собирался создать в Новой Гвинее колонии русских крестьян. Или эссе Алексея Тарханова о литературном Париже, в который советские люди ездили, не покидая своей страны. Постколониальное и деколониальное. Историк Алексей Целунов рассказывает, почему африканцы стремятся отбеливать кожу и зачем с этим бороться. Поэт и филолог Егана Джаббарова объясняет, что такое деколониальная поэзия и кто занимается ею в России.

Историк Алексей Целунов рассказывает, почему африканцы стремятся отбеливать кожу и зачем с этим бороться. Поэт и филолог Егана Джаббарова объясняет, что такое деколониальная поэзия и кто занимается ею в России. Язык. Фрагмент из книги Мауры О’Коннор “Как мы ориентируемся” (изд-во “КоЛибри”) об охотничьих практиках как основе языка. Или рассказ лингвиста Бориса Иомдина о новых русских словах, которые сейчас проще всего изучать через поисковые запросы.

Фрагмент из книги Мауры О’Коннор “Как мы ориентируемся” (изд-во “КоЛибри”) об охотничьих практиках как основе языка. Или рассказ лингвиста Бориса Иомдина о новых русских словах, которые сейчас проще всего изучать через поисковые запросы. Бедность. Отрывок из книги Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло “Экономика бедных. Радикальное переосмысление способов преодоления мировой бедности” (изд-во Института Гайдара). Или беседа с социологом Львом Гудковым о настроениях и умеренной бедности россиян.

Отрывок из книги Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло “Экономика бедных. Радикальное переосмысление способов преодоления мировой бедности” (изд-во Института Гайдара). Или беседа с социологом Львом Гудковым о настроениях и умеренной бедности россиян. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок