Рауф и Рауль

Доброе утро!

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого парламент Венесуэлы, а также часть мирового сообщества не считают легитимным лидером страны, сказал в интервью РИА Новости, что президент США приказал его убить. На вопрос, действительно ли его охраняют российские наемники, Мадуро ответил: “No comment”. Меж тем самолет российской авиакомпании Norwind, с неизвестными целями прилетавший в Каракас, теперь оттуда улетел. Ранее венесуэльская оппозиция утверждала, что предположительно этим рейсом Центробанк Венесуэлы планирует вывезти из страны 20 тонн золота. Больше о Венесуэле ни слова:

По обвинению в организации убийств в 2010 году арестован российский сенатор Рауф Арашуков. В Петербурге по обвинению в мошенничестве задержан его отец Рауль Арашуков. Анонсированы новые аресты по делу.

Старшая дочь активистки “Открытой России” Анастасии Шевченко попала в реанимацию, суд не отпустил Шевченко из-под домашнего ареста, ей предъявлены обвинения в осуществлении деятельности “нежелательной” организации.

У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски – по делу о возможном получении сотрудниками мэрии взяток от чешской и польской компаний.

Глава Евросовета Дональд Туск еще раз подчеркнул, что ЕС не будет пересматривать договор о брекзите.

Отец, сын и преступное сообщество

32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в ходе закрытого заседания Совета Федерации в Москве – по обвинению в убийстве карачаевских политиков Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, совершенном в 2010 году, а также в организации преступного сообщества. Операцией руководили лично генпрокурор Чайка и глава СК Александр Бастрыкин.

Позже суд, проходивший в закрытом режиме, арестовал его до 30 марта. Арашуков передал прессе, что против него работает “политический заказ”. Наибольший резонанс в обществе вызвало то, что на допросе Арашуков потребовал себе переводчика с русского. Коллеги по партии на всякий случай приостановили его членство в “Единой России”.

В то же время в Петербурге в одном из офисов “Газпрома” был задержан отец сенатора, Рауль Арашуков – советник гендиректора “Газпром межрегионгаза”. Его обвиняют в присвоении 30 млрд рублей и тоже в организации преступного сообщества. В рамках этого дела Следственный комитет поделился с публикой планами дальнейших арестов.

Тут все подробности случившегося. О жизни “газового короля” Рауля Арашукова рассказано здесь. Гипотезы о причинах две: демонстративное усмирение кавказских региональных начальников и борьба за контроль над газпромовскими деньгами.

Мать, дочь и нежелательная организация

В Ростове-на-Дону Следственный комитет предъявил обвинение активистке “Открытой России” Анастасии Шевченко: она, мол, реализуя преступный умысел, принимала участие в деятельности движения “Открытая Россия”, которое признано нежелательным в России. Шевченко вины не признает. Ранее в среду стало известно, что 17-летняя дочь Шевченко, инвалид первой группы, постоянно живущая в интернате для детей с особенностями развития, попала в реанимацию в критическом состоянии. Суд не выпустил Шевченко из-под домашнего ареста, навестить дочь она не сможет. У нее есть еще двое детей, которые живут дома.

Прочее российское

Отец украинца Павла Гриба, которого судят в России за якобы подстрекательство школьницы к теракту, рассказал об ухудшении его здоровья и необходимости срочной операции. Российские спецслужбы похитили Гриба в августе 2017 года в Беларуси, куда он приехал на встречу с девушкой, с которой познакомился в сети. Позже она сказала, что пригласить Гриба в Беларусь ее заставили фсбшники. Гриб вины не признает, суд подходит к концу, ему грозит 10 лет.

В администрации подмосковного города Балашихи прошли обыски.

Задержан начальник штаба МВД по Ингушетии – по подозрению в мошенничестве.

А в Госдуме прошел круглый стол о духовно-нравственном воспитании: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий сказал, что надо бы расширить преподавание основ религиозной культуры в школе.

Под мэром Риги шатается кресло

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в доме мэра Риги Нила Ушакова и в его кабинете в Рижской городской думе. Изъяли документы. Обыски предположительно связаны с делом о миллионных взятках в муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas Satiksme при закупке трамваев и троллейбусов у чешской Škoda и польской Solaris.

Ушакова призвали уйти в отставку, он ответил, что его совесть чиста. Латвийский политолог Юрис Розенвалдс говорит, что под Ушаковым “шатается кресло”.

Лоббизм, история успеха

По данным The Bell, добиться снятия американских санкций с компаний Олега Дерипаски ему помогла лоббистская компания Mercury, получившая за свои услуги миллион долларов. Лоббисты упирали на то, что санкции приведут к сокращению рабочих мест в разных странах мира, дадут фору китайским компаниям и плохо скажутся на имидже администрации Трампа внутри США.

Громкие заявления списком

“Не может быть и речи”, – сказал замглавы МИД России Григорий Карасин об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив для контроля за соблюдением международных правил судоходства. Путин, мол, обещал Ангеле Меркель совсем не это.

“Россия и Китай готовятся к кибервойне”, – сказали в Сенате США руководители американских спецслужб.

“Соглашение по брекзиту не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы все еще не знаем, чего Великобритания хочет”, – сказал в твиттере глава Евросовета Дональд Туск.

Шесть ссылок

Литература. Новый текст на “Полке”: о романе Юрия Домбровского “Факультет ненужных вещей” рассказывает Денис Ларионов. “Звезда” публикует – со всеми нужными пояснениями – письма Л. Добычина к Л.М. Варковицкой.

Киношно-театральные разговоры. Интервью с Резо Габриадзе о морковке и ядерной войне и разговор с режиссером Григорием Константинопольским о его фильме “Русский бес”, лихих девяностых и Ролане Быкове.

Ученое. Глава из книги профессора неврологии Дэвида Линдена “Осязание. Чувство, которое делает нас людьми”, посвященная ощущению зуда. Съел огурец и позеленел – здесь внятно объясняется, что такое горизонтальный перенос генов и насколько он распространен.

Искренне Ваши,

Семь Сорок